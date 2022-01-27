С апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать исключительно по электронному рецепту, - Ляшко. ВИДЕО
С апреля 2022 года антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 27 января.
Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.
"Поэтому как следствие имеем неправильное употребление антибактериальных препаратов, которое приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций. Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем не эффективны в борьбе с вирусными болезнями" , – говорит министр.
По словам Ляшко, назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу, указывая его лекарственную форму и дозировку. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема.
"Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.
Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения", – рассказал Ляшко.
Также министр добавил, что подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут вовлечены в назначение и отпуск лекарств по е-рецептам.
Отмечается, что после запуска электронного рецепта на антибиотики, на следующих этапах планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Нема чого жалітись на Лікарів, тому що переважна кількість пацієнтів ВЗАГАЛІ пропагує уринотерапію і шапочки з фольги. Особливо 73% населення - взагалі не адекватні, псіхічєскіє.
Да вот только довели меня до резистентности к ампициллину ВРАЧИ.
Вы для начала научите ВРАЧЕЙ выписывать рецепты и вообще делать назначения.
Что касается покупки лекарств только по рецепту - для начала обеспечьте ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!!!
Ляшко и все высоколобые министры понятия не имеют что миллионы людей у нас живут в глуши. И раньше им надо было добраться только од аптеки (из села посылаю ОДНУ куму Люду и она всем привозит лекарства, ибо доехать до аптеки из села стоит 50-60 грн).
а теперь бабульке надо сначала приехать к врачу (в райцентр, бывает и 100 км надо отмахать), а потом в аптеку. Визит к врачу даже в Киеве запись за 1-2 недели, что там говорить про сельскую местность.
Краще б розігнали цих сімейних лікарів ,вернули дільничних терапевтів які в цю пандемію ходили б як раніше на дім до пацієнта а не хворі люди ішли б як зараз в лікарню розносячи вірус іншим.
вам не понять. вы живете в каком-то идеальном мире, где врачи
а) доступны в первый же день как обратился
б) не выписывают антибиотики без необходимости.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
Чекаємо на нові тарифи вже на антибіотики.
Такі речі запроваджують в країнах, де працюють суди.
остальное надуманное заявление.
конечно антибиотики могут нанести вред здоровью и наносят его, но применение антибиотиков в таких случаях оправдано.
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).
і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
Теперь врачи подах...ют по полной, еще и рецепты писать ( а для этого нужно осмотр хотя б сделать и диагноз поставить), сейчас и так все переполненно, страшно представить что будет с апреля.
вообщем все для сокращения численности населения.
Якщо ми згодні з цим... то так тому і бути.
по вашему примеру, в рецепте должно быть: Amoxicillin 500мг - 3 р/д, 7 дней.
врач не вправе рекомендовать какой то "свой" препарат, хотя не знаю как у вас
Чим більше заборон тим краще!!!!
Давай більше заборон і ще більше податків!!!
а хто контролює надходження лікарських засобів у країну? - ото ж, ось така гарна схемка, то тільки на вакцинах нагинали, тепер можливості суттєво розширені)))
Наши врачи идиоты тоже выписывают антибиотики при вирусных заболеваниях. Ничего не поменяется
И его вообще не тревожит что 90% продаж в наших аптеках фуфломицины, псевдо-лекарства с недоказанной эффективностью..
Это не просто рецепт, это рецепт электронный.
Насколько легко в селах его получить?
Антибиотики всегда выписывают после установки импланта.
Вже всі бабці зареєструвались? Всі можуть поклацати смартфон в курнику? І до аптеки чи лікаря доїхати дійти? Щоб купити тетрациклін чи амоксил?
Старики и старухи, особенно в сельской местности, должны просто сдохнуть.
Причина проста: ИМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ.
Украина при Бубочке - государство-банкрот.
Ляшко - кандидат на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Им сделано великое открытие: антобиотики, проданные в аптеке по электронному рецепту, не вызывают "стойчивости к противомикробным препаратам", а антибиотики, проданные в аптеке по рецепту, выписанному врачом от руки - вызывают.
Нет никаких сомнений что это воистину эпохальное открытие потрясет умы научных сотрудников Каролинского института Швеции (они и номируют на ноблевеки).
Правда, есть и иная точка зрения.
Министерство Здравооохранения Украины проср*ло все деньги неизвестно куда и теперь и них просто нет средств на закупку медицинских препаратов.
"Электронный рецепт - это пластиковая карточка светло-зеленого цвета со штрих-кодом. Она содержит в себе индентификационные данные пациента: фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, а также информацию о выписанных лекарствах." - Гугл
Вы все поняли?
Рецепт, выписанный врачом от руки, "вызывает развитие устойчивости к противомикробным препаратам".
Пластиковая карточка - не вызывает.
Выводы:
1) Ляшко вложился в производство пластиковых карточек
2) Министерство Здравоохранения Украины - банкрот, у нних нет денег на закупку медицинских препаратов.
И тебя дислексия?
ще паспорт вимагайте...
цену на антибиотики знаете??? одой пенсии не всегда хватит...ну шоб обожраться !!!
тогда вся аптека должна быть по рецептам ...
Мені цікаво, а що робити людині коли у неї почалася гостра ангіна або хворий зуб дав високу температуру, чи тощо? Є купа варіантів коли антибіотики потрібні тут і зараз, але ж ні....
Спочатку хворому треба якось пробитись до свого лікаря (сподіватись що він там є на роб. місці) вистоявши в черзі з іншими хворими, а вже потім бігти в аптеку.
І добре коли ви живите у місті, все більш-менш близько.
А що робити дідам і бабам у далеких областях нашої Неньки? Там лікар на декілька сіл і навіть смт.
Поки не дуже розумію як це працює і яка процедура.