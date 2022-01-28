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"Украине могли раньше предоставить оружие, если бы не коррупция". Что говорят в Вашингтоне о нападении РФ? ВИДЕО

Украина получила очередную партию помощи США. Третий самолет привез около 80 тонн вооружения и боеприпасов, в том числе и три сотни противотанковых ракет Javelin. На фоне новостей о масштабном вторжении России НАТО усиливает не только свой восточный фронт, но и вооружает Украину. В каких условиях эта помощь могла бы поступить раньше? Почему в Конгрессе США верят, что наступление России неизбежно?

Обо всем этом смотрите в интервью с исполнительным директором НАКО Еленой Трегуб, недавно имевшей встречу с представителями конгресса США в Вашингтоне.

Материал вышел в рамках программы Восточный фланг, совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

(Приводим текст интервью на украинском языке)

- Україна отримала чергову партію допомогу від Сполучених Штатів. Ви також нещодавно повернулися з Вашингтону. Які настрої там? США надає зброю саме зараз через ймовірне вторгнення Росії чи все ж Україна змогла виконати "домашнє завдання", щоб отримати цю військову допомогу?

- Станом на сьогодні допомога надається виключно через те, що більшість американського істеблішменту переконана, що війна неминуча. Вони не знають, в якому буде об’ємі це вторгення, але переконаний і Конгрес, і Білий дім, і розвідувальна спільнота, що Росія якимось чином піде на пряме протистояння з українською армією. Тому зараз у терміновому порядку нам надають цю зброю, щоб забезпечувати стримуючий фактор. Також США намагаються наздогнати ті роки, коли вони нам не дуже охоче надавали цю зброю. Я хочу нагадати, як ми важко добивалися, щоб нам дали хоча би десяток цих Джавелінів.

Зараз Україна опинилася в ситуації, коли корупція стала фактором нашої національної безпеки. Західні партнери говорять, що оскільки ми є країною, де відсутнє верховенство права, ми не готові входити в НАТО. Лунають відверто антиукраїнські заяви, як від президента Хорватії, який сказав, що "Україну не треба захищати, бо ми найкорумпованіше країна Європи". Корупція – наше слабке місце. І ні Петро Порошенко, ні чинний президент Зеленський не зробили достатньо, щоб закрити це слабке місце: реформувати судову систему, призначити антикорупційного прокурора. Нам могли надавати більш серйозну зброю всі ці роки, якби партнери вважали, що ми більш чиста і реформована країна, але маємо корупційний безлад і відутність верховенства права.

Украине могли раньше предоставить оружие, если бы не коррупция. Что говорят в Вашингтоне о нападении РФ? 01

Тому ми бачимо ці картинки у міжнародних виданнях, аналітичних центрах, які порівнюють спроможності армій Росії і України. Ці настрої, аналізи, впливають на те, що український ринок цінних паперів знецінюється, Євробонд падає в ціні, відповідно виводяться гроші з України, курс гривні падає, і ми повинні розраховувати на власні золотовалютні резерви. Це все продовження гібридної війни, коли через дії Росії страждає українська економіка. Але не тільки через них. Якби ми були більш реформована країна, ми би так не постраждали у 2022 році. Цей висновок роблять абсолютно всі наші партнери, і додають, що Україна не впоралася ще з домашнім завданням. Однак, звичайно, нас ніхто не покине перед російською загрозою.

- Окрім США активну позицію висловлює і Велика Британія, зокрема лунала заява про створення тристороннього союзу з Україною та Польщею. Як ви це оцінюєте, враховуючи те, що Сполучене Королівство останні роки допомагає у розбудові не тільки української армії, а й громадянського суспільства?

- Взагалі після Брекзіту Британія стала більш активною в глобальному вимірі. У них з’явилася нова стратегія зовнішньої політики. Британія стає активним гравцем, де раніше була стримана у своїх діяї у складі Європейського союзу. А в ЄС, як ми знаємо, є такі країни як Франція та Німеччина, які не хочуть допомагати Україні, і прямо заявляють, що не хочуть бачити нас в НАТО. Німеччина навіть нам блокувала закупівлі гвинтівок через Агенцію НАТО. Зараз Британія повністю вільна, вона визначила для себе Росію як загрозу, тому наростила свій вплив і допомогу Україні. Нам потрібно мати з нею особливі стосунки. В України є зараз стратегія маленьких альянсів, союзів за інтересами. Тому цей тристоронній союз – це країни, у яких абсолютно спільні інтереси. Я вважаю, що це позитив.

