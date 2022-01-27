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Стрельба в Днепре: В комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности инициируют создание военной юстиции. ВИДЕО

В Верховной Раде инициируют создание военной юстиции в Украине.

Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны из этого события сделать два вывода: нужно изучать более подробно психологическое состояние наших военнослужащих, второе - если мы говорим о подразделениях полиции, к военнослужащим должны быть специально обученные люди. Наши коллеги из комитета поддерживают нашу идею о необходимости обсуждения широкого создания именно военной полиции в сложившейся ситуации", - сказал нардеп.

По его словам, не нужно спешить с созданием ВСК, следует подождать ответа правоохранительных органов.

"Председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке поддерживает идею создания военной юстиции. Это должна быть не только военная полиция, но и военная прокуратура. Прошло уже два года с момента, как мы приняли профильный закон, фактически ликвидировавший военную прокуратуру. Очень много проблем есть, связанных с досудебным расследованием именно преступлений, совершенных военнослужащими, но мы понимаем, что должна быть не только военная прокуратура, но и определенный специализированный орган, который будет иметь доступ к военным частям, это будет военная полиция. Я буду инициировать с комитетом обсуждение создания военной юстиции в Украине", - подытожил парламентарий.

Также смотрите: Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре

Автор: 

ВР (29273) Днепр (4437) юстиция (758) Военная прокуратура (933) Ионушас Сергей (23)


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Топ комментарии
+15
давайте наплодим еще 100 000 новых бездельников...
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27.01.2022 10:47
+13
Який сенс щось створювати, коли все створюване не працює і загажується миттєво крисами і сепаратистами?
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27.01.2022 10:49
+9
Я хотів сказати те саме: готуйте гроші, платники податків, для працевлаштування ще кількох тисяч дармоїдів, що матимуть непогану платню та пільги, що належаться військовикам + в 40 років -- пенсія.
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27.01.2022 10:50
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Правила форума Совет форумчан
давайте наплодим еще 100 000 новых бездельников...
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27.01.2022 10:47 Ответить
Я хотів сказати те саме: готуйте гроші, платники податків, для працевлаштування ще кількох тисяч дармоїдів, що матимуть непогану платню та пільги, що належаться військовикам + в 40 років -- пенсія.
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27.01.2022 10:50 Ответить
Создадут комиссию во главе с Бузуглой.
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27.01.2022 11:13 Ответить
Безголовою або Безмозглою, в принципі як оце що дає коментар. Страшно стає що такі чудне створіння є головою комітету. Цікаво а оце в армії служило? Чи теж від повісток никалось
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27.01.2022 15:04 Ответить
Або Верещук з парасолькою ...в підвішеному стані...
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27.01.2022 16:56 Ответить
И будет для чинуш-коррупционеров дополнительная кормушка из бюджета!
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27.01.2022 14:15 Ответить
McNamara's 100,000
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27.01.2022 22:30 Ответить
Он убил гражданскую женщину,
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27.01.2022 10:48 Ответить
Який сенс щось створювати, коли все створюване не працює і загажується миттєво крисами і сепаратистами?
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27.01.2022 10:49 Ответить
зебилы всегда хотят решить сложные вопросы простыми решениями... Даннинг-Крюгер
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27.01.2022 10:50 Ответить
ликвидация военной прокуратуры было ошибочным решением
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27.01.2022 10:54 Ответить
Шутинги случаются в самых благополучных странах, - например, США или Норвегия (Брейвик).
Это не тот вопрос, который можно решить введя/ликвидируя какую-то должность. Все намного сложнее. Но зебилы, в силу Даннинга-Крюгера, этого не понимают.
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27.01.2022 11:10 Ответить
они и не хотят решить какие либо вопросьі, просто создают видимость деятельности в стиле понятньіх им шоу, соцсетей, тик тока и прочих зрелищньіх мероприятий - реакция, лайк, репост. где то так
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27.01.2022 11:21 Ответить
А слуги любую новость и случай используют, чтобы пристроить новых кумовей и отмыть деньги
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27.01.2022 10:52 Ответить
У Верховній Раді ініціюють створення військової юстиції в Україні.
А ВСП вам мало? При Порохе шел процесс, по реформированию ВСП в военную полицию. Но пришли приматы и решили, что дороги важнее. А сейчас делаем вид???
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27.01.2022 10:52 Ответить
Да идите вы ***** уже со своим рошеном,сектанты ******,в каждой новости-а вот рошен,а при рошенко,ИДИТЕ НА *** ПОРОШЕНКИ ПРИПИЗЖЕНЫЕ
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27.01.2022 11:05 Ответить
Если этих мразей не убрать от власти - Украине, как нормальной стране, конец.
(если уже не поздно)
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27.01.2022 10:57 Ответить
бл..., слугам мест не хватает, чтоб диточок прыстройиты...
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27.01.2022 10:59 Ответить
Нужно перестать набирать в армию дебилов и наркоманов .
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27.01.2022 10:59 Ответить
Может он до армии нормальный был. Нормальным людям в армии делать нечего, система ломает.
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27.01.2022 11:13 Ответить
Данилов-санкции введите,против нач.караула.
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27.01.2022 11:03 Ответить
Не все"кварталовцы"-трудоустроены? Безумную на пол ставки...
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27.01.2022 11:05 Ответить
Хм.. Быстро, однако.. (с)

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27.01.2022 11:09 Ответить
Я один дупля не отбиваю, какого хрена НГУ приплетают к ВСУ?
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27.01.2022 11:16 Ответить
З причин невігластва. Ввшники відносяться до МВС, а не до МОУ.
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27.01.2022 11:51 Ответить
Мало того, НГУ и Тер Оборона - по сути синонимы, а у нас ВВшники=НГУ. Бред.
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27.01.2022 12:12 Ответить
Появился повод пристроить кого то из квартала.
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27.01.2022 11:25 Ответить
Національна гвардія це не військовослужбовці, їх правильніше назвати жандармами. Вони в основному створенні для придушення мирних маніфістацій.
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27.01.2022 11:42 Ответить
Так, я давно пишу про те, що дана структура МВС ні як не відповідає своїй назві. Можна називати це, Внутрішніми військами чи жандармерією, але ніяк не Національною гвардією. Ця назва з популіською метою була притягнута Сабаковим і назва має бути приведена до логічного значення.
Як на мене то, Кучма зруйнував саму ідею Національної гвардії але хоч повернув назву Внутріші війська. Перша створена в Україні Національна гвардія підпорядковувалася Голові ВРУ і була противагою президентському силовому блоку. Тому і була знищена.
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27.01.2022 11:50 Ответить
Тут, більше всього проявляються дебіли, які або не здатні складати з літер слова і розуміти значень речення, або умисно кидають лайно на вентилятор.
Які нафіг не уставні відносини, коли покидьок добивав поранених та стріляв в двох цивільних працівниць заводу, які за віком могли бути його матерями? Ці жінки звичайно чуйні до молодих солдатів.
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27.01.2022 11:44 Ответить
всьо уже створэно до нас
был военный прокурор да сплыл
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27.01.2022 12:09 Ответить
После таких событий нужно увольнять и сокращать,а у этих хитрозадиков вылезли планы создать новые блатные госдолжности для своих.
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27.01.2022 12:24 Ответить
 
 