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"Женщина не выпускала меня с территории завода – я выстрелил ей в голову", – задержанный нацгвардеец Рябчук. ВИДЕО

Задержанный нацгвардеец Артемий Рябчук рассказал о деталях расстрела сослуживцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рябчук сообщил, что открыл огонь сначала по двум коллегам, затем выстрелил в девушку-оператора, задача которой докладывать обстановку каждые 30 минут в воинскую часть. На выходе с предприятия, на котором нацгвардейцы несли службу, Рябчук стрелял в не выпускавшую его за пределы территории женщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: Семья Рябчук очень верующая. Артемий рос спокойным, ни с кем не дружил, - односельчане

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4437) задержание (6686) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+81
какая там дедовщина.. он же ржет, рассказівая..
как будто решил поиграть в контр-страйк...
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27.01.2022 13:27
+40
Все понятно. Моральный урод. Он нарцисс наркоман завалил всех.
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27.01.2022 13:27
+40
Пипец сколько видео сразу от полиции, прям "Шоу рядового Рябчука", лучше-б полиция с таким энтузиазмом выкладывала видео аварий с участием депутатов.
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27.01.2022 13:30
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Страница 5 из 5
Абсолютно згодна. Боти дєдиваеєвал кричать про дєдовщину, але саме в цей час така спецоперація дуже вигідна ворогу. Це тєло типу смертника, але свою місію виконало.
І добре, що живим взяли, треба ретельно допитати, як мінімум.
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27.01.2022 15:27 Ответить
Боты, скорее всего, дальше дивана - не служили. Дедовщина БЫЛА. В совке. И много! 99% - на базе "Землячеств". Национальности уточнять не буду - кто СЛУЖИЛ = знает. В НАШЕЙ Украинской армии это - исключено! А вот то, что СЛУЖАЩЕЕ срочку "тело" шарилось по "разным" чатам, да за БАРДЕЛЬ в оружейке (кто захотел - тот зашел) за - это командиру - пистолет с одним патроном.
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27.01.2022 15:33 Ответить
Он не ржёт это не смех.
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27.01.2022 14:59 Ответить
НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ, ЧТО ЭТО ДИВЕРСИЯ ВРАГА. ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ МОГЛИ ПОДСЫПАТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛАНИЕ УБИВАТЬ И РАЗРУШАТЬ.
Он служит на Южмаше.

Надо бы изъять и герметически упаковать всё до последнего предметы, с чем он контактировал: туалетные принадлежности, постельное и нательное белье, продукты питания и напитки, всё обмундирование. Взять и законсервировать мазки с рук у окружения.
Версия обязана быть отработана по полной.
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27.01.2022 15:00 Ответить
Польський нацюк, ти там обкурився?
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27.01.2022 15:04 Ответить
Ну и как называются такие препараты?
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27.01.2022 15:12 Ответить
Боевые психотропные вещества.
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27.01.2022 15:16 Ответить
А есть какие-то конкретные названия таких веществ, которые вызывают желания убивать? Мне реально интересно почитать.
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27.01.2022 15:50 Ответить
Спрашивайте у Интернета.
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27.01.2022 15:55 Ответить
А у Вас нельзя?
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27.01.2022 16:14 Ответить
Я написал название группы БОВ. По этим словам есть информация
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27.01.2022 16:34 Ответить
ну ок
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27.01.2022 18:04 Ответить
Соловьиный помет называется
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27.01.2022 15:18 Ответить
тут врядли дедовщина , тут результат лицом как сейчас в армию всех подряд гребут наркоманов психов алкоголиков ,фактически без медкомисии .
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27.01.2022 15:02 Ответить
Треба цього паскудника було прикончити ,що з нього візьмеш воно кончене ,тепер це падло ще кормити.
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27.01.2022 15:04 Ответить
Виродок! Скоро йому не буде весело...
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27.01.2022 15:11 Ответить
На ютубе писали, что "причина в в воинской части", а тут видно, что оно чуть ли ржет от того, что сделало. Сукин сын.
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27.01.2022 15:11 Ответить
Кстати - не выпускала, как тот сторож шо обосрал СБУ или шо там - развернулись и вытряхивая кирпичи из штанов, свалили. Тоже думала - ой, чувак со стволом, а я как закрою дверь, вот тебе, шах и мааа43г8окпойьщумтщщдкер
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27.01.2022 15:19 Ответить
Я так понял, шо если не "дедовщина", то парня кто-то обследовал, кто-то собеседовал и печатки есть "уминяфсепатписсано!!11"?
Так может парню на 3 года лечиться, а подписантам...... выговор и без права на 5 леет занимать(смешно уже) опр. должностЯ?
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27.01.2022 15:22 Ответить
Очень похоже на то, что у парня наклонности нарциса.
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27.01.2022 15:23 Ответить
ЗАЧЕМ?!

