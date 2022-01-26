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Миллионер из "СН" Клочко получает по 20 тыс. бюджетных грн в месяц на аренду жилья, - Bihus.info. ВИДЕО

"Слуга народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен компенсации на аренду жилья в Киеве. Клочко и его супруга являются официальными миллионерами.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

У Клочко нет своего жилья, а в его декларацию внесена арендованная квартира площадью 100 кв. метров на окраине столицы. Для аренды этого жилья депутат получает компенсацию. Так, в 2019 году ему выделили на это 20 тыс. грн, в 2020 – около 160 тыс., в 2021 – 236 тыс. грн.

При этом Клочко и его супруга являются официальными миллионерами.

Так, согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч гривен от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч гривен по продаже транспортного средства и почти 3,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Нардеп вдвоем с женой также задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов наличными.

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За последние несколько месяцев у семьи Клочко появились Volvo 2017 года (стоимостью 900 тысяч грн) и Lexus 2018-го. Уточняется, что Lexus в декларации отсутствует, потому что, вероятно, оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичном рынке стартуют от 1,3 млн.

Журналисты спросили Клочко, считает ли он нормальным получать компенсацию за аренду жилья из государственного бюджета, имея такие высокие прибыли. "Я точно не нарушаю закон", – ответил нардеп.

Автор: 

компенсации (482) миллионеры (83) Бигус (193) Слуга народа (2634) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+57
Сказати , що в мене шок від цих бомжів зі слуг урода , то це нічого не сказати 😠
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26.01.2022 01:53
+55
У мене шок від народу, який це обрав.
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26.01.2022 02:04
+31
Основные признаки «Слуг народа» - наличие свиного рыла вместо лица и полное отсутствие совести.
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26.01.2022 06:35
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Страница 2 из 2
Только фото одного ипальника этого услужливого народного ублюдка вызывает отвращение и даже рвотный рефлекс. Очент смахивает на непотопляемое чудовище жирнющее, которое болтается по Одессе из одног кресла в другое. ТВАРИ!!!
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26.01.2022 11:48 Ответить
наблюдая за внешним видом слуг и вообще всех у корыта находящихся, легко сделать однозначный вывод - обладание властью способствует ожирению и психической деградации, возвращая "властителей" в их изначально данное природное состояние - в корабельных сосен и в свиней, физически и морально.
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26.01.2022 11:52 Ответить
"Это сироты, тяжелое наследие царского режима"(с)
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26.01.2022 11:54 Ответить
«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», - думал Остап, подымаясь наверх.(С)
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26.01.2022 15:20 Ответить
Изможденное лицо изнуренного"слуги народа" - лишнее свидетельство каторжной работы выборных от народа.... Да ,и какие нужны силы для столь продолжительных праздников ? Никакой немец такого не выдержит! Лучшие из нас ,не щадя живота своего... и всего прочего ,спасали своих близких на Мальдивах и Буковелях ,дабы не стать жертвой коварного КОВИДа или безответственных избирателей....Сочувствуем и выбирем снова.
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26.01.2022 12:04 Ответить
Ну даже если власть и сменится то как вот ЭТО что фотке наказать? Даже если дело и дойдёт до суда... ведь все знают какие у нас суды. И проблема судов не может решиться за пару месяцев, это процесс на года.
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26.01.2022 12:25 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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26.01.2022 12:31 Ответить
так тому і мільйонер - що вчасно примазався до "нєлоха" доїти лохів разом...
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26.01.2022 12:45 Ответить
Судячи з фотографії то він також орендує величезне корито і можливо і два!
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26.01.2022 12:54 Ответить
Ну й пика, сразу видно - голодує. Справжній слуга.
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26.01.2022 13:28 Ответить
там половина таких у ВР.
Ще ОПЗЖ треба потрясти.
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26.01.2022 13:33 Ответить
О, Рыло Свиное!!!
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26.01.2022 13:50 Ответить
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26.01.2022 14:06 Ответить
свиньи народа думают,что война спишет всё,но война спишет их..
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26.01.2022 14:07 Ответить
Прям по Ильфу и Петрову рожа.
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26.01.2022 14:58 Ответить
Як вони такі пики наїдають? Може вони голодали в дитинстві?
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26.01.2022 15:01 Ответить
А у нищебродов субсидии снимают, вот молодец Зеля, воистину кинэць эпохи бедности)
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26.01.2022 15:12 Ответить
оце личико!)
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26.01.2022 15:28 Ответить
тварь толстомордую в окопы, родину защищать, а не грабить
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26.01.2022 16:13 Ответить
Это я должен взять автомат и защищать это Рыло ????
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26.01.2022 18:54 Ответить
обязан! а то как деды по закону военного времени -к стенке поставят аж бегом, закопают на быковне, а жене скажут шо -враг нарида! ! Но ! в Украине ж дедов ни у кого нет!
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27.01.2022 09:43 Ответить
вот это быдло и надо отправить на фронт рыть окопы,
морда в монитор не влазит
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26.01.2022 21:11 Ответить
Кто еще хочет заплатить налоги этим шакалам

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26.01.2022 22:12 Ответить
СН-не партия, а сброд воров, свиней и барыг, покупающих мясо по 20 грн, рыбу по 8 грн, не имеющих ни совести, ни чести (где у них честь?, что это такое, это то, что между ног свисает?). У них нет четкой цели, программы, кроме общих слов-мир на Донбассе, борьба с бедностью...
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27.01.2022 07:49 Ответить
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