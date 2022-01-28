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Не понимаю, почему Разумков "приватизирует" нардепа "Слуги народа" Воронько, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-спикер ВР и нардеп Дмитрий Разумков якобы "присвоил" нардепа Олега Воронько.

Об этом нардеп заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"А почему Разумков вообще о моем депутате требует что-то. Это же депутат "Слуги народа". Он может входить еще до двухсот МФО, почему господин Разумков вообще приватизирует депутата "Слуги народа", - сказал он.

По словам Арахамии, он позвонил по телефону Воронько и выразил ему свою готовность взять его на поруки.

"Это наш депутат, я не понимаю, почему Разумков пытается присвоить депутата "Слуги народа". Я знаю, что у господина Воронько была ситуация с НАПК, ему там насчитали 130 или сколько миллионов, происхождение которых он не смог объяснить. После этого был суд, и он в суде опроверг эту информацию и его дело не было передано в НАБУ, это я в новостях читал", – пояснил глава фракции монобольшинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об обысках у члена его МФО Воронько: "По своим депутатам не делается ничего. Где расследование по делу Трухина?"

"Как сегодня в новостях я прочитал о ГБР. Насколько я понял, то ему инкриминируют подделку документов. НАПК имеет множество претензий к депутатам всем, ко мне лично. У меня суд скоро будет против НАПК. Я заплатил 156 тыс. грн за услуги известной компании, которая специализируется на защите политиков, которые судятся с НАПК. Затем отдельно буду судиться с господином Новиковым (глава НАПК. - Ред.) лично. Требую от него морального ущерба", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 28 января ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика".

Руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков призывает спикера и парламентские фракции вызвать руководителя ГБР Алексея Сухачева в Верховную Раду.

Автор: 

Арахамия Давид (990) Разумков Дмитрий (1522) Воронько Олег (4)


