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С апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать исключительно по электронному рецепту, - Ляшко. ВИДЕО

С апреля 2022 года антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 января.

Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Поэтому как следствие имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями" , – говорит министр.

По словам Ляшко, назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу, указывая его лекарственную форму и дозировку. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема.

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"Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения", – рассказал Ляшко.

Также министр добавил, что подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут вовлечены в назначение и отпуск лекарств по е-рецептам.

Отмечается, что после запуска электронного рецепта на антибиотики, на следующих этапах планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.

Автор: 

лекарства (1225) Минздрав (4902) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+24
Неконтрольоване споживанння і використання антибіотиків відбувається в першу чергу у:
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).

і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
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27.01.2022 10:53
+21
Короче решение идиотское.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
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27.01.2022 11:25
+17
Чим гарна? Поясніть для не зедібіла.
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27.01.2022 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті. Гарна новина.
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27.01.2022 10:48 Ответить
Чим гарна? Поясніть для не зедібіла.
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27.01.2022 11:00 Ответить
Вам щось таке слово як "АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ" говорить??

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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27.01.2022 11:06 Ответить
якщо ви не розумієте ШКОДИ - від неконтрольованого вживання антибіотиків - то мені вас шкода.
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27.01.2022 11:07 Ответить
В мене сімейний лікарь взагалі лікує по дзвонку за телефоном. Він вже кілька років не ходить за викликом. Коли в мене був ковід, і доволі не легкий, викликали швидку, але в той час сказали з такою сатурацією вже не забирали. Так ось мій сімейний лікарь не виписував антибіотики, а говорив лікуватися противовірусним і майже все. І допоміг мені тоді мій корпоративний лікарь, який одразу, відправив на додаткові аналізи, виписав потрібні ліки и проводив далі лікування. Так ось питання, з такими сімейними лікарями чи усі ми дотягнемо до рецепта на антибіотики?
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27.01.2022 11:14 Ответить
який народ - такі й лікарі. Який нарід - така і влада. А ви хотіли щоб усіляке пьяне бидло лізло з кулаками на лікарів та ліфтерш у приймальнях, а лікували кожного - як у Швейцарії???
Нема чого жалітись на Лікарів, тому що переважна кількість пацієнтів ВЗАГАЛІ пропагує уринотерапію і шапочки з фольги. Особливо 73% населення - взагалі не адекватні, псіхічєскіє.
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27.01.2022 11:18 Ответить
так что теперь нормальным людям подыхать ?потому что есть дебилы вроде тебя с логикой зебила?
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27.01.2022 14:21 Ответить
так, який народ, такі і лікарі, тому що лікарі походять саме з цього народу. Таке ж саме бидло, яке купило собі дипломи і все. Які нафіг нічого не вміють. Які здебільшого вбивають, а не лікують. Особливо ті, у кого є ступені, ті взагалі себе за зірок мають. Тому з якого дива їм давати право виписувати рецепти, якщо вони самі нічого не знають?
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28.01.2022 10:08 Ответить
А Вы хотели. чтобы Вам врач при вирусном заболевании выписал антибиотики? Ни один врач этого не сделает, т.к. антибиотики эффективны только против бактерий. В противопоказаниях любых антибиотиках занчаться вирусные и грибковые инфекции.
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27.01.2022 12:37 Ответить
А можливо шкода від можливості потрапити на прийом до сімейного лікаря через тиждень.? А жить то хочется. Ти придурок до Феофанії приписаний?
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27.01.2022 11:16 Ответить
Стосовно придурка - це ви описали свій власний стан? І ось з такими людьми наші лікарі намагаються працювати.... ОСЬ такий менталітет у НАРІДА... відразу до образ. І як вас лічити? У вашому випадку - медицина безсила.
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27.01.2022 12:11 Ответить
я прекрасно знаю, что такое антибиотикорезистентность.

