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Отличить COVID-19 от ОРВИ можно только с помощью тестирования, – Кузин. ВИДЕО

Определить, чем именно болеет человек, COVID-19 или другим вирусным заболеванием, возможно только с помощью тестирования.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Никаких альтернативных путей, как отличить – это "Омикрон" или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты на респираторную группу, например грипп, или быстрые тесты на коронавирус. Только так можно определить диагноз", – отметил Кузин.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что пока хотя и наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей, однако они по-прежнему переносят коронавирус легче взрослых.

В то же время у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры тела. Вместе с тем существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок. Вакцинация помогает защитить одинаково как детей, так и взрослых от тяжелых рисков COVID-19.

Автор: 

ОРВИ (207) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Зачем видризняты сорта соплей? Шоб на тестах бабло хорошо зарабатывалось?
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01.02.2022 10:47 Ответить
+10
Ковид уже стал простым ОРВИ ,но поворовать-то ещё ох как ХОТЦА ..
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01.02.2022 10:56 Ответить
+3
А почему он так говорит? Потому что если брать ПЛР тест, то он работает на основе библиотек, которые в него закладывают, т.е. ищет в организме что-то похожее из библиотеки (а симптомы ковид и орви схожи). По сути, как говорил создатель теста, можно определить что угодно у кого угодно (для тех, кому выгодно). Если брать экспресс, то там ваще разнос дикий - сдал +, через полчаса уже -.
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01.02.2022 11:59 Ответить
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Зачем видризняты сорта соплей? Шоб на тестах бабло хорошо зарабатывалось?
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01.02.2022 10:47 Ответить
Ось таке вставляння українського слова у російську мову - вірна ознака кацапа. Для них це неабияк смішно. Тепер зрозуміло, чому ти аж із штанів вистрибуєш, аби тільки зростала захворюваність в Україні.
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01.02.2022 11:49 Ответить
Моє вставляння українського слова у російську мову ніяким чином не грабує жодного українця на відміну від реальних дій оцього "щирого українця" кузіна, який мабуть одягає на кожне свято вишиванку, розмовляє українською мовою і з подачі цього мерзотника грабуються сотні тисяч українців.
Відрізняти к від грві за допомогою небезкоштовних тестів - це гірше набагато аніж вставляння українського слова у російську мову.
Але для вас важлива не суть, а форма))) Ви вже стали тупіше упоротих ватанів.
Пєчалька.
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01.02.2022 12:06 Ответить
Ну да, не грабує. Просто на кожного госпіталізованого з ковідом витрачається з наших податків по 22-28 тис гривень. І серед госпіталізованих переважна більшість - нещеплені.
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01.02.2022 12:33 Ответить
Антип кем тратится ? Если у нас люди лечатся за свои ?
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01.02.2022 12:36 Ответить
Да ну? Прям-таки все из своего кармана платят зарплаты врачам, аппараты ИВЛ покупают, кислородные баллоны и тп? Я не исключаю, что часть людей вынуждена так делать из-за переполнения отделений и дефицита мед оборудования. Но перегруз реанимаций и инфекц. больниц влетает в нехилые деньги из бюджета. А перегруз в основном дают антиваксеры.
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01.02.2022 13:44 Ответить
Антип не грузи бредом а просто поинтересуйся во сколько обходится день в реанимации родственникам . Узнай сколько платить хирургу, сколько анестезиологу и всем остальным я прошёл через это лично
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03.02.2022 15:56 Ответить
И да всё это начиная с горбольницы,потом областная , потом Киев , везде нахрен ты не нужен без денег и оплаты врачам ,даже по направлению . Сейчас лучше сдохнуть чем семью вгонять в кабалу
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03.02.2022 16:03 Ответить
Повторяю из предыдущего поста для плохо видящих крокодилов

Я не исключаю, что часть людей вынуждена так делать из-за переполнения отделений и дефицита мед оборудования. Но перегруз реанимаций и инфекц. больниц влетает в нехилые деньги из бюджета. А перегруз в основном дают антиваксеры.
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03.02.2022 16:15 Ответить
Якась дивна у вас логіка. З чього ви взяли, що тестування є методом лікування одного із видів ГРВІ?
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01.02.2022 12:54 Ответить
Можливо, ви не чули, що діагностика це 50% лікування.
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01.02.2022 13:45 Ответить
антипко, ну ти комуняка (100%ий) , знову маніпулюєш. але що ти ще вмієш? тестування (хоча яке це тестування?) - це не є вичерпною дією процесу діагностики? нащо знову говориш напівправду? хоча що від таких, як ти ще чекати? І ще - не змішуй діагностування і лікування
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01.02.2022 14:50 Ответить
матко, то тобі здається. Як і те, що я десь писав, що тестування - то є вичерпною дією процесу діагностики.
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01.02.2022 14:59 Ответить
а що від зростання захворюваності рятує? вакцина не рятує, локдаун не рятує, мандати на носіння масок/вакцинацію не рятують. ви знаєте якийсь секретний спосіб?
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01.02.2022 12:33 Ответить
тест можна безкоштовно отримати через сімейного лікаря
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01.02.2022 12:32 Ответить
В Америке эти тесты отменили из -за " невозможности отличать грипп от короны "
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01.02.2022 12:38 Ответить
в сша багато чого відмінили у нормальних штатах) але нашим пох, у нас є центральна влада, яка всім диктує як жити, а людям по кайфу, терплять.
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01.02.2022 12:39 Ответить
Вранье. Просто в США перешли на другие тесты, которые за один анализ определяют и ковид и вид гриппа.
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01.02.2022 13:48 Ответить
Вот именно,коронобесы уже незнают как бабло стричь с людей!аферисты хреновы!уже никто вам не верит!
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01.02.2022 12:59 Ответить
Прямо Ванга, все знает, наверное даже медицинское образование имеется?
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01.02.2022 10:48 Ответить
Ковид уже стал простым ОРВИ ,но поворовать-то ещё ох как ХОТЦА ..
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01.02.2022 10:56 Ответить
Он и был, обычной простудой!
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01.02.2022 13:16 Ответить
Сходи до вітру Вася, ніколи ковід не був звичайною застудою!
Питання, які захворювання ви відносите до звичайних застуд? )))
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01.02.2022 14:15 Ответить
Для довідки, простуда, це ЛЕГКІ запалення ВЕРХНІХ дихальних шляхів, носоглотка, трахея.
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01.02.2022 14:18 Ответить
Ще не став, але вже близько до ГРВІ.
Погано, що разом з ГРВІ збільшить сезонну смертність.
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01.02.2022 14:12 Ответить
Про КОВИД, который, как некоторые утверждают, "простой ОРВИ".

Найавторитетніший у світі медичний журнал "Ланцет" опублікував результати дослідження, які свідчать про те, що діти, які народились від батьків, що хворіли на COVID, можуть мати IQ, знижений на 20%. Повідомлено також, що подібні дані виявлено у дорослих.
Вірогідною причиною названо ушкодження мозку. Проте невідомо, наскільки воно буде стійким.
При грипі та інших гострих респіраторно-вірусних інфекціях такого виявлено не було.
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01.02.2022 11:32 Ответить
ТО есть, вы, зелебобики, переболели ковидом по несколько раз, когда это еще не было мейнстримом?
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01.02.2022 11:42 Ответить
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01.02.2022 13:08 Ответить
Думка цікава, але яке відношення має MIKO до зелебобіків?

Втсновки, не усі прохоботи претендують на підвищенний IQ(
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01.02.2022 14:22 Ответить
Таки как они тесты на IQ проводят у детей с возрастом до 2 лет максимум . Вас это не смущает ,и таки какой процент этих детей у вакцинированных и наоборот ? Дайте всю раскладку по этим исследованиям.
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01.02.2022 12:34 Ответить
це чистої води наукоподібний лохотрон. Мені дуже цікава метода визначення параметрів IQ у дітей до 2 років і, що цікаво ще більше, як там ТОЧНО сформулюванні висновки. Наприклад, чи є там такі цікаві слова як : "можливо", "очікується", "мабуть" і т.п.
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01.02.2022 13:12 Ответить
чорт забирай.. бігом за бустером. з ним же ви не захворієте, чи не так?
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01.02.2022 12:35 Ответить
ну і однозначно, ми очікуємо посилання на статтю в Лансеті. нам же також цікаво отримати частку знань. які має дописувач цієї інформації
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01.02.2022 13:13 Ответить
Навіщо це тобі? Якщо ти не в стані шукати в Гуглі за словами COVID, IQ i Lancet, то нічого тобі моє пряме посилання не дасть. Це тільки перевантажить твої 8 байт.
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01.02.2022 13:20 Ответить
ти ж розказав про такі важливі здобутки на форумі - давай посилання.
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01.02.2022 14:52 Ответить
і не переживай про мої 8 байт. ти ж дивись, які воно слова знає. Ти ще може мінск, ес і роботрон з мозовією знаєш? а розумник?