- Ми насправді вже два місяці намагаємось взяти інтерв’ю у глави "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, хотілося би дізнатися, як відбувається розформування державного концерну. НАКО допомагає "Укроборопрому" в цьому. Чи дійсно вірите в ефективну реформу концерну, враховуючи, величезну кількість збанкрутілих заводів або таких, що виробляють неконкурентну продукцію?

- Ми всі пам’ятаємо, що "Укроборонпром" створювала влада Януковича. І ця структура була неефективна, оскільки була створена не з ціллю підняти український ОПК, а навпаки, централізувати корупційні потоки. Коли відбувся Євромайдан, цю структуру логічно було би ліквідувати і створити щось інше замість неї. Влада Зеленського нарешті пішла на це. Замість концерну має бути сворене акціонерне товариство. Під ним будуть знаходитися інші підприємства зі своїми наглядовими радами. "Укроборонпром" теореично відв’яжеться від політичного впливу, коли друзі Президента будуть дзвонити директору і вимагати, щоб їхнім родичам продававали щось чи у них купували. Вже такого не буде, бо директора буде обирати наглядова рада, яка буде мати половину незалежних членів. Бажано, щоб туди ще й увійшли міжнародні партнери, які би допомогли нам зайняти краще місце на зовнішніх ринках. Реформа націлена те, щоб цю корупційну структуру перетворити на щось дієве, на більш західну систему, більш прозору.

Форма "Укроборонпрому" називається "концерн". Це щось таке типу гібрида компанії і міністерства. Такого на Заході немає, вони не розуміють, що означає слово "концерн". З одного боку "Укроборонпром" має право призначати директорів більше ніж сотні компаній, що є дуже великим корупційним впливом, а з іншого боку, "Укроборонпром" немає ніякого контролю за фінансами, за господарською діяльністю цих підприємств, бо це не холдинг. Її давно треба було ліквідувати. Я можу вам з впевненістю сказати, що це відбудеться у 2022 році.

Украине могли раньше предоставить оружие, если бы не коррупция. Что говорят в Вашингтоне о нападении РФ? 02

- Щоб наблизитися до НАТО або хоча би до отримання ПДЧ, Україна повинна виконати домашнє завдання і прийняти або імплементувати вже прийняті закони з так званого "пакету НАТО". Чи сильна адвокаційна кампанія цих законопроєктів в українському парламенті і чи є кому їх лобіювати?

- Ми бачимо сильне уповільнення ефективності парламенту. Не секрет, що відбувається певний розпад коаліції, все менше і меншою стає спроможність чинної влади просувати такі складні закони. Зверніть увагу, як довго вони намагаються просунути "Закон про СБУ", який є одним із цього "пакету НАТО". Так само "Закон про державну таємницю", йде в черзі за СБУ, він також затриманий. "Закон про оборонні закупівлі" прийнятий, але не імплементований поки що. Найбільша спроможність парламенту була після перемоги Зеленського на виборах, саме тоді була можливість просунути більшість цих законів. Але частина з них не були готові. І попередн влада робила імітацію, ніби ці закони пишуться. "Закон про держтаємницю" за часів Порошенка переписували кілька разів, і сам Порошенко робив перед НАТО імітацію, наче він цей закон ось-ось прийме. А не прийняли, тому що цей закон дуже сильно контролює Служба безпеки України. Контроль над держтаємницею і менеджентом секретної інформації, над видачею дозволів - все це є монополією СБУ і ця тема досить корупційна. СБУ має владу, яку не віддасть просто так.

Вже міжнародні партнери кажуть: "Давайте вже що є. І прийняття цього закону покаже, що ви принаймні зробили перший крок у реформі СБУ. А потім ми його поремонтуємо, ще щось приймемо". Така у них логіка, і невідомо чи це правильно. Може, нам треба цей закон реально затримати, вдосконалити і лише тоді приймати.

"Пакет НАТО" – це не значить, що, якщо ми ухвалимо ці 5 законів, то НАТО нас прийме. Насправді НАТО набагато більше зрадіє, якщо ми вичистимо свою судову систему і покажемо, що ми - функціонуюча нормальна демократія.