Да вот только довели меня до резистентности к ампициллину ВРАЧИ.
Вы для начала научите ВРАЧЕЙ выписывать рецепты и вообще делать назначения.
Что касается покупки лекарств только по рецепту - для начала обеспечьте ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!!!
Ляшко и все высоколобые министры понятия не имеют что миллионы людей у нас живут в глуши. И раньше им надо было добраться только од аптеки (из села посылаю ОДНУ куму Люду и она всем привозит лекарства, ибо доехать до аптеки из села стоит 50-60 грн).

а теперь бабульке надо сначала приехать к врачу (в райцентр, бывает и 100 км надо отмахать), а потом в аптеку. Визит к врачу даже в Киеве запись за 1-2 недели, что там говорить про сельскую местность.
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27.01.2022 11:23 Ответить
І хто антибіотики приймає просто так? А що робити людям в яких вже пневмонія,швидка каже що місць не має і в лікарню ще рано, до т.н."сімейного" лікаря потрапити неможливо ,запис на три неділі вперед,телефонів сімейні лікарі не дають а якщо й дають то на дзвінки не відповідають. В селі так взагалі ситуація жахлива,люди кинуті напризволяще. Єдине що доступне-це самолікування,яке також хочуть забрати,щоб як на заході. Коли вибір або смерть або якась надія то не до резистентності. Ну а в перспективі-чорний ринок медпрепаратів.
Краще б розігнали цих сімейних лікарів ,вернули дільничних терапевтів які в цю пандемію ходили б як раніше на дім до пацієнта а не хворі люди ішли б як зараз в лікарню розносячи вірус іншим.
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27.01.2022 11:35 Ответить
Стосовно доцільності сімейних лікарів, тут я не можу нічого сказати, може й ваша правда. Оскільки наша медична система взагалі на ладан дише. Тут проблема йде капітальна, а оскільки і освіта погана, і оплата погана, і всі більш-менш нормальні спеціалісти їдуть за кордон, а у нас залишаються одні троечники, щоб вартість покупного диплому відбити, то маємо те що маємо... НА ЖАЛЬ.
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27.01.2022 11:45 Ответить
от неконтролируемого лечения антибиотиками вреда гораздо меньше, чем от полного отсутствия лечения как такового.
вам не понять. вы живете в каком-то идеальном мире, где врачи
а) доступны в первый же день как обратился
б) не выписывают антибиотики без необходимости.
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27.01.2022 11:37 Ответить
Так не вживайте не контрольовано антибіотик.
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27.01.2022 12:46 Ответить
дякую за пораду, я взагалі намагаюсь уникати антибіотиків...
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27.01.2022 13:38 Ответить
Наверное тем что теперь все будут вызывать скорую чтобы выписать антибиотики чтобы не стоять пол дня в очереди в больнице.
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27.01.2022 11:11 Ответить
Короче решение идиотское.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
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27.01.2022 11:25 Ответить
Та же ситуация. Уже лет двадцать каждый год на смене сезонов года всплывает хроническая болячка, против которой очень хороший врач, который позже стал профессором медицины а теперь уже на пенсии, поставил конкретные препараты которые очень быстро помогают. У меня всегда в запасе ети медикаменты. А раз пошел в больничку, насмотревшись на то что Украина развивается не погодам, каждый день с телявизора трубят успехи медицины, думал новые методы лечения появились. Так чучело в белом халате, которое нельзя назвать доктором, начало на мне испытывать все что оно там знает и назначило кучу анализов и обследований и чтобы определить мою болячку, при том что я пол часа доказывал чем болею. В итоге от ее лечения легкой сезонной болезни, попал на стационар из которого пришлось убежать потому что ставало все хуже.
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27.01.2022 11:55 Ответить
Здесь в Америке та же самая туфта с рецептами. Причем по рецепту не только антибиотики, но любое мало мальски существенное лекарство, даже банальный ацикловир. И вот я каждый раз, когда у моего ребенка из-за особенностей ушной анатомии происходит бактериальное воспаление ушей, должен бежать к врачу и платить $60 только за то, что она просто выпишет мне рецепт на тот же самый антибиотик. Но вы не подумайте, это ни в коем случае не коммерция, это исключительно борьба с резистентностью.
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27.01.2022 17:12 Ответить
Шо там по забороні канабісу, проституції? Допомогло? Чи скинути пару телеграмканалів з цими послугами?
Чекаємо на нові тарифи вже на антибіотики.
Такі речі запроваджують в країнах, де працюють суди.
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27.01.2022 11:10 Ответить
Такі речі як АНТИБІОТИКИ - завдадуть шкоди швидше - аніж ЗАПРАЦЮЮТЬ СУДИ в Україні. Почитайте те, що я в попередніх дописах по-посиланням запостила.
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27.01.2022 11:21 Ответить
Че без маски,окунь?
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27.01.2022 10:49 Ответить
ото заживем, теперь в очередь в больничку за рецептом
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27.01.2022 10:52 Ответить
Сейчас уже очередя по километру за справкой о прививке за тыщей Зелупенка. Так что еще с вечера пускай те кто с температурой занимают очередя под поликлинникой. Кстати нужно возле медамбулаторий предусмотреть лежачие места для тяжелых больных или носилки кто за антибиотиком. Хотя думаю скоро антибиотики можно будет купить у наркокурьеров. Не думал что придет время в *свободной Украину* искать закладку с антибиотиком
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27.01.2022 11:10 Ответить
я тоже так подумал, главная цель: заставить людей ходить к врачам.
остальное надуманное заявление.
конечно антибиотики могут нанести вред здоровью и наносят его, но применение антибиотиков в таких случаях оправдано.
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27.01.2022 11:10 Ответить
Незважаючи на всі зусилля влади, ще дюже багато людей виживає в Україні. Нада сократить. Нехай дохнуть.
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27.01.2022 11:19 Ответить
Неконтрольоване споживанння і використання антибіотиків відбувається в першу чергу у:
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).

