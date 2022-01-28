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Новости Видео Война
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Окопная война: "Я из Донецкой области, но еще до войны знал, кто такой Донцов, Шухевич и за это свои же меня считали нацистом", - боец ​​ВСУ Владимир. ВИДЕО

Донецкая область, зона боевых действий и мы говорим с Владимиром, командующим взводом снайперов.

Такие люди редко дают интервью, поэтому смотрите, будет интересно, призывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Владимир, с позывным Жук, родом из Донецкой области. Как только российский агрессор вошел на нашу землю, Владимир пошел воевать против оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не вижу разницы между добровольцами и бойцами ВСУ - люди делают общее дело", - боец ВСУ Настя Подобайло. ВИДЕО

Что было дальше, как к этому отнеслись родные и друзья мужчины, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

национализм (276) патриотизм (227) Донбасс (26957) Донецкая область (9946) снайперы (487) ВСУ (6676) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+31
Вдалих полювань воїну та перемоги, йому та українцям.
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28.01.2022 11:36
+21
В Британии важный предмет в элитных школах - история
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
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28.01.2022 11:44
+8
Але поважали Бандеру. Степана Андрійовича...
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28.01.2022 12:56
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Вдалих полювань воїну та перемоги, йому та українцям.
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28.01.2022 11:36 Ответить
А чого "йому" окремо від "українців"?
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28.01.2022 14:43 Ответить
Якраз не окремо, а разом.
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28.01.2022 14:51 Ответить
Ти, шмата, розписала, що він не українець, а просто "ВІН" й "разом" з українцями. Всраласи, то просто прибери за собов. Совість не питаю, чи маєш, а от з грамотою абзац повний!
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28.01.2022 15:30 Ответить
Оце так бомбануло зебіла.

Нормальні люди сприйняли правильно і нормально мій коментар.
Воїн заслуговує щоб окремо підкреслили його персональний внесок в захист України.
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28.01.2022 15:38 Ответить
воно - на роботі. Не зважайте. Йому ніхто такого не побажає, може й заздрить.
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29.01.2022 16:33 Ответить
у зеЛоха снова портки свои испортили - после звонка Байдена и приезда конгрессменов из США..
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"

⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
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28.01.2022 11:42 Ответить
В Британии важный предмет в элитных школах - история
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
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28.01.2022 11:44 Ответить
Солдати і навіть офіцери не спостерігають за політичними новинами не цікавляться історією України, взагалі життя військового не сприяє інтелектуально ідеологічному розвитку. На курілці анекдоти про сраку та прутні. 😀
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28.01.2022 12:11 Ответить
На Донбассе и Луганске,всегда ненавидели Бендеру
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28.01.2022 12:41 Ответить
Але поважали Бандеру. Степана Андрійовича...
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28.01.2022 12:56 Ответить
С чего бы им было ненавидеть персонаж книги Ильфа и Петрова "12 стульев"?
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28.01.2022 13:07 Ответить
А там етнічний склад такий. Московські окупанти мільйонними розстрілами , голодомором, геноцидом знищували українців,
і замість них переважно у східну Україну переселяли мільйони своїх жахливих москалів.. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Центральна. 10 - 15 %, Південна. 15 - 20 %, Східна. 30 - 40%, Крим понад 50% проживає нібито етнічних росіян, а по суті генетичних москалів - кацапів.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd

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28.01.2022 13:14 Ответить
Вас Петров, ты хоть знаешь кто такой Степан Бандера, что тяфкнул невпопад? Бандера каким боком к Донбассу, что вы сците горячей мочой от одного упомиинани о нем?
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28.01.2022 14:17 Ответить
Ця мразота ДАВНО щезла б, якби не пробували їй уруцкім ізіком пояснювати шось. Толерастія детектед!
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28.01.2022 14:46 Ответить
Вірю, допомагаю.
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28.01.2022 20:54 Ответить
Толодець!
Вціль Ківу в дупу наскрізь, і в ліве око!
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30.01.2022 05:25 Ответить
 
 