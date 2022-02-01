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Коболев о сегодняшних обысках: Связаны с уголовным делом по "газу Жеваго". Пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. ВИДЕО

Обыски в доме экс-руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева связаны с уголовным делом по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

Об этом Коболев сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Все в жизни бывает впервые - сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошенных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра", - пишет он.

"Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном основании стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго". Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014-2021). О ней есть много публично доступной информации в прессе, на сайте "Нафтогаза", поэтому не вижу смысла здесь и объяснять в деталях", – продолжает Коболев.

"Отмечу основное - в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн. (и вернуть более 200 млн грн, уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит обыски у Коболева, - источники

Далее, по словам Коболева, он останавливается на главном:

"На протяжении всех семи лет работы в "Нафтогазе" наша команда и я лично руководствовались интересами Компании и ее конечного владельца - народа Украины. Поэтому мне не стыдно и не страшно объяснять какие-либо свои решения в должности главы компании и лидера команды", - отмечает экс-руководитель "Нафтогаза".

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь сейчас возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного отвратительно. Не сильно, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн. ФОТО (обновлено)

Коболев о сегодняшних обысках: Связаны с уголовным делом по газу Жеваго. Пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла 01
Коболев о сегодняшних обысках: Связаны с уголовным делом по газу Жеваго. Пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла 02

Автор: 

Нафтогаз (3114) обыск (1904) Укртрансгаз (194) Коболев Андрей (459) ГБР (3051)


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Топ комментарии
+8
Провести обыск У Коломойского, который доит Нафтогаз и страну много лет - слабо... Удобнее у Коболева, там крыши нет. Плюс - имитация деятельности для верующих

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
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01.02.2022 15:40 Ответить
+7
сів.. але сів якось странно.. в Жулянах.
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
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01.02.2022 15:35 Ответить
+7
Четко сказано про поточний перебіг подій в Україні
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
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01.02.2022 15:40 Ответить
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https://fr24.com/96260/2aad73fd https://fr24.com/96260/2aad73fd

дивний літак біля Київа
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01.02.2022 15:07 Ответить
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01.02.2022 15:08 Ответить
Похоже на чувака, вскакивающего с кресла - "Где следующая серия Сватов?!!!"
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01.02.2022 15:13 Ответить
Схоже, що спалює пальне.
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01.02.2022 15:16 Ответить
То Бубочку катають на самальотє
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01.02.2022 15:30 Ответить
сів.. але сів якось странно.. в Жулянах.
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
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01.02.2022 15:35 Ответить
Це гази Жеваго...
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01.02.2022 15:08 Ответить
А Жеваго вже знайшли?
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01.02.2022 15:23 Ответить
по запаху газа идут - скоро найдут )))
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01.02.2022 15:29 Ответить
кримінальна справа - це не лякати та привіти... це кримінальна справа проти корупціонера.. за такі злочини сидять поки вязниця не розвалиться... а кобель хоче переляком відбутися...
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01.02.2022 15:31 Ответить
шо за мода называть кого либо виновным до решения суда? чай не рашка лапотная
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01.02.2022 15:44 Ответить
наши суду - это имитация судов... 30лет ждем решений судов по коррупционерам... решений нет а коррупционеров все больше... уже третье поколение коррупционеров взросло а решений все нет... только умники пописывают, которые кроме зрады ничего не видят и не слышат ...
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02.02.2022 15:22 Ответить
привыкли небожители к безнаказанности, сучье
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01.02.2022 15:38 Ответить
да не говори .ну ща боря джонсон поукорачивает тем рахаолигархам оппетиты
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01.02.2022 15:46 Ответить
Четко сказано про поточний перебіг подій в Україні
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
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01.02.2022 15:40 Ответить
Никакого смысла не будет - если его не накажут. Только в этом смысл этой суеты.
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01.02.2022 15:40 Ответить
а в чем он виноват? с бубочкой не скорешился?или с еиной бабушкой?
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01.02.2022 15:47 Ответить
А вина не очевидна ? Откуда такие доходы и сверхприбыля. В нищей стране. Тоже самое у геращенки 15 квартир в Киеве. Нам не нужны такие лжепатриоты. Это очень дорого для страны.
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01.02.2022 16:20 Ответить
та я вижу ,шо вы выбрали то,шо подешевле...бубочку.
"дешева рибка-погана юшка" ни разу не слыхал?это как раз про таких экономных
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01.02.2022 17:57 Ответить
Бубу и бабушку долбай посильнее. Я за.
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01.02.2022 16:21 Ответить
а серлещ, его нужно оставить в пакое?
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01.02.2022 20:30 Ответить
Провести обыск У Коломойского, который доит Нафтогаз и страну много лет - слабо... Удобнее у Коболева, там крыши нет. Плюс - имитация деятельности для верующих

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
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01.02.2022 15:40 Ответить
бабки у маманьки.......
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01.02.2022 15:41 Ответить
Зачем пугать,пусть премии вернет что сам себе навыписывал.
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01.02.2022 15:44 Ответить
А як поживає матуська Кобалєва? Синаш - вірний син і слуга отєчєства, як татко Карла кує гривні в Україні, а вона на зелених папірцях спокійнісінько відсиджується! Хоча б синаша в гості запросила?
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01.02.2022 15:59 Ответить
Як за Коболєва відсудили у Росії 3 млрд$ які потім розікрали Зеленський з Коломойським вже забулося. Але Коболєв був незручним бо не надто поспішав на договорняки з двома жидами. І його замінили Вітренком, який готовий роздєрєбаніть повністю Нафтогаз в угоду Бєнє. А Коболєву прилетіла отвєточка, щоб і іншим показати як суперечити улюбленому олігарху Зеленського.
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01.02.2022 16:03 Ответить
Ага, навіть кавалєром ордена Ольги-героїні хлопець не став! Ні, добрі діла в цій країні творити неможливо!
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01.02.2022 16:07 Ответить
Хз чи це сарказм, але ручна банда Бєні-Зеленського, яка називається ДБР, мочать тільки тих хто їм заважає чи заважав, щоб видоїти з цієї країни ще більше.
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01.02.2022 16:23 Ответить
Угу, тобто Коболлев молодець - лаври йому. А чи відомо СКІЛЬКИ заплатили топовій юридичній компанії? ДО суду. Суд могли й програти. Вся заслуга - знайти топову юридичну компанію та переказати їм кошти, великі кошти. ВСЕ. Окрім того ДО отримання хоча б 1 центу успішна команда ВІДРАЗУ виплатила собі премії сотнями мільйонів гривень. Як так? Комусь давали премію в 50-100 зарплат?
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02.02.2022 08:54 Ответить
У Вас депутати моновлади в конвертах, як кажуть, по півтора мільйона отримують щомісячно. То чому топ менеджер підприємтсва через яке проходять сотні мільярдів гривень має працювати на ЗП прибиральниці?
Якщо(!) у нього не було іншого корупційного інтересу за сторони, не бачу проблем.
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02.02.2022 15:29 Ответить
Конечно какой сенс, когда миллионы у мамы в Америке
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01.02.2022 16:13 Ответить
Правильно: лучше когда не миллионы, а миллиарды у Коломойского, или такие же, как у Коболева, миллионы у нынешнего Витренко- но типа в Украине...


тут недалекие "борцы с коррупцией" ни гу-гу...

Умиляет упоротая ж\б уверенность, что такие миллиарды - "на благо" Украине ...
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01.02.2022 16:28 Ответить
У нас всем давно известно,, что если хочешь украсть и чтобы тебя не посадили, надо украсть очень много.
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02.02.2022 11:20 Ответить
 
 