і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
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27.01.2022 10:53 Ответить
Не скажу что свободный доступ к антибиотикам это хорошо, но это и не самое страшное зло.
Теперь врачи подах...ют по полной, еще и рецепты писать ( а для этого нужно осмотр хотя б сделать и диагноз поставить), сейчас и так все переполненно, страшно представить что будет с апреля.
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27.01.2022 10:56 Ответить
Ні , звісно десь в Новій Зеландії Ляшко був би на свому місці. А от в реаліях України, виникає питання,від чого буде менша шкода: посадити ту падаль напалю, чи нехай щорічно додатково вмирає тисячі людей?
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27.01.2022 11:23 Ответить
Чим Н. Зеландія завинила?
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27.01.2022 11:38 Ответить
нашим бабулькам из села пока доедет до врача - десять раз ноги протянет
вообщем все для сокращения численности населения.
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27.01.2022 11:26 Ответить
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27.01.2022 10:56 Ответить
Перед цим потрібно забезпечити безоплатним інтернетом всю територію країни і видати кожному громадянину по смартфону, також потрібно організувати обслуговування та заряджання цих пристроїв за рахунок офшору Бубочки. А так - повністю підтримую ініціативу Ляшка.
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27.01.2022 10:56 Ответить
А, ну і ще одне важливе зауваження - діюча речовина. Вітаю - тепер усі будуть у ролі піддослідних щурів на яких будуть випробовувать нові заморські препарати.
Якщо ми згодні з цим... то так тому і бути.
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27.01.2022 10:57 Ответить
Насколько я помню, в рецепте должно указываться действующее вещество, а не торговое название препарата.
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27.01.2022 11:15 Ответить
рецепты пишутся на латинице, в нем указывается международное название.

по вашему примеру, в рецепте должно быть: Amoxicillin 500мг - 3 р/д, 7 дней.

