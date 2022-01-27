"Женщина не выпускала меня с территории завода – я выстрелил ей в голову", – задержанный нацгвардеец Рябчук. ВИДЕО

Задержанный нацгвардеец Артемий Рябчук рассказал о деталях расстрела сослуживцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рябчук сообщил, что открыл огонь сначала по двум коллегам, затем выстрелил в девушку-оператора, задача которой докладывать обстановку каждые 30 минут в воинскую часть. На выходе с предприятия, на котором нацгвардейцы несли службу, Рябчук стрелял в не выпускавшую его за пределы территории женщину.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.