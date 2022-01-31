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Стефанчук о подготовке "тревожного чемоданчика": "У нас, у юристов, все документы всегда находятся вместе". ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук на каждом совещании лидеров фракций просит, чтобы народные депутаты даже в период работы в комитетах "были в зоне досягаемости" и при необходимости собрались в сессионном зале.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

Стефанчук заверил, что понимание в этом вопросе есть со всеми фракциями.

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Отвечая на вопрос, как он готовится к возможному полномасштабному вторжению России в Украину и имеет ли "тревожный чемоданчик", спикер подчеркнул: "Я продолжаю проживать на левом берегу… Я буду продолжать там проживать, поэтому мы готовимся как все граждане Украины. А что значит "тревожный чемоданчик"? У нас, у юристов, просто все документы находятся вместе. Все. У нас, у юристов, так всегда, а не только в этот период".

Автор: 

ВР (29285) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+18
По-перше, які ви в ср-ку юристи.)
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31.01.2022 14:23 Ответить
+12
Стефанчуку не надо тривожная вализа,он на своем жире может два месяца не жрать,и в холод сало согреет,но думаю этот "деятель " уже позаботился о том что взять с собой когда придется с Украины драпать.
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31.01.2022 14:28 Ответить
+12
У нас, у юристів, просто всі документи знаходяться разом.
Так, да?
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31.01.2022 14:34 Ответить
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Так бьют то не по паспорту ,бьют по роже ...
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31.01.2022 14:23 Ответить
А йому вдвічі важкіше. Підготує коровай, щоб кацапів зустрічати і тут же сам зжере. І так по колу.
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31.01.2022 19:35 Ответить
По-перше, які ви в ср-ку юристи.)
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31.01.2022 14:23 Ответить
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31.01.2022 14:23 Ответить
Стефанчуку не надо тривожная вализа,он на своем жире может два месяца не жрать,и в холод сало согреет,но думаю этот "деятель " уже позаботился о том что взять с собой когда придется с Украины драпать.
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31.01.2022 14:28 Ответить
Дык такие как он драпать не будут, они встречать хлебом- солью будут и при любой власти будут как сыр в масле .
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31.01.2022 15:53 Ответить
Мне вот тревожно ,что ублюдки заговорили про документы, можно не сомневаться что почистят перед уходом все доказательства своих махинаций и делишек, и казну державную вывезут,якобы от путлера подальше, в "секретном" направлении.
Это законченные пройдохи и манипуляторы, и мы еще наплачемся от них,но с хлебом- солью у них тут не выйдет, Украина им глотки вырвет и ручки шаловливые.
Все ,на что они могут расчитывать,это вовремя удрать.
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31.01.2022 16:03 Ответить
Ти перш за все КВНщик.
Що напоготові в КВНщиків в "тривожній валізі"?
Мабуть, жіноче плаття та хустка.)
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31.01.2022 14:30 Ответить
Завербовані КГБ КВНщики завжди напоготові. Для них кожний день може стати останнім.
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31.01.2022 14:35 Ответить
стефанчук - це типовий свин..
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31.01.2022 14:30 Ответить
Свинанчук
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31.01.2022 17:09 Ответить
Він як хрунь: не пропаде.
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31.01.2022 14:31 Ответить
У нас, у юристів, просто всі документи знаходяться разом.
Так, да?
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31.01.2022 14:34 Ответить
Стефанчука- Плохиша ,на фронт.
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31.01.2022 16:44 Ответить
ТАМ ЩЕ ЯК У "ВИДАТНОГО ЮРИСТА" ЛИСТІВКА " ЗА РУСЬ УСРУСЬ" І ЛИСТІВКА - ПРОПУСК ! Я ЗДАЮСЯ"
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31.01.2022 14:35 Ответить
стесняюсь спросить - в каком месте?!
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31.01.2022 14:35 Ответить
в самому любимому його президентом зеленським -в сраці.
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31.01.2022 14:37 Ответить
надёжно.
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31.01.2022 14:49 Ответить
Які документи ? На закордонну власність і рахунки ?
Кавеенщики бісові.
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31.01.2022 14:36 Ответить
юрист
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31.01.2022 16:13 Ответить
а жрать ты будешь свои документы? а лекарства и... бельё ?
или надеешься слинять
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31.01.2022 14:36 Ответить
При ихних деньгах это не проблема ,
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31.01.2022 15:50 Ответить
при ихних аппетитах.... они нам скоро пятки отгрызут ))))
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31.01.2022 15:59 Ответить
Пусть наш метр к кепке уже свалит и пусть вернется нормальный президент
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31.01.2022 14:38 Ответить
а як арахамія буде тикати свій американський паспорт? небезпечна таки робота спікера Верховної ради - сидить собі а біля ніг тривожний чемоданчик і думки -куди здриснути, ось кореші вже звалили.
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31.01.2022 14:40 Ответить
01.31.2022
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
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31.01.2022 14:41 Ответить
Нормальные власти бы ответили, что не будут бежать, а будут воевать! Эти же крысы только воровать и предавать могут!
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31.01.2022 14:42 Ответить
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31.01.2022 14:43 Ответить
Ага драпанут они как зайцы тревожно в аэропорт.Я бы им все вылеты запретил пусть со всеми нами остаются.
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31.01.2022 14:43 Ответить
Да сожрал он просто их вместе с "тревожной вализой" Вон какой пуз, там всё и все!
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31.01.2022 14:44 Ответить
Вопрос куда бежать?
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31.01.2022 14:46 Ответить
у Жириновского мама руськая, а папа юрист... бачили що вийшло
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31.01.2022 15:03 Ответить
Ну ось. Уже майже відкритим текстом. Накрали, і зібрались драпати з країни.
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31.01.2022 15:06 Ответить
Кроме документов наверняка еще белый флаг и пару загранпоспортов припасено. Классный выбор сделали зебилы
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31.01.2022 15:11 Ответить
Ну і пика,хоч цуценят бий.
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31.01.2022 15:21 Ответить
а представь его в окопе или танке . От хохота просто умрешь . И это второй человек, по Конституции, в стране
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31.01.2022 15:35 Ответить
по-моему в оригинале звучит так: "хоч пацюків бий"
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31.01.2022 16:01 Ответить
Цікаво, де у нього мозги зберігаються? Якщо вони,звичайно, є?
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31.01.2022 15:28 Ответить
У вас, юристів,
Закон - що дишло.
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31.01.2022 17:34 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVlMVTTN3GitkTlcYMvHvJG6mMRtFFm7CjkMHeTgG8MBpZWIdu36shLOKAW7w8yyt-mUMSNrWuK5xPiMGKN0KpOwhcodyX9oGkAW5f2DsVnwNvrk0-2yaDEN8yYtvR6ugg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7680556978637008?__cft__[0]=AZVlMVTTN3GitkTlcYMvHvJG6mMRtFFm7CjkMHeTgG8MBpZWIdu36shLOKAW7w8yyt-mUMSNrWuK5xPiMGKN0KpOwhcodyX9oGkAW5f2DsVnwNvrk0-2yaDEN8yYtvR6ugg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Стефанчук опять заявил, что хочет ввести в Украине дистанционное голосование в ВР. И даже привёл пример Польши и Великобритании. А потом посетовал, что Украина в этом вопросе отстаёт от таких держав. И, мол, если в этих странах граждане доверяют своим депутатам в таком вопросе, то странно не доверять украинским депутатам.

