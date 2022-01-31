Проект "Без цензуры": Зеленский против Байдена. Почему Банковая ссорится с США?. ВИДЕО
Владимир Зеленский решил разрушить поддержку Украины Западом? Богдан Буткевич подождал, что скажут иностранные медиа и обозреватели о неожиданной пресс-конференции президента Зеленского для иностранных журналистов.
И теперь в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что говорит Запад об Украине, Зеленском и российском вторжении.
На фоне скопления российских войск недалеко от украинской границы, президент Украины Владимир Зеленский созвал пресс-конференцию для журналистов зарубежных медиа. Накануне прошел его телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что разговор между президентами "не состоялся хорошо". Что происходит в отношениях Украина-США? Смотрите обзор Богдана Буткевича для "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.
Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p_lypNd_ciQ
Байдену даже из кресла вставать не надо, чтобы ЗЕ без трусов по миру пустить.
Достаточно позвонить в Минюст и Минфин США и вся недвига, все счета Бубы станут ему недоступны. А, если еще и Коломоя хорошенько потрясти, то он ЗЕ своими руками удавит.
Кацапская элита предпоситает хранить бабло подальше от РФ совсем не случаянно.
Ви вибрали клоуна артиста керувати Україною. Що ви тепер хочете ? Він
робить те що не вміє і не знає
Ну, що ж, Порох у гарній компанії!
ЗЕ по тому же принципу в презы выбирали - очень нравилось, как он Пороха кривляет и стебет.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить и беседавать с Путиным, общаться через ермака-козака.
Мерзавец арахамия и вся шваль с ОП играют под сценарий агента ермака.
Каже що Україна війни не хоче, і в РФ кажуть що війни не хочуть. Виходить з його риторики, що саме Запад хоче війни і накачує страну зброєю і розхитує ситуацію. Хитрожопий падло поц.
Скрити плани не вийшло а тому вже відверто хамлять українцям Україні і її партнерам.
Знову СОЧІ - знову Олімпіада знову стріляти не будемо як у Криму.