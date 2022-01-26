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Информация об убийстве участника акции протеста в центре Киева не соответствует действительности, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения

Информация в СМИ по поводу смерти одного из участников акции в центре Киева не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

"Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - добавили в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкновения возле Рады: пострадали трое протестующих и 18 правоохранителей, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25655) Нацполиция (16546) ФОП (34)


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Топ комментарии
+34
Ага.

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26.01.2022 12:05
+18
Тебе фриц зедебильных для каких целей?У нас пока еще не козлостан и не бульбометия,любой гражданин имеет право ,высказать власти свое мнение. Тем более это те лохи которые и выбрали этих зедебилов.
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26.01.2022 12:10
+11
Интересно ,есть ли ещё слои населения на которые зекрыса ещё не высралась...беги прям сейчас,конченный наркоман -ты уже совсем не жилец в Украине,как бы за опросики не платил,баблом тех же фопов,в том числе)
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26.01.2022 12:10
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Правила форума Совет форумчан
А можно їх попросити сметати ввечері? По ТВ дивитися геть нічого, а такий екшн под півасік зайшов би на ура...
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26.01.2022 11:44 Ответить
Я бы проверил ИНН у 10 случайно выбранных участников протестов, являются ли они вообще действующими ФОПами для начала.
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26.01.2022 11:48 Ответить
Тебе фриц зедебильных для каких целей?У нас пока еще не козлостан и не бульбометия,любой гражданин имеет право ,высказать власти свое мнение. Тем более это те лохи которые и выбрали этих зедебилов.
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26.01.2022 12:10 Ответить
А что это вы такой агрессивный?Дельное предложение.Люди имеют право высказываться,согласен,но по тому вопросу,который их касается.Биологи,скажем,не лезут на математический диспут.А практика,когда на любой протест приходят не пойми кто,общеизвестна.
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26.01.2022 13:25 Ответить
Имеют право.Так живет весь цивилизованный мир.Потому они цивилизованный и там клоунов Президентами не выбирают.Люди понимают ,что им жить дальше с этим выбором.
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26.01.2022 14:56 Ответить
на себя посмотри, типа неклоун
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26.01.2022 15:08 Ответить
Буквы изучи и правописание ,не клоун.
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26.01.2022 15:12 Ответить
"А практика,когда на любой протест приходят не пойми кто,общеизвестна."- в тому й демократія полягає. А коли йдуть колони "учящіхся" ,трудящіхся", а на трибуні стоять "пєрдящіє" і насміхаються з решти -то тоталітаризм! тобі таке подобається?
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27.01.2022 08:13 Ответить
парашинец, ущемление малого бизнеса касается каждого а не только ФОПов непосредственно
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26.01.2022 12:14 Ответить
только после вас
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26.01.2022 12:14 Ответить
я бы, для начала, отрубил посты из под впн. но - это другое.
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26.01.2022 12:28 Ответить
ИИН говоришь?))) А так дысал, так дысал)))
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26.01.2022 13:11 Ответить
Ну да, индивидуальный налоговый номер, слышал про такой? Сейчас через любой интернет-бот можно проверить является ли обладатель предпринимателем или просто за 500 грн вышел потолкаться под Раду.
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26.01.2022 13:15 Ответить
Так ИИН или ИНН?) Кац, ты и здесь облажался) Он по другому расшифровуется)))
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26.01.2022 13:27 Ответить
Так я перед этим сам дважды написал ИНН, ты сейчас о чем вообще?
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26.01.2022 13:29 Ответить
Тут важливо не прапорець проксі ,а спосіб мислення.
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27.01.2022 08:14 Ответить
А ваєний, таки так , правий, чи не так.
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26.01.2022 23:38 Ответить
Касові аппарати для ФОПів - це правильно.
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26.01.2022 11:57 Ответить
Ага.

