"Свобода для Грузии – это победа Украины в войне против России", - семья Мамулашвили. ВИДЕО

Вступление Украины и Грузии в НАТО – красная линия для России. Именно в своем ультиматуме Западу Москва подчеркнула, что расширение альянса на восток недопустимо, и что будет жестко действовать в ответ. Как РФ снова поглощает Грузию, пытаясь сменить евроатлантический курс страны? Почему грузины уже восьмой год воюют за Украину в Донбассе?

Смотрите в интервью с Ноной и Мамукой Мамулашвили. Материал вышел в рамках программы Восточный фланг, совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

Мамука Мамулашвили – командир добровольческого объединения "Грузинский легион", принимавший участие в боевых действиях на востоке Украины. Президент Национальной федерации смешанных единоборств Грузии. За участие в войне в Абхазии в 1993 году награжден высшей наградой Грузии Орденом Вахтанга Горгасали (единственный, кто получил такую ​​награду в подростковом возрасте), Мамуке было 14 лет, когда он вместе с отцом попал в плен. В Украине награжден негосударственной наградой "Народный Герой Украины", Орденом за мужество, Крестом Ивана Мазепы, от Патриарха Украины — медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Нона Мамулашвили – депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Соратница президента Грузии 2004-2013 годов Михеила Саакашвили. В 2015 году также получила медаль от Патриарха Филарета "За жертвенность и любовь к Украине"

Зураб Мамулашвили, отец Ноны и Мамуки, также воевал на Донбассе с 2015 до 2018 года в составе "Грузинского легиона".

МЫ ДВЕ СТРАНЫ, НО У НАС ОДИН ВРАГ

-Украина и Грузия оказались в эпицентре противостояния между Западом и Россией. Россия выдвинула ультиматум, что ни Украина, ни Грузия не должны быть в составе НАТО и Альянс не должен расширяться на восток. Насколько Грузия сама готова вступить в НАТО? Насколько осуществлены реформы, проделана "домашняя работа", которую требует Альянс?

-Грузия к вступлению в НАТО готовится довольно давно. Совсем недавно мы слышали министра обороны Германии, который сказал, что Грузия уже практически готова стать членом НАТО, но он не считает нужным, чтобы это случилось. Поэтому с технической стороны, я думаю, у нас все в порядке. Здесь чисто политический вопрос.

Что касается Украины, мы видим, что сегодня линия обороны между западной цивилизацией и русским миром проходит по Украине. Мы две страны, но у нас один враг. Для нас свобода – это победа Украины, потому что все, что происходит в Украине, зеркально отражается на Грузии.

Какое у нас было домашнее задание? Требования ко всем странам одинаковые. И коррупция была одной из них. Я думаю, что Грузия на бытовом уровне с этим справилась. Элитарная коррупция все-таки остается, с ней очень тяжело бороться. Но то, что Грузия уже готова стать полноправным членом НАТО, в этом нет сомнений даже у самых скептических стран-членов альянса, включая Германию.

Если Запад все-таки пойдет на уступки и поддастся шантажу со стороны России. То, что делает сейчас Россия - это обыкновенный шантаж. Россия знает, что она не сможет проводить такие крупномасштабные операции, потому что она довольно ослабла экономически, она участвует в разных операциях, в том числе в Центральной Азии, Сирии и так далее. Если посмотреть с прагматичной стороны, Россия довольно слаба с экономической точки зрения. Вести полномасштабные боевые действия - это очень дорого. России приходится платить за территории, которые она оккупировала, потому что они не будут просто так поддерживать Россию, нужно вливать деньги. Учитывая то, что произошло с ценами на нефть на рынке, у России был довольно большой финансовый кризис, что очень сильно отразилось на экономике. Это еще не видно сразу, но уже чувствуется по ежедневной активности. Мы видим, что происходит с российскими акциями после того, как она начала шантажировать Запад. Когда Россия в 2008 году вторглась в Грузию, президент Саакашвили сказал, что следующая будет Украина, на нас не обратили внимание. Запад решил игнорировать то, что произошло в Грузии. Прошло несколько лет - и то же самое произошло в Украине. Сегодня если Запад еще раз допустит ту же ошибку, думаю, это будет очень дорого стоить всему западному миру.

