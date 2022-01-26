"Без цензуры в прямом эфире": Много оружия для Украины/Нормандская Зе-измена/Тараканы в Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Оружие для Украины, встреча нормандских советников, протесты ФЛП против РРО, а еще ваша любимая рубрика "вата пылает" у "Без цензуры в прямом эфире" от Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ.
Принудят ли Украину к прямым переговорам с ОРДЛО? Как США и Великобритания помогают Украине в борьбе против России? Ну и немного горячих путинолюбителей на десерт.
Будет горячо, включайтесь!
Топ комментарии
+10 Scorpman Y
показать весь комментарий26.01.2022 20:52 Ссылка
+6 Scorpman Y
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+6 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий26.01.2022 20:56 Ссылка
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Да и помним, чего стоят обещания рашки и их "дружба"
Также была запрошена информация о том, создана ли в Офисе Президента система мониторинга постановки сотрудниц на военный учет, так как согласно приказу Минобороны, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают, стали на военный учет.
"Сообщаем, что в Офисе Президента Украины отсутствует запрашиваемая вами информация", - говорится в ответе на запрос.