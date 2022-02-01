Панических атак и настроений нет, а мы не должны их подогревать, - Верещук. ВИДЕО

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала не подогревать панические настроения, учитывая шаги России, которые могут спровоцировать новый виток агрессии.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Верещук напомнила, что война с Россией продолжается с 2014 года, а власти понимают угрозы и готовятся к ним.

"Нет причин паниковать – у нас восьмой год война. Агрессия России с февраля 2014 года наглядная – оккупация и аннексия Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Что еще для западных партнеров должно быть более красноречивым? Все шаги России, которые могут спровоцировать новый виток агрессии? Мы это понимаем, мы к этому готовимся, у нас есть план, у нас есть стратегия и мы знаем, что делать. Это не 14-й год - мы готовы и будем готовы еще лучше. Потому каких-то панических атак и настроений на востоке точно нет, а мы не должны их подогревать", - сказала Верещук.

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