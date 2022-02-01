Трехсторонний союз Британия-Украина-Польша: каким он будет и что даст? | Спецэфир БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
Новый оборонный союз – Украина-Польша-Британия. Каким будет сотрудничество оси Лондон-Варшава-Киев и что это даст участникам? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в спецэфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализируют, каким будет новый "тройственный союз".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе. Создание новой оси Лондон-Варшава-Киев происходит на фоне существенного обострения ситуации безопасности на украинских границах и активных поставок оборонного оружия Украине, чтобы оно могло отразить российское вторжение.
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+5 Lyk Omore
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+4 Ksenia VB
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+3 Освальд Кобблкот
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А зе впирається.
https://www.dw.com/uk/poroshenko-poletiv-u-turne-pislia-nevdaloi-sproby-vruchyty-yomu-povistku/a-60179180
...політик вирушив у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, де проведе ряд зустрічей. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі".
Також 20-21 грудня в Польщі на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному флангу", зазначила пресслужба.