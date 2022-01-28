Не понимаю, почему Разумков "приватизирует" нардепа "Слуги народа" Воронько, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-спикер ВР и нардеп Дмитрий Разумков якобы "присвоил" нардепа Олега Воронько.

Об этом нардеп заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"А почему Разумков вообще о моем депутате требует что-то. Это же депутат "Слуги народа". Он может входить еще до двухсот МФО, почему господин Разумков вообще приватизирует депутата "Слуги народа", - сказал он.

По словам Арахамии, он позвонил по телефону Воронько и выразил ему свою готовность взять его на поруки.

"Это наш депутат, я не понимаю, почему Разумков пытается присвоить депутата "Слуги народа". Я знаю, что у господина Воронько была ситуация с НАПК, ему там насчитали 130 или сколько миллионов, происхождение которых он не смог объяснить. После этого был суд, и он в суде опроверг эту информацию и его дело не было передано в НАБУ, это я в новостях читал", – пояснил глава фракции монобольшинства.

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"Как сегодня в новостях я прочитал о ГБР. Насколько я понял, то ему инкриминируют подделку документов. НАПК имеет множество претензий к депутатам всем, ко мне лично. У меня суд скоро будет против НАПК. Я заплатил 156 тыс. грн за услуги известной компании, которая специализируется на защите политиков, которые судятся с НАПК. Затем отдельно буду судиться с господином Новиковым (глава НАПК. - Ред.) лично. Требую от него морального ущерба", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 28 января ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика".

Руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призывает спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.