Блогерша сама выложила в сеть, как ее парень сбивает человека. Теперь его привлекут, – Геращенко. ВИДЕО

Девушка опубликовала видео, на котором ее друг умышленно сбивает человека на моноколесе.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, блогерша сама обнародовала в соцсетях это видео. Та соврала, что якобы компенсировала потерпевшему ущерб.

"Как часто бывает, она солгала. Никакой помощи потерпевшему не было. Андрею, так зовут потерпевшего, просто повезло, что он остался жив. Сам потерпевший не обращался в полицию, но полиция после обнародования видео ДТП его искала", - написал Геращенко.

Смотрите также: Станцевали на танках: блогеры проникли в цех с военной техникой в Харькове. ВИДЕО

Благодаря опубликованному видео полицейским удалось отыскать водителя-нарушителя.

"Водитель будет отвечать и за совершение ДТП, и за побег с места ДТП! А его подругу благодарю за то, что она задокументировала и выложила в соцсети факты его правонарушения. Этакая "премия Дарвина", - написал Геращенко.