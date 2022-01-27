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"Вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - представитель РФ в "нормандской четверке" Козак после встречи в Париже сменил риторику и ушел от названий "ЛНР" и "ДНР". ВИДЕО

Представитель РФ в "нормандской четверке" Дмитрий Козак после встречи в Париже сменил риторику и ушел от использования названий "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, рассказывая о режиме прекращения огня на Донбассе, Козак назвал российских террористов "вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

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Автор: 

переговоры (5059) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+39
Значить, будуть впихувати ці гангрени в Україну на умовах кремля.
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27.01.2022 09:45
+25
да нахер они нам нужны ?
нет уж,дыынэр,так дыынэр..
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27.01.2022 09:48
+23
Нажаль, "73%" віддали кермо держави пуйловським агентам.
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27.01.2022 09:57
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Значить, будуть впихувати ці гангрени в Україну на умовах кремля.
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27.01.2022 09:45 Ответить
да нахер они нам нужны ?
нет уж,дыынэр,так дыынэр..
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27.01.2022 09:48 Ответить
Це треба не нам, а рашці. Як придністров'я.
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27.01.2022 09:52 Ответить
ну,хай почекають..
як Татарстан подасть заявку в НАТО - зразу диинер вітатимемо вдома..
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27.01.2022 10:00 Ответить
все прекрасно понимаю что нужно выгребной яме!
нам-то они нахер не нужны! ну, то есть, территории, конечно, наши! а вот тот бухой зброд и бухая расейская солдатня - пусть валит в выгребную яму
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27.01.2022 10:01 Ответить
Нажаль, "73%" віддали кермо держави пуйловським агентам.
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27.01.2022 09:57 Ответить
Міські зради підписав твій барига-недогетьман.
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27.01.2022 10:15 Ответить
І кремляді їх не виконували. Мабуть тому, що вони їм дуже подобались.
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27.01.2022 10:22 Ответить
та сама "зрада" - по которой весь западный мир поддерживал Украину и накладывал санкции на рашку? ай, какой тупой у тебя методичка.. как и ты сам))