Насправді російська пропаганда полягала в тому, щоби показати світу, що ми є failed state, країна, яка не здатна сама собою управляти, в якої все прогнило, все корумповано, яку не сприймають західні партнери, і що ніхто нам не буде допомагати. Але ми бачили, що під час чергового загострення євроантлантична спільнота проявила відносну, але досить сильну єдність в тому питанні, що Україну не залишать наодинці з Росією.

***

Тотальна засекреченість не дає змогу оцінити реальний стан забезпеченості армії озброєнням і військовою технікою, а також ефективність витрачання бюджетних коштів, хоча Міноборони постійно звітує про майже 100% їх освоєння. Прийнятий у 2020 році Закон "Про оборонні закупівлі" мав би стати початком переходу від засекреченої радянської системи до більш прозорої євроатлантичної. Однак цього не сталося, імплементували його не вдається і досьогодні. Загалом протягом 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн. З яких 66% не відбулися.

Волонтери і надалі забезпечують армію технікою, транспортом, дронами, тобто тим, що має закуповувати Міністерство оборони в рамках Державного оборонного замовлення. Благодійний фонд "Повернись живим" комплектують мобільні командні пункти для артилерії і допомагають з розбудовою тероборони. А ініціатива "Армія SOS" зазначає, що в минулому році отримували десятки запитів від тих же артилеристів з проханням закупити їм планшети.

Допомога партнерів значно підвищує оборонні спроможності Збройних сил зокрема, і України в цілому. Але варто також розуміти, що саме країна може виробляти і постачати своїй армії самостійно. І наскільки прозорими є ці процеси.

Ірина Сампан

Автор: 

США (27090) Сампан Ирина (36)


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Топ комментарии
+29
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28.01.2022 12:21
+20
Заголовок може ввести в оману, що ситуація з корупцією покращилась.
Насправді це не так.

В самій статті написано:

"- Станом на сьогодні допомога надається виключно через те, що більшість американського істеблішменту переконана, що війна неминуча."

Джерело:
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28.01.2022 12:20
+19
Таки да. Не благодаря, а вопреки. А судя по заявлениям Шута, так еще, похоже, и преодолевая его сопротивление.
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28.01.2022 12:23
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Коррупция? какая коррупция?
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28.01.2022 12:18 Ответить
Керівники Пентагону говорять про якісно новий рівень надання озброєнь України. Очевидно, що скинувши баласт у виді Афгану та Сірії, Байден має більші можливості нам допомогти.
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28.01.2022 12:40 Ответить
Ви не в курсі. Ось я недавно дивився відео, в котрому конгресмен Круз звинувачував демократів в використанні «флібустьєрства» при голосуванні за ввід санкцій проти Росії. Ось хто слідкує за політикою в Америці зрозуміє про що я пишу і справа тут не в Росії, а в дебатах про «флібустьєрство» і виборчу процедуру в Америці. Демократи хочуть відмінити цю процедуру, щоб проштовхувати свій «соціалістичний маразм» але самі використовують цю процедуру для своїх цілей -ось про що казав конгресмен Круз і іхні цілі, як виявляється відстрочити ввід санкцій проти Росії! Чому?
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29.01.2022 14:48 Ответить
Заголовок може ввести в оману, що ситуація з корупцією покращилась.
Насправді це не так.

В самій статті написано:

"- Станом на сьогодні допомога надається виключно через те, що більшість американського істеблішменту переконана, що війна неминуча."

Джерело:
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28.01.2022 12:20 Ответить
Таки да. Не благодаря, а вопреки. А судя по заявлениям Шута, так еще, похоже, и преодолевая его сопротивление.
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28.01.2022 12:23 Ответить
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28.01.2022 13:09 Ответить
Що так розвеселило андерсона?
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28.01.2022 13:58 Ответить
Та заголовок незручний вийшов, але пояснення в топі
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28.01.2022 14:07 Ответить
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28.01.2022 12:21 Ответить
ви мабуть забули, але в 2019 Верховна Рада проголосувала законопроект Зеленського, яким корупція в Україні заборонена. Там буквально так і було - "заборонити корупцію". Значить корупції вже 2.5 роки нема.
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28.01.2022 13:01 Ответить
Корупція у нас завжди, немає значення який президент я б сказав генетика країни
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28.01.2022 12:22 Ответить
Ага. Почти.

