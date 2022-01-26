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"Нет никакой Украины. Есть территория, захваченная США и Британией. И жители с цветами будут встречать российского солдата", - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО

Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что Украина оккупирована "гибридными американскими и британскими силами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Марков отрицает государственность Украины и уверяет, что ее "жители стонут под игом оккупации".

"Никакая война между Россией и Украиной невозможна потому, что такого государства как Украина не существует. Существует гибридно оккупированная США и Британией бедная и несчастная страна, жители которой стонут под игом этой оккупации", - сказал кремлевский пропагандист и добавил, что российских солдат в Украине будут встречать с цветами.

Читайте также: В Украине нельзя быть антисемитом - за это изгоняют из фашистов, - кремлевский политолог Марков. ВИДЕО

Автор: 

Марков Сергей (64) пропаганда (3692) россия (96057)


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Топ комментарии
+95
Ще одне дебілко вилізло..
Кацап смердящий.
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26.01.2022 17:55
+87
Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч



Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
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26.01.2022 17:55
+72
Вбейте ему гвоздь в голову
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26.01.2022 17:55
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Страница 4 из 4
неправда, в Украине люди понимают, что приход красных это мародёрства, изнасилования, подвалы.
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26.01.2022 22:27 Ответить
ПАНОВЕ, НАКИДАЙТЕ СЮДА АЛКАШЕ МАРКОВУ:

https://youtu.be/xluEj6zPOZE
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26.01.2022 22:49 Ответить
Мій комент:

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26.01.2022 23:36 Ответить
Вже видалили. Мабуть, на Ютьюб-каналах Мордора заборонено публікувати посилання на "укрохунтівський" Цензор.
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26.01.2022 23:52 Ответить
Отаких 2 десятки Маркових і кацапня буде вірити що тільки так а не інакше. Це ж видно шо готують мозги
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26.01.2022 22:59 Ответить
Будуть і цвети.Але їх буде парна кількість.Кожному москалю по квіточці на вухо.
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26.01.2022 23:08 Ответить
Болт тебе, урод.
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26.01.2022 23:15 Ответить
Нехай штані знімає, будемо "квіти" встромляти.. в рожеву "клумбу".. ))
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26.01.2022 23:18 Ответить
Ага с цветами с пластиковыми, которые в ритуальных магазинах продают....
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26.01.2022 23:53 Ответить
Вони хоч логічно раз в житті думали? А то таке враження, що просто "словесный понос" чоловіка здолав - держави Україна не існує, а українська армія є. За логікою речей держава без армії існувати може, армія без держави ні. Поясніть це цьому придурку
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27.01.2022 01:08 Ответить
Очередной шизик сбежал из дурки
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27.01.2022 01:18 Ответить
не сбежал, он прямо с места пребывания) да и куда он из рфии сбежит?)))
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27.01.2022 12:16 Ответить
именно что сбежал, из Могилёвской областной дурки, ещё в 82 году)) пока не рф, не утрируйте.
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27.01.2022 18:21 Ответить
По два цветка на рыло организуем, не вопрос.
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27.01.2022 01:35 Ответить
заходь Сирожо, встретим!)) но с бухлом заканчивай, берега как бы не потерять..
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27.01.2022 01:54 Ответить
с траурными венками и музыкой.но вы ее не услышите.
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27.01.2022 04:51 Ответить
Ще чого - всякій швалі - музику.....квіти.... максимум звук перезарядки автомата!
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27.01.2022 08:18 Ответить
Ну не дурне.
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27.01.2022 06:07 Ответить
Дивись лайно ************* щоб од наших квітіа у вас *************** свинособок ваші їбала не поприщило
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27.01.2022 08:29 Ответить
приходи, кацап, будут тебе квити
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27.01.2022 08:31 Ответить
Судя по роже, из запоя оно выходить не собирается
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27.01.2022 08:50 Ответить
да оно от рождения такое, как говорится "результат пьяного зачатия налицо"
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27.01.2022 09:01 Ответить
Зявився на світ Божий через запліднення самки нетрадиційним шляхом . Результат на ліцо ...
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04.03.2022 01:26 Ответить
это надо показывать по всем каналам ТВ Украины по несколько раз в день. Шоб прониклись кем нас считают.
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27.01.2022 09:12 Ответить
Піони, акації, васильки, вільха - буде цілий букет для ракоцапів.
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27.01.2022 09:12 Ответить
Немає ніякого Маркова. Є обкурений піздюк - деградована особа.
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27.01.2022 10:04 Ответить
Кохайтеся чорноброві, та не з москалями!!!
Слухати цю маячню маркових-сракобєєвих-салавйових, себе не поважати !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні !!
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27.01.2022 10:11 Ответить
немає ніякої "росіі". є територія, засрана москалями
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27.01.2022 10:12 Ответить
Мразь обыкновенная.
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27.01.2022 16:00 Ответить
Приходи ПЕРВЫМ, баклан! Тебя, не то что "цветами", тебе целый гербарий из швабр... залихачим! Вот увидишь - Понравится!
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27.01.2022 17:02 Ответить
НУ И ДЕБИЛ!!! ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!! СКОРО БУДЕТ В РФ ПИВО ПО 35грн ЗА ЛИТР И ВОДКА ПО 120ГРН !!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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27.01.2022 17:47 Ответить
САМЕ ТАК З КВІТАМИ НА ТРАУРНОМУ ВІНОЧКУ ..... І КОЖНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ МОСКАЛЮ НА ШИЮ.... З НАПИСОМ ЦЕ З УКРАЇНИ.. ПИШАЙСЯ.... РОСІЯ ....
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27.01.2022 18:47 Ответить
Как такие дебилы выживают в этой жизни?
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27.01.2022 19:50 Ответить
Послухайте цього московського фашиста, Вас Українців немає - тому підлягаєте зникненню, хто має вуха хай почує
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27.01.2022 21:53 Ответить
Чому воно таке тупе. Квіти на цвинтар для гниди
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12.03.2022 19:56 Ответить
ітогі подведьом. вже понад 12 тис "асвабадітяляй " в аду. і навіть двох квіточок немає . зариваемо так
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12.03.2022 20:20 Ответить
Да, встречают с цветами, как в Херсоне, в ПАРНОМ количестве и с ТРАУРНОЙ ЛЕНТОЙ, вот так и "рады" окупантам!!! Слава Украине !!!
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11.04.2022 12:56 Ответить
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