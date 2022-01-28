Если Германия не изменит позиции по агрессии РФ, то получит ГДР. Материальная основа для этого уже есть, – Резников. ВИДЕО
Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина очень ценит помощь Германии, но не воспринимает ее официальную позицию по поставкам вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая с отчетом в Верховной Раде.
"Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии, и мы благодарны за эту поддержку, но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора", - подчеркнул Резников.
Он также обратил внимание на то, что цель Кремля - не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС.
"Мы обращаем внимание партнеров, что наши прогнозы по действиям Кремля сбываются. И если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики – и это не преувеличение. Ведь материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод "Опал". Это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, торпедирующие собственную страну странными изречениями. О другой российской активности немцы сами лучше знают. Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии, и она произошла, что после этого последует эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши произошла", - сказал Резников.
"Восстановление ГДР – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах – это тоже казалось невозможным", – добавил он.
Напомним, что Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.
На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
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До речі ... Чому Німеччина ?? Bundesrepublik Deutschland ...
что там с гособоронзаказом рассказать - уже не его уровень?
как дела с выполнением оборонзаказа
почему все хреновые, ООН, США, ФРГ?
надо не злить союзников, а заниматься вагнергейтом (военная разведка под ним?),
кротами всякими, стугнами разными
смс информационными для населения, вы не получали, случайно?
что от резникова ничего не узнаем
недалекоглядному німцю може дуже дорого обійтись дешевий русіш газ