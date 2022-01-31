РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9780 посетителей онлайн
Новости Видео
23 779 56

Экс-владелец обанкротившегося "Дельта банка" Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет, - СМИ. ВИДЕО

Бывший мажоритарный владелец обанкротившегося еще в 2015-м "Дельта Банка" Николай Лагун устроился экономистом на частную компанию со ставкой в ​​14 тысяч гривен в месяц и перечисляет свою зарплату на погашение долга перед государственным "Ощадбанком". Процесс может занять 27 тысяч лет.

Об этом идет речь в сюжете Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Падение" "Дельта Банка" оставило после себя десятки миллиардов гривен долгов перед кредиторами и вкладчиками. По информации правоохранительных органов, к самому "падению" активно приобщились и бывший топ-менеджмент, и бывшие владельцы. Сам Николай Лагун уехал из Украины в 2015-м и вернулся весной 2020-го. Все это время правоохранители расследовали ситуацию с "Дельта Банком". Осенью прошлого года Лагун и несколько его бывших коллег по банку получили подозрения в растрате имущества, далее суд избрал для Лагуна меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Также читайте: Монастырский о деле "Дельта Банка": Уверен, что будут еще подозрения

Лагуну также было запрещено выезжать из Украины, поскольку только один из персональных долгов Лагуна как бывшего поручителя "Дельта Банка" перед государственным "Ощадбанком" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен (при этом все арестованное имущество банкира, по информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, стоит 790 миллионов гривен).

Экс-владелец обанкротившегося Дельта банка Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет, - СМИ 01

Но в январе съемочная группа заметила Николая Лагуна на выходе из дорогого киевского ресторана, где бывшего банкира ждала целая толпа охранников и кортеж из двух автомобилей. Это наблюдение не коррелирует с заявленным в судах общим положением дел в Лагуне, поэтому журналисты принялись изучить ситуацию подробнее.

Экс-владелец обанкротившегося Дельта банка Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет, - СМИ 02
Экс-владелец обанкротившегося Дельта банка Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет, - СМИ 03

Оказалось, что в конце ноября – в момент, когда мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще действовала – Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну выезжать из Украины. Оснований для этого было несколько. Первая – Лагун якобы является стороной или свидетелем в ряде судебных дел в Беларуси и Великобритании, а значит, ему необходимо присутствовать на зарубежных заседаниях. Вторая – Лагун якобы делает все возможное для выплаты "Ощадбанку" своего долга. Так, по информации из судебного реестра, Николай Лагун летом 2021-го устроился экономистом в частную компанию – с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой, 100% которой, по его заявлению, должны идти в счет погашения долга. Журналисты выяснили, что речь идет о зарплате в 14 тысяч гривен в месяц. Соответственно долг в размере 4.5 миллиарда гривен банкир такими темпами будет выплачивать ориентировочно 27 тысяч лет.

Уже в декабре судьи отказались продлевать для Лагуна домашний арест и ограничились личным обязательством, которое теперь никак не ущемляет банкира в передвижении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн, - Венедиктова

В январе член правления "Ощадбанка" Арсен Милютин в интервью "Интерфакс-Украина" упоминал этот эпизод. По словам Милютина, Лагун уже не в первый раз пытается снять запрет на выезд из Украины, но до сих пор банку и госисполнителям через суды удавалось успешно это обжаловать. Также член правления "Ощадбанка" отмечает, что какие-то скрытые активы у Николая Лагуна точно есть, но это крайне сложно доказать. Собственно слова Милютина и подтверждаются наблюдением журналистов, ведь бывший владелец "Дельта Банка" с якобы зарплатой в 14 тысяч гривен в месяц каким-то образом продолжает пользоваться услугами многочисленной охраны и кортежа.

Автор: 

долг (1151) Ощадбанк (220) суд (25140) Дельта Банк (26) Николай Лагун (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Втік в 2015. Повернувся в 2020.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:04 Ответить
+26
Хто провірить? Венедиктова занята Порошенком. Бакланов офшорами Осла.
Добробати не мають права.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:23 Ответить
+19
Порешал с молодой командой зеленых барыг
показать весь комментарий
31.01.2022 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
быгус одним словом
показать весь комментарий
31.01.2022 09:03 Ответить
Необходимо удалить все данные о гражданах, поданые Дельта-банком в Бюро кредитных историй. Не должен несуществующий субьект влиять на репутацию граждан, кроме того, есть правило, по которому можно оспорить кредитную историю, в случае с дельта-банком к кому её оспаривать - в воздух?
показать весь комментарий
31.01.2022 11:38 Ответить
Втік в 2015. Повернувся в 2020.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:04 Ответить
Порешал с молодой командой зеленых барыг
показать весь комментарий
31.01.2022 09:36 Ответить
походу, скумбрия по 8грн для "семьи Зели" не такая уж и фантастика..)
показать весь комментарий
31.01.2022 10:48 Ответить
Проверьте за что он живет
показать весь комментарий
31.01.2022 09:08 Ответить
Хто провірить? Венедиктова занята Порошенком. Бакланов офшорами Осла.
Добробати не мають права.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:23 Ответить
А чого він повернувся ?
Не боїться ?
Уявіть ситуацію. Аферист, який вкрав у держави мільярди, вільно повертається і живе тут у розкошах, тринькаючи награбоване.
Ну і які у вас висновки ?
показать весь комментарий
31.01.2022 09:30 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 09:08 Ответить


