Информация об убийстве участника акции протеста в центре Киева не соответствует действительности, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения
Информация в СМИ по поводу смерти одного из участников акции в центре Киева не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
"На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
"Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - добавили в Нацполиции.
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+34 18c49ed2
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+18 игорь полковник
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+11 Валерия Ларченко #413106
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Это значит, что нужно закончить судебную реформу, начатую еще Порохом и призвать к ответу Беню.
не нравистя администрирование, размер - ок, выдвигайте требования.
Но требовать совсем убрать налоги или прорываться в здание парламента - с чего бы?
стрелять всех на месте, кто пытается прорваться в орган власти.
хватит с нас "народных республик".
нашли время для захвата, ничего не скажешь.
те что устроил этот митинг и тем более кто провоцировал врываться в здание ВРУ - враги Украины. Причем во время войны.
подонки и полезные Кремлю идиоты.
И насчет "у нас производят". Для примера. Я вот очень давно использую один и тот-же набор импортного мыльно-рыльного для бритья. Которое у нас точно не производят. Так вот с 2019 года это подорожало минимум в 2.5 раза.
Це я чув взимку 14-го у нас.Це я чув позаминулого року в Білорусі.Це я чув три тижні тому в Казахстані.Це перше.
Друге.Влада - це я.Влада - це кожен громадянин.А те,що ти називаєш цим словом,є органами державного управління.По-простому - ЖЕК країни Україна,в якому працюють найняті владою наймити.І господар,роботодавець не просто має право,а забовьязаний постійно ганяти своїхи наймитів.
Тому для тебе і для модера повторюю: - ****,щось ************ засмерділо.
как планируется увеличивать богатство беднеющих граждан.
пошагово.
а после очевидных результатов можно и по 2 кассовых, никто не против будет
Значит: Поднятие цен для лохтората - это благое дело.
Зачем ФОПу на Едином налоге бухгалтер? Заполнить упрощенный отчет в налоговую?
что сейчас можно сделать? ну пусть митингуют.
Но прорываться внутрь здания Верховной Рады - с какого перепугу? Так даже во время Майдана митингующие не поступали.
пусть менты открывают огонь на поражение. Хватит с нас "народных республик".
Мої співчуття, щодо мами...
73 % учителей, 73% врачей, 73% солдат, 73% фермеров, 73% фопов и прочих срезов 73% провели все вместе клоуна ко власти.
По вашему отвечать за всех должны ФОПы?
Не вижу причин, почему ФОПам их выбор должен сойти с рук.
их не жалко от слова совсем.
ВСЕ терпят лишения из-за Зели и его банды - пенсионеры, производители кто с золотым газом, айтишники. терпят ВСЕ.
и ФОПы пусть тоже отвечают за свои дела.
Короче, тебе показали "левое" видео, что неудивительно.
Всі бачили на вчорашньому відео , як його несли за руки і ноги без свідомості 😠
якщо підтвердиться , що людина зникла !
Часи ЯнукОвоща починаються !
Стосовно вчорашньої ситуації по ФОПам:
1) Єрдр зареєстровано по Доротичу стаття 294 ч.1 «організація масових заворушень»
2) хочуть перекваліфікувати на ч.2 від 7 до 15 років, хочуть вчорашнього загиблого «повісити на Доротича» та приліпити цю 294 частину 2.
Поліція чекає експертизи від чого помер учасник акції. Результати експертизи можуть бути спотвореними, є інформація що його поліція била по голові.
3) ця стаття за історію незалежної України застосовувалась 3-4 рази всього
4) Доротичу після перекваліфіковання статті хочуть обрати запобіжний захід - тримання під вартою.
как-то криво это всё. беням и ахметовым льготы, а фопам налог на сверхприбыль в размере 10 грн.
Д.Б.
пускай детки не болеют, у поллюционеров.
"Нардеп Гетьманцев опроверг заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что до конца года ФОПов освободят от штрафов за нарушения по кассовым аппаратам.
Гетьманцев заявил, что штрафы не отменят, а снизят в 10 раз.
Но это будет касаться только тех ФОПов, которые установят РРО до 1 марта.
Для тех, кто до 1 марта не установит - штрафы будут составлять 100% от положенной по закону суммы."
https://7dniv.info/politics/141293-getmancev-oproverg-zayavlenie-stefanchuka-po-povodu-shtrafov-dlya-fopov.html
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1486261678782173186 3 ч
SaveФОП Доротич: Пострадавший во время протеста -Умер Стефанчук с трибуны заявил,что-НЕумер Доротич заявил,что полиция ждёт экспертизы От чего умер протестующий -Пострадавш\били по голове правоохранители Доротичу инкриминируют "Организ\массов\беспорядков"
Мітинг перекручений в ЗМІ і соцмережах. Де показано, як близько 15-20000 ФОПів йдуть із вимогами і прапорами центром Києва? Де доведено, що РРО і сплата податків схожі, як свиня на коня? Стрімів і репортажів майже не було. Зняли штовханину в 16 год. і вперед про "затримання порушників".