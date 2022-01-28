Без цензуры": Кто сбивает Украину с курса на НАТО и тянет на московские болота? ВИДЕО

Кто сбивает Украину с курса на НАТО, записанного в Конституции? Кто такой Георгий Мазураш и за что он горячо любит Андрея Ермака? И при чем здесь Диана Панченко?

Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила пятничный разбор по теме Украина-НАТО для Цензор.НЕТ.