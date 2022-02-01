Состояние двух самых тяжелых удалось стабилизировать: Рыженко рассказал, как чувствуют себя раненые Рябчуком военнослужащие. ВИДЕО

Пятеро раненых в результате расстрела на заводе "Южмаш" в Днепре остаются в больнице, состояние двух самых тяжелых удалось стабилизировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 1 февраля.

По его словам, в первый день были проведены четыре операции, на следующий день еще две. У пациентов была большая кровопотеря: у Игоря – около двух литров крови, у Жанны – более трех. В общей сложности перелиты уже 12 литров крови. Также врач отметил, что для помощи раненым более 100 жителей Днепра сдали кровь.

Рыженко сообщил, что двоих раненых Артемом Рябчуком нацгвардейцев уже сегодня хотят перевести из реанимации в травматологическое и хирургическое отделение больницы. Состояние еще двух, самых тяжелых, Игоря и Жанны – удалось стабилизировать.

Он отметил, что одна из трех пуль, попавших в тело Жанны, почти полностью раздробила позвонок: "Медики достали его фрагменты. Сейчас Жанна хорошо двигает ногами и показывает почти все, что может сделать здоровый человек. Думаю, что у нее все будет хорошо ".

Врач подчеркнул, что у всех пациентов положительная динамика и жизни раненых пока угрозы нет: "Все пациенты выздоравливают, улыбаются. Жанна постоянно воркует с мамой, а она от дочери не отходит. К ним всем приезжают самые близкие люди. Раньше я говорил, что будущее Жанны – туманное. Но сейчас я считаю, что у нее все должно быть хорошо".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.