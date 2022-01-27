Зеленский сейчас говорит о НАТО, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут, - "слуга народа" Мазурашу. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу заявил, что президент Зеленский не поддерживал вступление в НАТО в 2019 году, а сейчас педалирует эту тему, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут.

Об этом нардеп заявил в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел сказать по поводу НАТО. Не секрет, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, не шел на этот пост с флагом "мы идем в НАТО". Это все знают. Почему у него изменилась позиция? Потому что он стал президентом Украины, а в Конституцию вписали в предыдущем созыве, в 2019 году, с нейтрального изменилось на курс в НАТО. Он гарант Конституции, он должен говорить о НАТО", - отметил парламентарий.

"Он должен как президент говорить то, что написано в Конституции. Теперь, когда в обществе поднялся процент граждан, согласно соцопросам, поддерживающих вступление в НАТО, президент, по моему мнению, обострил этот вопрос, начал говорить ультимативно "берете нас в НАТО или нет?". Для того, чтобы показать обществу, что НАТО нас не ждет и для того, чтобы где-то образовывать основы для обратных изменений. Потому что изменения в Конституцию в 2019 году были внесены без соответствующего мандата от народа. В предыдущем созыве не было 300+ депутатов, которые пришли в парламент с программными пунктами, что они намерены внести изменения в Конституцию и изменить статус с нейтрального на вступление в НАТО", - добавил Мазурашу.

По словам "слуги народа", он за нейтральный статус и готов проголосовать за соответствующие изменения в Конституцию.

"Считаю, что нам лучше быть нейтральной страной, внеблоковость сохранять", - подытожил парламентарий.

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