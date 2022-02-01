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Состояние двух самых тяжелых удалось стабилизировать: Рыженко рассказал, как чувствуют себя раненые Рябчуком военнослужащие. ВИДЕО

Пятеро раненых в результате расстрела на заводе "Южмаш" в Днепре остаются в больнице, состояние двух самых тяжелых удалось стабилизировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 1 февраля.

По его словам, в первый день были проведены четыре операции, на следующий день еще две. У пациентов была большая кровопотеря: у Игоря – около двух литров крови, у Жанны – более трех. В общей сложности перелиты уже 12 литров крови. Также врач отметил, что для помощи раненым более 100 жителей Днепра сдали кровь.

Рыженко сообщил, что двоих раненых Артемом Рябчуком нацгвардейцев уже сегодня хотят перевести из реанимации в травматологическое и хирургическое отделение больницы. Состояние еще двух, самых тяжелых, Игоря и Жанны – удалось стабилизировать.

Он отметил, что одна из трех пуль, попавших в тело Жанны, почти полностью раздробила позвонок: "Медики достали его фрагменты. Сейчас Жанна хорошо двигает ногами и показывает почти все, что может сделать здоровый человек. Думаю, что у нее все будет хорошо ".

Врач подчеркнул, что у всех пациентов положительная динамика и жизни раненых пока угрозы нет: "Все пациенты выздоравливают, улыбаются. Жанна постоянно воркует с мамой, а она от дочери не отходит. К ним всем приезжают самые близкие люди. Раньше я говорил, что будущее Жанны – туманное. Но сейчас я считаю, что у нее все должно быть хорошо".

Также смотрите: Стрельба в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика положительна. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.

Автор: 

Днепр (4444) стрельба (3267) Рыженко Сергей (65) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+14
Всім швидкого одужання і здоров'я як до поранення.
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01.02.2022 14:17 Ответить
+14
медики Мечникова - крутые..., за 8 лет войны многому научились и многое умеют, девушке и остальным раненым повезло, что они попали в такие руки...
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01.02.2022 14:28 Ответить
+9
Женщина на проходной тоже над ним поиздевалась , за что он ее и застрелил ?
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01.02.2022 14:34 Ответить
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Всім швидкого одужання і здоров'я як до поранення.
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01.02.2022 14:17 Ответить
Если они случайно попали под раздачу. то жалко. А если они те. что его травили, то пожалуй поделом им досталось. Может поумнеют.

