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"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - белорусский диктатор Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину "в лоно славянства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко отметил, что это возвращение должно произойти обязательно, ведь связь с Украиной - это основа общей безопасности и выживания.

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство - наше славянское братство, но мы родные славянские народы, а наши корни - из глубины веков. Это надо сохранить несмотря ни на что. Братство намного выше, чем надуманные образы и политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания, поэтому мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - заявил диктатор.

Также читайте: Беларусь будет воевать, если против России будет совершена агрессия, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) угрозы (853)


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Топ комментарии
+89
Сам иди в лоно
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28.01.2022 11:28
+53
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28.01.2022 11:33
+52
Маразматик уже сам не понимает что несёт.
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28.01.2022 11:28
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Страница 3 из 3
Лукє сначала нада асфабадіть свой рот і слєзть с члена путіна . Но і ето сцикотно .
Слава Україні !!!
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28.01.2022 13:40 Ответить
жавелин тоби в сраку бульбофюрэр
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28.01.2022 13:42 Ответить
сына своего он лоном к путлеру повернет. это все его возможности
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28.01.2022 13:42 Ответить
Лучше вернуть самого Луку в лоно его мамаши. Лучше, через задний проход...
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28.01.2022 13:45 Ответить
коли прабабусю трахнув негр, то через покоління може народитись темношкіре дитя.
мабудь прадід луки колись трахнув вівцю, бо через покоління з,явився баран саша
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29.01.2022 22:48 Ответить
У всех выживших с ума диктаторов есть больные фантазии, но у этого колхозного имбицила они особенные...
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28.01.2022 13:45 Ответить
Во время Майдана был хороший стих: "Никогда мы не будем братьями..."
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28.01.2022 13:47 Ответить
Тупий дов...бо....й..об . Більше нічого і не скажеш.
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28.01.2022 13:48 Ответить
Та чого тупий? Без помилок прочитав з написаного в кремлі папірця.
А враження взагалі - КНДР. Не дивіться на луку. Дивіться на бидло в залі....
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28.01.2022 19:42 Ответить
щось дід роз..издівся) совкові збочинці))
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28.01.2022 13:59 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись
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28.01.2022 16:32 Ответить
Особисто я проти адекватних білорусів і росіян негативу немаю. Але я проти диктаторів і їхніх партнерів, проти людей яких їх підтримають. А бацька під соусом "мижебратья" намагається затягнути Україну в лапи росії, та пішли ви нах, бачили ми на Донбасі і по анексії які ви брати.
Мені більш близькі країни Балтії , Велика Британія, США чим ви🤮
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28.01.2022 14:03 Ответить
тепер знатимемо...
з британією-нормандією та пд.італією-сицилією маємо багато спільних коренів
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28.01.2022 15:27 Ответить
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про намір повернути Україну "в лоно слов'янства". Джерело:
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28.01.2022 14:15 Ответить
Преображенський знову облажавсь.
"Експеремент новенький, вдалий зроблю!"
А вишло шо? Вусатий бульб зажравсь.
Ніззя підсажувати мозок у картоплю.
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28.01.2022 14:15 Ответить
мабудь батько обїлися зеленої бульби?
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28.01.2022 14:17 Ответить
ХиХи. Оно повернут Украину. ХиХи. а можешь сделать так, что бы украинцы сами просились в ваше лоно??
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28.01.2022 14:24 Ответить
нехай спочатку зробить так, щоб стівен сігал просився на город моркву викопати...
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28.01.2022 15:30 Ответить
Фу , а чего так слабо хлопают ? На стажировку в Северную Корею отправить
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28.01.2022 14:27 Ответить
У кореи диктатура 4 поколония а тут тока 30 лет. Начало походу у них. С цветочками и шариками...
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28.01.2022 17:33 Ответить
Пофігу мені на Зеленського - я за нього не голосував, та ба більше - відмовляв знайомих, які хотіли його обрати. Але я дуже задоволенний скигленням місцевої вати та рашистів за поребрика, які очікували, що "пісяніст" здасть національні інтереси та буде домовлятись із рашиками. Хєр вам - кукіш, мокшанє. Тепер вата каже, що Зеленський навіть гірше Порошенка та ще більший русофоб ))). Тому моя думка така: що не робиться, то краще для України і гірше для московії, можливо, на даному етапі Зеленський як компроміс та обман для вати ще непоганий варіант. Хай записує відосики красиві та добуває термін, а ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ нам не треба. Бо що хочуть всі ці тролі номерні та продажні журнашлюхи ахметівські - ім треба Майдан 3, ось тоді і почнеться війна та сепарація земель по Дніпро. Всім же видно, як хочуть анархії та безвладдя в Україні. Єднаємось навколо України, а не президента, не допустимо ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ.
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28.01.2022 14:32 Ответить
Згоден!
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28.01.2022 14:41 Ответить
Все вірно. Нехай тихенько досидить до кінця свого терміну.
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28.01.2022 15:04 Ответить
Украина должна вернуть в свое лоно Южную часть Белоруссии.Северную пусть забирает рашка.Она ей по генотипу ближе.
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28.01.2022 15:11 Ответить
Таргани нам не брати...
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28.01.2022 15:20 Ответить
Отвали со своим лоном, кретин
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28.01.2022 15:48 Ответить
А почему они считают, что славянство это Россия? Поляки - тоже славяне
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28.01.2022 16:30 Ответить
Пам'ятаю як Лука підривав ватні дупи, до цієї недореволюції ініційованой Москвой....

