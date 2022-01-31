Проект "Без цензуры": Зеленский против Байдена. Почему Банковая ссорится с США?. ВИДЕО

Владимир Зеленский решил разрушить поддержку Украины Западом? Богдан Буткевич подождал, что скажут иностранные медиа и обозреватели о неожиданной пресс-конференции президента Зеленского для иностранных журналистов.

И теперь в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что говорит Запад об Украине, Зеленском и российском вторжении.

На фоне скопления российских войск недалеко от украинской границы, президент Украины Владимир Зеленский созвал пресс-конференцию для журналистов зарубежных медиа. Накануне прошел его телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что разговор между президентами "не состоялся хорошо". Что происходит в отношениях Украина-США? Смотрите обзор Богдана Буткевича для "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.