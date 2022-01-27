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Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго. ВИДЕО+ФОТО

Украинцы из вертолетов Ми-8 ударили авиационными ракетами по военным целям боевиков из конголезской террористической группировки. Удар был нанесен по поручению Миссии ООН.

Об этом сообщил в фейсбуке командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что боевики грабят и сжигают местные поселения. С декабря 2021 года в стране идет совместная операция конголезской и угандийской армии по борьбе с террористами.

"Руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным военным целям противника посредством вертолетов Ми-8 в районе города Буния", - отметил офицер.

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"В ходе выполнения боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки во избежание вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко.

Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго 01
Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго 02
Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго 03

По его словам, подобные боевые задачи привычны для пилотов 18-ого отдельного вертолетного отряда. Ведь, согласно мандату ООН, в их основные задачи входит проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержки.

Автор: 

боевик (16779) Конго (79) миротворцы (1183)


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Топ комментарии
+43
Молодці хлопці! Тренуйтеся, У Воронежі ваша майстерність згодиться.
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27.01.2022 21:14
+39
Надеюсь там были "вагнеровцы" в гуталине.
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27.01.2022 21:15
+36
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27.01.2022 21:15
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Молодці хлопці! Тренуйтеся, У Воронежі ваша майстерність згодиться.
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27.01.2022 21:14 Ответить
Мі -24 вже не літають в Конго? Ресурс лопастів вичерпаний? А від ООН велика шана!!!!
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27.01.2022 21:45 Ответить
Были же там они, и тоже недавно проутюжили туземцев...может вывели...
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28.01.2022 10:50 Ответить
" I love the smell of napalm in the morning"
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27.01.2022 21:14 Ответить
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27.01.2022 21:15 Ответить
Надеюсь там были "вагнеровцы" в гуталине.
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27.01.2022 21:15 Ответить
Конечно, лучше бы под Донецком, но и так неплохо.
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27.01.2022 21:15 Ответить
Тренуйтеся! Нам ще Кремль брати треба буде!
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27.01.2022 21:18 Ответить
в семьях мухосранских конголезцев сегодня пьянка. у вдов скоро будут деньги на бухло!
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27.01.2022 21:22 Ответить
Зашибись как мы рады что наши миротворцы где то воюют пока наши защитники занимаются умиротворением окупантов в Украине
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27.01.2022 21:23 Ответить
Зашибись было когда четырежды уклониста в президенты и гарантом выбрали. А миссия в ООН была давно, хорошо что клован и это не похерил.
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27.01.2022 22:18 Ответить
он , скорее всего и не знал....
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27.01.2022 22:24 Ответить
Оно до сих пор не знает. Оно все никак отдохнуть нормально не может. Ну вот представьте себе: пыхнул, потом еще раз пыхнул, а разгуляться негде... Вот это проблема, а не какая-то там война.
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27.01.2022 22:31 Ответить
ну не знаю як на мене то краще бы
знищили військову базу бойовиків на Донбасі
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27.01.2022 21:23 Ответить
Поручается, что у нас этих вертолётов ну просто завались. И НУРСов. Как гуталину. Поэтому во время войны и шлём их куда угодно и кому попало.
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27.01.2022 21:23 Ответить
выходит...
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27.01.2022 21:29 Ответить
В ЗСУ зараз більше 50 бойових вертольотів. які ще літають. Так що не на одне Конго вистачить.
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27.01.2022 21:47 Ответить
Я дико таки извиняюсь но имею спросить - 50 бортов во время конвенционной войны (тьфу тьфу тьфу шоб не сбылось) с Московией, это много или очень много?
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28.01.2022 14:13 Ответить
там вроде они в орендах на фирмах... а ООН платит хорошие деньги за миссии...короче наша земля никому не нужна((((
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28.01.2022 11:36 Ответить
Мы, внезапно, страна-основатель ООН. Пусть даже ООН сейчас путинский цирк. А у нас стрелять все равно низзя, пусть хоть там тренируются. За счет Кофи Анана, или кто там сейчас Анан.
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27.01.2022 21:44 Ответить
Чого "ікру метать"? Хлопці на ротаційній основі покращують бойову майстерність - на Донбасі поки що так не політаєш - "іхтамнєтів" багато з ПЗРК Та й "зелене гімно" не дає літать Прийде час - піднімуться і в небо України
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27.01.2022 21:46 Ответить
На чому великий патріоте? Кінчаємо по Конго те що ще є.
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27.01.2022 21:48 Ответить
Придурок! Всі витрати в Конго - це витрати ООН а не України! Робота вертольотів їх обслуговування ремонт регламентні роботи оплачені нею Не виключено що і сама техніка - теж (Зокрема хлопці наші у Сьєрра-Леоне втратили автомобіль так їм прислали новий а той списали Командир казав що за кошти ООН)
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27.01.2022 21:55 Ответить
Ти знаєш дебіл у рожевих окулярах скільки боєготових вертольотів в ЗСУ?
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27.01.2022 22:05 Ответить
Який стосунок вертольоти ООН мають до вертольотів ЗСУ? Ти схожий на ідіота котрий заявив що з-за того що у ЗСУ не провели реформу солдат нацгвардії розстріляв співслужбовців!
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27.01.2022 22:12 Ответить
справедливости ради - летает там наша техника, в окрасе ООН...
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27.01.2022 22:18 Ответить
Хай так! А було-б краще щоб воа стояла на аеродромі і гнила? А льотчики втрачали практику польотів?
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27.01.2022 22:23 Ответить
