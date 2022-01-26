Украинцы за два дня купили лекарства за деньги "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВИДЕО
Стало известно, сколько уже украинцы потратили на лекарства благодаря президентской программе "єПідтримка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства в среду.
"Всего за два дня украинцы купили лекарств за деньги, выплаченные в рамках госпрограммы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – сообщил он.
Напомним, с 24 января вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарственные средства за средства, полученные в рамках президентской программы "єПідтримка". Кроме того, Минцифры работают над возможностью расширения инициативы президента "єПідтримка" на другие группы населения, а издатели книг предлагают сделать эту программу ежегодной.
Топ комментарии
+6 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий26.01.2022 14:08 Ссылка
+5 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий26.01.2022 14:12 Ссылка
+4 Tui Yii
показать весь комментарий26.01.2022 14:05 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/qn3ibya-emU
І для бюджету ве одно як їх видаватимуть готівкою чи через дебільну ДІЮ.
В бюджете шмарклины только шмаркли
https://www.facebook.com/100011676249468/videos/335867171587654/
Ну а талоны на харчи будут встречены бурными аплодисментами
адептами злёного дрыща.