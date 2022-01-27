"Без цензуры": Что на самом деле произошло в Париже на встрече нормандских советников?. ВИДЕО
В Париже 26 января встретились советники лидеров Нормандской четверки. Встретились и говорили более восьми часов.
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что же произошло на встрече нормандских советников.
Украину представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.
По данным СМИ, переговоры в Париже стали возможны после отзыва из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма.
Действительно ли удалось реанимировать нормандский формат? И поможет ли это на самом деле завершить войну на Донбассе?
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+30 Rostyslav Komarnytsky
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+25 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий27.01.2022 17:36 Ссылка
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Как-бы и с нашей и с той стороны - работники администраций. Читать нужно хотя-бы для начала.
Думаешь, у кацапов по-другому? Договорились, что приедут клерки, они и приехали.
Козак госслужащий а Ермак не госслужащий и не может представлять Украину и выступать от имени Украины
Наташа Королева?
Королева ночі?
Чи з єрмака ледю зроблять?
Оиерзительный - гідний представник 73 дупоголових.
Вони там й*бнулися зовсім? 8 рік війни, з усіх сторін на кордоні України стоять рашистські війська, якийсь завгосп їздить на міжнародні зустрічі та підписує невідомо що, а верховна рада в цей час приймає закони про захист БДЖІЛ!!!