Нет, милейший! Как раз странно будет доверять депутатам среди которых есть насильник. А он, кстати, в ВР попал во фракции "Слуга народа" и при помощи Зеленского. Может есть хоть один насильник в парламентах Великобритании и Польши? Нет? А может в этих парламентах сидят "анал-табу депутаты", которые заказывали проституток во время работы ВР? Таких тоже нет? А в во фракции "Слуга народа" такой есть. В вашей фракции, гражданин Стефанчук. Или может хоть кто-то видел, чтоб в парламенте Великобритании или Польши депутат совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но после этого продолжал бы работать в парламенте, как ни в чем не бывало? А вашей фракции, "Слуга народа", такой депутат есть. Трухин, его фамилия. А еще в ВР есть такой депутат, как Юрченко. До парламента украл 4 бутылки пива из магазина, в ВР получил подрзрение от НАБУ, а потом попал в ДТП в состоянии наркотического опьянения. И он тоже попал в ВР в рядах "Слуг народа". В конце-концов, а может какого-то депутата польского или британского парламента называли наркоманом? Но именно так на днях депутат Европарламента Виола фон Крамон назвала, в твитте, Арахамию. И Стефанчук сравнивает этот сброд с парламентом Великобритании и Польши? Сначала до их уровня поднимитесь, а потом поговорим о доверии.

Кстати, ранее Стефанчук находил иные оправдания для введения дистанционного голосования, которое позволит в определенной ситуации голосовать депутатам из дому или из-за границы. "Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5", - говорил Стефанчук.

Ну, да. В случае нападения драпать решили и издалека голосовать по команде Ермака? Или 38 дней на каникулах было мало и хотите голосовать лёжа на пляжах Сейшел, Мальдив и Бали? Х@р вам! В законе чётко прописано - голосовать лично и в здании парламента на Грушевского. Не нравится? Сдавайте мандат. А ещё пусть Стефанчук назовёт хоть одного британского или польского депутата парламента, который бы слушая отчёт Главнокомандующего могли написать в сообщении другу ""Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни"? Не знаете таких? А депутат "Слуги народа" Анна Колесник написала именно так. Так что пусть в ВР сначала появятся депутаты, которые будут думать о государстве, как думают депутаты Польши и Великобритании, которым можно будет доверять, а не весь этот сброд, который туп, жаден и труслив. Тогда и поговорим о дистанционном голосовании. Но тогда в ВР уже не будет https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZVlMVTTN3GitkTlcYMvHvJG6mMRtFFm7CjkMHeTgG8MBpZWIdu36shLOKAW7w8yyt-mUMSNrWuK5xPiMGKN0KpOwhcodyX9oGkAW5f2DsVnwNvrk0-2yaDEN8yYtvR6ugg&__tn__=*NK-R #прислуги , Стефанчука и других марионеток Банковой. А пока это принимать нельзя. От слова совсем!
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31.01.2022 19:16 Ответить
Все конечно верно и поддерживаю. Единственное - если будет введено военное положение в связи с началом войны то разве парламент продолжает работать а депутаты греть жопу в тёплых креслах? Разве полнота власти не передаётся ставке верховного или Генштабу? А депутаты.? А депутаты на фронт воевать, уколов была военка в вузе командиром взвода по вус у кого не было стрелком-автоматчиком. Или я не прав? И юристы там сгодятся, толстоваты правда, но ничего похудеют и ещё и сраться начнут
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31.01.2022 21:33 Ответить
И ещё - Стефанчук, работа в комитетах это что? Это работа на Бали, Сейшелах или в Куршавеле с Давосом? Хорошие комитеты…
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31.01.2022 21:37 Ответить
 
 