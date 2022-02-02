РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8771 посетитель онлайн
Новости Видео Помощь Украине Война
10 479 50

Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак. ВИДЕО

Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине военной помощи. Речь идет о поставках противоракетных комплексов и боеприпасов.

Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил Мариуш Блащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша планирует передать Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, - Моравецкий

Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".

По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (маневрирующих беспилотников и ракет).

Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного подрывника (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающий большую дальность поражения.

Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, предназначенная для сбивания низких воздушных целей. Дальность боя – 400-6500 м, высота полета целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом состоянии – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.

Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак 01

Автор: 

оружие (10272) Польша (8518) Блащак Мариуш (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+66
Респект друзьям. Нашу армию вооружают все настоящие друзья, кроме собственной власти.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:20 Ответить
+38
Благодарность Польше.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:27 Ответить
+33
Наша влада насміхається над військовими.
От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
показать весь комментарий
02.02.2022 10:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект друзьям. Нашу армию вооружают все настоящие друзья, кроме собственной власти.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:20 Ответить
Наша влада насміхається над військовими.
От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
показать весь комментарий
02.02.2022 10:25 Ответить
Завжди вважав Кучму найгіршим президентом. В тому плані, що саме він поховав майбутнє України на багато років. Навіть гіршим за Януковича. А от зараз і не знаю навіть, хто найгірший. Найогидніший - точно бубочка.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:28 Ответить
Для Зели дела ничто, а видосики и подача - все. Главное прокукарекать.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:31 Ответить
Dziękuję bracia!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:34 Ответить
"извратили менталитет большинства русской нации"? Да русский по своей природе типичный хам. Со времен основания московии.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:15 Ответить
В Даль "Толковый словарь великарусскава наречия русскава языка" :
" МОСКАЛЬ

