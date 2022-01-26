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Украинцы за два дня купили лекарства за деньги "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВИДЕО

Стало известно, сколько уже украинцы потратили на лекарства благодаря президентской программе "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства в среду.

"Всего за два дня украинцы купили лекарств за деньги, выплаченные в рамках госпрограммы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – сообщил он.

Напомним, с 24 января вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарственные средства за средства, полученные в рамках президентской программы "єПідтримка". Кроме того, Минцифры работают над возможностью расширения инициативы президента "єПідтримка" на другие группы населения, а издатели книг предлагают сделать эту программу ежегодной.

Читайте также: С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарства за счет программы єПідтримка, - Минздрав

Автор: 

лекарства (1225) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В мене мама тільки що те саме питання вирішувала. На смартфон виявляється треба встановити прогу для он-лайн розрахунків. Відстояла кілометрову чергу в Приваті, - спасібо ***** які видумали таку процедуру для стареньких.
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26.01.2022 14:08
+5
Мда. Как-то перед глазами встала картинка как на цельную ТІЩЩУ!!! пенсы вщент разметают полки наших несчастных аптек. Вы лекарства давно в аптеке покупали? Там тысяча гривен это даже не мелочь - это пыль.
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26.01.2022 14:12
+4
Неподкрепленные ничем деньги (виртуальные, их даже не напечатали) вкинуты в экономику при и так нехилой инфляции. Зробимоещераз всех и вся.
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26.01.2022 14:05
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Я вот например не знаю, как это сделать. Дия есть. Сертификаты в ней есть. А дальше что делать?
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26.01.2022 13:59 Ответить
В мене мама тільки що те саме питання вирішувала. На смартфон виявляється треба встановити прогу для он-лайн розрахунків. Відстояла кілометрову чергу в Приваті, - спасібо ***** які видумали таку процедуру для стареньких.
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26.01.2022 14:08 Ответить
не знаю какие там трудности, я пока не покупал в аптеке, но билеты на поезд купил без проблем.
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26.01.2022 17:26 Ответить
Радоваться и ликовать. Ну и наверное прикупить соответствующее телефонное устройство, которое может расплачиваться онлайн по безналу. Кажись так.
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26.01.2022 14:09 Ответить
Ну телефон с дией есть. Но как туда ввести то, о чем вы говорите не имею понятия. Может быть в банк пойти? Дети, которые могли бы помочь далеко и приедут только летом.
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26.01.2022 15:49 Ответить
надо что бы в Дие был сертификат, потом активировать ********* потом привязаться к выбранному банку - Моно или Приват. ну и потом при расчете указывать ту виртуальную карту на которую и пришла 1000 зеленского.
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26.01.2022 17:23 Ответить
Благодарите Господа, если это действительно так. Только речь то не именно о Вас в контексте данной статьи. Вы в данном случае удивительное исключение из правил. Остальным далеко не так везет в жизни. И тысяча гривен на лекарства это для многих практически ниочем.
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26.01.2022 21:36 Ответить
Ну почему, маме моей 81 - лекарств на постоянном приеме не принимает от слова совсем. Теща укладывается в 800 гривен, тоже не девочка, за 70. Жена где то под 500 тратит. Вы чего сказать то хотели? Да, для многих ни о чем, но по моему вы сильно сгущаете. Вернее пытаетесь подогнать под определенный наратив.
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26.01.2022 21:42 Ответить
Ладно. Замнем для ясности. Нет смысла дальше продолжать мусолить эту тему.
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26.01.2022 22:12 Ответить
Спасибо. Попробую.
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27.01.2022 11:50 Ответить
посмотрите это видео, должно вам помочь:
https://youtu.be/qn3ibya-emU
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27.01.2022 12:55 Ответить
Поддержка фарммонополий!))))
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26.01.2022 14:01 Ответить
на халяву скупят даже то что не нужно
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26.01.2022 14:03 Ответить
Мда. Как-то перед глазами встала картинка как на цельную ТІЩЩУ!!! пенсы вщент разметают полки наших несчастных аптек. Вы лекарства давно в аптеке покупали? Там тысяча гривен это даже не мелочь - это пыль.
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26.01.2022 14:12 Ответить
корвалмент штук 15
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26.01.2022 14:23 Ответить
Вы считаете, что он пожилым людям не нужен?
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26.01.2022 14:32 Ответить
Знайома купляє салмутабол по два балончики щомісяця, без цього не може дижати. 1000 допоможе ненадовго але все ж. Проблема інша - не легко реалізувати. Треба програма NFC яку не на любий смартфон поставиш.
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26.01.2022 16:20 Ответить
160 гривен Ко-Амлесса 30 таблеток. По пол-таблетка в день это два месяца. Мне достаточно что бы год не думать, если набрать на 1 000.
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26.01.2022 17:29 Ответить
Можно конечно это пересчитать еще на что более дешевое. К примеру сказать я вон инъекции регулярно делаю. Если на тысячу закуплю одноразовых шприцов, то поди года на два хватит. Только вот более чем уверен, что именно расходы на Ко-Амлесса не самая большая у Вас статья расходов на лекарства.
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26.01.2022 19:12 Ответить
так выходит что вы более чем ошиблись)) Это единственное что я принимаю регулярно)) Прокачивайте еще скил Баб-Ванги, пока слабовато))
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26.01.2022 20:36 Ответить
Неподкрепленные ничем деньги (виртуальные, их даже не напечатали) вкинуты в экономику при и так нехилой инфляции. Зробимоещераз всех и вся.
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26.01.2022 14:05 Ответить
Не совсем так, они с бюджета уже напечатаны и учтены, но суть та же, зебилы турборежим инфляции запустили
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26.01.2022 14:08 Ответить
та вы шо - прямо инфляция за 1 000 взлетит)) Гречки набереш на тыщу мона подумать)) Так занеси и на 1000 конфет Рошен набери, сделай Пеппе приятно. Тыж патриот.
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26.01.2022 17:36 Ответить
Даже от Юльки Тысяча не запустила инфляцию, хотя та тысяча и эта - совсем другой курс валюты. Вы когда мелете чушь с фейсбука так фильтруйте мозгом.
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26.01.2022 17:39 Ответить
Та не. Якраз нормальні гроші, виділені з бюджету, як і наприклад пенсії.
І для бюджету ве одно як їх видаватимуть готівкою чи через дебільну ДІЮ.
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26.01.2022 14:16 Ответить
дурик, єто мои деньги и так. Деньги налогоплательщиков
В бюджете шмарклины только шмаркли
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26.01.2022 17:43 Ответить
Понял-принял. А тебе таблеток от тупости побольше...хотя постой - таких же нет!?? Ну так и умрешь тупым, не можешь осилить смартфон.
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26.01.2022 21:07 Ответить
Як вам вчора "наша" влада, нічого не нагадує.
https://www.facebook.com/100011676249468/videos/335867171587654/
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26.01.2022 14:09 Ответить
Потом напищут украинцы колхозники за два дня купили корма и саженцы за деньги "єПідтримкі на суму 139 млн грн солдаты ордынской армии ржут на границе от таких новостей с Украины.
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26.01.2022 14:42 Ответить
ЛОЖЬ!!!!
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26.01.2022 16:02 Ответить
у моей знакомой сахарный диабет, на месяц тратит 2000 грн и ей 59 лет,и на эти 1000 грн. не может купить лекарства. подлая власть поделила людей на 2 лагеря.
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26.01.2022 17:14 Ответить
Это все понты .... Какие соц опросы ? Можно писать все и вся. Все сыты не болеют бабла валом все довольны...
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26.01.2022 20:54 Ответить
Зелень откачала у каждого не одну десятку тысячь гривень,и подслащивает пилюлю горькую халявной тысячей. Нарид *********.
Ну а талоны на харчи будут встречены бурными аплодисментами
адептами злёного дрыща.
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26.01.2022 23:27 Ответить
 
 