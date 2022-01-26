Украинцы за два дня купили лекарства за деньги "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВИДЕО

Стало известно, сколько уже украинцы потратили на лекарства благодаря президентской программе "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства в среду.

"Всего за два дня украинцы купили лекарств за деньги, выплаченные в рамках госпрограммы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", – сообщил он.

Напомним, с 24 января вакцинированные украинцы от 60 лет могут приобрести лекарственные средства за средства, полученные в рамках президентской программы "єПідтримка". Кроме того, Минцифры работают над возможностью расширения инициативы президента "єПідтримка" на другие группы населения, а издатели книг предлагают сделать эту программу ежегодной.

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