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28.01.2022 16:39 Ответить
Хм, славянство говорит.. Сразу и высоко, как-то. А почему-бы не реалистичней. Так сказать, начинать отдавать кесарево, кесарю.. Т.е. Беларусь, беларусам. Украину, украинцам. Россию, россиянам ( не русским, россиянам)...? И только потом, люди тех земель сами решат как дальше поступить со своим славянством. Зачем им славянство, если не знают зачем соседство нужно и что с ней делать. Когда россия избавляеются от соседей на бытовом и мeждународном уровне. В других местах соседи и соседи их соседей сбиваются в кучу защищаясь от невзгод, агрессии, войн. Они до сих пор щитают что такое явление, пережиток прошлого... Зачем славянство им, мне понятно. И к сожалению, дикторам не плохо удаeтся возглавлять свой народ и подкупать его, громким таким словом, славянством..
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28.01.2022 16:41 Ответить
если шавка кремля Лукашенко такое заявляет! Значит стоит ждать провокации со стороны Беларусии на границе Украины!
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28.01.2022 17:02 Ответить
Ухаха так просто із ЛОНО не звалиш, як в мексиканській мафії ).
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28.01.2022 17:04 Ответить
Їбанько
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28.01.2022 17:14 Ответить
Білоруський напівциган співає про "слов'янський світ", за яким ховається тюрьсько-фіноугорьский конгламерат, яким керують юдеї, а кавказьці виконують каральні функції.
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28.01.2022 17:22 Ответить
А поверталка не загнеться?
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28.01.2022 17:49 Ответить
Йоу...
Ще один "збирач земель руських"?
То ви вже в чергу з пуйлом вичікуйтесь!
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28.01.2022 17:51 Ответить
Алё, вернутель хренов, мы из лона славянства никогда и не выходили, потому что мы и есть основа славянства.
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28.01.2022 17:52 Ответить
От курва цей лукашенко. Україна не від слов'янства втекла а від русского нацизму, який не визнає свободи інших слов'ян. Ба, та всі слов'яни від русскіх нацистів втекли, крім сербів та білорусів. Більше слов'ян поза межами москальскої удавки ніж всередині неї : чехи вільні, поляки вільні, словаки вільні, хорвати вільні, болгари вільні. Українці вільні. Ментально нам литовці ближчі ніж литвини.
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28.01.2022 18:01 Ответить
Какое отношение Россия имеет к славянству, клоун?
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28.01.2022 18:07 Ответить
будут с Путиным сидеть за одним столиком на Гаагском трибунале. ты смотри, какую активность поднял. А чего ты лезешь к другим славянам? Ну славяне мы, но мы живём по разным кквартрам, и жён не имеем вместе, холодильник раздкльно. Зачем нам такой упоротый квартирант, как Таракан или КГБэшник?
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28.01.2022 18:46 Ответить
.

азиопская рассея-паРаша - это выкидыш и продолжение Орды.

паРаша унаследовала 90 % земель и населения Орды.


какое славянство на рассее, убогий ты колхозный диктатор?