-Почему вы считаете, что сейчас Грузия сближается с Россией и отдаляется от Европы и НАТО. Вы говорите, что нынешнее правительство Грузии сворачивает реформы, которые были проведены президентом Саакашвили. Что именно?

-После "Революции роз" грузинскому народу было понятно, что сейчас нужны радикальные изменения, если мы хотим вылезти из этой грязи. Это было очень болезненно, но нам нужны были радикальные изменения. Коррупция была искоренена, на ежедневном бытовом уровне ее и сегодня не существует. Несмотря на то, что в течение девяти лет руководство "Грузинской мечты" (правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время, - ред.) старались вернуть изначальное положение 90-х годов, но не получилось. Потому что у населения уже было понятие того, что коррупция неприемлема.

Они начали атаковать институции. Потому что во время Саакашвили был залит фундамент для того, чтобы потом на нем строить демократические институты. "Грузинская мечта" начала их искоренять, атаковать независимые медиа. С этого и начинал Путин. По инструктажу обязательно нужно, чтобы медиа были под контролем. Но у нас остается еще несколько оппозиционных каналов, которые рассказывают, что происходит в стране. Церковь - институт, который у нас пользуется большой репутацией. Нужно было подпортить ей репутацию. А в медицинской сфере после того, как наступил Covid, мы видим, какая коррупция вернулась в эту систему. И экономика, которая была диверсифицирована во времена Саакашвили, и энергетика, вернулись под контроль России. 90% импорта, первых продуктов, приходит из России, а не из стран-стратегических партнеров. Туризм, который приходился на западные страны, вернулся на 95% зависимости от России. И как только Путину вздумается, он закрывает и эту возможность, потому что Грузия зависит от туризма. За последние 9-10 лет не было арестовано ни одного человека, который шпионит в пользу России. А тех, кто был арестован во времена Саакашвили, выпустили под предлогом, что это были политические заключенные. Сегодня грузинское правительство критикует Евросоюз, Америку, но ни слова не говорит про Россию.

"САМОЕ ВРЕМЯ ПОДДЕРЖАТЬ УКРАИНУ ДЕЙСТВИЯМИ, А НЕ РАЗГОВОРАМИ"

- Хочу перейти к вам, Мамука. Полагаясь на ваш боевой опыт, верите ли вы в полномасштабное наступление России, либо же это будет только наступление на востоке, чтобы отрезать силы?

- Силы, которые Россия перебросила на границу Беларуси, не адекватные силы тому, что можно противопоставить Украине. Этими силами Россия полномасштабную войну начинать не будет. Это больше похоже на очередной блеф Москвы, которым она манипулирует уже давно. Меня больше всего удивляет, как это не надоело западным политикам, которые все это понимают, сидят за столом и выслушивают, что говорит им Путин. На данный момент с военной точки зрения у России сейчас недостаточно сил, чтобы начать боевые действия. Думаю, им нужно будет усиливать логистику и перебрасывать значительно больше солдат, чтобы начать войну. Что касается эскалации на востоке - вряд ли. Потому что начинать военную операцию там, где уже 7-8 лет идет война и уже создана линия фронта, которую тяжело перешагнуть даже с огромными боевыми потерями… С моей точки зрения, Россия вполне может двинуться со стороны Беларуси, это самый близкий путь к политическому центру Украины, и целью может стать как раз Киев. Потому что обладание центром даст возможность далее оккупировать Украину. Полномасштабная война вполне может быть. Россия в процессе переговоров будет наращивать численность и военной техники, и личного состава как раз на том участке, который я упомянул. Вполне может начать военное вторжение, хотя и с большими потерями. Но для России это не проблема. Думаю, сказать будет война или нет на этом этапе довольно сложно.

- Чем сейчас занимается "Грузинский легион"? То вы были в составе ВСУ, потом вышли, а что сейчас делаете?

- Мы остаемся добровольческим соединением, недавно объявили о рекрутировании людей в связи с эскалацией. Сейчас самое время поддержать Украину действиями, а не разговорами. Ребята, которые служат в "Грузинском легионе", представляют интерес Грузии, они являются тем месседжем, который Грузия передала Украине.

-Но для правительства Грузии они наемники?

