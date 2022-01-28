Если Германия не изменит позиции по агрессии РФ, то получит ГДР. Материальная основа для этого уже есть, – Резников. ВИДЕО

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина очень ценит помощь Германии, но не воспринимает ее официальную позицию по поставкам вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая с отчетом в Верховной Раде.

"Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии, и мы благодарны за эту поддержку, но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора", - подчеркнул Резников.

Он также обратил внимание на то, что цель Кремля - ​​не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС.

"Мы обращаем внимание партнеров, что наши прогнозы по действиям Кремля сбываются. И если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики – и это не преувеличение. Ведь материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод "Опал". Это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, торпедирующие собственную страну странными изречениями. О другой российской активности немцы сами лучше знают. Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии, и она произошла, что после этого последует эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши произошла", - сказал Резников.

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"Восстановление ГДР – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах – это тоже казалось невозможным", – добавил он.

Напомним, что Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.