давай посилання.
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01.02.2022 14:54 Ответить
Давай, фідошник, мінска і ес см давно немає, так шо марш в Гугл, або зразу на сайт ланцета. Там все знайдеш, про що я повідомив.
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01.02.2022 15:17 Ответить
ти мені нарозказуй,хто я. давай посилання на дослідження, яке ти засвітив і на його результати посилаєшся в своїх аргументах. він на мою особу перейшов ))) посилання давай !!!
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01.02.2022 15:21 Ответить
А когда Главный санитарный врач совместно с Министром Ляшко обоснованно дадут украинцам информацию - почему очень часто ПРЛ-тесты, в т.ч. и платные, сделанные повторно в разрыв день-два, дают противоположные результаты и никто ха это не отвечает? А это выкачка денег. Почему после даже двухкратной вакцинации люди снова подхватывают Короновирус и причем не однократно и даже со смертельными исходами? Почему людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами? Почему при том, что до сих пор не доказано, что вакцинированные люди гарантированно не могут быть переносчиками вирусов, а в отдельных городах , в частности в Мариуполе местные власти планируют запретить ездить в общественном транспорте не вакцинированным жителям? Почему Минздрав в стороне от такой самодеятельности местных властей, которую можно приравнять к геноциду? И это при том, что ВОЗ еженедельно напоминает, что вакцинация чисто добровольное дело, т.е. реально обязывающих нормативных документов по этому вопросу нет!!!
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01.02.2022 11:55 Ответить
"Почему людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами? "
Читай:
После первоначального успеха программы вакцинации от дифтерии, сведшей заболеваемость в СССР к единичным случаям (52 случая в 1975 году), заболеваемость стала возрастать, увеличившись к 1985 году в 100-250 раз для разных возрастных групп. К 1986 году была осознана необходимость ревакцинации взрослых, однако по экономическим и организационным причинам эта программа была воплощена в жизнь лишь частично, до 1993 года взрослые не получали плановых противодифтерийных ревакцинацийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-uroki-89 [89] . Вместе с тем, с 1986 до 1991 года охват населения курсом первичной вакцинации снизился и составлял менее 70 %, часто встречались фальсифицированные записи о прививках в медицинских картах. Снижение охвата вакцинацией произошло, в том числе, вследствие массовых отказов от вакцинации детей, связанных с активной деятельностью активакцинаторского движенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-90 [90] .

В 1990-е годы в странах бывшего СССР возникла эпидемия дифтерии, заболело более чем 150 тыс. человек, из них около 5 тысяч погибло. Пик заболеваемости пришёлся на 1994-1995 годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-91 [91] . Одной из основных причин вспышки эпидемии, наряду с общим развалом системы здравоохранения, считается значительное количество недостаточно привитых против дифтерии, прежде всего - отсутствие массовой ревакцинации взрослых, не имеющих пожизненного иммунитета в результате предыдущей широкой вакцинации в детском возрастеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-uroki-89 [89] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-92 [92
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01.02.2022 12:39 Ответить
ей, комуняка, то чому: "Почему людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами."

Що ти понаписував багато, але на це запитання так і не відповів?
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01.02.2022 13:16 Ответить
Сам ти комуняка. Спробуй тепер з включеним мозком прочитати.
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01.02.2022 13:31 Ответить
комуняка ти, комуняка. ні разу цього твердження не заперечив, тільки зникав з форуму ))))))
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01.02.2022 14:56 Ответить
Бо будь-якій людині, що вміє логічно мислити видно твою брехню. Я пишу про те, що щеплення від дифиерії, які робили в Совку діяли не все життя, а ти намагаєшся це заперечити. То хто тут комуняка?
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01.02.2022 15:04 Ответить
так, ти комуняка. ти маніпулятор: підміна, напівправда, перекручування, замовчування. все це твої способи дискусії. І комуняцькі.

