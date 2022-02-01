Отличить COVID-19 от ОРВИ можно только с помощью тестирования, – Кузин. ВИДЕО

Определить, чем именно болеет человек, COVID-19 или другим вирусным заболеванием, возможно только с помощью тестирования.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Никаких альтернативных путей, как отличить – это "Омикрон" или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты на респираторную группу, например грипп, или быстрые тесты на коронавирус. Только так можно определить диагноз", – отметил Кузин.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что пока хотя и наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей, однако они по-прежнему переносят коронавирус легче взрослых.

В то же время у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела. Вместе с тем существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок. Вакцинация помогает защитить одинаково как детей, так и взрослых от тяжелых рисков COVID-19.