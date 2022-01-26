Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины", - Кулеба о переговорах "США-НАТО-РФ". ВИДЕО
Дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированного противодействия агрессии, так и в аспекте подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты – пушки молчат", - подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы, Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины".
"Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой консолидированной позицией. Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потому как партнерско-союзнические отношения как раз и строятся на взаимном распределении прав и обязанностей.
Самые жаркие бои на Донбассе были когда проходили самые активные "минские заседания переговорщиков"
возможно кулеба - вменяемый , иногда
TOKYO (Reuters) - Le Japon et les Etats-Unis coopéreront étroitement en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement japonais.
"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
Ага, видно, що добре законтачілісь от ерефії. "Трек-контакти" - це мається на увазі щось на кшталт клавіш зеліного піаніно?:
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627
"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.
Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.
Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів «висловлює Вам свою високу повагу...»"