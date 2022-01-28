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Без цензуры": Кто сбивает Украину с курса на НАТО и тянет на московские болота? ВИДЕО

Кто сбивает Украину с курса на НАТО, записанного в Конституции? Кто такой Георгий Мазураш и за что он горячо любит Андрея Ермака? И при чем здесь Диана Панченко?

Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила пятничный разбор по теме Украина-НАТО для Цензор.НЕТ.

Автор: 

НАТО (10057) членство в НАТО (1529) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+15
ніколай ти балбєс
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28.01.2022 17:35
+14
Результати позаблоковості бачимо зараз. А це черговий продажний прокацапський пропагандон
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28.01.2022 17:57
+13
Не вірю ні на грам, що здорова людина в Україні може бути проти вступу України в НАТО. Тільки маргінали, совки та відверта п'ята колона.
-------------
Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:

Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".

До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
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28.01.2022 17:46
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зе
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28.01.2022 17:33 Ответить
Зелені обдовбані чоловічки.
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28.01.2022 18:19 Ответить
"Моніка Зєлінскі" готова зустрічатися з Путіним хоч тричі... за одну ніч...
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29.01.2022 21:32 Ответить
Я думаю, це - "білодорожечники".
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31.01.2022 11:26 Ответить
ніколай ти балбєс
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28.01.2022 17:35 Ответить
как дипломатично !!!
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28.01.2022 17:40 Ответить
Вступление забыл:
"Поздравляю, ..."🤣
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29.01.2022 10:20 Ответить
Бл................. , ну кому эти фантазии нужны, ну, не берут. только в лоб надо въе.................... иначе не поймут. Да,да, это я не беру, я виноват, расстреляйте меня.
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28.01.2022 17:39 Ответить
Сказать то что хотел?)
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29.01.2022 10:19 Ответить
Ясне дело..профессор Преображенкий каже...Шариков Швондер...вы куда бежите а НАТО..ОДКБ,Варшавский договор и прочее дерьмо*?...мы в говно ...рюсскае..там тепло и мухи наше всё...
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28.01.2022 17:40 Ответить
Рюсские бараны...вы тупым быдлом были 1000 лет назад,а сейчас тем боле... Дремучее быдло Шариковых...
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28.01.2022 17:42 Ответить
Это мнение человека с манией величия? ))) я правильно понял, СЕНАТОРА ?)))
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28.01.2022 21:26 Ответить
Не вірю ні на грам, що здорова людина в Україні може бути проти вступу України в НАТО. Тільки маргінали, совки та відверта п'ята колона.
-------------
Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:

Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".

До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
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28.01.2022 17:46 Ответить
Це вони так думають, вони з Іраном не воювали, навіть, коли ті захопили їх посольство. Санкції наклали і вже пі віку чекають, але дочекаються, що ті ядерну зброю будуть мати. А то кацапи, мутанти лайна з окупованими азіатами.
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28.01.2022 18:23 Ответить
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29.01.2022 18:15 Ответить
Результати позаблоковості бачимо зараз. А це черговий продажний прокацапський пропагандон
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28.01.2022 17:57 Ответить
Не занимайтесь словоблудием
Просто молча перевооружайте армию
Адаптируйте к современным условиям
И когда враг будет чувствовать что получает не щелчек
по носу а хороший удар под дых
Никто не будет нас трогать
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29.01.2022 10:02 Ответить
Цей Мазурашу правду сказав. Принаймні поведінка Зеленського підтверджує це. Адже багато разів Зеленський публічно заявляє: «Ну вже беріть нас в НАТО», при цьому робить все, аби необхідні для цього умови не були виконані. Ну і яка логіка таких дій і заяв? Зрозуміло, що так він хоче переконати українців, що нам НАТО не світить. Т
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30.01.2022 08:44 Ответить
ФИРТАШ - московский ХОЛУЙ !
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30.01.2022 13:37 Ответить
 
 