Рябчука жалко. Если бы не он. так и продолжали издеваться и убивать ребят. списывая на самоубийство.
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01.02.2022 14:28 Ответить
Женщина на проходной тоже над ним поиздевалась , за что он ее и застрелил ?
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01.02.2022 14:34 Ответить
особенно обижала его молодая 36-летняя одинокая мать 11 девочки, вахтер на дверях, без оружия, но с ключами от выхода в город...которые он так и не отобрал у нее (ему даже пришлось стрелять в замки...но и они его обидели - не открылись)
жалко его, конечно, даже больше чем эту 22-летнюю девочку, которой стрельнул в спину только из-за того, что она, должна каждые полчаса докладывать обстановку - думаю этим она его тоже унизила...
виновные должны понести наказание (и командиры, и те кто его травил и беспредельщики и т.д)..
но невинные - не должны страдать !!!
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01.02.2022 14:42 Ответить
Вахтёрша случайно попала под раздачу
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01.02.2022 14:54 Ответить
Одни передёргивают в одну сторону, другие передёргивают в другую.
Согласитесь, что этот утырок не единственный виноватый в этой истории. Либо имели место проявления издевательств, и тогда виноваты те, кто издевались и те, кто про это молчал + командование, которое допустило. Либо этого небыло и чувак - неадекват. Тогда сразу возникают вопросы каким образом неадекват попал в ряды ВСУ, как ему доверили боевое оружие и как его неадекватность не была обнаружена.
А так свалить всю вину на этого придурка - это слишком просто, но это не поможет предотвратить такое в будущем.
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01.02.2022 14:57 Ответить
Если взять во внимание то, как срочник на третьем месяце службы стреляет от бедра и быстро перезаряжается, то скорее всего он заранее подготовленный диверсант, в задачу которого входило сделать именно то, что он сделал. Только этим можно объяснить все его действия, в том числе и поведение после задержания.
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01.02.2022 15:39 Ответить
<facepalm>
то, что чувак стреляет от бедра уже показывает, что он никакой не диверсант и никакой подготовки у него нет. После трёх месяцев в учебке вы бы тоже знали в какое отверстие вставляется магазин и, соответственно смогли бы перезарядить калаш. Хватит это говно продиверсантов разгонять.
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01.02.2022 15:41 Ответить
Хватит говно про дедовщину разгонять, потому что по этому поводу нет ни одного свидетельства.
Та баба которая у Шустера выступала - ни одной фамилии не названо. С точки зрения следствия это полное отсутствие доказательств, причем против тех, кто у же в земле, и в свою защиту уже ничего не скажет.
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01.02.2022 15:45 Ответить
дедовщина - одна из официальных версий следствия. А ваши добыслы про диверсантов - всего лишь ваши домыслы.
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01.02.2022 15:48 Ответить
Вам стоит начать отличать версии от доказательств. Это две очень разных вещи.
Кроме того пока следствие идет о нем публикуется только та информация, которую очень хотят слышать журналисты и не более того.
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01.02.2022 15:52 Ответить
ё-маё! И какаие доказательства в пользу диверсии? Чувак из караула умеет стрелять с калаша? Рандомно остановленная тётка на машине повезла его на восток а не на запад?
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01.02.2022 16:34 Ответить
Недели не прошло - уже есть приказ *********** о прекращении призыва, у вас это вообще никаких мыслей не вызывает?
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01.02.2022 15:54 Ответить
Конечно вызывает. Зеля - дебил. И я об этом говорю с 2018 года.
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01.02.2022 16:34 Ответить
А что дает призыв ? Бесплатню рабсилу ?

Напомню тебе, что ОЧЕНЬ многие воевавшие добровольцами с 14го - ДО того момента НЕ СЛУЖИЛИ в армии ВОВСЕ ! А воевали ОТЛИЧНО !

Так что срочная армия по призыву НИЧЕГО не дает обороноспособности ! Важно ЖЕЛАНИЕ воевать, когда будет необходимо ! А научится, когда хочешь можно практически МГНОВЕННО ! А для сложных технических служб - есть контрактная армия !
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01.02.2022 19:50 Ответить
животное!
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01.02.2022 15:04 Ответить
медики Мечникова - крутые..., за 8 лет войны многому научились и многое умеют, девушке и остальным раненым повезло, что они попали в такие руки...
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01.02.2022 14:28 Ответить
Стрелку пожизненно... Издевались не издевались,не важно... Только за женщину на КПП.
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01.02.2022 14:37 Ответить
Рыженко - зеленый Дятел.. Нахрена со слугой Народа снюхался ??
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01.02.2022 14:38 Ответить
а може він конхет чоколадових переїв?
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01.02.2022 14:43 Ответить
Вахтёршу жалко. Совершила подвиг, который никому нинафиг не нужен и который никто не оценит. Отдала бы те долбаные ключи, может жива бы осталась (а может и нет).
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01.02.2022 14:50 Ответить
Золотые руки у Сергея Рыженко
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01.02.2022 15:36 Ответить
Це не він операції робить. Риженко коррупціонер.
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01.02.2022 16:28 Ответить
Если придут в себя - пусть расскажут, за что он их изрешетил.
Будет интересно послушать.
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01.02.2022 16:01 Ответить
Жінка дійсно повелася героїчно. Якщо би вона віддала ключі, той би вийшов на територію заводу або навіть на вулицю, і стрілянина могла би продовжитись. Хто знає, скільки ще людей тоді би загинуло?
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01.02.2022 16:04 Ответить
ДОБЕЙТЕ ИХ !!!
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01.02.2022 16:47 Ответить
 
 