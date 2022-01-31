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"Слуги народа" должны рассмотреть вопрос исключения нардепа Кузьминых из фракции, - Стефанчук. ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук считает, что "слуги народа" должны обсудить на фракции вопросы исключения Сергея Кузьминых из своей партии.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"С этим вопросом лучше обратиться к руководству фракции. Я как председатель Верховной Рады являюсь внефракционным лицом, но, безусловно, я, как минимум, рассмотрел бы этот вопрос на фракции. Но я хочу, чтобы предпосылками этому были беспристрастные данные проведенного расследования", - заметил Стефанчук.

Он признался, что узнал об уличении Кузьминых правоохранителями из средств массовой информации. Стефанчук рассказал, что относится к этому событию крайне негативно.

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"Я хочу видеть четкое, понятное, законное и объективное и беспристрастное расследование. А после этого рассмотрение в суде", - отметил председатель Верховной Рады и добавил, что никто не будет оказывать влияние на правоохранительные органы и суды.

Спикер также сообщил, что не общался с Кузьминых после разоблачения нардепа на взятке.

"Потому что я считаю, что сейчас пришло время для того, чтобы соответствующие компетентные органы пролили свет всем нам на произошедшую ситуацию. Это должно касаться кого-либо. Я бы очень хотел, чтобы аналогичный подход исповедовался всеми политическими силами, которые есть в парламенте", - призвал Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

взятка (6185) ВР (29285) Слуга народа (2636) Стефанчук Руслан (658) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+13
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31.01.2022 13:41 Ответить
+12
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:30 Ответить
+8
да, гречка по 20 (а не 60) и олия по 24 (а не 80) не помешали бы...

верни.
ты ж обещал "снести, если что", разве не?
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31.01.2022 13:47 Ответить
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Опасный прецедент
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31.01.2022 13:28 Ответить
Та як так можна. Он Мосійчука ловили і відео навіть є...

При попередниках такого б не було! Верніть все взад
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31.01.2022 13:29 Ответить
да, гречка по 20 (а не 60) и олия по 24 (а не 80) не помешали бы...

верни.
ты ж обещал "снести, если что", разве не?
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31.01.2022 13:47 Ответить
Гречка ще при Ющенкові була біля 20 грн і за його часів відбувся стрімкий скачок з маніпуляціями.

При Петру ніколи не було олії по 24...хіба що пляшка 0,45л

Не соромно брехати?

Що я за Петра памятаю, як позичав гроші, коли доллар був 21, а віддавав, як став 38...а через пару днів усе назад повернулось. Мене цей атаман прокатав і урок дав в стилі Ющенка (він також так країну з колін після Майдану піднімав)
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31.01.2022 13:54 Ответить
Не соромно брехати"- Це тобі, чмо подолякове, таку аватарку треба зробити.
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31.01.2022 13:58 Ответить
от ти зебільне брехло.. доллар воно по 38 віддавало

як й про "олію" забуло що по 24..34 була за 1 литр
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31.01.2022 14:26 Ответить
мож і віддавало...
мож у нього хобі - брати по 20, а віддавати по 38
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31.01.2022 15:07 Ответить
Уже отвечал- вывезли свои и реализовали через «дочек» в Европе. Деньги там и оставил
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31.01.2022 15:15 Ответить
а це - на гречку, по 17-20 грн за 1 кг.
Та інші товари
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31.01.2022 14:58 Ответить
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31.01.2022 16:18 Ответить
так - при попередниках депутата позбавляли мандата і відправляли під суд. При Зеленському роблять вигляд, що "виключають із фракції", хоча згідно ст. 81 п.6 Конституції України депутат АВТОМАТИЧНО втрачає мандат, якщо він виключений з фракції. Отже всі оті Дубинські-Шевченки і досі є депутатами Слуги Народу. І цей буде.
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31.01.2022 13:54 Ответить
Ну і хто в цей суд потрапив?)

Це Ви не про Тягнибока, якого з партіює Свобода ефектно уснунули цинічні бандерівці?
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31.01.2022 13:57 Ответить
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:30 Ответить
Зходять вже з ума та розуму тi зебiли, все не можуть до пуття зiйти, як i тi китайцi, що горобцiв хтiли повбивати.
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31.01.2022 13:31 Ответить
Если бы это был единичный случай. Мораль сегодняшнего депутата:
"А что Ты сегодня поднял? "
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31.01.2022 13:31 Ответить
Весна придет, сажать будем...
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31.01.2022 13:33 Ответить
Так там всех надо выгонять...
А последний, кто будет уходить, что бы облил всё бензином и чиркнул спичкой.
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31.01.2022 13:35 Ответить
А если он 558 занесет куда надо, может смените гнев на милость?
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31.01.2022 13:37 Ответить
Юрченка вже виключили, ну і шо?
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31.01.2022 13:39 Ответить
А нішо. 99% його голосуваннь в ВР така сама як у фракції слуг.
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31.01.2022 14:03 Ответить
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31.01.2022 13:41 Ответить
Случай, как говорится, классический. Кто же его исключит? Такие же как и он? Любители заносов в конвертах в туалетах ВР? Он же всех и сдаст.
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31.01.2022 13:43 Ответить
Принцип такий-якщо спалився ,кожен за себе,і не тягти нікого за собою а затихне-не забудем.
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31.01.2022 13:46 Ответить
может и обойдётся. с занесением. после занесения - поставят на вид. почему сразу так жестоко - партбилет на стол?
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31.01.2022 13:46 Ответить
Это примерно как в классическом фильме. Старый пoц живёт за счёт вора, но признавать этого не хочет. Так и сейчас: все слуги урода воруют, а один попался.
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31.01.2022 13:46 Ответить
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31.01.2022 13:50 Ответить
а может его по законам военного времени на свидание с Берией отправить?
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31.01.2022 13:46 Ответить
а может традиционно на падлюки возьмёте ?
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31.01.2022 13:50 Ответить
ни в коем случае, забрать, поделиться и дать медаль
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31.01.2022 13:51 Ответить
а шо так? Проблема шо воровал или проблема шо попался?
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31.01.2022 13:59 Ответить
"Чуть помедленнннееее КОНИ.... "
Треба пригальмувати, бо скоро не буде "монорельса"
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31.01.2022 14:05 Ответить
один брат барига, другий кіборг.
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31.01.2022 14:13 Ответить
предлагаи эту фракцию перемеиновать не слуги а свиньи
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31.01.2022 14:26 Ответить
 
 