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Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины", - Кулеба о переговорах "США-НАТО-РФ". ВИДЕО

Дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированного противодействия агрессии, так и в аспекте подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты – пушки молчат", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины".

Также читайте: США проинформировали Украину о содержании ответа России о "гарантиях безопасности", - Госдепартамент

"Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой консолидированной позицией. Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - подытожил министр.

Автор: 

дипломаты (639) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? (Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою. Помста має подаватися холодною?)
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26.01.2022 11:31
+4
Ну да, это ж уровень, завхоз представляет страну, да и еще прямой колоборант. Это позор страны, хотя о чем это я.
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26.01.2022 11:25
+3
Да... Особливо ти , напрацював. Аж нічого. Разом із своїм хлібодавцем.
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26.01.2022 11:25
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сколько вчера было в оос обстрелов? или вы это уже не считаете за обстрелы?
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26.01.2022 11:25 Ответить
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? (Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою. Помста має подаватися холодною?)
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26.01.2022 11:31 Ответить
Ну да, это ж уровень, завхоз представляет страну, да и еще прямой колоборант. Это позор страны, хотя о чем это я.
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26.01.2022 11:25 Ответить
Да... Особливо ти , напрацював. Аж нічого. Разом із своїм хлібодавцем.
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26.01.2022 11:25 Ответить
Мовчать? Кожен день пуляють.
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26.01.2022 11:26 Ответить
А президент продовжує дурити союзників та партнерів не виконуючи взяті на себе зобов'язання.
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26.01.2022 11:27 Ответить
Всегда было интересно, если Украина имеет какие-то обязательства перед союзниками и партнерами - то какие обязательства имеют союзники и партнеры перед Украиной в ответ?
Потому как партнерско-союзнические отношения как раз и строятся на взаимном распределении прав и обязанностей.
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26.01.2022 11:29 Ответить
свали в нору, кацапик
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26.01.2022 11:35 Ответить
Угу... "молчат"... особенно на Донбассе.
Самые жаркие бои на Донбассе были когда проходили самые активные "минские заседания переговорщиков"
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26.01.2022 11:27 Ответить
Дима завязывай с галлюцинногенами, 8 лет почти каждый день, ты где вообще сейчас что у тебя гарматы молчат?
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26.01.2022 11:28 Ответить
А я другую поговорку знаю. Если на фронте тишина значит враг уже в вашем тылу.
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26.01.2022 11:30 Ответить
Кожний твій висер, дитинко, повинен би починатися з кількості загиблих від обстрілів московців, а так ти звичайний зєблан...
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26.01.2022 11:31 Ответить
шо ты говоришь...
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26.01.2022 11:35 Ответить
і які результати ваших перемовин?
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26.01.2022 11:36 Ответить
Це було закарбовано ще до вашої шобли . Ану скажи що це вперше.
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26.01.2022 11:48 Ответить
Байден и Блинкэн отказались поставлять Джавелины и Стингеры в Украину...Бензин закончился и транспортная авиация Пентагона в глубоком кризисе.... А зачем оружие,Пан Кулеба?Ольга ********* итак в Стрессе и моральном и умственном... Хотите что Машка ЗаХерова стала такой же уродиной?
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26.01.2022 11:54 Ответить
За последние 2 месяца после подписания Хартии о военном сотрудничестве Блинкэн-Кулеба полписанной 10 ноября 2021 года прошло всего ничего,а вооружений в Украину завезено столько,что за 30 лет не было...во всем виноваты Порошенко и Байден...
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26.01.2022 12:00 Ответить
Серйозно? Цей принцип Порох своєю активною міжнародною діяльністю ще хто зна скільки років назад встановив. ЗЕ-піар скоро вивісить бігборди де скажуть що це вони засновники УНР і Незалежності, і лохторат повірить
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26.01.2022 12:11 Ответить


возможно кулеба - вменяемый , иногда
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26.01.2022 12:18 Ответить
есть всё-таки хорошая новость для Украины, несмотря на то, что склизняк-наркоман забился в угол и помалкивает, США эффективно работают над международной поддержкой, сюда бы и Китай побавить

TOKYO (Reuters) - Le Japon et les Etats-Unis coopéreront étroitement en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement japonais.
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26.01.2022 12:21 Ответить
"закарбувати принцип" це коли звонять на 3й день і ставлять перед фактом ?
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26.01.2022 12:31 Ответить
Що воно верзе?..... Його уряд навіть українське громадянство українцям видає за погодженням з ерефією:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
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26.01.2022 14:00 Ответить
"Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати."
Ага, видно, що добре законтачілісь от ерефії. "Трек-контакти" - це мається на увазі щось на кшталт клавіш зеліного піаніно?:

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627

"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.

Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.

Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів «висловлює Вам свою високу повагу...»"
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26.01.2022 14:22 Ответить
Откуда у них постоянно эта бессмысленная фраза не имеющая никакого отношения к реальности:Поки говорять дипломати - гармати мовчать Джерело: ?
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26.01.2022 15:28 Ответить
 
 