врач не вправе рекомендовать какой то "свой" препарат, хотя не знаю как у вас
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27.01.2022 11:22 Ответить
а что, вас кто-то ЗАСТАВЛЯЛ покупать именно указанный препарат, мозгов не хватило купить аналог в 10 раз дешевле?
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27.01.2022 11:28 Ответить
Значить,з точки зору медичної бюрократії,черги до сімейних лікарів ще недостатні? Ті нещасні сімейні лікарі й так з ніг валяться від втоми,багато з них звільняється,а тут ось такі забаганки! Повне враження,що пан Ляшко дуже далекий від реальної української медицини!
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27.01.2022 11:03 Ответить
Идет тупо истребление населения Украины. Теперь у больного с высокой температурой будет выбор или перетерпеть и возможно ночью сдохнуть или идти с утра занимать очередь в поликлиннику за таблеткой которую он всю жизнь и так принимает. А если не дай бог болячка застала пациента вечером в пятницу, а поликлинника заработает только в понедельник то аминь.
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27.01.2022 11:17 Ответить
Г*****доны.
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27.01.2022 11:06 Ответить
Дибилизация страны....Какой НАХ электронный для пенсионеров и просто людей которые ну НЕ ХОТЯТ диджитализации??? Черный рынок и куча фуфломицина будет.
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27.01.2022 11:06 Ответить
Коррупция для врачей выписывающих лекарства! Этак им 20 тысяч будут выдавать Зе шваль.
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27.01.2022 11:07 Ответить
Зустрічайте нову корупцію!!!
Чим більше заборон тим краще!!!!
Давай більше заборон і ще більше податків!!!
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27.01.2022 11:08 Ответить
ещё нужно начать штрафовать провизоров,за то что берут на себя функции врача!
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27.01.2022 11:09 Ответить
"обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті." -

а хто контролює надходження лікарських засобів у країну? - ото ж, ось така гарна схемка, то тільки на вакцинах нагинали, тепер можливості суттєво розширені)))
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27.01.2022 11:09 Ответить
Це така чергова турбота, особливо про сільских, лікарі тіки за деклараціями спромоглися по селах покататися, тепер їм взагалі заборонили до хворих ходити-їздити - лафа. І до аптеки транспорт 3 рази на тиждень.
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27.01.2022 11:10 Ответить
Зесрань окончательно уху ела
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27.01.2022 11:10 Ответить
Чтоб ты падло сдохло и все отказались яму копать мразь. Советский союз возвращается
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27.01.2022 11:13 Ответить
Таке падло саме не здохне. Воно нас в могилу положить.
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27.01.2022 11:25 Ответить
Вот тут правильную мысль озвучили. Люди в Украине не относятся скептически к медицине как к институции. Украинцы чаще всего просто не доверяют украинским врачам.
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27.01.2022 11:14 Ответить
Ляшко кретин
Наши врачи идиоты тоже выписывают антибиотики при вирусных заболеваниях. Ничего не поменяется
И его вообще не тревожит что 90% продаж в наших аптеках фуфломицины, псевдо-лекарства с недоказанной эффективностью..
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27.01.2022 11:22 Ответить
Не всі виписують, і не всі при кожнім чихі купують антибіотики, такі є, але їх не стіки, шоб шось забороняти. Достатньо в аптеку завітати і послухати, шо купують. Зазвичай а/б купують люди з папірцями призначень від лікарів.
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27.01.2022 11:27 Ответить
ПРИ -ДУ- Р- КИ ! А если человек не хочет ходить по врачам за рецептом ??
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27.01.2022 11:25 Ответить
Вы не поняли.
Это не просто рецепт, это рецепт электронный.
Насколько легко в селах его получить?
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27.01.2022 12:00 Ответить
А ты попробуй получить этот рецепт.
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27.01.2022 11:28 Ответить
Ковид сертификаты подделывают и рецепты тоже будут
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27.01.2022 12:59 Ответить
я извиняюсь, а в стоматологии теперь антибиотики назначать не будут - придется флюсы и абсцессы подорожником лечить?
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27.01.2022 11:29 Ответить
Почему только флюсы и абсцессы?
Антибиотики всегда выписывают после установки импланта.
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27.01.2022 11:51 Ответить
Учитывая стоимость импланта, если имплант не приживется из-за воспаления, вызванного непродажей антибиотика, то Ляшка точно "нейтрализуют' на уличном фонаре.
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27.01.2022 11:52 Ответить
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я"
Вже всі бабці зареєструвались? Всі можуть поклацати смартфон в курнику? І до аптеки чи лікаря доїхати дійти? Щоб купити тетрациклін чи амоксил?
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27.01.2022 11:30 Ответить
Вы понимаете ситуацию абсолютно правильно.
Старики и старухи, особенно в сельской местности, должны просто сдохнуть.
Причина проста: ИМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ.
Украина при Бубочке - государство-банкрот.
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27.01.2022 11:59 Ответить
Ця муйня почалася ще до нього, на жаль.
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27.01.2022 12:36 Ответить
Я можу сказати чим все це закінчиться. Зараз возять по селах труси носки та продукти продають, до них добавляться і медикаменти. За подвійну ціну.
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27.01.2022 11:33 Ответить
З іншої сторони - так навіть і краще. В селах голосували пенсіонери за Осла, по 86%. Хай тепер відчують покращення в ділі.
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27.01.2022 11:36 Ответить
"С апреля 2022 года антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам." Источник:

