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Блогерша сама выложила в сеть, как ее парень сбивает человека. Теперь его привлекут, – Геращенко. ВИДЕО

Девушка опубликовала видео, на котором ее друг умышленно сбивает человека на моноколесе.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, блогерша сама обнародовала в соцсетях это видео. Та соврала, что якобы компенсировала потерпевшему ущерб.

"Как часто бывает, она солгала. Никакой помощи потерпевшему не было. Андрею, так зовут потерпевшего, просто повезло, что он остался жив. Сам потерпевший не обращался в полицию, но полиция после обнародования видео ДТП его искала", - написал Геращенко.

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Благодаря опубликованному видео полицейским удалось отыскать водителя-нарушителя.

"Водитель будет отвечать и за совершение ДТП, и за побег с места ДТП! А его подругу благодарю за то, что она задокументировала и выложила в соцсети факты его правонарушения. Этакая "премия Дарвина", - написал Геращенко.

Автор: 

ДТП (7684) блогер (220) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+43
премія дарвіна її!
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25.01.2022 20:23
+35
Що не зробиш задля піару....все у стилі зеленського.
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25.01.2022 20:24
+31
Крутой жип, девочки кипятком, жисть бьет. В это время их сверсники на передовой... Фантасмагория в мозгах, фантасмагория в жизни.
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25.01.2022 20:42
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премія дарвіна її!
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25.01.2022 20:23 Ответить
Я поражаюсь современным мажорам которых тянет на таких кошмарных девах. Впрочем психиатрия утверждает, и как мы с вами видим не безосновательно, что к уродству в плане секса зажравшегося тупого самца тянет сильнее чем к красоте.
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25.01.2022 21:07 Ответить
бо воно дурник безтемпературний!
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25.01.2022 21:10 Ответить
Так це точно ваш мажор, можеш навіть не питати за кого він голосував
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25.01.2022 21:22 Ответить
Воно ради приколу збило людину..... ..нєпрєменно вешать
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26.01.2022 10:27 Ответить
Що не зробиш задля піару....все у стилі зеленського.
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25.01.2022 20:24 Ответить
Ну скажите уже, что Зеленский за рулем был )
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25.01.2022 21:23 Ответить
Она так и думает и даже точно знает на 27% где также в обойме все рыги опажоповцы
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25.01.2022 21:28 Ответить
ні, глядач шмарклявих бидлошоу, ти теж одне з них
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26.01.2022 08:13 Ответить
Там нет клавиш, поэтому вряд ли.)
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26.01.2022 10:56 Ответить
скажи вже, трухін був за кермом чи як?
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26.01.2022 14:06 Ответить
Пані,яка мета вашого перебування на цьому форумі,і чи існують для вас інші прізвища крім Порошенко і Зеленський,якими ви користуєтесь,коментуючи кожну новину?
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26.01.2022 10:37 Ответить
Далеко не кожну новину.
Але тут явно виборці блохера зеленського. То чому би не зачепити моральний аспект справи, згадуючи прізвища політиків на політичному форумі ?
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26.01.2022 10:41 Ответить
А знаєте скільки в нашій державі ще таких довбодятлів? 73 відсотки!
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25.01.2022 20:24 Ответить
ДБЛЫ
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25.01.2022 20:25 Ответить
Похожа на блогершу,точно в цель комментарий.
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25.01.2022 21:26 Ответить
Пусть все тупоголовые блогеры выкладывают свои похождения, мест в дурке хватит.
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25.01.2022 20:29 Ответить
Сейчас вылезут те кто начнут рассказывать что "тот на моноколесе сам виноват".
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25.01.2022 20:30 Ответить
Водила, конечно, придурок и должен отвечать, но разве по видео видно, что он сбил прям специально?
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25.01.2022 20:33 Ответить
ШТА?
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25.01.2022 20:39 Ответить
На видео не видно что он прям целенаправленно хотел его сбить, скорее не успел среагировать
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25.01.2022 20:42 Ответить
Мог влево вильнуть и бочиной ударить другую машину, но то ж затратно
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25.01.2022 20:44 Ответить
Вы где права покупали? Вас не учили, что ТОЛЬКО садясь за руль, вы УЖЕ потенциальный убийца??? Если не контролируешь свои действия за рулем, то не хрен и к машине подходить...
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25.01.2022 20:53 Ответить
У тебя плохо с пониманием текста.

