"Большинство украинцев ждут, когда нападет Путин и освободит страну. Фанатического сопротивления не будет", - Азаров. ВИДЕО
Экс-премьер Николая Азарова, сбежавший в Россию после начала Революции Достоинства, убежден, что украинцы не будут сопротивляться российской армии в случае вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом беглый экс-премьер заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
"Значительная часть украинцев ждет, когда нападет Путин и освободит страну от этой шоблы. Естественно, что они об этом никому не говорят. Еще одна часть людей рассуждают так – хуже не будет, сейчас плохо, то и хуже не будет. Еще 25-30 процентов - пробандеровские элементы... Впрочем, и они кровь свою проливать не будут... Об этом свидетельствуют все волны мобилизации... Так что, безусловно, никакого фанатического сопротивления не будет... Будет паника, попытка скрыть свои капиталы и обезопасить своих близких. Все это я уже наблюдал - мы прошли четыре майдана", - заявил Азаров.
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Ти , і такі як ти ( котрі плачуть за Азіровим , і вважають що при ньому пенсіонери жили в шоколаді ) тут і нах не потрібні . .
Ты главное приезжай в первом вагоне, чтобы оценить всю полноту наших приветствий.
І цей ідіот був прем'єром...
вот чудило.
ЦЕ БІМБА ДЛЯ КРОВОСІСІВ
Експерт по українській мові
Великий спіц у нашім слові
Нам мові Кіля бімбу положив,
Як в Україні працював і жив.
Ось Кіля каже "пісідіти"...
А що це означає -"пісі діти"?
Чи Кіля хоче посидіти?
Тут Кіля каже "пісідім"...
Чи це труси для "пісі дім"?
Чи знову хоче посидіти?
Кіля сказав, що "пісідали"...
Це значить Кілі "пісю дали",
Чи Кіля хоче посидіти?
Кіля сказав, що "пісідєлі"...
Це значить пісю кудись дєлі?
Чи відпитавсь, що посиділи?
Ось біля слова "посиділи"
Знання "експерта" "почуділі",
Його три роки мові вчили,
Тупим він буде й до могили.
16.02.2019
Анатолій Березенський
А таких "духовно-скрепних патріотов" в підораші багато. Всі поцріоти с православием главного мозга кричать "расея", а в цей самий час їх діточки живуть по Лондонам, Парижам.... Так само і кіля-бімба. Його ж вилупки не підуть "ваивать за руцкий мир на передовую". Ні с "мацкви будуть переживать и напутствовать" жидок соловйов також накупив нерухомості не в духовитому Воронежі, а по гейскіх Італіях. А так - поцріоти. Якщо треба навіть соловьев буде хреситись