розмова була про ковід, дописувач, до якого ти впрігся коментувати писав одне. ти його аргументи проігнорував і перекрутивши почав нав'язувати своє, на його питання не відповів, сформулював своє і на своє і почав відповідати - маніпулятор. ))) знаємо таке, знаємо. комуняка )))
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01.02.2022 15:15 Ответить
Ти брехун.
Питання "Почему людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами? " міститься в пості . Відповідь на нього я дав.
Одной из основных причин вспышки эпидемии, наряду с общим развалом системы здравоохранения, считается значительное количество недостаточно привитых против дифтерии, прежде всего - отсутствие массовой ревакцинации взрослых, не имеющих пожизненного иммунитета в результате предыдущей широкой вакцинации в детском возрасте.

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01.02.2022 15:22 Ответить
відповідай на його запитання,комуняка і брехун. А то понаписував тут полотна тексту пустого. У нього дуже просте запитання: чому попередня вакцинація ( у минулі десятилітня) давала стійкий результат, а це "одоробло",яке ви чомусь називаєте вакцинацією ні до чого не привело (і не факт що не приведе до поганого)? Стійкого результату, як від попередніх вакцинальних заходів немає. Питає чому? а ти почало щось писати в "ту степь", знову перекручуючи і говорячи напівправду
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01.02.2022 15:30 Ответить
Від дифтерії потрібна ревакцинація кожні 10-15 років. В пізньому совку пішла мода на антиваксерські погляди, замість медицини - Кашпіровіський і Чумак і т.п. Серед батьків в СРСР пішла мода відмовлятися від щеплень або купувати довідки. Це все і призвело до спалаху дифтерії в 90-х роках.
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01.02.2022 15:40 Ответить
З приводу твоїх фантазій, що я комуняка (що досить дивно, я на форумі давно мене багато хто добре знає), то почитай мої діалоги з любителем СРСР хоча б тут:
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01.02.2022 15:44 Ответить
Тепер з приводу стійкості результату при щепленні проти віспи.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%83_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%96_(1959-1960)#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Ліквідація спалаху віспи у Москві (1959-1960)

"Уряд розпорядився в екстреному порядку доставити оспенну вакцину для тотального щеплення населення Москви і Московської області. Протягом трьох днів в розпорядження Московської міської санітарно-епідеміологічної станції було доставлено літаками 10 млн доз вакцини з Томського, Ташкентського інститутів вакцин і сироваток."

Ти не задавав собі питання, а нащо тоді була проведена тотальна вакцинація, якщо щеплення від віспи захищає на все життя?
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01.02.2022 17:02 Ответить
не заляпуй запитання - перший дописувач і я очікуємо відповідь так й я думаю, багатьом на форумі буде цікава відповідь на вказані питання.
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01.02.2022 17:15 Ответить
Щось голова у тебе погано працює. Постковід?
Ось це - "людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами" - брехня.
Так тобі зрозуміліше?
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01.02.2022 17:24 Ответить
якби ти був вартий дискусії, то я б відповів щось більш адекватне, але з тобою, комунякою, маніпулятором немає про що говорити серйозно. Ти з навіть в цьому моменті як вуж викручуєшся - тебе людина запитала, контекст питання зрозумілий, а ти почало щось ліпити, чіплятися до нечітких його висловлювань. Ти непотріб. Я з тобою без реальної нагальності тут на форумі не буду спілкуватись. Коментувати тебе буду, бо таких, як ти потрібно виводити на чисту воду, упоротих (це ж треба як ім'я відповідає поведінці).
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01.02.2022 18:24 Ответить
Міг би і коротше сказати, що ти сів у калюжу і сказати тобі нічого. Та людина в своєму запитанні неілюзорно збрехала, з приводу чого я сповістив про це її і натовк пикою у цей факт тебе.
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01.02.2022 18:38 Ответить
А почему он так говорит? Потому что если брать ПЛР тест, то он работает на основе библиотек, которые в него закладывают, т.е. ищет в организме что-то похожее из библиотеки (а симптомы ковид и орви схожи). По сути, как говорил создатель теста, можно определить что угодно у кого угодно (для тех, кому выгодно). Если брать экспресс, то там ваще разнос дикий - сдал +, через полчаса уже -.
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01.02.2022 11:59 Ответить
Если бы это было так, то все ПЦР тесты давали бы положительные результаты.
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01.02.2022 13:32 Ответить
 
 