С апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать исключительно по электронному рецепту, - Ляшко. ВИДЕО

С апреля 2022 года антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 января.

Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Поэтому как следствие имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями" , – говорит министр.

По словам Ляшко, назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу, указывая его лекарственную форму и дозировку. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема.

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"Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения", – рассказал Ляшко.

Также министр добавил, что подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут вовлечены в назначение и отпуск лекарств по е-рецептам.

Отмечается, что после запуска электронного рецепта на антибиотики, на следующих этапах планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.