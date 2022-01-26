"Нет никакой Украины. Есть территория, захваченная США и Британией. И жители с цветами будут встречать российского солдата", - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО

Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что Украина оккупирована "гибридными американскими и британскими силами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Марков отрицает государственность Украины и уверяет, что ее "жители стонут под игом оккупации".

"Никакая война между Россией и Украиной невозможна потому, что такого государства как Украина не существует. Существует гибридно оккупированная США и Британией бедная и несчастная страна, жители которой стонут под игом этой оккупации", - сказал кремлевский пропагандист и добавил, что российских солдат в Украине будут встречать с цветами.

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