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Зеленский сейчас говорит о НАТО, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут, - "слуга народа" Мазурашу. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу заявил, что президент Зеленский не поддерживал вступление в НАТО в 2019 году, а сейчас педалирует эту тему, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут.

Об этом нардеп заявил в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел сказать по поводу НАТО. Не секрет, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, не шел на этот пост с флагом "мы идем в НАТО". Это все знают. Почему у него изменилась позиция? Потому что он стал президентом Украины, а в Конституцию вписали в предыдущем созыве, в 2019 году, с нейтрального изменилось на курс в НАТО. Он гарант Конституции, он должен говорить о НАТО", - отметил парламентарий.

"Он должен как президент говорить то, что написано в Конституции. Теперь, когда в обществе поднялся процент граждан, согласно соцопросам, поддерживающих вступление в НАТО, президент, по моему мнению, обострил этот вопрос, начал говорить ультимативно "берете нас в НАТО или нет?". Для того, чтобы показать обществу, что НАТО нас не ждет и для того, чтобы где-то образовывать основы для обратных изменений. Потому что изменения в Конституцию в 2019 году были внесены без соответствующего мандата от народа. В предыдущем созыве не было 300+ депутатов, которые пришли в парламент с программными пунктами, что они намерены внести изменения в Конституцию и изменить статус с нейтрального на вступление в НАТО", - добавил Мазурашу.

По словам "слуги народа", он за нейтральный статус и готов проголосовать за соответствующие изменения в Конституцию.

"Считаю, что нам лучше быть нейтральной страной, внеблоковость сохранять", - подытожил парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгеи: Украина продолжает реализацию важных экономических проектов, несмотря на вызовы по безопасности. ФОТО

Автор: 

ВР (29273) Зеленский Владимир (20769) НАТО (10051) членство в НАТО (1527) Мазурашу Георгий (8)


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Топ комментарии
+43
"Вважаю, що нам краще бути нейтральною країною, позаблоковість зберігати", - підсумував парламентар.

А он вообще понимает, что нейтральность должны признавать другие стороны тоже? Мало выйти и сказать - "а вот Я - нейтральный!" Да агрессору насрать, ты хоть серобуромалиновый.
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27.01.2022 14:38
+33
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27.01.2022 14:53
+29
Оце бл#дство що зараз відбувається - прямий наслідок "позаблоковості" і "багатовекторності". Просто такого сусіда "легше" зїсти. Давайте на новий круг "по тим же самим граблям" - історія нічого не учить, ідіотів.
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27.01.2022 14:41
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если кататься на лыжах, то да
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27.01.2022 14:37 Ответить
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27.01.2022 14:53 Ответить
Ее муж во время Майдана руководил штурмом "дома профспилок". Те же рыговские наемники только в ЗЕленом соусе
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27.01.2022 15:15 Ответить
Зелень собрала под свои знамена всю шваль
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27.01.2022 15:20 Ответить
Та то мы и без него знаем что не ждут Украину в НАТО.
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27.01.2022 16:24 Ответить
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27.01.2022 20:56 Ответить
"Вважаю, що нам краще бути нейтральною країною, позаблоковість зберігати", - підсумував парламентар.

А он вообще понимает, что нейтральность должны признавать другие стороны тоже? Мало выйти и сказать - "а вот Я - нейтральный!" Да агрессору насрать, ты хоть серобуромалиновый.
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27.01.2022 14:38 Ответить
"Зайчики думали, що коли вони гарно будуть себе вести, то вовк їх не з"їсть". Цей ЗЕлений овоч або ж корисний ідіот *****, або ж ворог...
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27.01.2022 14:43 Ответить
Ворог без або
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27.01.2022 14:57 Ответить
Він -зрадник!
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27.01.2022 14:59 Ответить
Мало того - он прямо противоречит положениям Конституции Украины. Слава Б...гу хоть при Порохе успели принять эти положения в Конституцию.
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27.01.2022 14:56 Ответить
Оце бл#дство що зараз відбувається - прямий наслідок "позаблоковості" і "багатовекторності". Просто такого сусіда "легше" зїсти. Давайте на новий круг "по тим же самим граблям" - історія нічого не учить, ідіотів.
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27.01.2022 14:41 Ответить
Вступ до НАТО це не наша хотілка, бо нам так в голову стрельнуло. А прямий наслідок, того що відбулося.
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27.01.2022 14:42 Ответить
Думка молдаванина нас, українців, не цікавить....
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27.01.2022 14:41 Ответить
Судячи по прізвищу - це ще й молдофікований лях (мазур) ...
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27.01.2022 14:45 Ответить
Очередной пропихон сдачи нас в московию от слуг урода.
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27.01.2022 14:43 Ответить
В такий важкий час і на стільки не адекватний президент... Сум.
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27.01.2022 14:43 Ответить
Интересно, как бы ЗЕ гопнику с ножом в подворотне объяснял, что он нейтральный пОцефист?
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27.01.2022 14:49 Ответить
Зебобики, на вас опять пошутили.
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27.01.2022 14:50 Ответить
Зеленский ватник отбитый. Это понятно. И настойчиво требует у НАТО, чтоб нас туда взяли, чтоб потом сказать народу: "Ну вот видите, плохое НАТО нас никуда не берет. Давайте в таком случае дружить с Россией".
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27.01.2022 14:50 Ответить
Та вже були нейтральними. І курсу на НАТО не було. А були Будапештський Меморандум, Договори з *********** і рештами сусідів. І були ми такі собі "пухнасті зайчики-пацифісти"... От і стали країною-жертвою агресії та віроломства... Могло бути інакше? Ні! Свинособаки поряд...
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27.01.2022 14:50 Ответить
"Свинособаки поряд ..."