да я вроде и не писал ничего подобного, просто констатировал факт.
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28.01.2022 08:47 Ответить
Я теж лише "констатую факт"! Бо знаю що таке втрата льотних навичок - на "провозні" польоти потім треба буде витрачать вдвоє більше (Просто півжиття - у військовій авіації - в основному - саме у вертолітній (хоч сам і не літав але з льотчиками спілкувався часто)
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28.01.2022 08:51 Ответить
молодец, просто ты выше рассказывал "причем здесь ООН до наших вертолётов", я тебе и написал "причем", какие ещё вопросы? И причем здесь навычки итд итп если это уже третий вопрос который мною даже не подымался?
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28.01.2022 08:54 Ответить
Справедливости ради....... два Ми-24 и два Ми-8МТ, которые там базируются, находятся по контракту с ООН и оплачивается каждый лётный час.
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28.01.2022 09:16 Ответить
справедливости ради: сейчас не идет речь о том, кто оплачивает банкет, речь о том, чьи там вертолеты. И дважды справедливости ради: с вертолетов там базируются 4шт Ми-24 и 4шт Ми-8.
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28.01.2022 09:38 Ответить
А ванюша свинорус
плачет и страдает
то кадыровцы е@ут
то ***** стегает
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27.01.2022 21:57 Ответить
Сейчас тебя опять потрогают,за малые,половые.Спорим?🤣🖕
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27.01.2022 22:07 Ответить
Может и не подают,но трогать тебя,за малые-половые,будут🤣🖕
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27.01.2022 22:14 Ответить
Хочу с тобой начать диалог,но незнаю сколько у тебя времени?😭🖕
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27.01.2022 22:22 Ответить
Это все понятно.А что у тебя со временем?Сколько?Глупо же начинать диалог,если тебя сейчас погонят ссаными тряпками с этого сайта.Согласись😭🖕
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27.01.2022 22:28 Ответить
Не ответ,глотание какое то.Вопрос повторить?😭🖕
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27.01.2022 22:34 Ответить
Бухать побежало?😭🖕
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27.01.2022 22:41 Ответить
Точно,бухать бегало😭🖕
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27.01.2022 22:45 Ответить
Если сожгли вагнеровцев - вообще хорошо. Пусть боятся.
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27.01.2022 21:59 Ответить
за все башляет ООН - жирно
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27.01.2022 22:01 Ответить
Где видео?
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27.01.2022 22:03 Ответить
Хочете відео? Будь ласка: https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4947352338664964/
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27.01.2022 22:15 Ответить
Всё на что способна ООН это гонять африканских обезьян с палками.В реальных,серьезных конфликтах типа Сирии,Украины или Карабаха они могут бомбить только озабоченостями.
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27.01.2022 22:06 Ответить
Вообще-то ООН это не НАТО, не нужно путать их задачи!
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28.01.2022 10:54 Ответить
Мой родственник был военным советником по ВВС в Конго ещё при совке. Попасть туда, было за счастье, получка была 5000долл., но 4200 забирало родное советское государство. 800 долл. в 1987 году, были в совке большие деньги. На той же авиабазе работали также французы, те получали 5000 на руки, но они воспринимали службу там, как каторгу.
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27.01.2022 22:07 Ответить
м.и.р.о.тт.в.о.р.ц.ы.
Скабеева уже видать завыла.
я не понимаю - не "неустановленные" .. блаблабла, нанесли и понесли, но нет - тупо наложить - украинские Миротворцы убили (пофиг кого) - они тупо не имеют ордера такое делать то. нутипо защищались - это обставят - дай дорогу.
да и просто жоль нигеров - тупо мочатся с калашами и мартышками(см. видео где одни черные дали калаш второму(мавпі)и потом как дали на кеды)
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27.01.2022 22:28 Ответить
По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко. - jesli posmotretj video, to etot fraier govorit kak hrenovij strelok, Tam gde popal, tam i celilsia.
https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4947352338664964/
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27.01.2022 22:38 Ответить
простите конечно....а нахрен оно нам нужно что где то на краю географии на чужой войне какой то они кого то там с бабазян зныщилы....у нас своя реальная война и есть здесь кого уничтожать....я непонимаю такую новость ((
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27.01.2022 22:39 Ответить
Надеюсь там осталось валом обгоревших матрёшек, в перемешку с письмами с марками "почтаросии"...
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27.01.2022 23:04 Ответить
Вообще какая-то хрень творится.... вместо того чтобы родину защищать эти "спецЫ" сафари устраивают по местным каннибалам!!! "Миротворцы" ёпта... а-ля раша!
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27.01.2022 23:32 Ответить
Ты вообще хоть что то об обстановке, силах, средствах, на бамбасе знаешь? судя по той херни которую ты написал - НЕТ!
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28.01.2022 10:52 Ответить
лучше бы так уничтожили по эшелонам РФ которые идут по железной дороге везут боеприпасы и технику в Дебальцево и Иловайске.
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28.01.2022 00:21 Ответить
Еще один мамкин военный эксперд вылез из под дивана, который вертолет от танка не отличит.
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28.01.2022 10:53 Ответить
Надо у себя в Даунбассе с терористов уничтожать. "НЕ ХЕР" по чужим странам шастать - это не ВАША ПРОБЛЕМА, то местные разборки (одних сволочей с другими), пусть кто там живет и разбирается сами (между собой)! Вся это гнилая и преступная организция "ООН" насквозь прогнила в коррупции и "договорнечках"!
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28.01.2022 08:51 Ответить
Ждём украинских миротворцев в Минске и Москве, пора освобождать народы от убийц и угнетателей во власти
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28.01.2022 09:20 Ответить
Зачет!
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28.01.2022 10:54 Ответить
Видео ни о чем , уровня путин ких мультиков. И почему террористов? Возможно они нас считают оккупантами как мы кацапов.
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29.01.2022 20:22 Ответить
может такие задачиидля ми24 лучшетподходят ?
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30.01.2022 19:31 Ответить
 
 