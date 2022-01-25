Блогерша сама выложила в сеть, как ее парень сбивает человека. Теперь его привлекут, – Геращенко. ВИДЕО
Девушка опубликовала видео, на котором ее друг умышленно сбивает человека на моноколесе.
Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, блогерша сама обнародовала в соцсетях это видео. Та соврала, что якобы компенсировала потерпевшему ущерб.
"Как часто бывает, она солгала. Никакой помощи потерпевшему не было. Андрею, так зовут потерпевшего, просто повезло, что он остался жив. Сам потерпевший не обращался в полицию, но полиция после обнародования видео ДТП его искала", - написал Геращенко.
Благодаря опубликованному видео полицейским удалось отыскать водителя-нарушителя.
"Водитель будет отвечать и за совершение ДТП, и за побег с места ДТП! А его подругу благодарю за то, что она задокументировала и выложила в соцсети факты его правонарушения. Этакая "премия Дарвина", - написал Геращенко.
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Але тут явно виборці блохера зеленського. То чому би не зачепити моральний аспект справи, згадуючи прізвища політиків на політичному форумі ?
Никто водилу не оправдывает - он нарушил ПДД, он виновен в совершении ДТП с наездом на человека.
Но обвинение "сбил специально" - то есть - целенаправленно ХОТЕЛ сбить - должны на чем-то основываться кроме того, что водитель - *******.
И все ездят на машинах, ходят в кино и в спортзалы, жрут и пьют пиво...
Или тем, кто на моноколёсах, можно на передовую не ехать?
Мы ж не про ПДД.
Мы про то, почему они ВСЕ не на передовой.
Молодець, що написав, Цензор вже давно очікує хоч на якось зебіла, ви якось дуже швидко усі зникли, нам, порохоботам, навіть нема кому копняків надавати за усе, що ви для нас наробили. Щоб ви останній члін без солі доїдали, щоб вам це зелене ***** кожну ніч снилося та своїм гундявий голосом співало - каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг, блд.
Це вони для тік-току знімали, тому - ета другоє.
Ну хоч музичка годна.
Засняла преступление, выложила что бы не осталось безнаказанным.
Гніду за кермом треба покарати на все життя, щоб запам ятав і іншим буде наука.