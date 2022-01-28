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СБУ опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе, которые хотел совершить российский агент. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ранее злоумышленник был задержан "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

В СБУ подчеркнули, что "На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

  • осквернении памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;
  • поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
  • сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;
  • планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части".

"В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Меры по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры", - резюмируется в сообщении.

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Автор: 

Одесса (7918) шпионаж (1407)


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у зеЛоха снова портки свои испортили - после звонка Байдена и приезда конгрессменов из США..
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"

⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
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28.01.2022 11:43 Ответить
Ну все закономерно. Рузкиймир в первую очередь идет туда куда его зовут
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28.01.2022 11:45 Ответить
Ну это же самый натуральный тероризм.
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28.01.2022 11:56 Ответить
дайте хоть одному 15 лет каторжных работ и остальные подумают.
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28.01.2022 12:11 Ответить
А лийтинанту Баканову дать,,старшого"!
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28.01.2022 12:13 Ответить
начинает вскрываться агентурная сеть России в Украине - это те самые "тихие" агенты, которые типа нормальные обычные украинцы, а по факту - предатели!
Таких ещё много
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28.01.2022 14:46 Ответить
До 2014р в Криму було 2240 штиків в СБУ . Вернулись в Україну242 чол Майже 90% зрадили присязі і свою батьківщину А в донецьку і Луганську керівнки СБУ очолили сепаратиський рух То яка довіра до цього органу Більшість з них агенти ФСБ і зрадникі. А нам показують фейкові "успіхи" Вони "не бачать" ворогів України на самому верху керівництва.
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30.01.2022 13:20 Ответить
 
 