"Отступать некуда, позади Москва": Медведев рассказал, как избежать войны с США. ВИДЕО

В диалоге с Североатлантическим альянсом Россия практически исчерпала границы отступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва", - сказал он в интервью российским средствам массовой информации.

По словам Медведева, Россия "добросовестно развивала отношения с НАТО".

"Но нас никто не слышит", - подчеркнул он. Так было, например, с обещаниями - "известно когда и известно кому" - не продвигать блок на территорию бывшего Советского Союза.

"Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", - сказал зампред Совета Безопасности.

"Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны", - заявил Медведев. - Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом.

Единственной возможностью избежать войны Медведев считает соглашение о гарантиях безопасности, переговоры и политико-дипломатические средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — сказал он.

Ранее МИД России получил ответы от США и НАТО на предложение Москвы о гарантиях безопасности. Их содержание не раскрывается, однако заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что НАТО не собирается возвращаться к границам 1997 года, а госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей".