Без цензуры": Кто сбивает Украину с курса на НАТО и тянет на московские болота? ВИДЕО
Кто сбивает Украину с курса на НАТО, записанного в Конституции? Кто такой Георгий Мазураш и за что он горячо любит Андрея Ермака? И при чем здесь Диана Панченко?
Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила пятничный разбор по теме Украина-НАТО для Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 саша паламарчук
показать весь комментарий28.01.2022 17:35 Ссылка
+14 Валентина Ємець
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+13 Miko R #228197
показать весь комментарий28.01.2022 17:46 Ссылка
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Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:
Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.
Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".
До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
Просто молча перевооружайте армию
Адаптируйте к современным условиям
И когда враг будет чувствовать что получает не щелчек
по носу а хороший удар под дых
Никто не будет нас трогать