Ляшко - кандидат на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Им сделано великое открытие: антобиотики, проданные в аптеке по электронному рецепту, не вызывают "стойчивости к противомикробным препаратам", а антибиотики, проданные в аптеке по рецепту, выписанному врачом от руки - вызывают.

Нет никаких сомнений что это воистину эпохальное открытие потрясет умы научных сотрудников Каролинского института Швеции (они и номируют на ноблевеки).

Правда, есть и иная точка зрения.
Министерство Здравооохранения Украины проср*ло все деньги неизвестно куда и теперь и них просто нет средств на закупку медицинских препаратов.
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27.01.2022 11:50 Ответить
Читайте внимательно, граждане украинцы то, что выбл*вал Ляшко.

"Электронный рецепт - это пластиковая карточка светло-зеленого цвета со штрих-кодом. Она содержит в себе индентификационные данные пациента: фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, а также информацию о выписанных лекарствах." - Гугл

Вы все поняли?
Рецепт, выписанный врачом от руки, "вызывает развитие устойчивости к противомикробным препаратам".
Пластиковая карточка - не вызывает.

Выводы:
1) Ляшко вложился в производство пластиковых карточек
2) Министерство Здравоохранения Украины - банкрот, у нних нет денег на закупку медицинских препаратов.
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27.01.2022 11:58 Ответить
Ох и демагогия. Карточки для того, чтобьы не нашлось крысы, которая будет эти бумажки подделывать на принтере. Антибиотки в мире нынче становятся проблемой. Они перестают работать. Ты понимаешь что будет если уже сейчас есть тысячи людей на которых антибиотики не дейстууют, ибо бактерии уже к ним привыкли, ибо антибиотики уже привычны для бакетерий. То есть из-за какого то самолечащегося человека - мы получим стойких бактерий (а потом окажется что ему не надо было бактерий травить и была болячка не требующая антибиотиков. В болячка уже приспособилась и мутировала и пошла на тебя и потом на окружающих. И так из за залатности будут умирать сотни тысяч людей). Медики с трудом нахоядт замену нынешним антибиотикам, потмоу что батерии к ним уже привыкли. на эти бактерии тот антибиотик уже не дейстует, и значит надо следующий изобретать, но учёные же не просто их дуют как мыльные пузыри, их же надо найти и разработать, а времени нет). Вот потому и создают преграду.
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27.01.2022 18:43 Ответить
Я тебе уже выше пояснила: идете на Нобелевку.
И тебя дислексия?
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28.01.2022 12:39 Ответить
ви створюєте зайві проблеми...слів вже не вистачає до таких покращень...
ще паспорт вимагайте...
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27.01.2022 12:02 Ответить
паспорт разве что для регистрации в больнице. Карта ж уже содержит сведения о тебе.
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27.01.2022 18:52 Ответить
Гниди! Совкові тупорилі д...чери. За....ть чергами до сімейного лікаря.
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27.01.2022 12:06 Ответить
Будь які обмеження виключно на благо нерозумного плебсу. Правда потрапити до лікаря зараз вкрай проблематично. Але хіба є труднощі, які би не здолав народ з однією з найвищій депопуляій у світі? А те, що виробники продуктів харчування хіба що ліше у сіль ті антибіотики не додають нікого взагалі не хвилює. Певно це ще одне зі знакових рішень які відправлять зєлю на смітник