Значно гірше. Вони поміж нас і постійно верещать, що НАТО нас не любить і, взагалі, нам туди не треба.
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27.01.2022 14:52 Ответить
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27.01.2022 14:53 Ответить
Треба терміново усувати цих кловунів-ватників від влади, бо втратимо країну.
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27.01.2022 14:52 Ответить
давно на часі. з першого ж дня.
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27.01.2022 14:54 Ответить
л - логіка зеленських.
"Тому що зміни до Конституції в 2019 році було внесено без відповідного мандату від народу. В попередньому скликанні не було 300+ депутатів, які прийшли в парламент з програмними пунктами, що вони мають намір внести зміни до Конституції і змінити статус з нейтрального на вступ до НАТО", - додав Мазурашу". Джерело:
"Для того, щоб показати суспільству, що НАТО нас не чекає і для того, щоб десь утворювати підґрунтя для зворотніх змін." Джерело:

якщо за збоченою логікою цього довбня зміни в Конституцію може вносити виключно політична сила, яка декларувала такі наміри під час виборів, то які зміни на позаблоковий стату можете внести ви, якщо під час виборів "слугинароду" не декларували повернення позаблокового статусу?

оце все ним висрате вчергове демонструє:
а) абсолютну тупість всіх зеленських, тупість, яку не можна приховати ані посадами ані розлогими словотвореннями. тупість, наголошую, - всіх зеленських.
б) абсолютну ворожість зеленських незалежній, українській державі.
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27.01.2022 14:53 Ответить
Нафіг нейтральних в кацапоштат! Народ ви що досі не зрозуміли що на вибирали. Полізли кацапські консерви
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27.01.2022 14:53 Ответить
Звідки цкй мазурик Мазурашу виліз? видно, наскільки воно "розумне"....
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27.01.2022 14:55 Ответить
В "Слуги" саме для таких висерів цілеспрямовано залучали представників національних меншин - одні жиди, молдавани, арахамії та кацапи... Ну пісєць! І вся ця "інтернаціональна шобла" разом узята представляє 20% складу населення України. А в першій сотні "Слуг" лише 9 етнічних українці. 76 жидів, 14 кацапів один понаїхавший (громадянство з 2015) мегрел (арахамія)... Українці! Голосуйте тільки за етнічних українців! Невже не бачите що меншини ніколи не будуть захищати Україну і завжди будуть лише розкрадати ваші податки.
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27.01.2022 15:07 Ответить
Только полный идиот давно этого не понял...
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27.01.2022 14:56 Ответить
Коли маєш під боком #банутого сусіда, то йдеш і купляєш рушницю і надійні замки, а не холодець і горілку. Це я про позаблоковість.
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27.01.2022 14:57 Ответить
За тварин, які мають ніби образ людини і постійно приймали рішення про безблоковість, привела до того, що ми маємо окупацію Криму і частини Донецької та Луганської областей. Це агенти російських спецслужб, або точніше - московські гниди. Якби ми разом з поляками, литовцями, естонцями та латвійцями вступили в НАТО, то жили в мирі і розвивалися разом в європейській сім'ї. Час вже показав, що безблоковість, чи нейтральність змушує нас бути жертвою перед диким ординцем, яким є московія.
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27.01.2022 14:58 Ответить
вроде бы есть "судьба" и ее не изменить.
так шо мне тоже жаль шо некто с маленькими усами обосрался в своем вяличии, а его не понял некто с катаной, а некто с револьвером поддержал всех прочих против некоего с катаной и так же поддержал некоего с большими усами.
а, ну еще и англичанка гадила(тм.)
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27.01.2022 15:28 Ответить
та ему пофиг про шо трепаться , лишь не про его «успIхи» в реализации своих предвыборных обещаний ,
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27.01.2022 14:59 Ответить
Нєа, вовік, Так не пройде.... Бо вже багато загинуло українців від цієї " хитро зробленої позаблоковості"... І не Клоунам вирішувати, якою бути Арміі України... Ви, аферисти і пройдисвіти, лише тимчасовий слід на сторінках української історіі...
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27.01.2022 15:00 Ответить
Нейтралів у їх природнє середовище-на територію що між ЗСУ та російськими окупантами! Аби пройнялися "нейтральністю" !
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27.01.2022 15:01 Ответить
Знову щось ляпне несуразне або звинуватить весь світ тільки не свою дурну голову.
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27.01.2022 15:01 Ответить
Про яке НАТО мова, якщо зєля спить і бачить себе члєном ОДКБ.
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27.01.2022 15:03 Ответить
