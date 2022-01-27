Зеленский сейчас говорит о НАТО, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут, - "слуга народа" Мазурашу. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу заявил, что президент Зеленский не поддерживал вступление в НАТО в 2019 году, а сейчас педалирует эту тему, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут.
Об этом нардеп заявил в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.
"Хотел сказать по поводу НАТО. Не секрет, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, не шел на этот пост с флагом "мы идем в НАТО". Это все знают. Почему у него изменилась позиция? Потому что он стал президентом Украины, а в Конституцию вписали в предыдущем созыве, в 2019 году, с нейтрального изменилось на курс в НАТО. Он гарант Конституции, он должен говорить о НАТО", - отметил парламентарий.
"Он должен как президент говорить то, что написано в Конституции. Теперь, когда в обществе поднялся процент граждан, согласно соцопросам, поддерживающих вступление в НАТО, президент, по моему мнению, обострил этот вопрос, начал говорить ультимативно "берете нас в НАТО или нет?". Для того, чтобы показать обществу, что НАТО нас не ждет и для того, чтобы где-то образовывать основы для обратных изменений. Потому что изменения в Конституцию в 2019 году были внесены без соответствующего мандата от народа. В предыдущем созыве не было 300+ депутатов, которые пришли в парламент с программными пунктами, что они намерены внести изменения в Конституцию и изменить статус с нейтрального на вступление в НАТО", - добавил Мазурашу.
По словам "слуги народа", он за нейтральный статус и готов проголосовать за соответствующие изменения в Конституцию.
"Считаю, что нам лучше быть нейтральной страной, внеблоковость сохранять", - подытожил парламентарий.
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А он вообще понимает, что нейтральность должны признавать другие стороны тоже? Мало выйти и сказать - "а вот Я - нейтральный!" Да агрессору насрать, ты хоть серобуромалиновый.
Значно гірше. Вони поміж нас і постійно верещать, що НАТО нас не любить і, взагалі, нам туди не треба.
"Тому що зміни до Конституції в 2019 році було внесено без відповідного мандату від народу. В попередньому скликанні не було 300+ депутатів, які прийшли в парламент з програмними пунктами, що вони мають намір внести зміни до Конституції і змінити статус з нейтрального на вступ до НАТО", - додав Мазурашу". Джерело:
"Для того, щоб показати суспільству, що НАТО нас не чекає і для того, щоб десь утворювати підґрунтя для зворотніх змін." Джерело:
якщо за збоченою логікою цього довбня зміни в Конституцію може вносити виключно політична сила, яка декларувала такі наміри під час виборів, то які зміни на позаблоковий стату можете внести ви, якщо під час виборів "слугинароду" не декларували повернення позаблокового статусу?
оце все ним висрате вчергове демонструє:
а) абсолютну тупість всіх зеленських, тупість, яку не можна приховати ані посадами ані розлогими словотвореннями. тупість, наголошую, - всіх зеленських.
б) абсолютну ворожість зеленських незалежній, українській державі.
так шо мне тоже жаль шо некто с маленькими усами обосрался в своем вяличии, а его не понял некто с катаной, а некто с револьвером поддержал всех прочих против некоего с катаной и так же поддержал некоего с большими усами.
а, ну еще и англичанка гадила(тм.)
Мы были нейтральной страной и что получили - анексию Крыма и оккупацию части территории.
Нейтральный статус для Украины это наратив рашки да бы облегчить дальнейший захват страны.
ну просто отборнейшие отбросы...какие еще поискать надо было...))))
У 2015 році - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Чернівецької обласної ради від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%C2%BB Об'єднання «Самопоміч» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .
У 2019 році був обраний народним депутатом України 9 скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга Народу» у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецькій області по одномандатному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_203 виборчому округу 203 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]
Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] , голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спортуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] .
У липні 2020 року зареєстрував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 дискримінаційний законопроєкт «про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуальності та трансгендерності»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] .
У грудні 2020 року голосував проти призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шкарлета на посаду на посаду очільника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .
У грудні 2020 року підтримав проросійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максима Бужанського , який запропонував скасувати штрафи за відмову працівників в сфері обслуговування обслуговувати клієнта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні
Істеричними наїздами - "Байден, пачєму ми не в НАТО?", зеленський свідомо саботує вступ.
А может вам-дибилам надо свой "статус" придумать, в стиле убого квартала - "Статус чик-чирик я в домике"?
Така відверта дурня могла прийти в голову лише депутату від - слуги наріту ,, більш нікому .
А що за щирий українець? Вболівання за державу від нього так і пре!
Ну, їх там десь порядка тридцяти, з 220-ти, що залишились з виходом групи Разумкова
Далі буде....... якщо ми не вступимо у НАТО.