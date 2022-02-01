Коболев о сегодняшних обысках: Связаны с уголовным делом по "газу Жеваго". Пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. ВИДЕО

Обыски в доме экс-руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева связаны с уголовным делом по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

Об этом Коболев сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Все в жизни бывает впервые - сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошенных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра", - пишет он.

"Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном основании стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго". Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014-2021). О ней есть много публично доступной информации в прессе, на сайте "Нафтогаза", поэтому не вижу смысла здесь и объяснять в деталях", – продолжает Коболев.

"Отмечу основное - в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн. (и вернуть более 200 млн грн, уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", - добавил он.

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Далее, по словам Коболева, он останавливается на главном:

"На протяжении всех семи лет работы в "Нафтогазе" наша команда и я лично руководствовались интересами Компании и ее конечного владельца - народа Украины. Поэтому мне не стыдно и не страшно объяснять какие-либо свои решения в должности главы компании и лидера команды", - отмечает экс-руководитель "Нафтогаза".

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь сейчас возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного отвратительно. Не сильно, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", - резюмировал он.

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