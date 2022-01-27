Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго. ВИДЕО+ФОТО

Украинцы из вертолетов Ми-8 ударили авиационными ракетами по военным целям боевиков из конголезской террористической группировки. Удар был нанесен по поручению Миссии ООН.

Об этом сообщил в фейсбуке командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что боевики грабят и сжигают местные поселения. С декабря 2021 года в стране идет совместная операция конголезской и угандийской армии по борьбе с террористами.

"Руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным военным целям противника посредством вертолетов Ми-8 в районе города Буния", - отметил офицер.

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"В ходе выполнения боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки во избежание вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко.







По его словам, подобные боевые задачи привычны для пилотов 18-ого отдельного вертолетного отряда. Ведь, согласно мандату ООН, в их основные задачи входит проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержки.