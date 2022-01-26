Миллионер из "СН" Клочко получает по 20 тыс. бюджетных грн в месяц на аренду жилья, - Bihus.info. ВИДЕО

"Слуга народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен компенсации на аренду жилья в Киеве. Клочко и его супруга являются официальными миллионерами.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

У Клочко нет своего жилья, а в его декларацию внесена арендованная квартира площадью 100 кв. метров на окраине столицы. Для аренды этого жилья депутат получает компенсацию. Так, в 2019 году ему выделили на это 20 тыс. грн, в 2020 – около 160 тыс., в 2021 – 236 тыс. грн.

При этом Клочко и его супруга являются официальными миллионерами.

Так, согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч гривен от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч гривен по продаже транспортного средства и почти 3,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Нардеп вдвоем с женой также задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов наличными.

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За последние несколько месяцев у семьи Клочко появились Volvo 2017 года (стоимостью 900 тысяч грн) и Lexus 2018-го. Уточняется, что Lexus в декларации отсутствует, потому что, вероятно, оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичном рынке стартуют от 1,3 млн.

Журналисты спросили Клочко, считает ли он нормальным получать компенсацию за аренду жилья из государственного бюджета, имея такие высокие прибыли. "Я точно не нарушаю закон", – ответил нардеп.