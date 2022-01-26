"Без цензуры в прямом эфире": Много оружия для Украины/Нормандская Зе-измена/Тараканы в Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Оружие для Украины, встреча нормандских советников, протесты ФЛП против РРО, а еще ваша любимая рубрика "вата пылает" у "Без цензуры в прямом эфире" от Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ.

Принудят ли Украину к прямым переговорам с ОРДЛО? Как США и Великобритания помогают Украине в борьбе против России? Ну и немного горячих путинолюбителей на десерт.

Будет горячо, включайтесь!