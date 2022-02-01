Коболев о сегодняшних обысках: Связаны с уголовным делом по "газу Жеваго". Пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. ВИДЕО
Обыски в доме экс-руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева связаны с уголовным делом по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".
Об этом Коболев сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Все в жизни бывает впервые - сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошенных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра", - пишет он.
"Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном основании стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго". Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014-2021). О ней есть много публично доступной информации в прессе, на сайте "Нафтогаза", поэтому не вижу смысла здесь и объяснять в деталях", – продолжает Коболев.
"Отмечу основное - в процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн. (и вернуть более 200 млн грн, уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", - добавил он.
Далее, по словам Коболева, он останавливается на главном:
"На протяжении всех семи лет работы в "Нафтогазе" наша команда и я лично руководствовались интересами Компании и ее конечного владельца - народа Украины. Поэтому мне не стыдно и не страшно объяснять какие-либо свои решения в должности главы компании и лидера команды", - отмечает экс-руководитель "Нафтогаза".
"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине (хотя и пользуюсь сейчас возможностью много путешествовать). Я также основал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного отвратительно. Не сильно, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", - резюмировал он.
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дивний літак біля Київа
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
"дешева рибка-погана юшка" ни разу не слыхал?это как раз про таких экономных
Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.
https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
Якщо(!) у нього не було іншого корупційного інтересу за сторони, не бачу проблем.
тут недалекие "борцы с коррупцией" ни гу-гу...
Умиляет упоротая ж\б уверенность, что такие миллиарды - "на благо" Украине ...