Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак. ВИДЕО

Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине военной помощи. Речь идет о поставках противоракетных комплексов и боеприпасов.

Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил Мариуш Блащак.

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Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".

По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (маневрирующих беспилотников и ракет).

Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного подрывника (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающий большую дальность поражения.

Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, предназначенная для сбивания низких воздушных целей. Дальность боя – 400-6500 м, высота полета целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом состоянии – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.