Его жизнь закончена. Он просто мог следующей пулей убить себя, всё равно ничего лучше в его жизни уже не будет. Сидеть ему в тюрьме до конца жизни (если его не ускорят, те кто узнают за что сел). Какие мотивы нужны для такого поступка?!
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27.01.2022 15:27 Ответить
Воно вбило п'ятьох людей, а його перше що хвилює чи знімають його . І не кажіть, що дідовщина і стан афекту, оскільки він двічі повертався щоб добити хлопців, а в третє - за зброєю та набоями.
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27.01.2022 15:33 Ответить
Пострілив трьох шакалів, четвертий втік, далі вже в стані єффекту - імхо звісно ... хоча два місяці чекав - то краще б після вбивства шакалів скласти зброю та здатись але ж керівництво - яке до речі зли відеоматеріл розстрілу стране юа-дуже цікаве там керівництво
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27.01.2022 15:38 Ответить
Бл*дский цирк.

Не знаю на каком именно этапе это подстава (с учетом наличия погибших), но на каком-то этапе это точно подставной цирк.

Может для отвлечения внимания общества, может чтоб кацапы сказали "да куда вы им оруже даете".

Но или с самого старта, либо с момента слива видосов через часы после снятия (привет, видео по ДТП с Трухиным) - это точно делается спецом.
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27.01.2022 15:43 Ответить
Я предлагаю вначале достать из жопы хобот, а потом рассуждать про подставы.
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27.01.2022 16:29 Ответить
Не удивлюсь если при следующем обмене пленными,он окажется в списках рашки....
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27.01.2022 15:45 Ответить
Бідолашний так переживає що вбив цивільну жінку, що аж либу давить. Його вважали стукачем, за це він вирішив вбити десяток людей, вбиваючи цивільних та добиваючи пораненних. Одного не розумію, якого чорта цю мерзоту брали живим? Один постріл і закопати у посадці. А тепер корми цього ман'яка усе життя.
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27.01.2022 15:58 Ответить
Ублюдокбл@дь...
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27.01.2022 16:08 Ответить
Мотиву ми так і не почули... Що далі ?
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27.01.2022 16:17 Ответить
Радостный такой
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27.01.2022 16:20 Ответить
Цікава, што за матыў у гэтага мярзотніка?
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27.01.2022 18:08 Ответить
Надо проверить его домашний комп и смартфон на наличие любви к великой раиссе.
Друзей в соц сетях и т.п.
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28.01.2022 00:14 Ответить
Недоразвитый и инфантильный дегенерат . Преднамеренное спланированное убийство. Вышку дать ,чтоб другим неповадно было. Надеюсь что адвокат ему не поможет. Адекватный он адекватный , а то ещё место тюрьмы в дурку отправят. 🤬
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27.01.2022 18:15 Ответить
Якесь кончене ... Таке враження складається. Хтось ж його взяв у Нацгвардію, були медкомісії, псіхіатр, а тут таке, схожий на кацапа виродок. Може наркоман, версій багато, людей вже не повернеш
Я за повернення в Україну смертної кари за НАВМИСНЕ вбивсто.
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27.01.2022 18:24 Ответить
Эйфория. Нравится расстреливать товарищей по службе!
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27.01.2022 18:47 Ответить
Та ладно, он хороший. Во всем как обычно в Украине виноват совок.
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27.01.2022 18:52 Ответить
Уже больше 30 лет прошло. Когда-нибудь инфантильным украинцам придется повзрослеть и взять ответственность за происходящее. А пока они так и будут оставаться "советской" страной, бесконечное жалующейся и ноющей о тяжелом детстве.
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27.01.2022 19:01 Ответить
Происходящее это гнилое влияние русского мира. Прогресс есть, но 30 лет мало
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28.01.2022 00:26 Ответить
Он просто твой сын. И это сразу видно.
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27.01.2022 23:48 Ответить
Су ка какой же жгут тупорылый работает это сбу или мусора кто это черти послушайте этого Роба на заднем плане который допрашивает ты ******* три слова без «ну так « сказать не можешь ,дефективный какие же черты там работают…. С
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27.01.2022 18:53 Ответить
Не знаю як там перевіряють голову при наборі нацгвардії, але коли мене перевіряли по мобілізації, то лікар просто спитав чи здоровий я на голову? Я відповів що голова у мене міцна, ось і вся перевірка.
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27.01.2022 19:18 Ответить
а почему женщине в руку не выстрелил?зачем убивать
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27.01.2022 19:27 Ответить
не понятно одно - какая причина подтолкнула его к этому? но интервью ну какое то корявое и ну однобокое
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27.01.2022 20:07 Ответить
Какие бы причины не были это расстрел, которого у нас нет, поэтому пожизненное...женщину за что убил?! Тоже неуставные отношения?
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27.01.2022 21:26 Ответить
Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.
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27.01.2022 23:21 Ответить
О, а вот и мышебратья нарисовались, начали урода отбеливать, типа он не виноват, то все начальство! Наверное вахтерша его тоже по приказу гнобила, так да?
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27.01.2022 23:51 Ответить
Он должен просидеть через суд, встретить всех родственников убитых. Потом сидеть пожизненно.
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28.01.2022 00:11 Ответить
гнида та вбивця типорилий !
хтів вбивати -
йди на фронт
там є робота
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28.01.2022 00:17 Ответить
Может украинцы это и есть его фронт?
Следствие установило мотивы и причины?
Может он любит путина?
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28.01.2022 00:21 Ответить
Семейка религиозная, сектанты, наследственность плохая. Говорит и улыбается.
Раскаяния и сочувствия нет.
Похоже, психопат.
Психиатры разберутся, но, вроде, подсудный, всё осознавал.
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28.01.2022 00:32 Ответить
При чем там сектанты?
Американцы в большинстве тоже сектанты по определению православных.

