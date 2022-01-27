"Без цензуры": Что на самом деле произошло в Париже на встрече нормандских советников?. ВИДЕО

В Париже 26 января встретились советники лидеров Нормандской четверки. Встретились и говорили более восьми часов.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что же произошло на встрече нормандских советников.

Украину представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

По данным СМИ, переговоры в Париже стали возможны после отзыва из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма.

Действительно ли удалось реанимировать нормандский формат? И поможет ли это на самом деле завершить войну на Донбассе?