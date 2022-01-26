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"Большинство украинцев ждут, когда нападет Путин и освободит страну. Фанатического сопротивления не будет", - Азаров. ВИДЕО

Экс-премьер Николая Азарова, сбежавший в Россию после начала Революции Достоинства, убежден, что украинцы не будут сопротивляться российской армии в случае вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом беглый экс-премьер заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Значительная часть украинцев ждет, когда нападет Путин и освободит страну от этой шоблы. Естественно, что они об этом никому не говорят. Еще одна часть людей рассуждают так – хуже не будет, сейчас плохо, то и хуже не будет. Еще 25-30 процентов - пробандеровские элементы... Впрочем, и они кровь свою проливать не будут... Об этом свидетельствуют все волны мобилизации... Так что, безусловно, никакого фанатического сопротивления не будет... Будет паника, попытка скрыть свои капиталы и обезопасить своих близких. Все это я уже наблюдал - мы прошли четыре майдана", - заявил Азаров.

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Автор: 

Азаров Николай (8196) пропаганда (3691) россия (96018)


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Топ комментарии
+188
Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
(взято из тырнетов)..
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26.01.2022 13:07
+126
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26.01.2022 13:07
+104
киля. ты уже никогда не будешь сидеть тут на потоках. так что угомонись)
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26.01.2022 13:07
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Ты не ответил - надо было (чтобы не было того что ты пишешь) залечь под путлера?
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26.01.2022 17:52 Ответить
И что такое -не гори? Не понял тебя?
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26.01.2022 17:53 Ответить
Добре що ти звалив звідси . Ото сиди там собі - за бугром , а в Україну дорогу забудь . Чужий ти тут .
Ти , і такі як ти ( котрі плачуть за Азіровим , і вважають що при ньому пенсіонери жили в шоколаді ) тут і нах не потрібні . .
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26.01.2022 18:15 Ответить
пнх мразото
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26.01.2022 21:51 Ответить
ти хєрург, тобі кацапа
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26.01.2022 21:49 Ответить
Азаров! Шлюша московская!
Ты главное приезжай в первом вагоне, чтобы оценить всю полноту наших приветствий.
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26.01.2022 16:48 Ответить
100%
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26.01.2022 17:39 Ответить
Когда мамке пришлют останки сыночка, то ей надо спросить у Коли, - вы же говорили что там ждут "асвабадителей".
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26.01.2022 16:56 Ответить
Тобто, українці не будуть захищати свою сім'ю, домівку і країну, а боєві буряти будуть життя свого не щадити аби тільки зробити приємне )(уйлу? логічно
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26.01.2022 16:58 Ответить
Они все эти воры и коррупционеры типа Коли бимбы спят и видят бабки. Киля, какие капиталы и куда скрыть??? Или ты думаешь что у нас в Украине каждый украинец владеет офигенным капиталом который надо куда то выводить и скрывать. Это ещё раз подтверждает тезу о том что - как вы далеки от народа ворюги! Сразу вспомнился анекдот о еврее и кацапе. Обьявили о том что началась войне - еврей разговаривая с соседом Ваней сетует на то что очень много проблем у него будет - надо капитал выводить , активы срочно продавать, все акции переводить в драг металлы и т.д. Кацап Ваня отвечает ему, да у меня тоже проблем будет много, Абрам перебивает его и говорит - Ваня, ну какие у тебя проблемы? Взял ружьё и на войну!
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26.01.2022 17:04 Ответить
Ідіот... 25-30% "пробандерівських елементів" (хм... і тут 25%) - навіть за його недолугою статистикою це мінімум чверть дорослого населення України. А це, в фактичних цифрах - 7-8 мільйонів людей, готових знищувати будь-яке лайно.

