Окопная война: "Я из Донецкой области, но еще до войны знал, кто такой Донцов, Шухевич и за это свои же меня считали нацистом", - боец ​​ВСУ Владимир. ВИДЕО

Донецкая область, зона боевых действий и мы говорим с Владимиром, командующим взводом снайперов.

Такие люди редко дают интервью, поэтому смотрите, будет интересно, призывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Владимир, с позывным Жук, родом из Донецкой области. Как только российский агрессор вошел на нашу землю, Владимир пошел воевать против оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не вижу разницы между добровольцами и бойцами ВСУ - люди делают общее дело", - боец ВСУ Настя Подобайло. ВИДЕО

Что было дальше, как к этому отнеслись родные и друзья мужчины, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.