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Проект "Без цензуры": Зеленский против Байдена. Почему Банковая ссорится с США?. ВИДЕО

Владимир Зеленский решил разрушить поддержку Украины Западом? Богдан Буткевич подождал, что скажут иностранные медиа и обозреватели о неожиданной пресс-конференции президента Зеленского для иностранных журналистов.

И теперь в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что говорит Запад об Украине, Зеленском и российском вторжении.

На фоне скопления российских войск недалеко от украинской границы, президент Украины Владимир Зеленский созвал пресс-конференцию для журналистов зарубежных медиа. Накануне прошел его телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что разговор между президентами "не состоялся хорошо". Что происходит в отношениях Украина-США? Смотрите обзор Богдана Буткевича для "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20873) пресс-конференция (324) СМИ (3842) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+33
...Не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:32 Ответить
+30
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31.01.2022 17:36 Ответить
+22
Чому Банкова свариться зі США?

- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
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31.01.2022 17:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
...Не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:32 Ответить
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31.01.2022 17:36 Ответить
Зеленский ссорится с Байденом, потому что хочет Украину сдать Путину. Потому что такое поведение никак по другому нельзя объяснить. А Путину хочет в глаза посмотреть. Патронный завод Зеленский с Порошенком построили? Нет. При Порошенко спалили все склады снарядов, за это никто не ответил, а Зеля ничего не построил, не захотел, вот и работа на армию и на Украину. Мы воюем 8 лет и нет у нас патронного завода, вооружение создается на минимуме, вроде бы у нас и войны нет. У нас самые мощные в мире ракеты, но они не для нашей армии, Зеленский все сделал, чтобы не было у нас хорошего вооружения, чтобы освободить Украину, чтобы не погибали каждый день наши защитники. Наша власть заинтересована только в разграблении и уничтожении страны. Наша власть превратила страну в колонию, которую грабят и уничтожают все кому ни лень, в том числе и свои чиновники, олигархи, политики и депутаты.
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31.01.2022 17:55 Ответить
А в Чехії хто склади попалив?
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31.01.2022 18:29 Ответить
ПОРОШЕНКО!!! (У Ларочки він у всьому винен! Добре що не знає про "пермське вимирання" і "мексиканський астероїд" а то і у вимиранні життя на Землі звинуватила -б!)
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31.01.2022 18:36 Ответить
де ви був пропав?
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31.01.2022 21:24 Ответить
То у когось "галюни"
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31.01.2022 21:28 Ответить
Палит наш агрессор, а охраняют склады украинцы, и когда склады стали гореть один за одним, Порошенко и пальцем не повел чтобы укрепить охрану.
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31.01.2022 18:45 Ответить
Тыць , та й розвиднiлось... Все склады при Порошенко начали перемещать в подземные, вновь построенные, хранилища.
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31.01.2022 21:26 Ответить
Самые мощные ракеты, это какие именно?
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01.02.2022 11:51 Ответить
Чому Банкова свариться зі США?

- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
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31.01.2022 17:36 Ответить
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31.01.2022 17:37 Ответить
Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45
https://www.youtube.com/watch?v=p_lypNd_ciQ
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31.01.2022 17:39 Ответить
Патамуша упартрєбленіє всякай хрєні ума нє додає...
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31.01.2022 17:43 Ответить
Патамушта Вовка российский агент.
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31.01.2022 17:45 Ответить
Почему ссорятся? Да пАтАмуШТА, мозг еще зеленый, а когда созреет,- будет уже поздно. Срочно лоботомию!!!
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31.01.2022 17:48 Ответить
Не соглашаться на 100% со всем что говорит и/или делает США - не значит ссориться с США, если они сами этого не хотят.
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31.01.2022 17:48 Ответить
Що тут неясного, все вже було видно з самого початку, з дня інавгурації. Ненависть до Порошенка -- це ненависть до України. Той, що для нас монстр, для нього друг, а не агресор.
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31.01.2022 17:51 Ответить
Ранее совпадали желания преЗЕдента и Пукина на счет Порошенко, а теперь уже совпадают взгляды на паРашкинскую угрозу.....видимо, Штаты и Бриты прозревают от этих "патриотов" с 95-го квартала.....
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31.01.2022 17:56 Ответить
https://espreso.tv/yarosh-do-zelenskogo-pered-tim-yak-shchos-vigoloshuvati-dumayte-i-ne-pidigravayte-rosiyskiy-agenturi Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі

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31.01.2022 17:53 Ответить
А ПУТИН СЦЫТ ЯРОША КАК И БОГА )))
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31.01.2022 19:32 Ответить
а чего зеле "не підігравать російській агентурі"? если ВСЕ факты говорят о том, что он и есть эта самая расейская агентура!
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01.02.2022 07:27 Ответить
Ще день і будуть писати ,що Зеленський і Байден набили один одному морди!
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31.01.2022 17:58 Ответить
Тут такое дело...

