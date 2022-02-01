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Новости Видео Война
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Панических атак и настроений нет, а мы не должны их подогревать, - Верещук. ВИДЕО

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала не подогревать панические настроения, учитывая шаги России, которые могут спровоцировать новый виток агрессии.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Верещук напомнила, что война с Россией продолжается с 2014 года, а власти понимают угрозы и готовятся к ним.

"Нет причин паниковать – у нас восьмой год война. Агрессия России с февраля 2014 года наглядная – оккупация и аннексия Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Что еще для западных партнеров должно быть более красноречивым? Все шаги России, которые могут спровоцировать новый виток агрессии? Мы это понимаем, мы к этому готовимся, у нас есть план, у нас есть стратегия и мы знаем, что делать. Это не 14-й год - мы готовы и будем готовы еще лучше. Потому каких-то панических атак и настроений на востоке точно нет, а мы не должны их подогревать", - сказала Верещук.

Читайте: Договоренности советников лидеров Нормандского формата о режиме "тишины" - это "шаг вперед", - Верещук

Автор: 

россия (96246) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+21
Повторюю,коли роздавали розум-Верещук літала на парасольці...
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01.02.2022 10:34 Ответить
+15
Зачем с утра эту рожу показывать?
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01.02.2022 10:35 Ответить
+7
Який "план і стратегія" може бути у корупціонерки-************, яку люди видворили з Рави Руської, де вона була мером.
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01.02.2022 11:27 Ответить
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Повторюю,коли роздавали розум-Верещук літала на парасольці...
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01.02.2022 10:34 Ответить
судя по словам верещук - "паники нет".. но при этом зеЛох орал "не паниковать!".. т.е. паника таки была именно у клована))
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01.02.2022 10:45 Ответить
Який "план і стратегія" може бути у корупціонерки-************, яку люди видворили з Рави Руської, де вона була мером.
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01.02.2022 11:27 Ответить
Верещук еще с домайданных времен работала на Суркова и ФСБ
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01.02.2022 12:42 Ответить
Зачем с утра эту рожу показывать?
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01.02.2022 10:35 Ответить
Посмотрим на эту дурепу когда все начнет сыпаться!!
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01.02.2022 10:35 Ответить
Да прямо, таки і ніхто бомбосховища не шукає і тривожні валізи не збирає, навчання тероборони не проводить.
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01.02.2022 10:42 Ответить
Чмо ты ****..
Что бы небыло паники,нужно вооружать армию,а не закатывать деньги в асфальт.
Богатеет Беня и Ахметов,а мы все в жопе.
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01.02.2022 10:50 Ответить
Бєня і зебєня.
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01.02.2022 11:29 Ответить
Парасольку далеко не ховай.
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01.02.2022 10:50 Ответить
Лети родная, лети !
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01.02.2022 10:51 Ответить
Уберіть цю тьотю і не буде панічних настроїв.
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01.02.2022 10:57 Ответить
Верещук /захарова масло ,холст. Алкоголь- марафет
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01.02.2022 11:10 Ответить
Отой весь шум, паніка ця вся - це ж русофобія, правда дяденька?
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01.02.2022 11:25 Ответить
"Мовчи,бабо,знай мовчи,менше гріха буде." О.Забужко. "Казка про калинову сопілку".
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01.02.2022 11:33 Ответить
Сусідський дід сказав, що вона тупа *****. А дід ніколи не помиляється.
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01.02.2022 11:51 Ответить
Боже , за что такое наказание
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01.02.2022 11:55 Ответить
Хочешь мира , готовься к войне. Ну и при чем тут паника. Интересно что они будут говорить если Раша все таки обострит ситуацию на фронте. ( А то будет как по Крыму.. все говорили что сразу на следующий день после окончания Сочинской Олимпиады начнется оккупация Крыма, что и произошло, а наши руководители стали говорить что это была " полная неожиданность", второй раз подобная отмазка не пройдет, даже с учетом что тогда это говорили одни, а сейчас другие.
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01.02.2022 12:29 Ответить
Панічні настрої продукує влада безглуздими заявами, особливо, коли вони закінчуються словами "все під контролем". Як тільки чуєш ці слова, відразу виникає думка, що все ще більш погано ніж здавалося. Три року постійної брехні вже навчили людей не вірити жодному слову від зелених та готуватися до гіршого.
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01.02.2022 13:24 Ответить
Это ж та у которой муж в руководстве Альфы сейчас, а во времена Майдана керував штурмом Дома Профспилок, где сгорели раненые майдановцы
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02.02.2022 01:08 Ответить
 
 