ты рожи пуйла, шойгу, собянина, лавруши видел? салавяне ёпта.))
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28.01.2022 19:01 Ответить
походу ему чтото вкололи и теперь он шепчет под диктовку
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28.01.2022 19:13 Ответить
дичь ! однако ... nacher таке "слов"янство " , що майже 500 років вбиває українців та білорусів .... а воно про братство .... для українців брати не нащадки золотої орди - москалі /мокша , а чехи , поляки ,литовці , хорвати ,словакія , словенія .... ми маємо спільну історію боротьби за незалежність , а з рашкою тільки річки крові та смерть ...
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28.01.2022 19:43 Ответить
Вивчи, муділо, свою рідну словянську мову. ********
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28.01.2022 20:04 Ответить
Які ви на...й "братья"? москалі нам не брати. Москалі ЗАВЖДИ були конченими гнидами. Почали москалі ЗАДОВГО до окупації Латвії, Литви та Польші. Спочатку гниди катували, вбивали СВОЇХ людей самими лютими способами - ХОЛОД, СПЕКА, КАТУВАНЯ, штучний голод. ДЕСЯТКИ мілліонів жертв. Про такі дрібниці - кинути багато раз народ і говорити не треба. Кидали руцьки свині і цілі держави, підло та підступно. Кидали і уже свій корінний народ та навіть своїх солдатів. Хоч якиох моральних принципів у руцьке свиня не було ніколи. З самого останнього - різниця між тим як живе "солдат" 2 чеченських та сама Чечня - колосальна. Іван в гавні та злиднях. кодирка лупашить мечеті мені СЕБЕ. Іван отримує копійки, кодирка купує десятками та сотнями елітні авто. Іван трясеться по бездрожжю, кадрка лупасить саий дорогий фонтан в світі.
Тепер і лукаш виліз. НЕ хочемо ми в таке лоно, це не лона це дупа руцькага міра. А лукаш до..ся. Перекриють йому експорт - блатна педаль відпаде. Чи думає, що "расея" великая страна? ссср впав коли йому показали кузькіну мать. Як там у вас москалів "насильно мил не будешь". Чи ви 2 дібіла в старческому мразмі думаєте, що спочатку вкрасти то потім тебе будут любити? Вам двом дебілам вже пора. Тихо сдохніть. Бажано в унісон
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28.01.2022 20:19 Ответить
Он на крючке у Путина поэтому будет говорить то, что Путин скажет. Лукашенко можно сказать живет в кредит.
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28.01.2022 20:35 Ответить
еще один "славянин" выискался))
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28.01.2022 20:55 Ответить
Ще один в лоноповертальщик!
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28.01.2022 22:02 Ответить
В лунку его затолкать, где нибудь далеко на Байкале..
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28.01.2022 22:30 Ответить
Путин склонял Лукашенко к совместным военным учениям в конце зимы-начале весны 2022 года, при этом Путин настаивал, что учения должны проходить по большей части на территории Республики Беларусь при участии большого количества российских войск и вооружений. В итоге Лукашенко согласился, но без уточнения даты и формата.

Лукашенко уже поделился своими соображениями с соратниками сопровождающими его в поездке, к чему его склоняет президент России. По мнению Лукашенко, Путин готовит наступательную операцию с территории Республики Беларусь. По нашим данным, Лукашенко был сильно озабочен этими перспективами. Путин пообещал за сотрудничество в военной сфере выделить Лукашенко кредит пять с половиной миллиардов долларов.

