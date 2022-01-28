"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - белорусский диктатор Лукашенко. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину "в лоно славянства".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко отметил, что это возвращение должно произойти обязательно, ведь связь с Украиной - это основа общей безопасности и выживания.
"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство - наше славянское братство, но мы родные славянские народы, а наши корни - из глубины веков. Это надо сохранить несмотря ни на что. Братство намного выше, чем надуманные образы и политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания, поэтому мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - заявил диктатор.
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+89 Valter Valter
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+52 Adrew Warko
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Слава Україні !!!
мабудь прадід луки колись трахнув вівцю, бо через покоління з,явився баран саша
А враження взагалі - КНДР. Не дивіться на луку. Дивіться на бидло в залі....
Мені більш близькі країни Балтії , Велика Британія, США чим ви🤮
з британією-нормандією та пд.італією-сицилією маємо багато спільних коренів
"Експеремент новенький, вдалий зроблю!"
А вишло шо? Вусатий бульб зажравсь.
Ніззя підсажувати мозок у картоплю.
Ще один "збирач земель руських"?
То ви вже в чергу з пуйлом вичікуйтесь!
азиопская рассея-паРаша - это выкидыш и продолжение Орды.
паРаша унаследовала 90 % земель и населения Орды.
какое славянство на рассее, убогий ты колхозный диктатор?
ты рожи пуйла, шойгу, собянина, лавруши видел? салавяне ёпта.))
Тепер і лукаш виліз. НЕ хочемо ми в таке лоно, це не лона це дупа руцькага міра. А лукаш до..ся. Перекриють йому експорт - блатна педаль відпаде. Чи думає, що "расея" великая страна? ссср впав коли йому показали кузькіну мать. Як там у вас москалів "насильно мил не будешь". Чи ви 2 дібіла в старческому мразмі думаєте, що спочатку вкрасти то потім тебе будут любити? Вам двом дебілам вже пора. Тихо сдохніть. Бажано в унісон
Лукашенко уже поделился своими соображениями с соратниками сопровождающими его в поездке, к чему его склоняет президент России. По мнению Лукашенко, Путин готовит наступательную операцию с территории Республики Беларусь. По нашим данным, Лукашенко был сильно озабочен этими перспективами. Путин пообещал за сотрудничество в военной сфере выделить Лукашенко кредит пять с половиной миллиардов долларов.
Обсуждение сотрудничества в военной сфере практически не оставило времени для обсуждения интеграционных процессов, что, по словам Лукашенко, его очень удивило. Можно сказать с уверенностью, что Путин принял решение жестко склонять Лукашенко к нужным действиям, фокусируясь на конкретном результате и считает этот метод более эффективным, чем размазывание общих тем об интеграции. Насколько такой формат воздействия окажется эффективным, можно будет увидеть уже в ближайшее время. А Путин готовит войну и чем дальше, тем отчетливей её контуры.
Етот мудак наверное не знает, что в ерефии существует двадцать национальньІх образований, которьІе не имеют никакого отношения к славянству.
Он наверное не знает что в ерефии 30% населения мусульмане, 10 % населения буддистьІ.
любители пересидента. А белАруссы - по тюрьмам да ссылкам.
козлы тебя вертят как хотят.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Таргану мабуть і невтямки, що все притомне слов'янство вже в ЕУ та НАТО (Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Словенія, Болгарія), або прагне туди (Македонія, Чорногорія, Боснія, навіть Сербія)