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28.01.2022 12:24 Ответить
що нам красномовно говорить цей графік: в 2013 році Україна знаходиться під санкціями ЄС і США за корупцію Януковича, але населення вважає що корупції немає. В 2018 році санкцій за корупцію проти України немає, з нами ЄС підписує асоціацію і надає безвіз.

Це означає що під "корупцією" наше населення розуміє її відсутність. Коли куму не дають порішать.

І от в 2019 році "індекс сприйняття корупції" знову падає... і знову ЄС і США про неї починають говорити.
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28.01.2022 13:04 Ответить
Сприйняття корупції не є тотожнім рівню корупції. Зокрема, відбувається не лише через власний досвід, а через екран телевізору.
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29.01.2022 15:24 Ответить
можешь привести пример коррупции с которой ты ЛИЧНО сталкивался в своей жизни. ТЫ ЛИЧНО, а не телевизор в твоей башке!
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28.01.2022 12:31 Ответить
думаю, якби замість Порошенка він вказав Зеленського ти б мовчки лайкнув би його комент
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28.01.2022 13:44 Ответить
лайкаю итак мовчки. а ты кричишь в этот момент? вопрос тебе - можешь привести пример коррупции с которой ты ЛИЧНО сталкивался в своей жизни. ТЫ ЛИЧНО, а не телевизор в твоей башке!
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28.01.2022 17:43 Ответить
можу
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29.01.2022 08:15 Ответить
Вы смеетесь? Самое элементарное, что было часто-густо и с чем сталкивается практически каждый. Приходите в поликлинику пройти медосмотр или попасть к врачу. Вам практически сразу предлагают оплатить "добровільний внесок", иначе с Вами и разговаривать не будут. Про остальное даже промолчу. Или вот например к предпринимателю как ходоки ходят из всяких контролирующе-проверяющих органов. Или вот к примеру налоговики с проверкой предприятия. Они сразу заявляют - у нас план. Или давайте помирному договоримся о сумме или будем рыть, но на это время блокируем работу предприятия. А бодаться с ними далеко не у каждого есть возможности и ресурсы.
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29.01.2022 11:08 Ответить
какой медосмотр, в районной поликлинике?)))) там можно получать только справки о смерти. я спрашивал сталкивался ЛИЧНО! не надо цитат из новостей! запомни-никто ни к каким предпринимателям не ходит, тем более как ходоки. на проверки мораторий уже 2 года, только по уголовным делам. и как можно заблокировать работу предприятия))))) дядя, ты завис в 90х, или по крайней мере временах Януковича В.Ф.
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29.01.2022 21:14 Ответить
Ага.

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28.01.2022 12:32 Ответить
Схоже , статтю ти так і не подужав . .

Станом на сьогодні допомога надається виключно через те, що більшість американського істеблішменту переконана, що війна неминуча. . Джерело:
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28.01.2022 12:32 Ответить
якщо вона була "не менше" чому при Порошенку з України ЄС і США зняли санкції за корупцію, ЄС підписали асоціацію і впровадили безвіз? І чому при Зеленському США і ЄС знову почали говорити про корупцію і погрожувати безвіз забрати?
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28.01.2022 13:08 Ответить
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28.01.2022 12:27 Ответить
При чому тут корупція? Виходить, що сьогодні можна захоплювати території країн, де є корупція? Гайда! Підміна і пересмикування. Просто всі спецслужби світу - це обслуга великого бізнесу. Вони не здатні попередити атаки типу 11 вересня, захоплення Криму і тд і тп. А заднім числом придумувати причини - це легко.
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28.01.2022 12:28 Ответить
в Афганистане тогда по этой логике корупции нет
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28.01.2022 12:34 Ответить
Имитация от Пети, сплошная имитация. Только не говорите порохоботу - заплюет.
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28.01.2022 12:29 Ответить
по твоим понятиям существуют какие то люди "порохоботы", у которых что то не так с мировосприятием? что именно?
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28.01.2022 12:33 Ответить
Именно так и есть.
Только порохоботы могут захлебываться от ненависти к перемириям Зеленского, в упор не замечая 19 перемирий Порошенко, которыми он гордится.
Офшоры 2012 года шоумена, не имеющего доступ к бюджету, для них страшное преступление, а офшоры Главнокомандующего, во время Иловайска - манна небесная.
А назначения что у одного, что у другого...
Как по мне, судить обоих и забыть.
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30.01.2022 07:16 Ответить
быдло типа тебя живет в мире собственных иллюзий, нарисовал картинку по материалам телевизора, и не пробьешь ее из джУвелина. во-первых не попадалось, что бы Петя гордился перемириями))), наоборот, всегда доказывал, что договариваться с #уйлом бесполезно, и можно только в тактических целях. во-вторых, где они, эти твои перемирия ишака оманского? в-третьих, у наркомана офшоры не в 2012, а : и в 2012, и в 2014, и в 2020 и в 2021, и сегодня так же! и неужели у вас придурков нет остатков мозга, что бы поднять, что офшор про который ты кукарекаешь, в августе 14 открывал не Петя, а компания, которой он передал управление активами, когда стал президентом. хорошо что про мальдивы лошье уже не хрюкает, на фоне сейшелов писюниста.
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30.01.2022 13:50 Ответить
Кому ти нах здався . .
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28.01.2022 12:34 Ответить
Та да. Какие разгромные статьи на Петю в западной прессе. Порохоботы только и плюются.

