Стефанчук о подготовке "тревожного чемоданчика": "У нас, у юристов, все документы всегда находятся вместе". ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук на каждом совещании лидеров фракций просит, чтобы народные депутаты даже в период работы в комитетах "были в зоне досягаемости" и при необходимости собрались в сессионном зале.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

Стефанчук заверил, что понимание в этом вопросе есть со всеми фракциями.

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Отвечая на вопрос, как он готовится к возможному полномасштабному вторжению России в Украину и имеет ли "тревожный чемоданчик", спикер подчеркнул: "Я продолжаю проживать на левом берегу… Я буду продолжать там проживать, поэтому мы готовимся как все граждане Украины. А что значит "тревожный чемоданчик"? У нас, у юристов, просто все документы находятся вместе. Все. У нас, у юристов, так всегда, а не только в этот период".