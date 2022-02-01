Окопная война: "Тысячи украинских воинов до сих пор находятся в окопах. Однако не нужно забывать тех, кто уже прошел через эти окопы", - ветеран Сергей Коновал. ВИДЕО
Ветераны российско-украинской войны создали Дом ветерана в Тернополе, чтобы воины, прошедшие горнило боев, а также украинская молодежь имели возможность встречаться и решать общие проблемы.
Именно об этом наш сегодняшний репортаж в рубрике "Окопная война", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
В период, когда угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украину очень высока, украинцы активизировались – снова идет помощь на фронт. Однако есть категория украинских воинов, которые воевали в первые годы войны с Россией, и теперь тоже нуждаются в помощи – моральной и материальной. Что им делать, если государство и власть не могут или не хотят брать на себя эти функции? Воины самоорганизуются и начинают беспокоиться сами о себе.
Именно по этому пути пошли наши защитники в Тернополе. Их общественная организация получила помещение от городского совета. Ребята выиграли конкурс, благодаря которому смогли закупить оборудование. С помощью меценатов и волонтеров сделали ремонт, и Дом ветерана начал функционировать.
Руководители этого проекта, воины-добровольцы Назар Сарабун и Сергей Коновал, делают все, чтобы вокруг этого заведения сплотить ветеранское сообщество и неравнодушную молодежь, которая должна быть готова защищать свою страну.
Подобные заведения работают в Житомире, Киеве, Ривном, Львове и теперь в Тернополе.
Поэтому смотрите рубрику "Окопная война", на Цензор.НЕТ и узнайте самое интересное из фронта и мирных регионов нашей страны.
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