"Большинство украинцев ждут, когда нападет Путин и освободит страну. Фанатического сопротивления не будет", - Азаров. ВИДЕО

Экс-премьер Николая Азарова, сбежавший в Россию после начала Революции Достоинства, убежден, что украинцы не будут сопротивляться российской армии в случае вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом беглый экс-премьер заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Значительная часть украинцев ждет, когда нападет Путин и освободит страну от этой шоблы. Естественно, что они об этом никому не говорят. Еще одна часть людей рассуждают так – хуже не будет, сейчас плохо, то и хуже не будет. Еще 25-30 процентов - пробандеровские элементы... Впрочем, и они кровь свою проливать не будут... Об этом свидетельствуют все волны мобилизации... Так что, безусловно, никакого фанатического сопротивления не будет... Будет паника, попытка скрыть свои капиталы и обезопасить своих близких. Все это я уже наблюдал - мы прошли четыре майдана", - заявил Азаров.

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