"Вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - представитель РФ в "нормандской четверке" Козак после встречи в Париже сменил риторику и ушел от названий "ЛНР" и "ДНР". ВИДЕО

Представитель РФ в "нормандской четверке" Дмитрий Козак после встречи в Париже сменил риторику и ушел от использования названий "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, рассказывая о режиме прекращения огня на Донбассе, Козак назвал российских террористов "вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

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