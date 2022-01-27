"Женщина не выпускала меня с территории завода – я выстрелил ей в голову", – задержанный нацгвардеец Рябчук. ВИДЕО
Задержанный нацгвардеец Артемий Рябчук рассказал о деталях расстрела сослуживцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Рябчук сообщил, что открыл огонь сначала по двум коллегам, затем выстрелил в девушку-оператора, задача которой докладывать обстановку каждые 30 минут в воинскую часть. На выходе с предприятия, на котором нацгвардейцы несли службу, Рябчук стрелял в не выпускавшую его за пределы территории женщину.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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І добре, що живим взяли, треба ретельно допитати, як мінімум.
Он служит на Южмаше.
Надо бы изъять и герметически упаковать всё до последнего предметы, с чем он контактировал: туалетные принадлежности, постельное и нательное белье, продукты питания и напитки, всё обмундирование. Взять и законсервировать мазки с рук у окружения.
Версия обязана быть отработана по полной.
Так может парню на 3 года лечиться, а подписантам...... выговор и без права на 5 леет занимать(смешно уже) опр. должностЯ?
Его жизнь закончена. Он просто мог следующей пулей убить себя, всё равно ничего лучше в его жизни уже не будет. Сидеть ему в тюрьме до конца жизни (если его не ускорят, те кто узнают за что сел). Какие мотивы нужны для такого поступка?!
Не знаю на каком именно этапе это подстава (с учетом наличия погибших), но на каком-то этапе это точно подставной цирк.
Может для отвлечения внимания общества, может чтоб кацапы сказали "да куда вы им оруже даете".
Но или с самого старта, либо с момента слива видосов через часы после снятия (привет, видео по ДТП с Трухиным) - это точно делается спецом.
Друзей в соц сетях и т.п.
Я за повернення в Україну смертної кари за НАВМИСНЕ вбивсто.
"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"
"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".
По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.
хтів вбивати -
йди на фронт
там є робота
Следствие установило мотивы и причины?
Может он любит путина?
Раскаяния и сочувствия нет.
Похоже, психопат.
Психиатры разберутся, но, вроде, подсудный, всё осознавал.
Американцы в большинстве тоже сектанты по определению православных.
То что психопат вполне возможно. Это не значит что он не должен быть за решёткой всю жизнь. Человек предоставляет опасность обществу.
а в Украине "пятидесятники" - абсолютное меньшинство.
Возможно у его предков и у него отклонения, будет псих экспертиза - выяснят.
И про внеуставные отношение тоже.
Какую ценность имеет эта инфориация? Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?
С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой. При чем религия к этой истории?
"Какую ценность имеет эта инфориация? - кому как.
"Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?" - нет.
"С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой." - нельзя приплести.
"При чем религия к этой истории?" - при том, что в экзотические ответвления религии в 21 веке у нас, в основном идут люди с отклонениями в психике.
Ещё раз: надо посмотреть его предков, какое воспитание и какие гены.
Религия тут вобще не причем
"Кто оперирует такими терминами в мире?" - вы.
"Религия тут вобще не причем" - при всём.
Человек со здоровой психикой в 21 веке в Украине в пятидесятники не пойдёт.
Человек свободен идти куда хочет.
Эти тезисы реально уз учебников ссср, где любители были ассоциировать психологию с религией. Как в прочем там же и лечили в психушках людей с "экзотическими религиями" которые плохо управлялись кгб-попами в рясах.
Напиши научную работу кто куда пойдёт. Посмотрим сколько она выдержит критики
Психопат. Заздалегідь все спланував. Вбивства. Все.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Джерело:
а синка виховали виродком, це погано.