Никто водилу не оправдывает - он нарушил ПДД, он виновен в совершении ДТП с наездом на человека.
Но обвинение "сбил специально" - то есть - целенаправленно ХОТЕЛ сбить - должны на чем-то основываться кроме того, что водитель - *******.
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25.01.2022 22:51 Ответить
А про человека, стреляющего из автомата в разные СЛУЧАЙНЫЕ стороны, в толпе людей, вы тоже скажите что у него не было цели кого то убить? Пули сами СЛУЧАЙНО в кого то попали???
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25.01.2022 21:11 Ответить
А скоростной режим не смущает?
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25.01.2022 20:43 Ответить
Скоростной режим доказывает вину водителя в совершении ДТП, а не то, что водила СПЕЦИАЛЬНО хотел сбить человека.
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25.01.2022 22:51 Ответить
Сколько же таких кабанов как Коля харьковский. Им бы к психиатру
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25.01.2022 20:34 Ответить
За грати
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25.01.2022 20:40 Ответить
Крутой жип, девочки кипятком, жисть бьет. В это время их сверсники на передовой... Фантасмагория в мозгах, фантасмагория в жизни.
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25.01.2022 20:42 Ответить
Прикинь сколько народу не на передовой...
И все ездят на машинах, ходят в кино и в спортзалы, жрут и пьют пиво...
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25.01.2022 20:48 Ответить
Ага, и дуркуют на Поршах по дрогам, сбивая всех, кто подвернется под колесо. А потом скрываются с места ДТП. Ты это имел ввиду?
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25.01.2022 20:57 Ответить
Ага. И раскатывают на моноколёсах.
Или тем, кто на моноколёсах, можно на передовую не ехать?
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25.01.2022 20:59 Ответить
Всем можно не ехать, даже тебе. Кстати, ездить по велосипедистам, и прочим болтающимся под колесами тоже можешь.
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25.01.2022 21:06 Ответить
На моноколсі займав крайню ліву, чи таки праву полосу? Що він порушив?
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25.01.2022 22:05 Ответить
Ты суть диалога уловил?
Мы ж не про ПДД.
Мы про то, почему они ВСЕ не на передовой.
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25.01.2022 22:10 Ответить
Рыги и барыги правда одна биомасса
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25.01.2022 21:24 Ответить
порш панамера
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25.01.2022 21:04 Ответить
Цим істотам нічого не буде.Також за такими військомат не бігає.
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25.01.2022 20:49 Ответить
Звідки в них гроші на таке.Чому за ними податкова не бігає? А ще хочуть,щоб молодь надивилася на бидляків і йшла воювати.
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25.01.2022 20:54 Ответить
А папашка чиновник или судья или прокурорский или мент ну и т.д.
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25.01.2022 21:09 Ответить
Меня всегда интересовало, как появляются на свет божий подобного толка умственно недоразвитые и в какой среде они росли. Судя по лицу, это очень, ну просто до невыносимости очень умствено недоразвитая особь. Интересны так же портреты её папы и мамы.
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25.01.2022 20:58 Ответить
Оно не отсталое, оно конченое
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26.01.2022 01:45 Ответить
Це еліта.Давайте таких оберемо в президенти.
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25.01.2022 21:09 Ответить
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25.01.2022 22:22 Ответить
Шкода що на місці пацана на моноколесі не їхав Краз завантажений рідким бетоном. Водія легковика і гопкомпанію можна було б зразу ж там і поховати.
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25.01.2022 21:10 Ответить
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25.01.2022 21:13 Ответить
впаять этой блоХерке штраф лямов 10 грн морального ущерба с конфискацией и запретом выезда пока не рассчитается
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25.01.2022 21:15 Ответить
А яка тема її блогів?
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25.01.2022 21:17 Ответить
как обычно рыба гниёт с головы, кто родители у этих молодых дарований ?
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25.01.2022 21:18 Ответить
И купил себе самокат. Поддерживаю. Стрелять таких надо. А избирателям зеленского, компенсацию за погнутый капот и ящик пива корона, которое они разлили пока сбивали этого упыря шоколадного.
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25.01.2022 21:28 Ответить
И вас туда же!
Молодець, що написав, Цензор вже давно очікує хоч на якось зебіла, ви якось дуже швидко усі зникли, нам, порохоботам, навіть нема кому копняків надавати за усе, що ви для нас наробили. Щоб ви останній члін без солі доїдали, щоб вам це зелене ***** кожну ніч снилося та своїм гундявий голосом співало - каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг, блд.
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25.01.2022 22:59 Ответить
Тупоголові моральні ніщеброди. Заради свого его, готові на усе йти, навіть на вбивства заради свого піару. Тупориле покоління інетзалежний мережевих дрочерів.
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25.01.2022 21:26 Ответить
О, электорат зебобы.
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25.01.2022 21:26 Ответить
п.с. А баба то страшная есишо.
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25.01.2022 21:30 Ответить
Специально видео открыл глянуть. Спасибо, поблевал
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25.01.2022 21:41 Ответить
Да баба как баба, ее перекособочило от синьки, в таком состоянии все не красавцы.
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25.01.2022 21:47 Ответить
Тварюки
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25.01.2022 21:35 Ответить
Включил посмотреть что такое моноколесо и не понял, вроде на велик похоже.
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25.01.2022 21:45 Ответить
Как мотоцикл. Только на одном колесе. И без руля. И на нём стоять надо, а не сидеть. И без бензина. На аккумуляторе едет. А в остальном такой же.
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25.01.2022 21:59 Ответить
Спасибо, глянул уже в нэте.Штука опасней выглядит чем всякие сигвеи. Ну а зимой, по трассе, да в вечернее время на этой хрени соваться это дебилизм. пс.водителя на машине не оправдываю, но головой не только автомобилистам нужно думать.
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25.01.2022 22:05 Ответить
Раніше таке лише у цирку можна було побачити за гроші. )))
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26.01.2022 10:18 Ответить
ну если по уму,то с моноколеса можно содрать штраф,за порчу машины. ну ни в одних даже самых тупых правилах,нет разрешения чтобы ездить на моноколесе по автомобильным дорогам.
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25.01.2022 21:53 Ответить
А в ПДД есть разрешение задорно сбивать пешеходов, переходящих в неположенном месте дорогу?
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25.01.2022 22:01 Ответить
Быдло с деньгами... таких просто ломать нужно, они биомусор.
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25.01.2022 21:57 Ответить
сейчас модно быть уродом
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25.01.2022 22:24 Ответить
Уродом быть модно всегда.
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25.01.2022 23:09 Ответить
АНІЖЕДЄТІ !!!

