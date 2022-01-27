Стрельба в Днепре: В комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности инициируют создание военной юстиции. ВИДЕО

В Верховной Раде инициируют создание военной юстиции в Украине.

Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны из этого события сделать два вывода: нужно изучать более подробно психологическое состояние наших военнослужащих, второе - если мы говорим о подразделениях полиции, к военнослужащим должны быть специально обученные люди. Наши коллеги из комитета поддерживают нашу идею о необходимости обсуждения широкого создания именно военной полиции в сложившейся ситуации", - сказал нардеп.

По его словам, не нужно спешить с созданием ВСК, следует подождать ответа правоохранительных органов.

"Председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке поддерживает идею создания военной юстиции. Это должна быть не только военная полиция, но и военная прокуратура. Прошло уже два года с момента, как мы приняли профильный закон, фактически ликвидировавший военную прокуратуру. Очень много проблем есть, связанных с досудебным расследованием именно преступлений, совершенных военнослужащими, но мы понимаем, что должна быть не только военная прокуратура, но и определенный специализированный орган, который будет иметь доступ к военным частям, это будет военная полиция. Я буду инициировать с комитетом обсуждение создания военной юстиции в Украине", - подытожил парламентарий.

Также смотрите: Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре