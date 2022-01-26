Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины", - Кулеба о переговорах "США-НАТО-РФ". ВИДЕО

Дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированного противодействия агрессии, так и в аспекте подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты – пушки молчат", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Украине удалось утвердить принцип "никаких решений по Украине без Украины".

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"Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой консолидированной позицией. Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия", - подытожил министр.