муж. , южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
показать весь комментарий
02.02.2022 16:47 Ответить
Гарна допомога і вчасна. А мокша нехай на опері про Сусаніна виховується.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:22 Ответить
Велика подяка Польщі і його братньому народу.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:27 Ответить
Дружньому народові. Харе вже "брататися".
показать весь комментарий
02.02.2022 13:33 Ответить
Благодарность Польше.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:27 Ответить
Оце вже відчутна допомога. Дякуємо!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:35 Ответить
Главное , чтобьі в числе боеприпасов бьіли снарядьі 152 мм и танковьіе вьістрельі 125 мм , и побольше !
показать весь комментарий
02.02.2022 10:37 Ответить
По-больше бетоннобойных, для разрушения оборонных сооружений.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:32 Ответить
Оце і е брати- слов'яни!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:40 Ответить
Это сверхсовременные ПЗРК. Круче стингеров.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:41 Ответить
Сдаётся мне что западный мир и
нато решили покончить с куйлом....
эмбарго на поставки оружия (любого) пробито ....
нато ещё не вкурсе что вслучае полномштабного конфликта Украины с рф... НАТО вынужденно будет воевать на стороне Украины....
показать весь комментарий
02.02.2022 10:42 Ответить
НАТО в курсе,и масквабад - тоже..
показать весь комментарий
02.02.2022 13:25 Ответить
ПЗРК змусить мацковських літунів відмовитися вільно літати, це ж їм не Сірія, де вони бомбили мирні міста. Тут прилетить і відправить літуна на груз "200". А "Джавеліни" і британські ПТРК змусили обкакатися расейських танкістів. Залишаються тільки ракети, але думаю через 2 роки прийде до влади Порошенко, Турчинов і наштампують декілька дивізіонів "Нептун", а можливо розроблять ще щось красивіше, що буде бити за 500 км., і тоді і мокші зі своїми ракетами призадумаються - варто лізти чи ні.
показать весь комментарий
02.02.2022 10:53 Ответить
Это все понятно и хорошо, однако есть одно НО - расеянские самолеты могут отрабатывать по украинским городам не залетая на территорию Украины, а значит все эти ПЗРК, предназначенные в основном для борьбы с низколетящими целями, в этом случае будут бесполезны. Здесь нужны эшелонированные ПВО и ПРО.
показать весь комментарий
02.02.2022 11:23 Ответить
В том то и оно, что с такой дистанции они смогут попасть в город не перепутав с другим городом)
Ну и?
Звучит конечно цинично, но самой армии это не нанесет никакого урона.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:33 Ответить
Это и так ясно, армии нанесет минимальный урон. Ракетные удары и бомбардировка городов противника носят немного иные цели. Ты погугли, в сети есть, зачем и как это делается, а так же очередность нанесения ударов по объектам городов.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:28 Ответить
Это срабатывает один на один, удары по городам. Но если за твоей спиной союзники, то это в корне меняет все.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:52 Ответить
И что они могут сделать, как воспрепятствовать? Ты реально рассуждай, а не в плане "если бы, да как бы". Союзники не будут воевать за нас, не будут в ответ на удары поражать расеянские города, объекты и вс. Хорошо бы "закрыть небо" Украины, вот это они могут, но что-то не спешат.
показать весь комментарий
02.02.2022 15:52 Ответить
И что это даст РФ, бомбежка мирных городов, кроме санкций?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:32 Ответить
що буде бити за 500 км. ОТРК Сапсан 500 км для ВСУ самое то что нужно. НО деньги на этот ракетный комплекс не выделяют. При Зеленском, Ермак проект заморозил.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:01 Ответить
Подяка
показать весь комментарий
02.02.2022 10:58 Ответить
Дякуємо! Це комплекс протиповітряної оборони набагато кращий і новіший за стінгер!
показать весь комментарий
02.02.2022 11:00 Ответить
СУДЯ ПО рашинской пропаганде путлер всерьез намерен развязать войну и это лишь вопрос времени. Санкции и прочая лабуда, к сожалению, не помогут. Зебил игнорирует данные западных разведок, армия Украины неукомплектована необходимым, по факту это уже преступление нашего говнокомандувача ...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:09 Ответить
Орлов из под Рязани вещаешь?
показать весь комментарий
02.02.2022 11:32 Ответить
Ольгино
показать весь комментарий
02.02.2022 13:27 Ответить
ты тормоз! и очевидно фанат зебила. новости почитай внимательно
показать весь комментарий
02.02.2022 13:45 Ответить
Лишь бы только эта сволочь снова чего-нибудь не ляпнула своим поганым языком...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:13 Ответить
Як завжди - лютий плюс!
Крім снарядів до зенітних гармат та гармат бойових машин, Україна отримає дуже круті зенітні ракети Пьорун (Блискавка). Що це таке? Це як "Стінгер". Тільки за багатьма параметрами перевищує його.
Мала вага. Нічний/денний приціл. Вибір типу цілі - дрон, літак тощо. Цифрова обробка цифрового сигналу. Унікальна стійкість до оптичних та інших перешкод. І ще багато чого вкрай неприємного для ворога...
Нижче висоти 4км ворожі літаки чи вертольоти літати не будуть. А як будуть, то тільки вниз з переходом в підземний політ.
А для висоти вище 4км будуть інші сюрпризи...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:19 Ответить
Кто еще не дал Украине ПЗРК, тот вонючка...
показать весь комментарий
02.02.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 11:31 Ответить

https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bardzo Вardzo https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dzi%C4%99kuj%C4%99 dziękuję!
показать весь комментарий
02.02.2022 12:29 Ответить
Друзья познаются в беде.
показать весь комментарий
02.02.2022 12:38 Ответить
Характеристики цього Перуна https://youtu.be/LynIGiIGs1I росіянам буде жарко
показать весь комментарий
02.02.2022 12:43 Ответить
прикольно,что украинцам перевод сказанного не нужен ..
показать весь комментарий
02.02.2022 13:23 Ответить
Полякам-респект.Дуже гарна та корисна річ...
показать весь комментарий
02.02.2022 13:51 Ответить
Piorun - це "Блискавка"
показать весь комментарий
02.02.2022 14:12 Ответить
С миру по нитке- кацапчику гробик!
показать весь комментарий
02.02.2022 14:25 Ответить
Чим рОЇСЯ відрізняється від фашиської Німеччини? а нічим, хіба своїм лаптєногім язиком
показать весь комментарий
02.02.2022 14:28 Ответить
А матрьохі? Забув зовсім?
показать весь комментарий
03.02.2022 09:13 Ответить
Спасибо Польша!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:52 Ответить
Гарна зброя, кацапам краще прислухатись.
показать весь комментарий
02.02.2022 19:37 Ответить
поклон польским братьям!!!!!
показать весь комментарий
02.02.2022 21:49 Ответить
 
 