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26.01.2022 12:05 Ответить
это не значит, что остальным тоже не нужно платить налоги.
Это значит, что нужно закончить судебную реформу, начатую еще Порохом и призвать к ответу Беню.
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26.01.2022 12:19 Ответить
Это значит что увеличение прямых и непрямых налогов во время жесточайшего падения экономики - очень глупая идея. И она приведет только к одному - увеличению нагрузки на фонд безработицы и снижению поступления налогов. Стремительный рост розничных цен, кстати, тоже сопутствующее следствие этого.
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26.01.2022 12:31 Ответить
еще раз для тупых: ПЛАТИТЬ НАЛОГИ НЕОБХОДИМО. ВСЕМ.
не нравистя администрирование, размер - ок, выдвигайте требования.
Но требовать совсем убрать налоги или прорываться в здание парламента - с чего бы?
стрелять всех на месте, кто пытается прорваться в орган власти.
хватит с нас "народных республик".
нашли время для захвата, ничего не скажешь.
те что устроил этот митинг и тем более кто провоцировал врываться в здание ВРУ - враги Украины. Причем во время войны.
подонки и полезные Кремлю идиоты.
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26.01.2022 12:36 Ответить
Еще раз для особо тупых - они все платят налоги. И никто не требует убрать оплату налогов. Это дебильное вранье. И искусственно создавать кризис в обществе и экономике во время войны - это к тупой власти.
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26.01.2022 12:46 Ответить
Я не знаю как где, но от Геническа мутят эту тему комуняки и зажопники и возят с собой украиноненавистников из охранных фирм... И как я должен относится ко всей этой движухе?)
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26.01.2022 13:18 Ответить
ага, платят! недавно была статья на Цензоре про одесский Цитрус! не читал? там 80 ФОПов проганяют через себя выручку сетевика, и это только в Одессе! недоплата налогов - 400 млн грн! или ты думаешь Эпицентры по другому рабоиают? или Сильпо? или АТБ?? Не говорю уже про ряд ФОП которые работает по списку не соответствующему их обороту! А это прямое уклонение от уплаты налогов! Когда поставят РРО, то много вылезет наружу!
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26.01.2022 15:13 Ответить
Ну и? Кто мешает законодательно запретить дробление таких сетей на ФОПов? Или это им не важно? Это свои. Бенины заправки все сплошь ФОПы, Буковель поделен на 600 ФОПов. Почему их никто не трогает? И какое отношение имеют РРО ко всему этому? Вы и "Цитрусе" и в "Эпицентре" получаете на руки чек. То, что предлагают сейчас -- это лечение головной боли гильотиной.
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26.01.2022 15:59 Ответить
Согласен полностью! Но и ты согласись, что с этим надо что то делать! А по поводу РРО в сетях читал что решают по разному, бывает прямо в ГФС договариваются, либо делают так, что с РРО не поступает вся инфа на сервер в ГФС… Эта такая же беда как и на таможне: Саак внедрил в Грузии программу, чтобы нельзя было удалять нужные им декларации, контрабандные, то, что делают у нас. Чистят реестр вручную! Вот этого и боялись, потому Саака и выгнали, он бы им подрезал яилы по полной! При такой системе, где нет возможности манипулировать, много не заработаешь
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26.01.2022 16:54 Ответить
Начинать нужно не с таможни, а с Гетьманцевых и подобных. Вы узнайте сколько стоило полностью растаможить условный контейнер в 2019 году и сейчас. Во сколько раз подняли расценки. И сколько стоит это, например, в Европе. В той-же Бельгии, одной из самых дорогих по налогам стран. Зеленые пиявки присосались к таможне намертво, даже при Овоще такого не было.
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26.01.2022 17:13 Ответить
Давай конкретно на примерах! А то вот компания, где знакомые работают, закупают лом в разных странах. Ставка не выросла! А вот на импортные товары, которые производят и в Украине, ставки поднимают, защищая своего производителя. Мне так объяснили
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26.01.2022 17:43 Ответить
Ага. С 4 до 20 баксов за кило живого веса. У нас условный тот же самый контейнер со всеми официально\неофициальными поборами обходится сейчас около 30К баксов, а в Бельгии в 7 раз меньше -- 4К. И никаких поборов сверх.