На первом фото - жена Лагуна в ипостаси любовницs Пинчука и Кучмs, на втором - уже молоди курви пидрослы и ее выдали замуж за простого экономиста Лагуна.
Теперь он опять стал простым экономистом.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:11 Ответить
шановні будьте ввічливі. Лагун був найманим, його найняли якірні пайовики. Він при ліквідації повернув пайовикам все з лишком. А про вкладників мови не було. А пайовикі і тоді були непростими і зараз теж не прості. В банку вони просто заробляли гроші. А коли злякались, тоді лагун їм вернув гроші. Або схлопнув банк.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:54 Ответить
Буде працювать на "удальонке" на яхті за 50 мільйонів в середземному морі на зп 500 доларів.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:10 Ответить
Он что Дункан Маклауд?
показать весь комментарий
31.01.2022 09:13 Ответить
он расплатился с теми, кто мог его убить, расплатился с американцами, кинул простых вкладчиков, а от них у него есть охрана 10 человек)
показать весь комментарий
31.01.2022 11:40 Ответить
Чомусь згадалось оповідання Роберта Шеклі "Дещо задарма"...
показать весь комментарий
31.01.2022 09:13 Ответить
Круто -- борятся с олигархами и коррупцией
показать весь комментарий
31.01.2022 09:20 Ответить
"Круто -- борятся с олигархами и коррупцией" - это выдумки.
Их поборол папередник.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:29 Ответить
Державі???
Чи народу України, який цей негідник пограбував...😡
Отже, можна вкрасти мільярди, і бути під "домашнім арештом", а за вкрадену "секцію забору", відбувати покарання за гратами....Чуднєнько....
показать весь комментарий
31.01.2022 09:22 Ответить
Він що не має авто чи їсть одну картоплю? Перевірити як і на що він живе це елементарно! Якщо потрусити добре людину яка ніби то здає йому авто за 1 гривню в міс. то вже можна саджати за обман!
показать весь комментарий
31.01.2022 09:23 Ответить
"- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я".
("Притча про говорящего осла". Ходжа Насреддин)
показать весь комментарий
31.01.2022 09:26 Ответить
Исполняющий обязанности президента Коломойский вообще ничего не платит
показать весь комментарий
31.01.2022 09:26 Ответить
Так побажаємо пану Лагуну міцного здоров'я!
показать весь комментарий
31.01.2022 09:26 Ответить
Вот надо уметь так всех поиметь и потом выплачивать копейки, а 4.5млрд грн. в кармашек. Остап Бендер был великим махинатором, но они и не мечтал о таком.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:27 Ответить
А кловун, ставший президентом? Це вершина, рекорд махінації. Такого ще ніхто не робив.
Віддихають всі.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:40 Ответить
С нашими "судами" любой имбецил при деньгах может Остапа Бендера переплюнуть.
Тут дело не в особых махинаторских спасобностях, а способности занести куда надо и все.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:09 Ответить
долгожитель, однако...
показать весь комментарий
31.01.2022 09:27 Ответить
Тут компенсация может быть лишь одна-носом в парашу. Но не у нас в стране.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:31 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 09:33 Ответить
Теперь ясно кто вкидывался в предвыборную компанию клоуна.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:34 Ответить
Он купит Ощад и спишет свой долг себе же.
показать весь комментарий
31.01.2022 09:35 Ответить
100% нельзя отчислять, значит есть деньги, которые незаконны (и подлежат консискации), а можно посадить еще за уклонения от уплаты налогов!
показать весь комментарий
31.01.2022 09:36 Ответить
Во лох!
Нет бы побежать к гетьманцеву и за 5% легализовать все 4,5 млрд. нажитых непосильным трудом.)
показать весь комментарий
31.01.2022 09:36 Ответить
Пригадалась реклама манейвео - "І ти краса-а-ава".
Також інші власники банків як працюючих так і збанкрутілих можуть брати приклад, як вийти сухім із води
показать весь комментарий
31.01.2022 09:49 Ответить
классика, пока он платит хоть гривну в год, его никто не посадит
показать весь комментарий
31.01.2022 09:50 Ответить
а шо так можна було?
показать весь комментарий
31.01.2022 09:53 Ответить
"вывсёврёте!" эти охранники и машины ,волонтеры и спонсоры нищеброда!
показать весь комментарий
31.01.2022 10:13 Ответить
Коля молодец ! Подчистил за собой ,добился правильный приговор и теперь снова в тренде. На липовую работу можно не ходить ( сам себе платит и бухгалтеру заодно) и ,довольная справедливостью, держава настроилась на многолетние компенсации..... Одно вот тяготит. Как быть с теми сотнями тысяч вкладчиков "4 очереди" ,которым так и не вернули сбережения ???
показать весь комментарий
31.01.2022 10:19 Ответить
для тех сотен тысяч вкладчиков 4 очереди нужно принять закон о свободном обращении огнестрельного оружия
показать весь комментарий
31.01.2022 11:45 Ответить
задіяні в цій схемі правоохоронці, особливо судді і владні бариги, вже отримали від Коляна свої відсотки і чихати хотіла на державний борг і на залишившихся з носом тисячі вкладників. Своя кишеня ближче.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:45 Ответить
Не знаю для кого я постил выше, что Лагун лишь зицпредседатель Функ.
Остап Бендер - Кучма, Шурочка - Пинчук.
Тупая публика собралась на жлобцайтунг, на редкость тупая
показать весь комментарий
31.01.2022 11:01 Ответить
но у нарида ж ***** виноваты не лагуны которые тупо пускали по ветру их бабки, а потом реструктуризировали за счет бюджета то бишь с налогов того самого нарида причем независимо от того вкладчик банка или нет. Виновата одна Гонтарева которая весь этот цирк прекратила.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:04 Ответить
забрать загран паспорт и пускай работает в украине пока долг не вернет.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:05 Ответить
на урановых рудниках
показать весь комментарий
31.01.2022 11:46 Ответить
таким же образом происходит и "борьба" с олигархами, на сцене цирка величайшие фокусники и имитаторы
показать весь комментарий
31.01.2022 11:46 Ответить
Странно. А за какие деньги будет хлебушек покупать? В закромах поищите. Срок выплаты сократится этак до недел
показать весь комментарий
31.01.2022 11:51 Ответить
Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет

