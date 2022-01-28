СБУ опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе, которые хотел совершить российский агент. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ранее злоумышленник был задержан "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

В СБУ подчеркнули, что "На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

осквернении памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;

поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;

сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;

планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части".

"В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Меры по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры", - резюмируется в сообщении.

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