И насчет "у нас производят". Для примера. Я вот очень давно использую один и тот-же набор импортного мыльно-рыльного для бритья. Которое у нас точно не производят. Так вот с 2019 года это подорожало минимум в 2.5 раза.
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26.01.2022 18:08 Ответить
какие они налоги платят, 2000-3000 в мес? роботяга с завода платит налогов больше чем фоп. а сколько убытков принсят фопы для бюджета? минимизация налогов (обналичка) торговля контрабандой. торгуют за черный нал не платя ни копейки. на базарах у 1 фопа по 10 точек с оборотом в 200тыс в день.
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26.01.2022 18:32 Ответить
Удосужтесь сначала немного почитать и не нести чушь. ФОПы, торгующие на базарах, все на 1 группе. И их как-раз зеленаная пошесть иметь РРО не обязала.
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26.01.2022 18:52 Ответить
торговля 1 группа? если ты оптовик то работай по счету
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26.01.2022 19:06 Ответить
Да батенька, 1 группа у "... на базарах у 1 фопа по 10 точек с оборотом в 200тыс в день. ...". А, например, многие крупные оптовики в Одессе на 7 км. уже давно юр.лица с "левой" бухгалтерией. Им так выгоднее и безопаснее. Меньше налогов и меньше ответственность по штрафам. Там совсем по другому уходят от налогов, т.к. их крышуют подобные Гетманцеву или ОПе. Вы живете мифами.
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26.01.2022 19:31 Ответить
вот именно будет рро и левой бухгалтерии не будет. а за расчет мимо кассы штраф на первый раз 500тыс , на второй 5 млн. гетьманцев может говно ест, и ты будешь?))) так мы никогда общество нормальное не построим. и 1й группе нужно рро, ведь у них в день выторг должен быть не более 3 тыс, при 20% рентабельности это 600 грн прибыли, минус местовое, продавцу з.п секешь?)))) так что не нужно мне втирать про нас честных и их (оп) бандитов))) у всех рыло в пуху, только суммы разные
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26.01.2022 20:44 Ответить
если ты не платишь государству то что ты можешь требовать от государства?
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26.01.2022 20:45 Ответить
"стрелять всех на месте, кто пытается прорваться в орган власти"
Це я чув взимку 14-го у нас.Це я чув позаминулого року в Білорусі.Це я чув три тижні тому в Казахстані.Це перше.
Друге.Влада - це я.Влада - це кожен громадянин.А те,що ти називаєш цим словом,є органами державного управління.По-простому - ЖЕК країни Україна,в якому працюють найняті владою наймити.І господар,роботодавець не просто має право,а забовьязаний постійно ганяти своїхи наймитів.
Тому для тебе і для модера повторюю: - ****,щось ************ засмерділо.
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26.01.2022 13:23 Ответить
ніт, от тепер оті хто заплатив і запитають у шмарклі, чому їхні гроші пішли не розвиток країни, а бєні на карман.
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26.01.2022 21:55 Ответить
дак вроде как порох был закончил УСПЕШНО замечательно "судебную реформу" еще до избрания зеленского.. и отрапортовал .. как и с Томосом.. вроде как законченные победы пороха.. или я что то пропустил..
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26.01.2022 13:45 Ответить
Поддерживаю! Дураки должны отвечать за свои ошибки😁😁😁
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26.01.2022 12:08 Ответить
парвильно, но сначала надо решить вопрос более важный.

как планируется увеличивать богатство беднеющих граждан.
пошагово.
а после очевидных результатов можно и по 2 кассовых, никто не против будет
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26.01.2022 12:17 Ответить
Появляются дополнительные расходы и бухгалтер.
Значит: Поднятие цен для лохтората - это благое дело.
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26.01.2022 13:01 Ответить
Бухгалтер почти у всех есть) Он не в штате, но отчеты в налоговую сдает регулярно) Один на несколько)
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26.01.2022 13:21 Ответить
90% нет бухгалтера!!
Зачем ФОПу на Едином налоге бухгалтер? Заполнить упрощенный отчет в налоговую?
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26.01.2022 13:47 Ответить
Я теж рахую верховну раду на канікули теж правильно хай фопи працюють на одих треба комусь працювати.І да повисити комуналку це святе.
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26.01.2022 12:05 Ответить
Интересно ,есть ли ещё слои населения на которые зекрыса ещё не высралась...беги прям сейчас,конченный наркоман -ты уже совсем не жилец в Украине,как бы за опросики не платил,баблом тех же фопов,в том числе)
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26.01.2022 12:10 Ответить
Все должны ответить за свой выбор.В том числе и фоповцы,это именно они и привели к власти зебелоидов. По ржать ,по жрать,теперь у них будет получатся с трудом или не весело и не вкусно.Но справедливо!!!
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26.01.2022 12:14 Ответить
Справедливости ради,то не одни фоповцы зекрысу привели и среди них есть те ,кто голосовал за Порошенко,но им теперь приходится отгребать от зементов наравне с зеголосилками...
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26.01.2022 12:18 Ответить
и...? что это меняет? ФОПовцы виноваты ТОЖЕ. пусть терпят, как и все.
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26.01.2022 12:20 Ответить
Ну ,а если они не хотят терпеть,как все?
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26.01.2022 12:23 Ответить
пусть вернутся в 2019 год и не голосуют за Зелю.
что сейчас можно сделать? ну пусть митингуют.

