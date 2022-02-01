Трехсторонний союз Британия-Украина-Польша: каким он будет и что даст? | Спецэфир БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Новый оборонный союз – Украина-Польша-Британия. Каким будет сотрудничество оси Лондон-Варшава-Киев и что это даст участникам? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в спецэфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализируют, каким будет новый "тройственный союз".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе. Создание новой оси Лондон-Варшава-Киев происходит на фоне существенного обострения ситуации безопасности на украинских границах и активных поставок оборонного оружия Украине, чтобы оно могло отразить российское вторжение.