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Если Германия не изменит позиции по агрессии РФ, то получит ГДР. Материальная основа для этого уже есть, – Резников. ВИДЕО

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина очень ценит помощь Германии, но не воспринимает ее официальную позицию по поставкам вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая с отчетом в Верховной Раде.

"Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии, и мы благодарны за эту поддержку, но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора", - подчеркнул Резников.

Он также обратил внимание на то, что цель Кремля - ​​не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС.

"Мы обращаем внимание партнеров, что наши прогнозы по действиям Кремля сбываются. И если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики – и это не преувеличение. Ведь материальная основа для ГДР уже существует. Это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод "Опал". Это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, торпедирующие собственную страну странными изречениями. О другой российской активности немцы сами лучше знают. Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии, и она произошла, что после этого последует эскалация, если не будет ответа, и эскалация против Польши произошла", - сказал Резников.

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"Восстановление ГДР – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах – это тоже казалось невозможным", – добавил он.

Напомним, что Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не позволяет Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Автор: 

ВР (29273) Германия (7062) оружие (10257) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
Красавчик! Хоть один внятный ответ колбасникам...
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28.01.2022 12:05
+12
Ні, вони не "сумасшедшие". Все правильно Рєзніков говорить. А ви, все-таки, попри ненависть до слуг, відділяйте мух від котлет.
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28.01.2022 12:30
+8
А він правий! До 14го року в Україні теж ніхто не вірив В російську агресію. І зараз вони кричать"можем повторить" по своєму тв розповідають як краще йти на Берлін.
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28.01.2022 12:04
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Дайош DDR!
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28.01.2022 11:52 Ответить
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28.01.2022 12:00 Ответить
DDR5, нужно идти в ногу со временем.
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28.01.2022 13:56 Ответить
Вот довбень. Там США и ЯО. И никаких ГДР. Но пришлите палету-другую шмайсеров, а то ведь не отстанут...И про бункер не забудьте, чтобы " величайшему лидеру" было над чем подумать.
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28.01.2022 11:57 Ответить
Якщо це будуть заворушення на тер-ї Німеччини, то РФ тут "ніпрічьом, чьо" ...

До речі ... Чому Німеччина ?? Bundesrepublik Deutschland ...
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28.01.2022 12:15 Ответить
Сомнительно, что будет много движения, просто нет условий для того, чтобы начался движняк. Да и пример Украины у них перед глазами. Немцы умеют учиться на чужих ошибках, в отличие от нас: нам надо сотню раз отгребсти граблей по лбу, чтобы осознать, что это грабля.
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28.01.2022 12:23 Ответить
В Германии куча гдродроч...ов. Особенно в восточной части. В той стране давали всем работу, да и социальная защита была получше, мигрантов не было, опять же ... стоял у большинства
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28.01.2022 13:00 Ответить
Сумасшедшие зедебилы,причем тут бывшая гдр?
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28.01.2022 12:02 Ответить
Ні, вони не "сумасшедшие". Все правильно Рєзніков говорить. А ви, все-таки, попри ненависть до слуг, відділяйте мух від котлет.
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28.01.2022 12:30 Ответить
игорь - ти ефрейтор по-ходу.
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28.01.2022 12:57 Ответить
А ты зедебил.
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28.01.2022 13:05 Ответить
а ты *******. хотя я тоже против зелени
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28.01.2022 13:56 Ответить
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28.01.2022 13:07 Ответить
Чого по мікрофону не брякнеш щоб Зелі догодити!
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28.01.2022 12:02 Ответить
Це страшно читати, що ви тільки пишете. В 2014 р. більшість казала (і я в тому числі), що Росія не нападе. По всіх російських каналах крутять Лаврова, який каже, що не виключено ніяких дій і військових теж, а ви тут несете оце ... Наших людей не зрозуміти, то кажуть, що Зеленський хоче приспати нашу пильність і закликає не панікувати, то що Рєзніков говорить подібне, бо це, мовляв, подобається президенту. Як усім догодити, щоб всі були задоволені?
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28.01.2022 12:36 Ответить
А він правий! До 14го року в Україні теж ніхто не вірив В російську агресію. І зараз вони кричать"можем повторить" по своєму тв розповідають як краще йти на Берлін.
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28.01.2022 12:04 Ответить
Хорошие тексты у Резникова. Интересно, кто пишет?
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28.01.2022 12:05 Ответить
Може Звіробой ?
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28.01.2022 12:06 Ответить
Маруся?
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28.01.2022 12:10 Ответить
Красавчик! Хоть один внятный ответ колбасникам...
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28.01.2022 12:05 Ответить
Оборонне замовлення не виконується, Тероборони - нема, ну хоч заява від зевлади.
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28.01.2022 13:20 Ответить
Немчура совсем нюх потеряла ,забыли фашисты ,что писали на Рейхстаге пацаны из Киева ,Харькова ,Одессы ...можем ведь и повторить ...
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28.01.2022 12:07 Ответить
У вас так багато союзників у Європах ? То не плодіть ворогів, б.л.
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28.01.2022 12:17 Ответить
Ага, будемо плазувати та виконувати формулу Штайнмайєра, бо вони, типу наші союзники. Союзники вони на словах.
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28.01.2022 12:37 Ответить
Та нет ,с такими союзниками лучше врагов иметь
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28.01.2022 12:39 Ответить
из какой помойки взяли этого "геополитика" резникова

что там с гособоронзаказом рассказать - уже не его уровень?
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28.01.2022 12:17 Ответить
Не наїзджайте, б.л., нормальний політик, патріот.
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28.01.2022 12:18 Ответить
если патриот, пусть расскажет на каком уровне готовность теробороны
как дела с выполнением оборонзаказа
почему все хреновые, ООН, США, ФРГ?
надо не злить союзников, а заниматься вагнергейтом (военная разведка под ним?),
кротами всякими, стугнами разными
смс информационными для населения, вы не получали, случайно?
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28.01.2022 12:25 Ответить
Приходи в понедельник в военкомат- все тебе расскажут
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28.01.2022 14:52 Ответить
да я и сам понял
что от резникова ничего не узнаем
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28.01.2022 14:57 Ответить
https://censor.net/ua/news/3312739/************************************************************************************************************
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28.01.2022 15:53 Ответить
Олексій Резніков майже готовий кандидат в президенти України!
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28.01.2022 12:22 Ответить
Я згодна з тим, що сказав Рєзніков.
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28.01.2022 12:39 Ответить
скорее не ГДР, а Туркишленд)))) и это правильно!))))
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28.01.2022 13:02 Ответить
давно зрозуміло що путлер побудував нордстрім2 не для німців а для своїх (ндр, берлінська народна або як там піде)
недалекоглядному німцю може дуже дорого обійтись дешевий русіш газ
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28.01.2022 13:34 Ответить
Хай краще Німеччина подумає, що отримає паРаша, загарбавши Україну. Як зросте економічний і людський потенціал і проти кого він буде потім використаний. Історія це вже показала і багато разів.
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28.01.2022 19:48 Ответить
 
 