Более того, если там была "зрада" - то зачем твой зеЛох подписывал формулу штанмайера, которую так ТРЕБОВАЛА рашка?
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27.01.2022 10:34 Ответить
тебя просто не было в рядах защитников Украины в 2014, ты сидел под юбкой, отлизывал... а так бы он точно не подписал!
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27.01.2022 13:02 Ответить
В каком году?
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27.01.2022 10:20 Ответить
В 2019.
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27.01.2022 10:23 Ответить
Значить Членограя випхають з України. Це в кращому для нього випадку.
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27.01.2022 10:17 Ответить
Це значить лишень одне - що зрадники уже про все домовилися.
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27.01.2022 17:00 Ответить
НЕЗАКОННІ збройні формування окремих районів... Так правильніше.
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27.01.2022 09:45 Ответить
Це з типу зради нема? Не дно і днр, але ви з ними домовляйтесь.
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27.01.2022 09:46 Ответить
Поэтому это уже не преступники, а вполне себе народная милиция Донбасса и нужно скорее голосовать за особый статус и включать всё это в тело Украины! Я правильно понял?!
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27.01.2022 09:47 Ответить
Риторика не изменилась. У "окремих районів" не могут буть своих вооруженных формирований. А если есть - они незаконные. Что делает незаконными и сами "отдельные районы". Потому в сумме ничего не поменялось.
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27.01.2022 09:49 Ответить
....тобто "терористи"
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27.01.2022 09:49 Ответить
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27.01.2022 09:53 Ответить
Крысы мавзолейные,отчего вас Бог Умом не наградил с дня образования Мацковии Ханом Менгу-Тимуром в 1274 году?
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27.01.2022 09:55 Ответить
Не було тоді ще мацковії, а сама мОсква була пунктом збору податків Орди з угро-фінських племен.
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27.01.2022 10:02 Ответить
Був блок-пост Золотої Орди на болоті стояв... від бандерівців охороняв те бидло та річку москва...
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27.01.2022 10:07 Ответить
мОсква - то брудна вода, а Ока - насправді Йоккі - забули московіти свою мову. Доречі потрудіться перекласти з ерзянської мови слово ПАПА (тобто тато) - будете шоковані.)
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27.01.2022 10:18 Ответить
Короче, здали Україні младо нєдорєспубліки! Тепер Україна зачистить цю резервацію!
Сєпари, вас здали Україні!
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27.01.2022 09:56 Ответить
Хто зачистить, Зєля з дЄрьмаком?
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27.01.2022 09:58 Ответить
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27.01.2022 09:59 Ответить
Стало известно, почему РАБссия наехала на США и НАТО с дурацкими Ультиматумаи...,китайский Обнуляйтер Сидзиньпинь потребовал от Путлера доказательств что он никак не связан с баблом в США в сумме 2 триллиона долларов РАБссиянских Бояр и прочих Абрамовичей и Дерипасок... Ответ Сидзиньпиню Путлер должен дать ПИСЬМЕННО 6 февраля в день Открытия Олримпиады в Пекине...,что Госдеп и сделал вчера...
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27.01.2022 10:02 Ответить
який він козак звичайнісенький кізяк кримлівська підстилка
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27.01.2022 10:02 Ответить
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27.01.2022 10:02 Ответить
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27.01.2022 10:04 Ответить
Это зрада или перемога? Когда влада и оппозиция это прокомментируют?
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27.01.2022 10:04 Ответить
Зрада,зрадная , сейчас зеля их будет принимать на особых условий, а , что бы не было массовых возмущений кацапские войска на подстраховке вокруг границы
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27.01.2022 10:10 Ответить
Это вы думаете влада так проккоментирует? А оппозиция вы думаете заявит что это перемога подготовленная папередниками:https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/123258.pdf «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина» ?
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27.01.2022 10:24 Ответить
интересно, как бы поступили умные ребята на месте Порошенко в августе 2014, когда 24 Муженко во время парада доложил, что #уйло начал ввод войск на территорию Украины, причем неизвестно когда остановится, а на границах более 250 тыс кацапов с техникой и БК, а у нас боеготовых максимум 20 тыс. плюс в окружении под Иловайском 3 тыс.
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27.01.2022 13:08 Ответить
Ну для вас вариант очевиден сдаться а потом рассказывать про перемогу. А вы не умничать или там фантазировать и ванговать: что было что будет, а выполнять законы смогли бы? Для таких, образно говоря "буридановых ослов" в исторически уже давно сделан вывод: делай что должен, а будет что будет. А не заботится о своем кресле во власти.
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27.01.2022 13:36 Ответить
ты задрот тупой! блесни орденами на грудях, а потом кукарекай, кто и что должен был делать. тебя дурака вообще недолжно было быть, если бы знали что такое вУмное чмо появится, не делали бы! челолвек потому и стал "разумным", что приспосабливался. если выполнять ПДД 1х1 не учитывая на дороге дебилов типа тебя, то вообще нельзя выезжать. подумай дефективный, и цитируй дядю, а не старых римлян, у них там тепло.
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27.01.2022 15:20 Ответить
Ну понятно на законы Украины вам плевать, как и президентам. Вы тоже судя по аргументации на это место метите. Но особенно радует что в пдр игнорируете, доживёте до своего президентства? Или вы уже "кожний з нас президент"?
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27.01.2022 16:50 Ответить
ты о 2014, и что надо было соблюдать))) умник, напиши что бы ты делал на месте Порошенко 24 августа - 10 сентября 2014, и что реально в то время делал ты лично. потом посмеемся. хрюкать во все стороны, по всем поводам, тут вас таких много.
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27.01.2022 18:52 Ответить
Вы удивитесь, но я, как и большинство граждан Украины, не только в то время, но и до того и сейчас выполняю законы Украины, и если я что то не выполняю то меня наказывают компетентные органы, например при нарушении пдр меня штрафуют. А что реально нужно делать, так если хотите быть гражданином Украины учите законы и выполняйте их. Неужели для вас, как и для Порошенко с Зеленским это проблема? Или для вас пример это ***** с под*****вников и которым тоже наплевать на законы Украины?
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27.01.2022 19:46 Ответить
в духовочном шкафу созрела рулька запечённая с черносливом. ща налью 100 виски с орешками, приступлю к трапезе. а пока тебе дураку даю инфу для переварки. в марте 2014 я уже был в военкомате. супруга до 2018 вела транзитный пункт, помогали на МО, госпиталь, плюс слали деньги волонтерам. был вопрос-что делал ты и что надо было делать Порошенко. поэтому, иди ты НХ. такие как ты вафлеры только ноют и скулят.
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27.01.2022 19:57 Ответить
Как это вам может помешать определиться законы Украины нужно выполнять или нет?
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27.01.2022 21:27 Ответить
Вооруженные формирования? Тоесть террористы. Террористов даже в плен не берут не то что вести с ними переговоры.
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27.01.2022 10:11 Ответить
0:25-0:26 - склейка?🤔
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27.01.2022 10:13 Ответить
Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии. Но, в Германии был Аденауэр. Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно они даже не знают о его существовании...

Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:

- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь. Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы? Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?

Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна. И вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".
Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
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27.01.2022 10:14 Ответить
По Дону.
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27.01.2022 13:20 Ответить
А хто проти ! В Лінецькій області - фабрика Рошен, Порошенка
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27.01.2022 13:38 Ответить
С 1марта 2014 года РАБссия начала вторжение в Украину...,причем все пропагандоны РАБссии говорят...киевские власти,киевская хунта,киевский режим,киевские фашисты и т.д...,а 4 марта 2014 года убитый РАБссией посол в СовБезе ООН Чуркин показал исторический документ...о причине ввода рюсскава быдла в Украину...Спалил контору...за что и грохнули...
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27.01.2022 10:15 Ответить
любі збройні формування в державі.котрі створені поза законом держави є терористичні формування,котрі згідно головного рашиста,щось там про сартір розказував.Іякщо рашист ,роздав свої паспорти цим збройним формуванням.то очевидно,що він є головний спонсор цих формуваннь,Німеччина і Франція є співучасники створення цих угрупувань на суверенній українській території ,по вказівці московського їхнього роботодавця "капутіна"
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27.01.2022 10:27 Ответить
Так что,обоср....сь кремлевская гопота?
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27.01.2022 10:27 Ответить
Виходить так - металобрухт то з Сибіру привезли, але він не заводиться, ракет всього штук 400 таких що можуть злетіти - долетять до України 40 - попадуть хоч кудись 10 - а рашку увесь світ згноїть за це - а ми прикопаємо. От і засцяли кремлівські покидьки.
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27.01.2022 10:52 Ответить
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27.01.2022 10:41 Ответить
Козак - он никто, это раб, наплевать ,что они говорят!!! Не смотрите что морда решительная!!! Генерал Лебедь был мужик - они сразу его убили, остались рабы, вообще не обращайте внимания!!! ОНИ НИКТО!!!!
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27.01.2022 10:45 Ответить
Какие еще "вооруженные формирования отдельных районов"?

Судя по мемориалу Зах*рченке, возведенному в Донецке, эти "формирования" называются одним коротким словом: БРАТКИ.
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27.01.2022 10:51 Ответить
Походу Путін дав задню, великої війни не буде.
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27.01.2022 11:01 Ответить
ну и прекрасно....и если "незаконные" то по Закону можно с ними не разговаривать а.... не??? а чё?))
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27.01.2022 11:17 Ответить
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27.01.2022 11:17 Ответить
Я представляю, что в этой "Новоукраине" понавыбирают. В одной Москве только больше 20 млн.человек. Да и финнов обделили- там сразу за Питером всякие "Лептеньяхи" кругом, не говоря уж о Выборге, бывшей столицы Финляндии.
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27.01.2022 14:56 Ответить
Кацапы все что можно было вывезли к себе, а теперь эту пустую бомжатскую помойку хотят вернуть Украине.
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27.01.2022 12:32 Ответить

всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на

Украине.


выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё

это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.

Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
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27.01.2022 17:42 Ответить
 
 