То что психопат вполне возможно. Это не значит что он не должен быть за решёткой всю жизнь. Человек предоставляет опасность обществу.
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28.01.2022 00:35 Ответить
американцы, если "в большинстве своём", значит уже не сектанты, а религиозный мейнстрим.
а в Украине "пятидесятники" - абсолютное меньшинство.
Возможно у его предков и у него отклонения, будет псих экспертиза - выяснят.
И про внеуставные отношение тоже.
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28.01.2022 00:47 Ответить
Так сектанты это синоним меньшинства?

Какую ценность имеет эта инфориация? Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?
С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой. При чем религия к этой истории?
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28.01.2022 00:54 Ответить
религиозные сектанты это синоним меньшинства.
"Какую ценность имеет эта инфориация? - кому как.
"Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?" - нет.
"С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой." - нельзя приплести.
"При чем религия к этой истории?" - при том, что в экзотические ответвления религии в 21 веке у нас, в основном идут люди с отклонениями в психике.
Ещё раз: надо посмотреть его предков, какое воспитание и какие гены.
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28.01.2022 01:04 Ответить
"экзотические ответвления религии" это о вобще из какой энциклопедии совка? Кто оперирует такими терминами в мире?
Религия тут вобще не причем
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28.01.2022 01:09 Ответить
"это о вобще из какой энциклопедии совка?" - из вашей.
"Кто оперирует такими терминами в мире?" - вы.
"Религия тут вобще не причем" - при всём.
Человек со здоровой психикой в 21 веке в Украине в пятидесятники не пойдёт.
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28.01.2022 01:16 Ответить
А куда пойдёт? В ислам?
Человек свободен идти куда хочет.
Эти тезисы реально уз учебников ссср, где любители были ассоциировать психологию с религией. Как в прочем там же и лечили в психушках людей с "экзотическими религиями" которые плохо управлялись кгб-попами в рясах.

Напиши научную работу кто куда пойдёт. Посмотрим сколько она выдержит критики
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28.01.2022 01:33 Ответить
дальше не интересно. сам с собой переписывайся, сам себе пиши работы и критикуй, иди в ислам, или Харе Кришна и т.д.
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28.01.2022 01:46 Ответить
Ти по собі судиш ? Дуже прогресивно, а куди треба йти, в клуб чи в інтернеті залипати?
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28.01.2022 14:12 Ответить
Якийсь кінчений дурак.
Психопат. Заздалегідь все спланував. Вбивства. Все.
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28.01.2022 08:39 Ответить
Схоже кацап, не по прізвищу, а по вихованню, як і кацап з українським прізвищем який розтріляв на свому ставку сімох АТОвців.
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28.01.2022 14:14 Ответить
Хтось ще жалів цю тварюку? Після цього відео ви зміните свою думку
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28.01.2022 09:13 Ответить
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28.01.2022 09:23 Ответить
ЗНАЙДИ 10 ВІДМІНОСТЕЙ. І там і там кацап :

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Джерело:

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28.01.2022 14:09 Ответить
Краще б він повісився - один труп краще ніж п ять, чисто математично.
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28.01.2022 22:15 Ответить
Його мамка з папкою нікого не розтрілювали, тому хай живуть з миром,
а синка виховали виродком, це погано.
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29.01.2022 20:18 Ответить
гнида он - должен был молча повесится
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30.01.2022 18:29 Ответить
неугодные коменты правительству (?) трут ? цензора нету гггг
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30.01.2022 18:28 Ответить
Головного не спитали.... ЧОМУ?
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03.02.2022 01:28 Ответить
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