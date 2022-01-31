"Слуги народа" должны рассмотреть вопрос исключения нардепа Кузьминых из фракции, - Стефанчук. ВИДЕО
Спикер Руслан Стефанчук считает, что "слуги народа" должны обсудить на фракции вопросы исключения Сергея Кузьминых из своей партии.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.
"С этим вопросом лучше обратиться к руководству фракции. Я как председатель Верховной Рады являюсь внефракционным лицом, но, безусловно, я, как минимум, рассмотрел бы этот вопрос на фракции. Но я хочу, чтобы предпосылками этому были беспристрастные данные проведенного расследования", - заметил Стефанчук.
Он признался, что узнал об уличении Кузьминых правоохранителями из средств массовой информации. Стефанчук рассказал, что относится к этому событию крайне негативно.
"Я хочу видеть четкое, понятное, законное и объективное и беспристрастное расследование. А после этого рассмотрение в суде", - отметил председатель Верховной Рады и добавил, что никто не будет оказывать влияние на правоохранительные органы и суды.
Спикер также сообщил, что не общался с Кузьминых после разоблачения нардепа на взятке.
"Потому что я считаю, что сейчас пришло время для того, чтобы соответствующие компетентные органы пролили свет всем нам на произошедшую ситуацию. Это должно касаться кого-либо. Я бы очень хотел, чтобы аналогичный подход исповедовался всеми политическими силами, которые есть в парламенте", - призвал Стефанчук.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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ты ж обещал "снести, если что", разве не?
При Петру ніколи не було олії по 24...хіба що пляшка 0,45л
Не соромно брехати?
Що я за Петра памятаю, як позичав гроші, коли доллар був 21, а віддавав, як став 38...а через пару днів усе назад повернулось. Мене цей атаман прокатав і урок дав в стилі Ющенка (він також так країну з колін після Майдану піднімав)
як й про "олію" забуло що по 24..34 була за 1 литр
мож у нього хобі - брати по 20, а віддавати по 38
Та інші товари
Це Ви не про Тягнибока, якого з партіює Свобода ефектно уснунули цинічні бандерівці?
@YSamar_n2
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1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
"А что Ты сегодня поднял? "
А последний, кто будет уходить, что бы облил всё бензином и чиркнул спичкой.
Треба пригальмувати, бо скоро не буде "монорельса"