Экс-владелец обанкротившегося "Дельта банка" Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет, - СМИ. ВИДЕО
Бывший мажоритарный владелец обанкротившегося еще в 2015-м "Дельта Банка" Николай Лагун устроился экономистом на частную компанию со ставкой в 14 тысяч гривен в месяц и перечисляет свою зарплату на погашение долга перед государственным "Ощадбанком". Процесс может занять 27 тысяч лет.
Об этом идет речь в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
"Падение" "Дельта Банка" оставило после себя десятки миллиардов гривен долгов перед кредиторами и вкладчиками. По информации правоохранительных органов, к самому "падению" активно приобщились и бывший топ-менеджмент, и бывшие владельцы. Сам Николай Лагун уехал из Украины в 2015-м и вернулся весной 2020-го. Все это время правоохранители расследовали ситуацию с "Дельта Банком". Осенью прошлого года Лагун и несколько его бывших коллег по банку получили подозрения в растрате имущества, далее суд избрал для Лагуна меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.
Лагуну также было запрещено выезжать из Украины, поскольку только один из персональных долгов Лагуна как бывшего поручителя "Дельта Банка" перед государственным "Ощадбанком" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен (при этом все арестованное имущество банкира, по информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, стоит 790 миллионов гривен).
Но в январе съемочная группа заметила Николая Лагуна на выходе из дорогого киевского ресторана, где бывшего банкира ждала целая толпа охранников и кортеж из двух автомобилей. Это наблюдение не коррелирует с заявленным в судах общим положением дел в Лагуне, поэтому журналисты принялись изучить ситуацию подробнее.
Оказалось, что в конце ноября – в момент, когда мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще действовала – Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну выезжать из Украины. Оснований для этого было несколько. Первая – Лагун якобы является стороной или свидетелем в ряде судебных дел в Беларуси и Великобритании, а значит, ему необходимо присутствовать на зарубежных заседаниях. Вторая – Лагун якобы делает все возможное для выплаты "Ощадбанку" своего долга. Так, по информации из судебного реестра, Николай Лагун летом 2021-го устроился экономистом в частную компанию – с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой, 100% которой, по его заявлению, должны идти в счет погашения долга. Журналисты выяснили, что речь идет о зарплате в 14 тысяч гривен в месяц. Соответственно долг в размере 4.5 миллиарда гривен банкир такими темпами будет выплачивать ориентировочно 27 тысяч лет.
Уже в декабре судьи отказались продлевать для Лагуна домашний арест и ограничились личным обязательством, которое теперь никак не ущемляет банкира в передвижении.
В январе член правления "Ощадбанка" Арсен Милютин в интервью "Интерфакс-Украина" упоминал этот эпизод. По словам Милютина, Лагун уже не в первый раз пытается снять запрет на выезд из Украины, но до сих пор банку и госисполнителям через суды удавалось успешно это обжаловать. Также член правления "Ощадбанка" отмечает, что какие-то скрытые активы у Николая Лагуна точно есть, но это крайне сложно доказать. Собственно слова Милютина и подтверждаются наблюдением журналистов, ведь бывший владелец "Дельта Банка" с якобы зарплатой в 14 тысяч гривен в месяц каким-то образом продолжает пользоваться услугами многочисленной охраны и кортежа.
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Добробати не мають права.
Не боїться ?
Уявіть ситуацію. Аферист, який вкрав у держави мільярди, вільно повертається і живе тут у розкошах, тринькаючи награбоване.
Ну і які у вас висновки ?
На первом фото - жена Лагуна в ипостаси любовницs Пинчука и Кучмs, на втором - уже молоди курви пидрослы и ее выдали замуж за простого экономиста Лагуна.
Теперь он опять стал простым экономистом.
Их поборол папередник.
Чи народу України, який цей негідник пограбував...😡
Отже, можна вкрасти мільярди, і бути під "домашнім арештом", а за вкрадену "секцію забору", відбувати покарання за гратами....Чуднєнько....
("Притча про говорящего осла". Ходжа Насреддин)
Віддихають всі.
Тут дело не в особых махинаторских спасобностях, а способности занести куда надо и все.
Нет бы побежать к гетьманцеву и за 5% легализовать все 4,5 млрд. нажитых непосильным трудом.)
Також інші власники банків як працюючих так і збанкрутілих можуть брати приклад, як вийти сухім із води
Остап Бендер - Кучма, Шурочка - Пинчук.
Тупая публика собралась на жлобцайтунг, на редкость тупая
Люди не падают с плоской Земли потому, что прикреплены к поликлинникам.
Ми добрі. Подумаєш, невелика сума.
Не зрозуміло інше, ЧОМУ держава "кредитує" БЕЗ застави сотнями мільйонів? ЧОМУ держава ГАРАНТУЄ ПРИВАТНИМ вкладникам, котрі вклали кошти в ПРИВАТНУ установу виплати? Тобто будь-який банк (приватна установа) може промотати чужі кошти, а держава все одно вкладникам ГАРАНТУЄ виплати. Це якось дивно.
І це далеко не 1 і не 10 банків. "Рефінансування"- дарування. "Продаж" споживчих кредитів на 850 лямів за 2,5%...
Це як?
А людям говорять "нема в нас грошей на іпотеки". Да пос..ти, що під заставу, на те що є перший внесок. Нам ці гроші треба на гівно-банки, там відкат, а від Вас що? Отож
Сп**див бабло і фіктивно влаштувався на роботу.
Не нужны танки и пушки, чтоб уничтожить государство - достаточно КОРРУПЦИИ в судах, СБУ и МВД - буквально организованных преступных группировках.
Люди же это всё видят....
А при этом сбушники и менты с маски-шоу ловят в бронежилетах девиц, что зарабатывают ни у кого не вопуя на Порнхабе