"У Гитлера нужно поучиться удачным находкам в экономике и социальной организации", - российский пропагандист Калашников. ВИДЕО

Известный российский блогер-пропагандист Максим Калашников заявил о необходимости позаимствовать у Гитлера методы организации экономики и социальной структуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком заявлении Калашникова рассказал журналист Денис Казанский в своем видеоблоге и опубликовал фрагмент интервью пропагандиста.

"Гитлеровская Германия была очень серьезным противником. Мы должны гордиться победой над ним. У такого сложного противника нужно поучиться удачным находкам в экономике и социальной организации", - говорит Калашников на записи.

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