Но прорываться внутрь здания Верховной Рады - с какого перепугу? Так даже во время Майдана митингующие не поступали.
пусть менты открывают огонь на поражение. Хватит с нас "народных республик".
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26.01.2022 12:33 Ответить
Пусть что хотят ,то и делают -может исполнят обещание зебилов и сметут сами зекрысу нафиг...а вдруг)
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26.01.2022 12:42 Ответить
Оленка,выйди в окно.
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26.01.2022 12:46 Ответить
Беляков причем тут народные республики к мирному митингу.А твои призывы стрелять в безоружных людей,должны наказываться статьей уголовного кодекса.Таких как ты необходимо изолировать от людей.Имеют право лохи которые выбрали зедебилов с ними говорить,они их избиратели и те обязаны к ним выйти и обьяснить свои законы.Или избиратели ,сами могут к ним прийти на встречу,что они и пытаются сделать.
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26.01.2022 15:09 Ответить
Возможно,те кто живет и работает во Львове!
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26.01.2022 12:31 Ответить
У меня мама была частным педиатром (фоп) -она и кредиты ,чтоб Армии помогать ,брала в 2014м ,и за Пороха успела проголосовать в 2019м второй раз,хоть ей уже очень трудно идти было ...жила она в Одесской обл -совсем не обязательно жить во Львове,чтоб быть за Украину)
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26.01.2022 12:38 Ответить
Я согласен с вами.Только сколько рядом с вашей мамой было таких адекватных людей?
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26.01.2022 12:42 Ответить
за пороха на виборах до вру проголосувало аж..8% виборців України !!! аж 8%.. так шо тут щоки надувати...
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26.01.2022 13:49 Ответить
Валерія, особисто я у дописі мого тезки, зрозумів, що тільки одна область- має право не нести відповідальність за Зе!Бенітоса 1-го...
Мої співчуття, щодо мами...
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26.01.2022 13:15 Ответить
Дяку
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26.01.2022 13:22 Ответить
ФОП это такой же срез общества, как и другие слои украинцев.
73 % учителей, 73% врачей, 73% солдат, 73% фермеров, 73% фопов и прочих срезов 73% провели все вместе клоуна ко власти.
По вашему отвечать за всех должны ФОПы?
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26.01.2022 12:19 Ответить
Вы не правильно прочли.Я писал все.Солдатам 3 года уже не увеличивают денежное довольствие,кормят опять отходами,обмундирование выдается с большими затруднениями,гос.оборон заказ не выполняется,соответственно остановилось перевооружение ВСУ,учителям отменили намеченное повышение окладов принятое правительством Гройсмана, сокращаются и уничтожаются больницы, про фермеров ничего не могу написать,фоповцы самые преданные и активные избиратели зедебилов. Так что за свой выбор опой и хоть по ржем и хуже точно не будет ,надо отвечать!!
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26.01.2022 12:28 Ответить
все терпят и отвечают за выбор Зели.

Не вижу причин, почему ФОПам их выбор должен сойти с рук.

их не жалко от слова совсем.

ВСЕ терпят лишения из-за Зели и его банды - пенсионеры, производители кто с золотым газом, айтишники. терпят ВСЕ.

и ФОПы пусть тоже отвечают за свои дела.
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26.01.2022 12:31 Ответить
ну вот почему ЧЕСТНОМУ фопу мешает вести первичную бухгалтерию (накладные где он взял товар) и кассовые аппараты? значит что то нужно скрыть, ил где взял товар или какая выручка. все просто
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26.01.2022 18:37 Ответить
То ли это вообще человек на видео, который лежал без признаков жизни?
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26.01.2022 12:16 Ответить
это зомби.
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26.01.2022 12:28 Ответить
Это зедебил-инопланетянин.
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26.01.2022 12:44 Ответить
А собственно - ГДЕ на видео показан именно момент с, как заявляет полиция, "сам упал"? Тут просто проход показан... а не момент с "падением". Противоречит видео - заявлению полиции. Зато фото с избиением протестующих к версии участников протеста - очень даже не противоречит.
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26.01.2022 12:22 Ответить
по версии митингующих - был ТРУП. а тут очевидно что ТРУП пошел дальше по своим ФОПовским делам.
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26.01.2022 12:29 Ответить
Ага. И ты на видео 100% видишь что это тот же человек... и момент превращения в труп ты тоже видишь. То есть ты видишь, как вместо того чтобы умереть при попытке медиков его спасти он встает и уходит "по своим делам"? А где собственно три медика? И кстати - место действия ВООБЩЕ другое...
Короче, тебе показали "левое" видео, что неудивительно.
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26.01.2022 12:40 Ответить
А чи є докази у нацполіціі , що цей чоловік із товаришем самостійно покинули місце проведення акціі ?