И Коломойскому нравится ОДКБ и рынок ЕС Когда в нашем государстве Украина начнут бороться с коррупцией?
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27.01.2022 15:09 Ответить
только начал читать и удивился что он со слуг и против якобы зеленский был нато... далее стало понятно что оно несёт, и что он за нейтралитет зараза такая.... тоесть против конституции и президента и против той ситуации что в стране с рашкой . ну кто таких гнид за язык тянет высказывать своё мнение...?(( оно за голосование народа.... да идиты со своим референдумом про НАТО лесом... достаточно того что за 50% народа за нато... нефиг попусту деньги тратить и очередные референдумы устраивать...а то начнут снова тёрки с опзжэстами . бабками проплаченными и сепарнёй всякой тусоваться на этих референдумах с плакатами снова...
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27.01.2022 15:04 Ответить
ну он вполне логично обьяснил идиотские наезды зеленского на США и ЕС.
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27.01.2022 15:58 Ответить
Гріша Мольдаван думає, що ніхто не знає про його руминський паспорт. Помиляєшся, зелена залюпа, всі в місті знають. А вчора твого помічника піймали на хабарі в 5000 доларів.
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27.01.2022 15:08 Ответить
"Считаю, что нам лучше быть нейтральной страной, внеблоковость сохранять"
Мы были нейтральной страной и что получили - анексию Крыма и оккупацию части территории.
Нейтральный статус для Украины это наратив рашки да бы облегчить дальнейший захват страны.
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27.01.2022 15:08 Ответить
Вот что ни слуга, то отборнейший *****, вот удивительно даже, как зеленскому вокруг себя удалось сплотить все это бестолковое, некомпетентное отребье, это конечно нужно иметь незавидный талант
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27.01.2022 15:09 Ответить
Зеленський ворог,крапка.
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27.01.2022 15:10 Ответить
а это разве не медведчуковские канал? я по ведущей сужу.
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27.01.2022 15:13 Ответить
Зеленский сейчас говорит о НАТО, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут, может с такими высказываниями ему лучше со своей командой быть Президентом в СЕРОЙ ЗОНЕ?
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27.01.2022 15:13 Ответить
Слуге-дэбилу дали конверт и приказали высратись. Оно исполнило. Запомните фамилию этого чморыдла от бэниных слуг! И да, составляйте список потенциальных повешенцев, бо берьозки у нас в дефиците. В очередь, твари зельоные!
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27.01.2022 15:14 Ответить
Все знали что так будет- его для этого и сдклали президентом
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27.01.2022 15:14 Ответить
по каким помойкам и мусоркам собирались эти члены (во всех смыслах))) партии зенелоха ???
ну просто отборнейшие отбросы...какие еще поискать надо было...))))
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27.01.2022 15:14 Ответить
А почему нейтральный? Выскажите уже свою конечную цель , что вы и есть строители русского мира.
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27.01.2022 15:15 Ответить
А що це за канал такий? Це новий параша-ТБ в Україні? Чому він працює?
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27.01.2022 15:28 Ответить
это какой-то звездец!
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27.01.2022 15:28 Ответить
Політична діяльність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4 ред. код ]

У 2015 році - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Чернівецької обласної ради від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%C2%BB Об'єднання «Самопоміч» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] .

У 2019 році був обраний народним депутатом України 9 скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга Народу» у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецькій області по одномандатному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_203 виборчому округу 203 .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]

Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] , голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спортуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] .

У липні 2020 року зареєстрував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховній Раді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 дискримінаційний законопроєкт «про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуальності та трансгендерності»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] .

У грудні 2020 року голосував проти призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шкарлета на посаду на посаду очільника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МОН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] .

У грудні 2020 року підтримав проросійського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максима Бужанського , який запропонував скасувати штрафи за відмову працівників в сфері обслуговування обслуговувати клієнта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні
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27.01.2022 15:32 Ответить
Невжевсі СН--ідіоти і працюють на московію.Навіть пояснювати не буду цій мерзоті,що таке рішення приведе до знищення держави Україна.
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27.01.2022 15:41 Ответить
Они не идиоты, а хуже. И действительно работают на московию.
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27.01.2022 15:56 Ответить
в 1940-ом году нейтральными были Дания . Бельгия . Голландия и Норвегия . ну и как сильно это им помогло ? кстати на счет нейтральных Швеции и Швейцарии у Гитлера тоже были готовы соответствующие планы и только стечение обстоятельств не позволили их осуществить . резюме такое . нейтральность только тогда помогает когда соседи готовы с этим мириться . ну а в нашем случае Россия чхать хотела на любые статусы
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27.01.2022 15:44 Ответить
В 2014 г Украина была нейтральной, и....
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27.01.2022 17:02 Ответить
рейтинг зЕленый мразей уде дне..и дальше будет падать
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27.01.2022 15:44 Ответить
В последнее время вылез на Украина 24, такое несёт, что на голову не налазит. Оп выпускает на эфиры самых конченый из конченый сн. Хотя, в этой зешобле других вариантов нет
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27.01.2022 15:46 Ответить
мазураш за нейтральний статус, а його земляки всі в НАТО і не збираються покидати. Ну хто тобі повірить, землячок Сіярто не пускає в НАТО через таких засранців, а цей - позаблоковий статус, бо в программі не було написаноі триста голосів не було А як вони синхронізують свої дії. Краще йди агітуюй своїх земляків про припинення членства в НАТО, боїться, бо можуть посадити в каталажку.
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27.01.2022 15:52 Ответить
зебіл озвучив те що й так очевидно.
Істеричними наїздами - "Байден, пачєму ми не в НАТО?", зеленський свідомо саботує вступ.
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27.01.2022 15:53 Ответить
Пардон, думав він венгр, а він румун. Там все буде простіше, посадять.
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27.01.2022 15:54 Ответить
Ну и гад... очередной.
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27.01.2022 16:08 Ответить
Идиоты...
А может вам-дибилам надо свой "статус" придумать, в стиле убого квартала - "Статус чик-чирик я в домике"?
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27.01.2022 16:12 Ответить
Тобто , іншими словами - Зеля всіх дурить ,, бере - на понт . ! . І своїх виборців , і НАТО . Разводіт как котят . ?!!
Така відверта дурня могла прийти в голову лише депутату від - слуги наріту ,, більш нікому .
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27.01.2022 16:22 Ответить
"...Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу..."

А що за щирий українець? Вболівання за державу від нього так і пре!
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27.01.2022 16:49 Ответить
Поменьше слушайте порохоботов
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27.01.2022 16:55 Ответить
немає сумніву, що мокшанське царство спить і мріє про нейтральність України, оманський зрадник лише просуває цю ідею на практиці. Оданк, Україна фактично уже в НАТО, хоча це ще не оформли
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27.01.2022 16:59 Ответить
ЗЕзброд это реваншисты и предатели, надеюсь им удрать от суда народа не получится!
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27.01.2022 17:01 Ответить
Зеля хочет в НАТО. как Янукович в ЕС.
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27.01.2022 17:23 Ответить
партия слуги коцапов
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27.01.2022 17:26 Ответить
ватників в середовищі уродів вистачає. Це ще один.
Ну, їх там десь порядка тридцяти, з 220-ти, що залишились з виходом групи Разумкова
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27.01.2022 17:38 Ответить
Україна була позаблоковою, коли федерашка напала на нас і захопила Крим та донбас…
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27.01.2022 17:47 Ответить
Та им вся эта песня написана путиным и они её поют для капитуляции
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27.01.2022 17:53 Ответить
Судя по фамилии это мадярское падло. Венгры были пособниками фашистов, теперь стали пособниками рашистов. Кстати венгры в Европу пришли из Рашки. Есть там и сейчас их коренная родня - марийцы, если правильно помню
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27.01.2022 22:07 Ответить
Цей Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу , який був обраний в Чернівецькій області спитав своїх виборців , про вступ в НАТО і нейтральний статус України ? Він повинен представляти їх інтереси!!! Власні думки він може висловлювати своїй жінці на кухні , і якщо вона захоче їх слухати. Що він зробив для своїх виборців ? Тільки знають депутати , як крадені гроші по кишеням своїм ховати.
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28.01.2022 12:35 Ответить
Георгій Мазурашу позіцінував себе в області , як борець з корупцією. А виявилось звичайний продажний засранець,
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28.01.2022 12:53 Ответить
Хто це мазусрашу - кончений ДЛБ. позаблоковий стан України вже призвів до того що Україна втратила свої території Крим, ЛуганДонію, Чорне і Азовське море., родовища газу і нафти, вишкі Бойка.
Далі буде....... якщо ми не вступимо у НАТО.
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28.01.2022 17:57 Ответить
... але це брехня...
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20.03.2022 21:12 Ответить
 
 