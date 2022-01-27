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"Отступать некуда, позади Москва": Медведев рассказал, как избежать войны с США. ВИДЕО

В диалоге с Североатлантическим альянсом Россия практически исчерпала границы отступления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва", - сказал он в интервью российским средствам массовой информации.

По словам Медведева, Россия "добросовестно развивала отношения с НАТО".

"Но нас никто не слышит", - подчеркнул он. Так было, например, с обещаниями - "известно когда и известно кому" - не продвигать блок на территорию бывшего Советского Союза.

"Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", - сказал зампред Совета Безопасности. 

"Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны", - заявил  Медведев. - Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом.

Единственной возможностью избежать войны Медведев считает соглашение о гарантиях безопасности, переговоры и политико-дипломатические средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — сказал он.

Ранее МИД России получил ответы от США и НАТО на предложение Москвы о гарантиях безопасности. Их содержание не раскрывается, однако заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что НАТО не собирается возвращаться к границам 1997 года, а госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей".

Автор: 

Медведев Дмитрий (4103) НАТО (10051) россия (96057)


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Топ комментарии
+33
відступати нікуди.
Мацква вперде!
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27.01.2022 12:16
+32
Вся нация руцких тяжело больна на всю голову. Такое несут, что не налазит никуда- ни на голову, ни на другие места. А главное несут полную чушь с остервенением, со святой верой в то, что кому то в мире нужно "поработить" 140 миллионов конченных дебилов, манкуртов и жопоруких руцких. Что весь мир враги- а они д Артаньяны на белом коне. Это феерический звездец просто. Это не нация- эта раковая опухоль земли и человечества, которая может погубить всю планету.
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27.01.2022 12:37
+31
та вже послали вас з вашими гарантіями.
і ви на це заслужили. бо ви такі самі гаранти....
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27.01.2022 12:17
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Медвепут как то говорил шо у него родственники с кубани , по фамилии ковалевы это значит украинская кровь протекала у предков , а получился - медвепут
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27.01.2022 17:44 Ответить
Россия гарант хочет от нас гарантий ? Не смешите ...
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27.01.2022 19:42 Ответить
Позади Мацквабад!
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28.01.2022 00:05 Ответить
ПоВзади Россия
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28.01.2022 00:27 Ответить
Аляска дорога с улучшеным покрытием гравий..

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28.01.2022 10:21 Ответить
дорог нет , денег нет, ума нет, ну вы там держитесь, хорошего настроения вам
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28.01.2022 20:48 Ответить
Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности.
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28.01.2022 10:15 Ответить
Если бы у руССкого народа была ВОЛЯ то уже давно б топили таких Медведевых в Москва-реке!!
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28.01.2022 11:01 Ответить
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