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28.01.2022 12:34 Ответить
Будто бы у них самих нет этой коорупции...ой мля аферисты

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28.01.2022 12:32 Ответить
ты забыл хрюкнуть и всраться в кальсоны , а так не впечатляет!
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28.01.2022 13:37 Ответить
Хух! Значить вже побороли...!!!!!!!!
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28.01.2022 12:37 Ответить
КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?

Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!

Дивишся, а її(корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!

Ви перестанете чути про корупцію з медіа

Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.

Зюзя сделает ролик, где оголосыть, что коррупция подолана.

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28.01.2022 12:52 Ответить
в 2019 Зеленський до Верховної Ради подав законопроект, яким офіційно заборонив в Україні корупцію. Його Слуга Народу проголосувала одноголосно. Отже корупції в Україні немає 2.5 роки.
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28.01.2022 13:09 Ответить
это абсолютно очевидно, что если бы у нас не было сумасшедшей корупции на высочайшем уровне, кучи кротов на высочайшем уровне (что, кстати, есть залогом успеха москвы) - нам бы помогали так, как израилю
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28.01.2022 12:38 Ответить
Зх, Америка, Америка, если вы русских умом не понимаете, то нас и подавно.
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28.01.2022 12:40 Ответить
Ну Зєлю то вони чітко просікли і знають,що той по єврейській традиціі здатен перепродати ту зброю будь кому,хто дасть...
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28.01.2022 12:49 Ответить
ruskije savsem ni palitsja , tam gde hotj krajom zatragivajet deitelnostj Poroha , srazu armija trollei na padmogu ZEshoble
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28.01.2022 12:41 Ответить
барига прпклятий
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28.01.2022 12:47 Ответить
Не могу не прокомментировать.
Абсолютно не профессиональный эксперт. Абсолютно не подготовленный. Точно такие же "прохвесионалы" сейчас работают у Зеленского.
Что умеет делать, хотя тоже плохо, то смешивать Порошенко с Зеленским.
Ужас! Детский сад. Где она училась.
Боже когда закончатся популисты и аматоры в политике, экономике Украины?
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28.01.2022 12:47 Ответить
Порохоботики, а ну пошурупайте к чему такие заявления, это шо он намекает на Петю?
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28.01.2022 12:48 Ответить
ні ні ні ні і ще раз ні, тому що ні і все
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28.01.2022 13:47 Ответить
Натякає на тебе. Ніби ти не сприяєш корупції..
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29.01.2022 10:06 Ответить
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28.01.2022 12:49 Ответить
Главнй реформатор после революии собирал дань и одну реформу с кумами своими
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28.01.2022 12:49 Ответить
В той же Германии коррупции не меньше.
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28.01.2022 12:53 Ответить
як подоляківські кремлеботики активізувались, коли гауляйтера почали абіжать
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28.01.2022 13:11 Ответить
Де вас таких ідіотів знаходять?
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29.01.2022 00:31 Ответить
Женщины так разбираются в политике, что диву даешься.
Жду пояснений на каком основании нашпиговали оружием Афганистан?
Там нет коррупции?
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28.01.2022 13:00 Ответить
Да, Петя оказался преступником, а Зеля лишь результат преступной деятельности Пети. Один эту коррупцию возглавил ,а другой не способен с ней бороться. Нужен кто-то третий.
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28.01.2022 13:40 Ответить
Лахта? Лахта.
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28.01.2022 14:01 Ответить
Зараз Україна опинилася в ситуації, коли корупція стала фактором нашої національної безпеки. Західні партнери говорять, що оскільки ми є країною, де відсутнє верховенство права, ми не готові входити в НАТО. Джерело:
Корупція була і при Пороху, але з нею боролись і з явились НАБУ, САП, а зараз при Зе
КОРУПЦІЯ КЕРУЄ КРАЇНОЮ і вже корупція бореться з НАБУ і САП, ото і вся різниця
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28.01.2022 14:00 Ответить
Точно. Бриллиантовые прокуроры не дадут соврать, как с ними боролся Барыга.
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30.01.2022 07:21 Ответить
Лахта ти ще жива? Це не надовго.
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30.01.2022 13:28 Ответить
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1486993371910574084 2 ч



За 2 недели января 2022 Украина по количеству ПТРК FGM-148 Javelin ворвалась на 2 место среди армий мира.
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28.01.2022 14:01 Ответить
Хто нам мішає будувать -

Той враг народа, вашу мать!

А потому - молі, народ,

Іначє Путєн нападьот!
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28.01.2022 15:20 Ответить
Тобто з-за пропаганди-волань Лєщєнок-Шабуньок,Бігусів ,та інших трегубів,що немає на світі більш корумпованої країни,ніж Україна,нам гальмували надання кредитів,озброєнь,наближення до вступу в ЄС і НАТО . Щиро.
Й з сенаторами ця панянка зустрічалася,звісно,щоб розповісти про корумповану корупцію,щоб двічі подумали,чи підтримувати Україну в боротьбі з окупантом...
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28.01.2022 15:38 Ответить
А хто там у президентах ходив "раніше"?
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28.01.2022 18:03 Ответить
Прямое обвинение пецюни в мародерстве)
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29.01.2022 04:57 Ответить
бред сивой кобылы это а не обвинение
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29.01.2022 08:36 Ответить
Высралась, кацапка?
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29.01.2022 14:38 Ответить
У нас нет коррупции, потому-что в феодально обществе её не изобрели... Ну, есть немного индельгенций, и не более
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29.01.2022 20:39 Ответить
"Україні могли раніше надати зброю, якби не корупція" Джерело:
То що? Вже здолали корупцію і Захід надав нам зброю. Вітаю українців з перемогою над корупцією.
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30.01.2022 12:53 Ответить
А подкуп грязьпромом всякой падали в Германии, Хорватии, Чехии это разве не политическая коррупция высочайшего уровня?? И эти же твари еще обвиняют Украину в бытовой коррупции которая якобы не дает возможность принять ее в НАТО!!
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30.01.2022 13:53 Ответить
Друзі, про що такий гвалт? Ще й Зеленського у багно. Назвіть мені країну, де корупція подолана. Корупція - це Гідра. Одну голову зрубаєш - виростає нова. Або дві. Корупцію можна здолати, коли здолаєш ЗЛОЧИННІСТЬ. Це можливо чи ні? Гадаю НІ. Доки існує Зло. Навіть Церква не здолала Зло в самій собі. До чого я? Натівські країни також страждають на корупцію. Приклад - дати зброю Україні чи ні? Але боротись треба, бо буде гірше. Навіть гірше, ніж при януковичу. Знову приклад - Московія. Там корупції немає, бо про неї ніколи балакати за розмовами про війну з НАТО, та черговий наступ України на Москву. Господи, скільки вже їх було? Походів. І всі, як не дивно, ....йло успішно відбив. І як висновок, у такого головнокомандувача Корупції не може бути. Апріорі.
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30.01.2022 14:31 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b0-%d1%80%d1%8f%d0%b1%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd.html «Нашего сына убили, а Рябчук сработал на опережение - чтобы не грохнули его»
30 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b0-%d1%80%d1%8f%d0%b1%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b0-%d1%80%d1%8f%d0%b1%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd.html

В четверг, 27 января, в Днепре на заводе «Южмаш» солдат-срочник Артемий Рябчук открыл огонь по караулу Нацгвардии из автомата Калашникова. В результате стрельбы погибли пять человек, еще пятеро были ранены.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b0-%d1%80%d1%8f%d0%b1%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%bd.html#more-152012 Читать далее
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30.01.2022 20:35 Ответить
 
 