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"Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - нардеп Дмитрук рассказал о драке в горсовете Одессы. ВИДЕО

Нардеп Артем Дмитрук, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", объяснил причины потасовки в одесском горсовете, в которой он принимал непосредственное участие.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Дмитрук рассказал свое видение хода конфликта и пообещал, что и дальше не будет прекращать "борьбу против вороватых чиновников".

"Дмитрук, в свою очередь, позиции не меняет. Не уступает свои взгляды, принципы и не прекращает борьбу против этих вороватых чиновников, которые много лет сидят в горсовете Одессы. Будет в пятницу комиссия в горсовете - я там буду. Будет сессия в горсовете - я там тоже буду. Эти ситуации могут повторяться до бесконечности", - отметил нардеп.

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Автор: 

драка (2027) Одесса (7918) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+9
бубизян будет скакать
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27.01.2022 12:05
+7
Дайте ему селедки! (с)
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27.01.2022 12:05
+6
Не зважайте - зелені відволікають увагу суспільства від більш нагальних проблем....навіть облом їх перечисляти.
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27.01.2022 12:10
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бубизян будет скакать
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27.01.2022 12:05 Ответить
Робин Гуд Бэд
по законам одесского вестерна

психический
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27.01.2022 13:32 Ответить
Дайте ему селедки! (с)
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27.01.2022 12:05 Ответить
Не может. Земля закончится раньше. Тогда смысла ехать на сессии и бегать по столам уже не будет.
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27.01.2022 12:09 Ответить
Не проблема. З Голлівуду він уже має запрошення для знімання в новій версії Кінґ Конґа.
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27.01.2022 12:19 Ответить
Не зважайте - зелені відволікають увагу суспільства від більш нагальних проблем....навіть облом їх перечисляти.
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27.01.2022 12:10 Ответить
тоді, перераховуйте... (без образ, але "перечислити" - суржик. В українській мові треба використовувати "перелічити, перерахувати")
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27.01.2022 12:42 Ответить
Якщо правильно поскакати по столу, то можна знайти "цікаве рішення". "Трускавецькі записки"
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27.01.2022 12:16 Ответить
Таке буде продовжуватись до тих пір поки не заплатять , або не набють рило. "Зебіли" інших аргументів не розуміють.
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27.01.2022 12:49 Ответить
А где он раньше был? Или воровать начали только сейчас?
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27.01.2022 12:51 Ответить
як скандал в Україні, так слуги попереду паровоза завжди,- їх там назбирали до купи не враховуючи розумових здібностей і культури поведінки
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27.01.2022 13:06 Ответить
 
 