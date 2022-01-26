"Нет никакой Украины. Есть территория, захваченная США и Британией. И жители с цветами будут встречать российского солдата", - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО
Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что Украина оккупирована "гибридными американскими и британскими силами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Марков отрицает государственность Украины и уверяет, что ее "жители стонут под игом оккупации".
"Никакая война между Россией и Украиной невозможна потому, что такого государства как Украина не существует. Существует гибридно оккупированная США и Британией бедная и несчастная страна, жители которой стонут под игом этой оккупации", - сказал кремлевский пропагандист и добавил, что российских солдат в Украине будут встречать с цветами.
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+95 Ksenia VB
показать весь комментарий26.01.2022 17:55 Ссылка
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показать весь комментарий26.01.2022 17:55 Ссылка
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https://youtu.be/xluEj6zPOZE
Слухати цю маячню маркових-сракобєєвих-салавйових, себе не поважати !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні !!