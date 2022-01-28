Окопная война: "Я из Донецкой области, но еще до войны знал, кто такой Донцов, Шухевич и за это свои же меня считали нацистом", - боец ВСУ Владимир. ВИДЕО
Донецкая область, зона боевых действий и мы говорим с Владимиром, командующим взводом снайперов.
Такие люди редко дают интервью, поэтому смотрите, будет интересно, призывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Владимир, с позывным Жук, родом из Донецкой области. Как только российский агрессор вошел на нашу землю, Владимир пошел воевать против оккупантов.
Что было дальше, как к этому отнеслись родные и друзья мужчины, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+31 Алла Новосад #194524
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+21 Sophia-Maria Duglass
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+8 Tommy Lee
показать весь комментарий28.01.2022 12:56 Ссылка
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Нормальні люди сприйняли правильно і нормально мій коментар.
Воїн заслуговує щоб окремо підкреслили його персональний внесок в захист України.
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"
⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
і замість них переважно у східну Україну переселяли мільйони своїх жахливих москалів.. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Центральна. 10 - 15 %, Південна. 15 - 20 %, Східна. 30 - 40%, Крим понад 50% проживає нібито етнічних росіян, а по суті генетичних москалів - кацапів.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd
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Вціль Ківу в дупу наскрізь, і в ліве око!