Всі бачили на вчорашньому відео , як його несли за руки і ноги без свідомості 😠
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26.01.2022 12:26 Ответить
У паблікав учасників протесту пишуть, що то не товариш. То брат. І що його разом з трупом брата закинули в автувку копів і повезли в невідомому напямку. Телефон мовчить.
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26.01.2022 12:28 Ответить
чушь собачья.
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26.01.2022 12:29 Ответить
Це вже злочин , який вчинили люди, від МоняСтирського 😡
якщо підтвердиться , що людина зникла !

Часи ЯнукОвоща починаються !
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26.01.2022 12:36 Ответить
рот закрой, кремлядь провокаторская.
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26.01.2022 12:38 Ответить
Не ругайся зебелоид.Все все видят,сейчас тяжело скрыть,да и камера там не одна.
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26.01.2022 12:46 Ответить
Олег не ругайся.. они- на "работе"!! 30 серебряников от фсбєєє зарабатівают. раскачивают ситуацию внутри страні.. им байдуже до України.. заробітчани..
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26.01.2022 13:52 Ответить
Інфа з поліції.
Стосовно вчорашньої ситуації по ФОПам:

1) Єрдр зареєстровано по Доротичу стаття 294 ч.1 «організація масових заворушень»

2) хочуть перекваліфікувати на ч.2 від 7 до 15 років, хочуть вчорашнього загиблого «повісити на Доротича» та приліпити цю 294 частину 2.
Поліція чекає експертизи від чого помер учасник акції. Результати експертизи можуть бути спотвореними, є інформація що його поліція била по голові.

3) ця стаття за історію незалежної України застосовувалась 3-4 рази всього

4) Доротичу після перекваліфіковання статті хочуть обрати запобіжний захід - тримання під вартою.
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26.01.2022 12:43 Ответить
вапче-то, если платить все налоги и коммуналку в этом государстве, то ещё должен останешься.
как-то криво это всё. беням и ахметовым льготы, а фопам налог на сверхприбыль в размере 10 грн.
Д.Б.
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26.01.2022 12:33 Ответить
Существует страшная "военная тайна" Украины - это то, что вся наша политическая жизнь - это большая тусовка олигархов! . И на следующих выборах нам подсунут хорошего, честного парня ЗЕ(2), потом ЗЕ(3), ..... ЗЕ(N). Когда-то на цензоре я подобным образом высказался и ....пост продержаля пару минут и был удален модератором. Заметь, при этом я ничего не сказал против страны, против наций, языков и религий. Интересно сколько он продержится сейчас. Время пошло.....
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26.01.2022 13:43 Ответить
супер видео -как вся поллюция , где честнейшие избранные защищают мудрий нарид.
пускай детки не болеют, у поллюционеров.
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26.01.2022 12:58 Ответить
ну так говно на пропеллер кинуть нужно
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26.01.2022 13:10 Ответить
Стефанчук бреше, щоб вдячні виборці не відлупцювали його?

"Нардеп Гетьманцев опроверг заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что до конца года ФОПов освободят от штрафов за нарушения по кассовым аппаратам.

Гетьманцев заявил, что штрафы не отменят, а снизят в 10 раз.

Но это будет касаться только тех ФОПов, которые установят РРО до 1 марта.

Для тех, кто до 1 марта не установит - штрафы будут составлять 100% от положенной по закону суммы."

https://7dniv.info/politics/141293-getmancev-oproverg-zayavlenie-stefanchuka-po-povodu-shtrafov-dlya-fopov.html
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26.01.2022 14:19 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1486261678782173186 3 ч



SaveФОП Доротич: Пострадавший во время протеста -Умер Стефанчук с трибуны заявил,что-НЕумер Доротич заявил,что полиция ждёт экспертизы От чего умер протестующий -Пострадавш\били по голове правоохранители Доротичу инкриминируют "Организ\массов\беспорядков"
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26.01.2022 14:33 Ответить
25 січня під ВР стояли мирно налаштовані на переговори люди. -10 на вулиці, ніч в дорозі для некиян, зо 2000 поліціянтів, жодних представників від Верховної ради для вирішення наших вимог не душити середній бізнес. У відповідь - нульовий результат і класичне щуряче втікання депутатів. Навіть при цьому провокація поліції не дала бажаної картинки, як "проплачені ФОПи контрабандисти" штурмують ВР чи луплять один одного.
Мітинг перекручений в ЗМІ і соцмережах. Де показано, як близько 15-20000 ФОПів йдуть із вимогами і прапорами центром Києва? Де доведено, що РРО і сплата податків схожі, як свиня на коня? Стрімів і репортажів майже не було. Зняли штовханину в 16 год. і вперед про "затримання порушників".
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26.01.2022 15:03 Ответить
 
 