-Знаете, нет такого закона. После того, как наш первый парень погиб здесь, в грузинском парламенте пытались принять закон, чтобы помощь Украине воспринималась бы как наемничество. Принять такой закон не смогли, так как побоялись реакции грузинского общества. Мы объявили рекрутирование, на него отозвались в большинстве грузины. В ближайшее время только от Грузии будет не менее 300 человек. А что касается бывших солдат США, они тоже будут приезжать. Отозвалось не менее ста желающих. Каждый из них сказал, что если США не может ввести войска и помочь Украине, то они сами это сделают. Сам лично провожу интервью с каждым солдатом, приехавшим сюда, и я должен понимать их мотивацию.

-Так что же их мотивирует?

- Они считают, что США сделали недостаточно для того, чтобы защитить Украину. Готовы приехать и помогать. Это солдаты с очень высоким уровнем боевой подготовки.

-То есть, это ветераны?

-Да, ветераны в основном из ветеранских организаций, с которыми я коммуницирую. В США я очень часто езжу, с ними разговариваю, и много ребят вот уже на днях присоединятся.

СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В УКРАИНЕ

-Нона, как представительницу оппозиции и соратницу Михеил Саакашвили не могу не спросить о нем. Чем он руководствовался и на что рассчитывал, возвращаясь в Грузию?

- Михеила Саакашвили я видела буквально неделю назад в тюрьме. За последние три месяца я не смогла к нему зайти - я была единственным депутатом, которого не пускали. Он в довольно боевом настроении, он прекрасно понимает, что сейчас происходит, следит за событиями. На что он рассчитывал? Думаю, что у него были какие-то ожидания, которые не все оправдались. В некоторых моментах он просчитался. Михеил надеялся, что население Грузии будет все-таки более активным и будет участвовать в его освобождении. Думаю, это одна из роковых ошибок, которые он совершил. Быстро освободить его не удасться. Поэтому все зависит от того, что произойдет в Украине и как в будущем будут действовать оппозиционные партии в Грузии.

- Власть, которую поддерживает Россия, чревата тем, что оппозиция исчезает и угасает. Как вы видите это оппозиционное движение в Грузии?

- Исчезают ли оппозиционные партии? Девять лет стараются, чтобы мы исчезли - я имею в виду наша партия, которая была создана Михаилом Саакашвили. Девять лет нам угрожают, что сотрут с лица земли. Но мы еще есть, нас не стерли. И у нас 30% людей в стране, которые стабильно голосуют за нашу партию.

-Единственная реформа, которую не успел провести Саакашвили, это судебная. Сейчас он сидит в тюрьме. Петр Порошенко провел тоже очень много реформ, но осталась нереформированная судебная система, которая его сейчас и пожирает - он пожинает свои плоды. Видите ли вы паралели и почему им нужно было оставлять себе эту лазейку?

- На одном из судебных процессов Саакашвили признался, что расплачивается за то, что в свое время не сделал. Думаю, это была реформа, которую все старались оттянуть, когда проводили самые радикальные реформы. Не буду идти в детали, почему судебная система осталась в целом неприкосновенна в свое время, но теперь это отобразилось на нем самом. Думаю, они сегодня поняли, какую ошибку допустили в свое время, когда не сделали судебную реформу. Судебную реформу обещал исправить олигарх, который пришел в 2012 году к власти (Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года, - ред.), из очень страшной судебной системы он сделал ее еще хуже. Потому, что сегодня наша судебная система практически не существует. Она подвластна правительству, капризам одного человека, и в таких обстоятельствах в оппозиции быть тяжело.

-Мамука, что будет делать Грузинский легион в случае полномасштабного вторжения России?

-Мы и сейчас находимся на линии соприкосновения, наши ребята с оружием в руках защищают Украину. Сейчас мы нарастим мощь, это самый большой призыв, который проводил "Грузинский легион" за все время пребывания в Украине, самая большая масса людей, которые приедут сюда. Люди с колоссальным боевым опытом из разных стран мира. Когда этот боевой опыт объединяется, мы представляем довольно серьезную боевую машину.

Украина - последний рубеж обороны, граница между цивилизованным и нецивилизованным миром. И все должны очень хорошо понимать это, особенно политики из Евросоюза.

Ирина Сампан