"Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - нардеп Дмитрук рассказал о драке в горсовете Одессы. ВИДЕО
Нардеп Артем Дмитрук, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", объяснил причины потасовки в одесском горсовете, в которой он принимал непосредственное участие.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Дмитрук рассказал свое видение хода конфликта и пообещал, что и дальше не будет прекращать "борьбу против вороватых чиновников".
"Дмитрук, в свою очередь, позиции не меняет. Не уступает свои взгляды, принципы и не прекращает борьбу против этих вороватых чиновников, которые много лет сидят в горсовете Одессы. Будет в пятницу комиссия в горсовете - я там буду. Будет сессия в горсовете - я там тоже буду. Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - отметил нардеп.
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