І цей ідіот був прем'єром...
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26.01.2022 17:06 Ответить
старый пердун азиров эксперд.
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26.01.2022 17:24 Ответить
Так ,більшість українців патріотично налаштовані ,але ,на жаль ,колаборантів "ПУТІН ПРІЙДІ "теж вистачає їх було достатньо і за козаччини і за визвольних змагань 1917-21 років і в часи голодомору теж зрадників вистачало ,які забирали у людей останній хліб. ,такий вже ми народ .
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26.01.2022 17:38 Ответить
Смердючий , брехливий нафталін. Фу-у-у!
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26.01.2022 18:17 Ответить
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26.01.2022 18:25 Ответить
Само здриснуло з Україна з обіс...раними трусілями і розказує тут нісенітниці?!
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26.01.2022 18:27 Ответить
Маразм крєпчал . Навіть соловйов не повірив , розуміючи що Мікіла Янич несе відверту маячню ,, видно було по його міміці , то покашлював , то воду хльобав , то весь час дивився кудись вбік .
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26.01.2022 18:32 Ответить
Скоро на всех баннерах Украины :" Киля вернись." И со слов Кили, бендеровцы западной Украины в четырнадцатом прятали семьи и считали денежку. А дисциплинированный восток вышел защищать страну. Идиот.
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26.01.2022 18:39 Ответить
по этой логике, Азаров сдриснул, т.к. подготовил себе плацдармы
вот чудило.
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26.01.2022 18:43 Ответить
Азиров совсем стал плох. Жалко дедушку. Мало того, что постарел, еще и мозги отсохли.
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26.01.2022 18:51 Ответить
Як така гнида їла українській хліб, жила на українській землі та й ще була на вищих щаблях влади?. Скільки ще таких гнид терпить українська земля та її народ. Можливо, з ними треба боротися їхніми ж комунонацистофашистськими методами....
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26.01.2022 18:57 Ответить
А чому цей старий маразматик не подохне в вєчном екстазі на росії ? Хто цю моль лишив такого щастя ?
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26.01.2022 18:59 Ответить
Ну Киля Бимба дает Хорошо, хоть осталась деменция
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26.01.2022 20:00 Ответить
сказало б оте падло ті слова на Хрещатику.
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26.01.2022 20:08 Ответить
а Азиров будет хоругвеносцем в передовом отряде наступающих путлеровцев ?
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26.01.2022 20:21 Ответить
Микола Янович снова в лужу перднул (пардон!). Этот папередник снова попередживает о кровосисях в Украине. Не треба скігліті, йолопе!
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26.01.2022 20:51 Ответить
Експрем'єр Миколи Азарова, котрий втік до Росії після початку Революції Гідності, переконаний, що українці не чинитимуть опору російській армії у разі вторгнення. Джерело:
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26.01.2022 20:52 Ответить
Буде паніка, намагання сховати свої капітали і убезпечити своїх близьких. Все це я вже спостерігав - ми пройшли чотири майдани", - заявив Азаров. Джерело:

ЦЕ БІМБА ДЛЯ КРОВОСІСІВ
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26.01.2022 20:54 Ответить
Ну и гнида этот Азаров!
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26.01.2022 23:26 Ответить
Мразота !!!!
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27.01.2022 00:00 Ответить
Асвабадитель чухонский, здохни уйобок вмести со своей ********** ботоксной
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27.01.2022 08:22 Ответить
маразматик вылупился.
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27.01.2022 08:24 Ответить
А у "визволителів" певно мотивація просто вогінь. Після перших десяти тисяч шашликів від подарунків госдєпа і англійської королеви ці горе-визволителі розвернуть свої аналоговнєтстілялки проти путінського режиму і дідугану Азірову доведеться шукати нову домівку в північній Кореї, де скоріш за все він закінчить як черговий сніданок собачат Кіма.
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27.01.2022 08:28 Ответить
КІЛЯ АЗІРОВ _ БІМБА
Експерт по українській мові
Великий спіц у нашім слові
Нам мові Кіля бімбу положив,
Як в Україні працював і жив.

Ось Кіля каже "пісідіти"...
А що це означає -"пісі діти"?
Чи Кіля хоче посидіти?

Тут Кіля каже "пісідім"...
Чи це труси для "пісі дім"?
Чи знову хоче посидіти?

Кіля сказав, що "пісідали"...
Це значить Кілі "пісю дали",
Чи Кіля хоче посидіти?

Кіля сказав, що "пісідєлі"...
Це значить пісю кудись дєлі?
Чи відпитавсь, що посиділи?

Ось біля слова "посиділи"
Знання "експерта" "почуділі",
Його три роки мові вчили,
Тупим він буде й до могили.
16.02.2019
Анатолій Березенський
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27.01.2022 08:58 Ответить
Азаров- готовий член команди Мураєва. Кінчений дебіл-маразматик.
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27.01.2022 09:54 Ответить
Цей "гуський" Соловйов перший в Італію побіжить ховатися, якщо встигне(: А інший "гуський" пахло - азірів в кацапстані давно сховався.
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27.01.2022 10:04 Ответить
Дивно інше, чому кіля та яникович відразу втікли в підорашу, а точніше в мацквабад? донецьк на момент втечі був за яниковича. Невже не було місця?
А таких "духовно-скрепних патріотов" в підораші багато. Всі поцріоти с православием главного мозга кричать "расея", а в цей самий час їх діточки живуть по Лондонам, Парижам.... Так само і кіля-бімба. Його ж вилупки не підуть "ваивать за руцкий мир на передовую". Ні с "мацкви будуть переживать и напутствовать" жидок соловйов також накупив нерухомості не в духовитому Воронежі, а по гейскіх Італіях. А так - поцріоти. Якщо треба навіть соловьев буде хреситись
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27.01.2022 10:07 Ответить
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