Це вони для тік-току знімали, тому - ета другоє.
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25.01.2022 22:33 Ответить
Водія авто попереду теж оштрафували за створення аварійної ситуації?

Ну хоч музичка годна.
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25.01.2022 23:05 Ответить
Сильно помог светоотражающий жилет ?
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25.01.2022 23:58 Ответить
Не було б,це путо не гальмувало б.Кінцевий результат міг бути набагато гірший.
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26.01.2022 00:26 Ответить
это не блогерша, это упоратая тупая шмара с жопай макаки на лице. это не человек, это биомусор.
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26.01.2022 00:54 Ответить
Сколько живу,столько удивляюсь тупости самок человека.
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26.01.2022 04:42 Ответить
Почему сразу тупая?
Засняла преступление, выложила что бы не осталось безнаказанным.
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26.01.2022 10:01 Ответить
Блогер - саме слово викликає якусь зневагу, а про людей, які себе так називають думка ще гірша...
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26.01.2022 10:05 Ответить
Там вся машина имбицилов,какой нахрен дарвин. блоХерша если верить сетям в прошлом (или позапрошлом) году планировала самовыпил, можете представить что там в головах.
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26.01.2022 10:23 Ответить
БлоХер - это не хобби, не профессия, это диагноз для тупых имбециллов не желающих работать, а только тупо паразитировать на внимании еще более тупой биомассы - их падПищегов.
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26.01.2022 10:37 Ответить
Це просто п****ць...
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26.01.2022 11:00 Ответить
Мож ракуха так хвосты обрубает... выложи видео, сделав дело - гуляй смело (и дальше)
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26.01.2022 11:17 Ответить
Биомусор подлежащий утилизащии
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26.01.2022 11:28 Ответить
Це так по СКРЄПНОМУ, що аж думаєш на геолокацію що це якась Кострома чи Саратов
Гніду за кермом треба покарати на все життя, щоб запам ятав і іншим буде наука.
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26.01.2022 21:21 Ответить
 
 