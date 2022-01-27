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"Без цензуры": Что на самом деле произошло в Париже на встрече нормандских советников?. ВИДЕО

В Париже 26 января встретились советники лидеров Нормандской четверки. Встретились и говорили более восьми часов.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что же произошло на встрече нормандских советников.

Украину представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

По данным СМИ, переговоры в Париже стали возможны после отзыва из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма.

Действительно ли удалось реанимировать нормандский формат? И поможет ли это на самом деле завершить войну на Донбассе?

Автор: 

нормандская четверка (1596) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+30
Справа в тому, що згаданий у статті Єрмак ні юридично, ні морально не має права представляти Україну де б це е було. Навіть на Олімпіоюаді у Китаї. Тму документами, де стоїть його підпис (якщо такі є) кацапи можуть підтертися. Інша справа - Зєлєнскій. Моральне прав представляти Україну він втратив, але юридичне, яке йому подарували зебіли у нього буде ще два роки. Тому слідкувати треба за Зєлєнскім. Пильно слідкувати.
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27.01.2022 17:47
+28
Хотів би я побачити тебе на місці Президента України на тих "переговорах", коли Меркель тримає за руки, Оланд -за ноги, а Ху@ло верещить, як різане та погрожує прямим вторгненням. Порошенко витратив із тої ситуації максимум, молодчина!
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27.01.2022 17:49
+25
Зрад йде повним ходом. Очолює її Єрмак та Шмаркля
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27.01.2022 17:36
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Когда Пэтю закроют за минский договорняк ,ни за уголь и дружбу с медведчуком а именно за Минск ,там в каждой букве статья .
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27.01.2022 17:36 Ответить
Хотів би я побачити тебе на місці Президента України на тих "переговорах", коли Меркель тримає за руки, Оланд -за ноги, а Ху@ло верещить, як різане та погрожує прямим вторгненням. Порошенко витратив із тої ситуації максимум, молодчина!
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27.01.2022 17:49 Ответить
Разве что - во влажных ватных петушиные мечтах ботов подолячки и пригожина
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27.01.2022 17:52 Ответить
Зрад йде повним ходом. Очолює її Єрмак та Шмаркля
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27.01.2022 17:36 Ответить
Схоже на те.
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27.01.2022 17:46 Ответить
100%.
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27.01.2022 22:28 Ответить
Справа в тому, що згаданий у статті Єрмак ні юридично, ні морально не має права представляти Україну де б це е було. Навіть на Олімпіоюаді у Китаї. Тму документами, де стоїть його підпис (якщо такі є) кацапи можуть підтертися. Інша справа - Зєлєнскій. Моральне прав представляти Україну він втратив, але юридичне, яке йому подарували зебіли у нього буде ще два роки. Тому слідкувати треба за Зєлєнскім. Пильно слідкувати.
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27.01.2022 17:47 Ответить
Украину представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию - заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Источник:

Как-бы и с нашей и с той стороны - работники администраций. Читать нужно хотя-бы для начала.
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27.01.2022 18:06 Ответить
Так, так, читати треба не лише статтю, а й українське законодавство, посючинаючи з Конституції. Хоча про що це я? Звідки у кацапського бота українська Конституція?
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27.01.2022 18:36 Ответить
Лапоть , а кроме похожих названий ты еще что либо понял?
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27.01.2022 20:09 Ответить
А ты? Ну-ка растолкуй. Или опять язык в жопу засунешь и сольёшься?
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28.01.2022 09:57 Ответить
" Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем"
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28.01.2022 13:36 Ответить
Россию - заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Источник:

Думаешь, у кацапов по-другому? Договорились, что приедут клерки, они и приехали.
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28.01.2022 13:51 Ответить
Козак действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса согласно ст. 11 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Козак госслужащий а Ермак не госслужащий и не может представлять Украину и выступать от имени Украины
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28.01.2022 14:19 Ответить
А якщо зустріч з британскою королевою, то від зевлади буде ....
Наташа Королева?
Королева ночі?
Чи з єрмака ледю зроблять?
Оиерзительный - гідний представник 73 дупоголових.
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27.01.2022 20:27 Ответить
А шо там робило це неголене косороте ухрьописько?! Я цю тварину не обирала! Її навідь 73% ідіотів наріду не обирали!
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27.01.2022 18:09 Ответить
Дерьмак на пацюка гадкого похож , ненавижу выродков !
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27.01.2022 19:57 Ответить
я тоже ненавижу, люблю только свинярчуков
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28.01.2022 06:30 Ответить
То что Ермак с Козаком захотят, не факт, что Зеленский сможет.
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27.01.2022 18:14 Ответить
Сметуны не дадут?
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27.01.2022 20:10 Ответить
Треба не забувати про компенсаціїї за окупацію та віджим Криму
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27.01.2022 21:50 Ответить
Kyrylchuk_Nata

Вони там й*бнулися зовсім? 8 рік війни, з усіх сторін на кордоні України стоять рашистські війська, якийсь завгосп їздить на міжнародні зустрічі та підписує невідомо що, а верховна рада в цей час приймає закони про захист БДЖІЛ!!!
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28.01.2022 01:13 Ответить
України там не було. Просто два чекіста зібрались і перетерли, як там, що там один в одного....
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28.01.2022 11:42 Ответить
Что произошло? Агент встретился со своим куратором официально, а не на явочной квартире...
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29.01.2022 09:22 Ответить
 
 