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Топ комментарии
+12
Арахамія чомусь вважає що "право на монополію" має тільки "ЗЕ-шобло"?
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28.01.2022 12:30
+11
твое у тебя только говно в штанах
депутат - народный
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28.01.2022 12:49
+10
При Порошенку такої х-ні не було. Взагалі ще такого не було. А що ви хотіли?
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28.01.2022 12:23
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абизяна сама не прочь залезть на сладенького?
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28.01.2022 12:17 Ответить
Фракция говномесов, как и найвеличніший, который лёг под д'ермака...
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28.01.2022 12:56 Ответить
Арахамия в принципе прав, не думал что когда либо это скажу.
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28.01.2022 12:20 Ответить
При Порошенку такої х-ні не було. Взагалі ще такого не було. А що ви хотіли?
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28.01.2022 12:23 Ответить
Порошенко янгол не порочний.
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28.01.2022 12:35 Ответить
Це тому ви обрали відвертих чортів?
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28.01.2022 12:39 Ответить
Тому що "відверті чорти" все таки кращі від прихованого чорта Порошенка...
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28.01.2022 12:44 Ответить
Я у ваших інфернальних уподобаннях нічого не розумію. Вибачте.
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28.01.2022 13:11 Ответить
Коли я голосував ти свічку тримав чи направляв?
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28.01.2022 12:44 Ответить
Свічку тримав Коломойський, а направляла Мосійчук.
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28.01.2022 13:13 Ответить
Так ти що каліка? А я ще й сам справляюсь.
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28.01.2022 13:15 Ответить
Ви мені нагадуєте Ківу. Він теж сам справляється.)))
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28.01.2022 13:28 Ответить
Я тобі не можу нікого нагадувати бо не такий як ти блакитний і ківами не цікавлюсь.Якщо в тебе щось з ківою то вітаю.
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28.01.2022 13:32 Ответить
Всі твої коментарі одною гіфкою. Хрипло дякую!
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28.01.2022 13:40 Ответить
Тож світлина твого обранця.
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28.01.2022 13:42 Ответить
Досить вже ганаяти лисого. Іди допоможи мамі посуд мити.
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28.01.2022 13:46 Ответить
Побачиш лисого,йому й скажеш.
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28.01.2022 14:49 Ответить
Зараз третя світова на носі, маємо те що маємо.
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28.01.2022 12:41 Ответить
"сказочная зе- хламиндия"!......тьфу уже выгнанный депутат "приватизирован "фрикцией" служивых подстилок"???!!! отакои!!! видно рейтинг давно упал за минус 50%.....
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28.01.2022 12:20 Ответить
Інституцію парламентаризма розвалено зеленою шоблою. Вони вже не стісняються говорити про депутатів як про приватну власність. Це ПЦ.
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28.01.2022 12:22 Ответить
От при полубію був парламентаризм,коли щось треба було протиснуть то перенголосовували доки не приймуть кнопкодави,і всі 25 років запроваджували сенсорну кнопку.
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28.01.2022 13:03 Ответить
Як що зібрати в купу мізки 50-ти зе-депутатів, то вийде пів-Парубія.)
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28.01.2022 13:14 Ответить
Ну ви ж приватизували цілу країну і думаєте що так буде вічно, чому Разумкову не можна, тим більше, у нього одного, напівватана-напіврига, мізків більше, ніж у всієї вашої фракції (із Зеленським разом) узятих.
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28.01.2022 12:22 Ответить
Арахамія чомусь вважає що "право на монополію" має тільки "ЗЕ-шобло"?
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28.01.2022 12:30 Ответить
каждый пытается среди новичков
стать Разумковым среди дурачков
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28.01.2022 12:32 Ответить
Оказывается слуг можно просто покупать или приватизировать.
Это ж не люди, это просто организмы
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28.01.2022 12:34 Ответить
Швидше за все це зебєніни ходячі кнопки.
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28.01.2022 13:06 Ответить
Ха..Притом простейшие,типа инфузории Безуглой.
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28.01.2022 15:02 Ответить
Ой-вейб мужчинки депутатика не поделили. Ещё в косы друг другу вцепитесь.
Тьфу!
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28.01.2022 12:47 Ответить
Та хоч і яйця відривають, якщо вони є.
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28.01.2022 14:24 Ответить
скажи лучше откуда у Клочко деньги?
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28.01.2022 12:47 Ответить
жабо гадюкинг
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28.01.2022 12:48 Ответить
пАрукинг

висловив йому свою готовність взяти його на поруки. Джерело:
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28.01.2022 13:57 Ответить
твое у тебя только говно в штанах
депутат - народный
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28.01.2022 12:49 Ответить
пхаххаха!
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28.01.2022 14:21 Ответить
як і казали, більшість розвалилася. Ввели карантин в Раді, щоб пресувати неслухняних "слуг".
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28.01.2022 13:32 Ответить
"А чому Разумков взагалі про мого депутата вимагає щось"
(с) Джерело:

Я не зрозумів, так хто "приватизував" депутата?
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28.01.2022 14:04 Ответить
Якщо не розуміє, то треба ще направити в Трускавець на курси.
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28.01.2022 14:22 Ответить
А почему вашего депутата прессуют в семь утра ты понимаешь, придурок ?
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28.01.2022 14:30 Ответить
Майже в усіх виступах абрахі ключовою Є фраза :"Не розумію".Савпадєніє? Нє думаю.
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28.01.2022 15:44 Ответить
Потому что, зеленая потвора, у тебя одна извилина и та прямая!
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28.01.2022 16:44 Ответить
мавпа! брысь в абхазию!
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28.01.2022 16:55 Ответить
він перевершив тищенка
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28.01.2022 17:37 Ответить
Систему зрозуміли? Перебіжчику "шиють", (чи не шиють) справу і тут же пропонують вихід, взяти на поруки. Саме так збирають голоси у "монобільшості".
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28.01.2022 19:58 Ответить
 
 