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27.01.2022 12:50 Ответить
можно подумать люди от нефиг делать идут в аптеку и обжираются антибиотиками ?
цену на антибиотики знаете??? одой пенсии не всегда хватит...ну шоб обожраться !!!
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27.01.2022 12:54 Ответить
а если им не надо антибиотик, а они всё равно его "для подстраховаться/на всякий случай) сожрут и попытаются полечиться?
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27.01.2022 18:50 Ответить
ну а если им не надо пить витамины горстями или йод пузырями....то шо? кто им ветеринар?
тогда вся аптека должна быть по рецептам ...
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27.01.2022 18:57 Ответить
я все понимаю, конечно... но самолечение у нас не искоренить...
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27.01.2022 18:58 Ответить
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27.01.2022 13:52 Ответить
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27.01.2022 14:57 Ответить
Чудово, а далі все краще. Тобто в майбутньому тому ж лікарю ФОП можна буде виписувати рецепти тільки після підписання договору з НСЗУ, встановлення МІС і, найголовніше, витрачати час не на пацієнта, а на ведення електронної мед. документації. Думки тільки нецензурні.
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27.01.2022 16:50 Ответить
о, мы ближе подвинулись к магазинам с легалайзом. Те два лекарства легализованные, их тоже надо покупать по рецепту?
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27.01.2022 18:34 Ответить
антибиотики и правда надо уменьшать, ибо бактерии всё это быстро прохавывают и потом выходят мутанты которых ничто не берёт. И это уже похуже Ковида. Когда бактерию травят, она умирает но часть потомков остаётся и потом следующее поколение становится неубиваемым. И учёные не нашли способа с этим бороться. Так что, я за их ограничение, ибо это как дург - они волшебные друзья, но если будете их часто дёргать, то они однажды перестанут приходить на помощь. У них, так сказать, уже заряд садится, а замены не изобрели. имея такую инфу, вы всё ещё продолжите злиться на такое решение медиков? если да, то прошу одеть скафандр, сесть в шатл с грузом антибиотиков и валить на луну Ганимеда, чтобы не нахвататься от вас заразы.
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27.01.2022 18:48 Ответить
Звісно, це погано коли люди жеруть антибіотики як мезим при будь-який нагоді, але.

Мені цікаво, а що робити людині коли у неї почалася гостра ангіна або хворий зуб дав високу температуру, чи тощо? Є купа варіантів коли антибіотики потрібні тут і зараз, але ж ні....

Спочатку хворому треба якось пробитись до свого лікаря (сподіватись що він там є на роб. місці) вистоявши в черзі з іншими хворими, а вже потім бігти в аптеку.

І добре коли ви живите у місті, все більш-менш близько.
А що робити дідам і бабам у далеких областях нашої Неньки? Там лікар на декілька сіл і навіть смт.
Поки не дуже розумію як це працює і яка процедура.
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27.01.2022 20:53 Ответить
это скотство, а не закон. Почему нельзя дать ходу обычному бумажному рецепту тоже??
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27.01.2022 22:11 Ответить
 
 