Завершены предварительные огневые испытания САУ "Богдана": было произведено 450 выстрелов на 42 км. ВИДЕО
САУ "Богдана" в рамках определяющих ведомственных испытаний Министерства обороны Украины успешно произвела стрельбы, в ходе которых было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Стрельбы проходили на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области.
По заявлениям разработчика САУ "Богдана", "Краматорского завода тяжелого станкостроения", дальность выстрела обычным снарядом из перспективной колесной 155-мм САУ составляет до 40 км. Но теперь, как утверждают представители компании-разработчика, на практике доказана возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.
В ходе испытаний используются 155-мм снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим поясом HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.
Разработчики САУ сообщили, что предварительные огневые испытания проходят в рамках определяющих ведомственных испытаний и это позволяет Вооруженным Силам поставить на обеспечение "Богдана" уже в этом году.
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