Информация об убийстве участника акции протеста в центре Киева не соответствует действительности, - Нацполиция. ВИДЕО камер наблюдения

Информация в СМИ по поводу смерти одного из участников акции в центре Киева не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

"Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - добавили в Нацполиции.

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