Люди не падают с плоской Земли потому, что прикреплены к поликлинникам.
показать весь комментарий
31.01.2022 13:10 Ответить
В нашій державі головне - ділитися. Ця погань добре обізнана з місцевими звичаями.
показать весь комментарий
31.01.2022 13:23 Ответить
Ні, те ще лагун кинув зрозуміло.Навіть те що не сидить, то також норм. У нас же не Китай, не США. В Китаї цього урода давно би розстріляли, в США світило би багато пожиттєвих.
Ми добрі. Подумаєш, невелика сума.
Не зрозуміло інше, ЧОМУ держава "кредитує" БЕЗ застави сотнями мільйонів? ЧОМУ держава ГАРАНТУЄ ПРИВАТНИМ вкладникам, котрі вклали кошти в ПРИВАТНУ установу виплати? Тобто будь-який банк (приватна установа) може промотати чужі кошти, а держава все одно вкладникам ГАРАНТУЄ виплати. Це якось дивно.
І це далеко не 1 і не 10 банків. "Рефінансування"- дарування. "Продаж" споживчих кредитів на 850 лямів за 2,5%...
Це як?
А людям говорять "нема в нас грошей на іпотеки". Да пос..ти, що під заставу, на те що є перший внесок. Нам ці гроші треба на гівно-банки, там відкат, а від Вас що? Отож
показать весь комментарий
31.01.2022 14:27 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр
показать весь комментарий
31.01.2022 21:20 Ответить
27 000 лет!? разве так долго живут???
показать весь комментарий
31.01.2022 14:55 Ответить
ну і мразь.
Сп**див бабло і фіктивно влаштувався на роботу.
показать весь комментарий
31.01.2022 15:45 Ответить
Оце чувак класно кредитнувся - 4,5 млрд. на 27000 років без відсотків)
показать весь комментарий
31.01.2022 16:19 Ответить
Опять не доживет, не выплатив кредит до конца. Я ему очень сочувствую, если курс изменится и все придется переиндексировать)
показать весь комментарий
31.01.2022 16:44 Ответить
СУДЕЙ С ОБВИНЯЕМЫМ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ !!!
показать весь комментарий
31.01.2022 19:11 Ответить
Вот эти вот 14 тыс. грн. зарплаты преступника и вора, у которого автопарк на 200.000$, и который украл миллиарды с госбюджета - разве это не насмешка над государственностью Украины?
Не нужны танки и пушки, чтоб уничтожить государство - достаточно КОРРУПЦИИ в судах, СБУ и МВД - буквально организованных преступных группировках.
Люди же это всё видят....

А при этом сбушники и менты с маски-шоу ловят в бронежилетах девиц, что зарабатывают ни у кого не вопуя на Порнхабе
показать весь комментарий
31.01.2022 21:20 Ответить
 
 