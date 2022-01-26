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Новости Видео Оборона
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Завершены предварительные огневые испытания САУ "Богдана": было произведено 450 выстрелов на 42 км. ВИДЕО

САУ "Богдана" в рамках определяющих ведомственных испытаний Министерства обороны Украины успешно произвела стрельбы, в ходе которых было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Стрельбы проходили на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области.

По заявлениям разработчика САУ "Богдана", "Краматорского завода тяжелого станкостроения", дальность выстрела обычным снарядом из перспективной колесной 155-мм САУ составляет до 40 км. Но теперь, как утверждают представители компании-разработчика, на практике доказана возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.

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В ходе испытаний используются 155-мм снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим поясом HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.

Разработчики САУ сообщили, что предварительные огневые испытания проходят в рамках определяющих ведомственных испытаний и это позволяет Вооруженным Силам поставить на обеспечение "Богдана" уже в этом году.

Автор: 

испытания (380) Минобороны (9402) оборона (5225) оружие (10242)


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Топ комментарии
+42
Надеюсь, что после успешных испытаний, массово пойдет на вооружение, а не заморозят отморозки!
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26.01.2022 16:07
+27
а каким боком зедуны к этой разработке?
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26.01.2022 16:16
+27
https://ibigdan.livejournal.com/27902295.html Денег (на вас) нет, но вы держитесь...

https://twitter.com/prm_ua/status/1486260626989146115 @prm_ua: Поки інші країни збільшують армії та витрати на оборону через російську загрозу, Україна, здається, не поспішає підіймати ні перше, ні друге.
Тож ми вирішили порівняти оплату праці тих, хто ризикуючи життям, захищає життя мільйонів під кулями. Робимо висновки самостійно.





https://twitter.com/agrobattlefield/status/1486266081887019008 @agrobattlefield: 8 грудня 2021 - Олексій Резніков: «Власна армія - це привілей, який не всі навчилися цінувати»;
24 січня 2022 - Голова ВР Стефанчук "Я спілкувався.... з міністром оборони і він мене запевнив у тому, що ніяких додаткових виділень бюджету для цього напрямку не потрібно".
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26.01.2022 16:28
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Добре , але мало....
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26.01.2022 21:56 Ответить
В сенсі мало САУ, їх вже з декілька сотень потрібно.
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26.01.2022 21:57 Ответить
только вот беда. Ствол вместо Сумского ПО методом свободной ковки куют на ЭМСС. Страшно подумать, сколько это стоит!
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27.01.2022 09:45 Ответить
Богдана брала участь у параді 24.08.2018 р. Зелене керівництво зуміло за 2,5 роки провести вогневі випробування. Такими темпами придбання першої пардії буде десь між 2030 і 2035 роками... ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!
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27.01.2022 09:48 Ответить
Сколько можно снаряды переводить
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27.01.2022 10:06 Ответить
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