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"Без цензуры в прямом эфире": Много оружия для Украины/Нормандская Зе-измена/Тараканы в Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Оружие для Украины, встреча нормандских советников, протесты ФЛП против РРО, а еще ваша любимая рубрика "вата пылает" у "Без цензуры в прямом эфире" от Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ.

Принудят ли Украину к прямым переговорам с ОРДЛО? Как США и Великобритания помогают Украине в борьбе против России? Ну и немного горячих путинолюбителей на десерт.

Будет горячо, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+10
зеЛох и его шобла договорились бы с фуйлом конечно.. у которого он скакал голяком по баням
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26.01.2022 20:52
+6
зеЛох та його шобла давно би "договорись об интересах посреди Украини" - если бі им не мешали патриоти и пресловутий Госдеп США
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26.01.2022 20:51
+6
Захід всю малину зіпсував Зеле. Він так сподівався на поступки Заходу Путлеру. Тоді б і він щось поступився Путлеру...
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26.01.2022 20:56
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багато зброї для захисту України не буває...
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26.01.2022 20:50 Ответить
зеЛох та його шобла давно би "договорись об интересах посреди Украини" - если бі им не мешали патриоти и пресловутий Госдеп США
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26.01.2022 20:51 Ответить
зеЛох и его шобла договорились бы с фуйлом конечно.. у которого он скакал голяком по баням
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26.01.2022 20:52 Ответить
Захід всю малину зіпсував Зеле. Він так сподівався на поступки Заходу Путлеру. Тоді б і він щось поступився Путлеру...
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26.01.2022 20:56 Ответить
У меня дурацкая мысль в голове крутится. Вот рашка идёт в наступление, а ЗЕшобла запрещает ЗСУ открывать огонь в ответ и оповещать население о военных действиях и всё заканчивается тем, что проснусь утром ,а на улице рашковские вояки как у себя дома вышагивают. И тишина....
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26.01.2022 21:03 Ответить
есть простая вещь - солдаты обязаны защищать свою страны и НЕ обязаны выполнять преступные приказы.
Да и помним, чего стоят обещания рашки и их "дружба"
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26.01.2022 21:20 Ответить
тараканов выбей со своей головы... а может у тебя не голова?
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26.01.2022 21:22 Ответить
Зовсім вона не дурацька
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26.01.2022 22:47 Ответить
да, ещё впереди женщин-детей будут гнать - какая там стрельба...
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26.01.2022 23:53 Ответить
Много зброї для України це ще не значить що ця зброя вже у військах а не складах із точними координатами для ракетних ударів мокшан.Україні дуже,дуже і дуже потрібен контроль по розподіленню зброї представниками країн які нам ту зброю постачають та допомагають країні а не сумнівному керівництву України.
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26.01.2022 21:12 Ответить
Агентство Українських Новин запросило в ОПУ информацию о том, планирует ли стать на военный учет первая леди Елена Зеленская, которая согласно полученному образованию и установленному Министерством обороны перечню специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет, должна стать на такой учет.
Также была запрошена информация о том, создана ли в Офисе Президента система мониторинга постановки сотрудниц на военный учет, так как согласно приказу Минобороны, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают, стали на военный учет.

"Сообщаем, что в Офисе Президента Украины отсутствует запрашиваемая вами информация", - говорится в ответе на запрос.

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26.01.2022 21:17 Ответить
Тонув-сокиру обіцяв,а витягли -топорища шкода...
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27.01.2022 03:34 Ответить
 
 