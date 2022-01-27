Стрельба в Днепре: В комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности инициируют создание военной юстиции. ВИДЕО
В Верховной Раде инициируют создание военной юстиции в Украине.
Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны из этого события сделать два вывода: нужно изучать более подробно психологическое состояние наших военнослужащих, второе - если мы говорим о подразделениях полиции, к военнослужащим должны быть специально обученные люди. Наши коллеги из комитета поддерживают нашу идею о необходимости обсуждения широкого создания именно военной полиции в сложившейся ситуации", - сказал нардеп.
По его словам, не нужно спешить с созданием ВСК, следует подождать ответа правоохранительных органов.
"Председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке поддерживает идею создания военной юстиции. Это должна быть не только военная полиция, но и военная прокуратура. Прошло уже два года с момента, как мы приняли профильный закон, фактически ликвидировавший военную прокуратуру. Очень много проблем есть, связанных с досудебным расследованием именно преступлений, совершенных военнослужащими, но мы понимаем, что должна быть не только военная прокуратура, но и определенный специализированный орган, который будет иметь доступ к военным частям, это будет военная полиция. Я буду инициировать с комитетом обсуждение создания военной юстиции в Украине", - подытожил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.
Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.
Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.
Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.
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Это не тот вопрос, который можно решить введя/ликвидируя какую-то должность. Все намного сложнее. Но зебилы, в силу Даннинга-Крюгера, этого не понимают.
А ВСП вам мало? При Порохе шел процесс, по реформированию ВСП в военную полицию. Но пришли приматы и решили, что дороги важнее. А сейчас делаем вид???
(если уже не поздно)
Як на мене то, Кучма зруйнував саму ідею Національної гвардії але хоч повернув назву Внутріші війська. Перша створена в Україні Національна гвардія підпорядковувалася Голові ВРУ і була противагою президентському силовому блоку. Тому і була знищена.
Які нафіг не уставні відносини, коли покидьок добивав поранених та стріляв в двох цивільних працівниць заводу, які за віком могли бути його матерями? Ці жінки звичайно чуйні до молодих солдатів.
был военный прокурор да сплыл