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"У Гитлера нужно поучиться удачным находкам в экономике и социальной организации", - российский пропагандист Калашников. ВИДЕО

Известный российский блогер-пропагандист Максим Калашников заявил о необходимости позаимствовать у Гитлера методы организации экономики и социальной структуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком заявлении Калашникова рассказал журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и опубликовал фрагмент интервью пропагандиста.

"Гитлеровская Германия была очень серьезным противником. Мы должны гордиться победой над ним. У такого сложного противника нужно поучиться удачным находкам в экономике и социальной организации", - говорит Калашников на записи.

Также смотрите: "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Автор: 

Гитлер Адольф (164) нацизм (350) пропаганда (3692) россия (96018)


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Топ комментарии
+43
Концлагеря были очень выгодны с экономической точки зрения...Это он на это намекает?... Так Сталин уже взял все лучшее от этой идеи, хотя некоторые уверяют, что это бравый ефрейтор скопировал достижения Йосифа...
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26.01.2022 15:13
+29
...концтабори в ссср почали практикуватися ще в часи головоріза-лєніна. Гітлер тоді ще був просто солдатом.
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26.01.2022 15:15
+27
Концлагеря. Интересный экономический метод. Но Сталин в этом вопросе опередил Гитлера. так что не скромничай.
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26.01.2022 15:13
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Ну вы поняли с кого берут рузгие пример и какой порядок хотят в Украине сделать? Так что или берите все до одного оружие в руки или придется в концлагерях сидеть и кайлом на рудниках махать на благо Четвертого кремлевского Рейха который строит Х***ло.
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26.01.2022 18:28 Ответить
.....так он же у вас в президентах!!!.....это же одно лицо!!!
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26.01.2022 18:48 Ответить
Відомий російський блогер-пропагандист Максим Калашніков заявив про необхідність запозичити у Гітлера методи організації економіки та соціальної структури. Джерело:

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26.01.2022 20:49 Ответить
Ну а що ви ще від кацапа хотіли почути?
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26.01.2022 21:13 Ответить
так ведь и учились же.
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26.01.2022 22:42 Ответить
А мы знали чем дышит и куда стремится рашка…
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26.01.2022 22:50 Ответить
пусть седьмому маю поучится.....
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27.01.2022 00:22 Ответить
От тобі й НА! Кацапи беруть приклад з Гітлера, а украінців нацистами обзивають.
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27.01.2022 09:22 Ответить
Сколько, понимаешь, среди орков последователей разных немецких идей по фамилии Калашников.
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06.06.2022 07:21 Ответить
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