Обсуждение сотрудничества в военной сфере практически не оставило времени для обсуждения интеграционных процессов, что, по словам Лукашенко, его очень удивило. Можно сказать с уверенностью, что Путин принял решение жестко склонять Лукашенко к нужным действиям, фокусируясь на конкретном результате и считает этот метод более эффективным, чем размазывание общих тем об интеграции. Насколько такой формат воздействия окажется эффективным, можно будет увидеть уже в ближайшее время. А Путин готовит войну и чем дальше, тем отчетливей её контуры.
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28.01.2022 22:38 Ответить
***,сцикло лукаш виліз на трибуну і скаче як шкварка на петельні,шо ти можеш путіносос???Беззбройних людей дубасити,ооо тут ти мастак.Ну тут тобі покажут де раки зимують уйобі..є картопляне!!
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28.01.2022 22:49 Ответить
какую вашу и в какую жопу вы хотите вернуть Украину?ты ,что бульбы переел?
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29.01.2022 03:49 Ответить
Це вже хвороба, чи ще політика?
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29.01.2022 06:39 Ответить
Как бы ихтамнеты из Беларуси не поперли, что бы санкций избежать
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29.01.2022 08:30 Ответить
Ех, аж интересно посмотреть как будет бульбофюрер лобьІзаться с бурятскими, калмьІкскими, марийскими, татарскими, чувашскими, чеченскими славянами.
Етот мудак наверное не знает, что в ерефии существует двадцать национальньІх образований, которьІе не имеют никакого отношения к славянству.
Он наверное не знает что в ерефии 30% населения мусульмане, 10 % населения буддистьІ.
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29.01.2022 09:19 Ответить
На Западе за одно слово "славянство" его объявили бы расистом и нацистом.)
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29.01.2022 09:51 Ответить
а болт с левой резьбой себе в зад лука не хочет? нафига мне твое сранное мышибратья с кацапами... и как потом оказалось, беларусы такие же угнетатели других народов... поперлись на Казахстан душить...
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29.01.2022 09:56 Ответить
поперлись белОрусы,
любители пересидента. А белАруссы - по тюрьмам да ссылкам.
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29.01.2022 16:26 Ответить
ты уже сам превратился в резиновую куклу для кацапов.
козлы тебя вертят как хотят.
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29.01.2022 10:26 Ответить
Дід ламає комедію тіпа: лука - злий поліцейський, а щур - добрий поліцейський. Тільки заманала вже ця їхня дешева комедія.
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29.01.2022 11:05 Ответить
Кто деда выпустил из палаты???
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29.01.2022 11:36 Ответить
Тапком его сцуку усатую
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29.01.2022 12:35 Ответить
Бульбой не подавись, подстилка хутинская!
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29.01.2022 12:48 Ответить
От цікаво, як будуть себе почувати литвини, коли ними буде понукати і вчити як жити такий собі Колєнька, заслуга котрого буде одна-син диктатора. Слов'яни не корейці, не думаю, що білоруси ментально готові до подібної передачі повної влади в країні. В цьому факті і заключається вся дурість і недалекоглядність безграмотних ідіотів, котрі дорвались до повної влади в окремій країні-що далі?
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29.01.2022 13:59 Ответить
Його заднє "лоно слов'янства" не репне? ))
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29.01.2022 14:45 Ответить
якщо би бульбенфюрер вивчив світову історію матюків, то би знав,що у слов'ян українців ,білорусів,та інших відсутні ,наприклад такі матюки як"пішов нак..й" і багато подібних матюків , в котрих згадується дітородні і діторобні людські органи, три царя,бутылу,пасатіжі,діда ,бабушку і т .д мать,котрі мають єдино місце у не слов'ян.а х/з якого племені- рашистів
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29.01.2022 14:48 Ответить
Україці-руси та білоруси дійсно слов'янські брати,а от кацапердь та совкодрочь це ні яким боком до цього.
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29.01.2022 17:04 Ответить
Всё давно разорвано. Просто бред сумасшедшего.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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29.01.2022 17:45 Ответить
Сиди в своем ,,лоно,, с кацапией,и не отсвечивай бульбофюрер. Надеюсь ***** тебя удавит первым.
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29.01.2022 19:25 Ответить
Поверни свій мозок в лоно своєї голови, придурок кончений.
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29.01.2022 20:08 Ответить
ЛКШ ПШН
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30.01.2022 10:04 Ответить
Клуб євразійських диктаторів вважає себе "лоном"? Гггг
Таргану мабуть і невтямки, що все притомне слов'янство вже в ЕУ та НАТО (Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Словенія, Болгарія), або прагне туди (Македонія, Чорногорія, Боснія, навіть Сербія)
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30.01.2022 12:08 Ответить
следующий царь парашки славянином может уже и не быть)
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30.01.2022 12:38 Ответить
...дебил!!!
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30.01.2022 13:43 Ответить
обыкновенный маленький фюрер вылизывает очко своему ..большому.. фюреру и ***** от этого балдеет --- вот и все и ничего больше . но для выступления колхозного бульбафюрера секретари перестарались . даже комунофашиста зюганова и сына ..юриста.. жирика переплюнули особенно про священную вяликую явно перегнули . а так все как и дожно быть --- маленький губернатор --- женская прокладка для ..большого брата..
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30.01.2022 16:34 Ответить
"Нашу Україну", "нашого слов'янства"... Яке ж воно кончене.
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30.01.2022 18:59 Ответить
саня,соси недоумковатый хер сам у себя... придурок...
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30.01.2022 19:23 Ответить
Не надо обращать внимание на это животное.
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30.01.2022 21:24 Ответить
Нам в этом лоно намного роднее

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30.01.2022 21:44 Ответить
Терміново потрібно приспати
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29.04.2022 16:59 Ответить
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