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Трехсторонний союз Британия-Украина-Польша: каким он будет и что даст? | Спецэфир БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Новый оборонный союз – Украина-Польша-Британия. Каким будет сотрудничество оси Лондон-Варшава-Киев и что это даст участникам? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в спецэфире "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализируют, каким будет новый "тройственный союз".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе. Создание новой оси Лондон-Варшава-Киев происходит на фоне существенного обострения ситуации безопасности на украинских границах и активных поставок оборонного оружия Украине, чтобы оно могло отразить российское вторжение.

Автор: 

Великобритания (5027) оборона (5238) Польша (8512) Джонсон_Борис (506) Моравецкий Матеуш (287) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+5
Вот теперь понятно, что Порошенко в Польше делал и за что его так Зе хочет посадить.
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01.02.2022 16:55 Ответить
+4
Це наслідок його політики. Він же із заходом працював.
А зе впирається.
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01.02.2022 16:18 Ответить
+3
Не ,это зермак еще до Порошенко договорился когда писюном на рояле бацал.
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01.02.2022 16:39 Ответить
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ждите к вечеру соевый гетьман набухается и начнет кукарекать что это он организовал
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01.02.2022 16:00 Ответить
хто про що, а кацап "андрей" перевозбудилося на своїй скрепній темі..
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01.02.2022 17:53 Ответить
Це наслідок його політики. Він же із заходом працював.
А зе впирається.
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01.02.2022 16:18 Ответить
Ти гадаєш, всі забули, як за Порошенка без кінця сралися з Польщею?
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01.02.2022 16:23 Ответить
хіба що у відосиках зеЛоха та шмарія
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01.02.2022 17:54 Ответить
кацапу васильєву знов "наложили".. в цей раз прямо у "макітру"
https://www.dw.com/uk/poroshenko-poletiv-u-turne-pislia-nevdaloi-sproby-vruchyty-yomu-povistku/a-60179180
...політик вирушив у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, де проведе ряд зустрічей. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі".
Також 20-21 грудня в Польщі на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному флангу", зазначила пресслужба.
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01.02.2022 17:56 Ответить
Не ,это зермак еще до Порошенко договорился когда писюном на рояле бацал.
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01.02.2022 16:39 Ответить
Интересно как зеля выкрутится, чтоб этого не было...
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01.02.2022 16:20 Ответить
Вот теперь понятно, что Порошенко в Польше делал и за что его так Зе хочет посадить.
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01.02.2022 16:55 Ответить
всё таки стоит подписать договор о создании союза в варшаве. "варшавский договор - УПА" )))))))
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01.02.2022 16:20 Ответить
А через місяць-другий запропонувати членам нікчемного зборища НАТО покинути його і активно приєднуватись до союзу Англія-Польша-Україна! Якщо до нього примкне хоча б Туреччина, Литва, Латвія, Естонія і Румунія й підтримає США, то стару нікчемну клячу - НАТО можна розпускати! Тому що всьому світу вже зараз видно що за безпеку Євпропи готові воювати не так багато країн на які можна покластись і це не Німеччина і не Франція!
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01.02.2022 16:47 Ответить
главное чтобы Елдак ничего не запорол....!
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01.02.2022 17:23 Ответить
нехорошо шутить про поляков и УПА. Это что то из категории когда Ургант пошутил про коммисара растрелявшего украинскую деревню (за что на него сильно обиделись украинские националисты)
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01.02.2022 17:56 Ответить
Останні слова Богдана на відео були дійсно "без цензури".
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01.02.2022 18:40 Ответить
Союз сумнівний. Тому що англійці мають багатовіковий досвід зради своїх континентальних союзників (під машкарою "своїх вічних інтересів"). Нема значення, кого саме: французів, шведів, фіннів, поляків, литовців, латишів..., українців (в 1919-21). До того ж, англійці - слабкі воїни порівняно з такими першокласними бійцями як українці, чехи чи поляки. Варто нагадати, що найвидатніший полководець Другої світової, Монтгомері, не є етнічним англійцем. Краще українцям взятись за творення міцного союзу з поляками, чехами, словаками та литовцями (з якими вони, по суті, стануть непереможними у всьому світі). Так що не відволікайте уваги від найважливішого !
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03.02.2022 10:08 Ответить
 
 