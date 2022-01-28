"Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - белорусский диктатор Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину "в лоно славянства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко отметил, что это возвращение должно произойти обязательно, ведь связь с Украиной - это основа общей безопасности и выживания.

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство - наше славянское братство, но мы родные славянские народы, а наши корни - из глубины веков. Это надо сохранить несмотря ни на что. Братство намного выше, чем надуманные образы и политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания, поэтому мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - заявил диктатор.

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