Байдену даже из кресла вставать не надо, чтобы ЗЕ без трусов по миру пустить.

Достаточно позвонить в Минюст и Минфин США и вся недвига, все счета Бубы станут ему недоступны. А, если еще и Коломоя хорошенько потрясти, то он ЗЕ своими руками удавит.
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31.01.2022 18:02 Ответить
Всі гроші Вовіка по офшорах, частина- в російських банках.
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31.01.2022 18:31 Ответить
А в чьей юрисдикции находится большая часть оффшоров? Просто поинтересуйся.
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31.01.2022 18:55 Ответить
А хранить бабло в РФ может только полный даун.

Кацапская элита предпоситает хранить бабло подальше от РФ совсем не случаянно.
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31.01.2022 18:59 Ответить
Да, и в индусы с их бинди смогут легко посвятить, если чЬО.
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31.01.2022 18:52 Ответить
зесрань может только губами промеж ног Байдена буцнуть
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31.01.2022 18:26 Ответить
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна. и на кого оно работает, загадка
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31.01.2022 18:08 Ответить
Чому Банкова свариться зі США? Джерело:

Ви вибрали клоуна артиста керувати Україною. Що ви тепер хочете ? Він
робить те що не вміє і не знає
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31.01.2022 18:10 Ответить
Зе клоун гарно робить тільки одне - підігрує Кремлю
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31.01.2022 18:11 Ответить
Воно уже не лише проти Порошенка воює, а і проти Байдена?
Ну, що ж, Порох у гарній компанії!
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31.01.2022 18:13 Ответить
Гопник він, а хто він - сам додумай.
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31.01.2022 19:06 Ответить
против Байдена этот зелёный гопник играет уже давно, когда на просьбу трампона организовал уголовное дело с помощью "своего прокурвора"! забыли?
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01.02.2022 07:23 Ответить
Будкевича -в президенти, клоуна-в цирк
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31.01.2022 18:13 Ответить
У Буткевича дружина дуже неадекватна, плюс пишається російським прізвищем ;Єрмалаєва; та ;вєлікай історієй; предків при дворі Петра Першого. Хоча прізвище діда-баби Ярмоленко.
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31.01.2022 18:34 Ответить
Чому відразу в президенти ?
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31.01.2022 18:41 Ответить
У некоторых так принято.

