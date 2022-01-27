Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго. ВИДЕО+ФОТО
Украинцы из вертолетов Ми-8 ударили авиационными ракетами по военным целям боевиков из конголезской террористической группировки. Удар был нанесен по поручению Миссии ООН.
Об этом сообщил в фейсбуке командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что боевики грабят и сжигают местные поселения. С декабря 2021 года в стране идет совместная операция конголезской и угандийской армии по борьбе с террористами.
"Руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным военным целям противника посредством вертолетов Ми-8 в районе города Буния", - отметил офицер.
"В ходе выполнения боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки во избежание вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко.
По его словам, подобные боевые задачи привычны для пилотов 18-ого отдельного вертолетного отряда. Ведь, согласно мандату ООН, в их основные задачи входит проведение мер сдерживания и, при необходимости, огневой поддержки.
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знищили військову базу бойовиків на Донбасі
плачет и страдает
то кадыровцы е@ут
то ***** стегает
Скабеева уже видать завыла.
я не понимаю - не "неустановленные" .. блаблабла, нанесли и понесли, но нет - тупо наложить - украинские Миротворцы убили (пофиг кого) - они тупо не имеют ордера такое делать то. нутипо защищались - это обставят - дай дорогу.
да и просто жоль нигеров - тупо мочатся с калашами и мартышками(см. видео где одни черные дали калаш второму(мавпі)и потом как дали на кеды)
https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4947352338664964/