ЗЕ по тому же принципу в презы выбирали - очень нравилось, как он Пороха кривляет и стебет.
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31.01.2022 18:57 Ответить
За Зевіслюка проголосував люмпен, якому пообіцяли молочні ріки з кисельними берегами і все нашару 😠
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31.01.2022 19:05 Ответить
Можно сказать, третий год подряд мы читаем обоснованые и очевидные факты предательства комуняки, и шо с того, зе так и продолжает свою "работу", и ни один волосок не упал с его головы, хотя он продолжает антиукраинскую деятельность, и до каких пор?
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31.01.2022 18:16 Ответить
слушаю заседание совбеза ООН. кцпская небензя уже три раза ссылалась на клоуна
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31.01.2022 18:16 Ответить
Також дивлюсь засідання Совбеза ООН , так , дійсно , кацап Небензя згадав Зевіслюка в своїй промові і це огидно 😡
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31.01.2022 18:40 Ответить
Зелений сморід 🤮
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31.01.2022 18:16 Ответить
Доливалась відео) Богдан, тішусь та гордість розпирає, що в наші й країні такі розумні люди!))
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31.01.2022 18:21 Ответить
Згадався фільм "Назад в будущее " коли життя пішло по парарельній жахливій реальності , у нас вже майже три роки кошмарна реальність ,бо влада діє по сценарію фільму жахів.
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31.01.2022 18:42 Ответить
Це не влада увiмкнула цi жахи, а тупо 73%.
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31.01.2022 18:49 Ответить
73% не винні, вони за пришвидшення реформ голосували, але неук всьо перекакав.
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31.01.2022 19:07 Ответить
Та не свистите мне про целомудрие дурачков , которые увидели в тупом клоуне какие- то перемены в своей жизни.
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31.01.2022 21:37 Ответить
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31.01.2022 18:44 Ответить
А ведь зебил делает разворот на 180*, как и шлепер. Пыльнуемо кордони зсередини.
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31.01.2022 18:47 Ответить
Задолбали "пониматели" домыслами. Кому реально итересно - https://ukrainian.voanews.com/a/6416398.html ссылка на "Голос Америки" на эту тему.
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31.01.2022 18:55 Ответить
Как одноклеточный ************* подставил Штаты и Великобританию , всех друзей Украины.. Россияне с кайфом цитировали клоуна - наркошу ,, нагнетают напряженность , угрозы нет ,, Когда это тупое падло спрыгнет с кокса и не так явно будет выполнять приказы ФСБ????Вместо благодарности за поддержку - подставляет и просто плюетна друзей и по прежнему лезет ,, смотреть в глаза ,, и целоваться. Нет слов ....редкая ****
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31.01.2022 19:16 Ответить
Якщо ЗЕ посвариться із Заходом, то Путін проковтне Україну.
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31.01.2022 19:22 Ответить
ЗЕ-головнокомандувач готується до капітуляції і керує так, що тероборона і резервісти голі і босі, без засобів захисту і без зброї. Якщо завтра війна, то резерв і тероборона не встигнуть отримати зброю і змушені будуть воювати палками, або чекати коли щось підвезуть союзники, а може і не підвезуть. Засоби захисту треба видати резерву вже зараз під особисте зобов'язання.
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31.01.2022 19:23 Ответить
Найкраща система тероборони у Швейцарії, коли кожен військовозобов'язаний має все необхідне спорядження і зброю під рукою і заздалегідь знає своє місце на полі бою. Нажаль, в Україні при існуючій системі управління, може статися керований хаос, який не дасть основним силам тероборони і резервістів, вчасно підготовленними вступити у бій.
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31.01.2022 19:24 Ответить
У Швейцарии совершенно другая специфика, горная страна, там достаточно контролировать горные перевалы, чтоб противник не вошел, во вторых куча тунелей и бункеров, в которых половина Швейцарии может спрятаться
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01.02.2022 11:55 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ООН ОБЯЗАЛА ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ ПОКРАСИТЬСЯ РЫЖИМ ЦВЕТОМ КАК КЛОУНЫ !!!
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31.01.2022 19:29 Ответить
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31.01.2022 19:31 Ответить
Верховный президент кричит на весь мир.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить и беседавать с Путиным, общаться через ермака-козака.
Мерзавец арахамия и вся шваль с ОП играют под сценарий агента ермака.
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31.01.2022 19:46 Ответить
ЗеБобік дуже хоче догодити путіну, показати, що він самостійний крутий хлопець, який самого Байдена посилає. Голуб миру такий собі.

Каже що Україна війни не хоче, і в РФ кажуть що війни не хочуть. Виходить з його риторики, що саме Запад хоче війни і накачує страну зброєю і розхитує ситуацію. Хитрожопий падло поц.
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31.01.2022 19:51 Ответить
кучка проданного зеленого дерьма сливает Украину. До конца президентского срока страны не будет. Подонков нужно убирать немедленно
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31.01.2022 20:10 Ответить
Не, в Европу вам нельзя, вы чужим президентам верите, а своего гнобите. Там не любят таких чмошников
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31.01.2022 20:53 Ответить
Банковая лезет вза ллупу потому что путин так велел.
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31.01.2022 20:55 Ответить
Банковая хочет импичмент по факту, а не по закону.
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31.01.2022 20:56 Ответить
Антісімізмом не тхне але щось їх багато у керівництві......... і працюють вони не ворога.
Скрити плани не вийшло а тому вже відверто хамлять українцям Україні і її партнерам.
Знову СОЧІ - знову Олімпіада знову стріляти не будемо як у Криму.
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31.01.2022 21:27 Ответить
Зрадник відкрито працює на московію.
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01.02.2022 07:34 Ответить
у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата в Фекалистане несколько киностудий которые он контролирует через "не добитого" шефира и его брата+ офшоры с ними связанные и которые заметьте ни кто у него не забирают и ультиматумы не выдвигают о продаже в отличии от Пороха и липицка+ жилье в маЦковии и Крыму (которые были переоформлены по "законам" ПИД,,,раши), эта Гнида изначально поставлена ботаксным, Педофильным Шнырем через афериста беню для развала страны изнутри!!!!
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01.02.2022 10:10 Ответить
Зеленский зрадник,предатель и с вытекающими ворог незалежної УкраЇни!
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01.02.2022 14:55 Ответить
 
 