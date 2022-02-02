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Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022. ВИДЕО

Футзалисты сборной Украины находились в прекрасном настроении после победы над сборной Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы и вместе с тренерами команды спели легендарную "Червону руту" в автобусе по дороге в гостиницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пения украинских спортсменов опубликована в соцсетях.

В последний раз украинские футзалисты играли в полуфинале Евро в далеком 2005 году, где проиграли сборной Испании – 0:5. В целом же сборная Украины впервые пробилась в полуфинал, когда в первенстве участвовали более 8 команд (до 2010 года в финальной части Евро принимали участие 8 команд и плей-офф начинался с полуфиналов).

Сборная Украины дважды становилась вице-чемпионом Европы – в 2001 украинцы проиграли в финале Испании (2:1), в 2003 – Италии (1:0). В 2005 году сине-желтые проиграли в матче за третье место итальянцам (3:1).

В полуфинале Евро-2022 украинцы встретятся со сборной России. Матч состоится в пятницу, 4 февраля.

Читайте: Украина сыграет против РФ в полуфинале Евро по футзалу

Автор: 

сборная по футболу (296) спорт (2440) футбол (3587)


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Топ комментарии
+36
Молодці. Нехай вчать "Батько на Бандера" для фіналу. )
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02.02.2022 10:34 Ответить
+23
Після перемоги над козломордими може ще і заспівають "Батько наш Бандера"
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02.02.2022 10:37 Ответить
+13
І співають під час звучання гімна підераціїї😂😂😂
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02.02.2022 10:44 Ответить
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4 лютого гра з москалями,там за лаптяногих 3 бразильці грають чорні, як ніч))
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02.02.2022 10:28 Ответить
не такие уж и черные,так мулаты.но почти у всех сборных есть бразилы в составе)
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02.02.2022 10:43 Ответить
Молодці. Нехай вчать "Батько на Бандера" для фіналу. )
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02.02.2022 10:34 Ответить
І співають під час звучання гімна підераціїї😂😂😂
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02.02.2022 10:44 Ответить
Після перемоги над козломордими може ще і заспівають "Батько наш Бандера"
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02.02.2022 10:37 Ответить
Мало нам було обіймашек на олімпіаді? Один гравець збірної грає в рашці, клуб "кпрф", ще один грав там же. Не створюйте собі кумирів заздалегіть.
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02.02.2022 10:42 Ответить
все вірно! але я також бачив, як інші гравці співають гімн, як налаштовуються перед грою і як віддають усі сили під час гри. це також важливо пам'ятати і відзначати. на мою думку, у півфінал вони вийшли саме завдяки патріотизму і волі до перемоги
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02.02.2022 14:04 Ответить
Вот это заруба будет,,,,куча нервов уйдёт
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02.02.2022 10:43 Ответить
нормальные люди отличаются от рюских свиней тем что даже если их команда проигрывает они не начинают смешивать её с гуано. так что никаких нервов
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02.02.2022 10:51 Ответить
В расеи футбол такойже как в Венесуэле..
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02.02.2022 10:46 Ответить
Это плохо.Когда у них такой говняный футбол - наш то еще хуже.
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02.02.2022 11:05 Ответить
НА ЕВРО БЫЛО ВИДНО ЧЕЙ ЛУЧШЕ! ЧУРКИ СМЕРДЯЧИЕ! АЗИАТЫ! НА ВОЛГЕ СЛАВЯН НЕТ И НЕБЫЛО!
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02.02.2022 16:35 Ответить
Шура,не включайте дурака.На последнем Евро обои сыграли хреново.А на последнем ЧМ РФ сыграла очень достойно.
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02.02.2022 18:26 Ответить
Кацапи другі на селі.
Наші --- одинадцяті мачо.
Я оптиміст . Та підучить
Не зайве буде "Пливе кача"...
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02.02.2022 11:09 Ответить
Ура! Пишаюся вами, хлопці. Дави кацапів!
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02.02.2022 11:22 Ответить
Там в Росії 9 номер добре грає, який добре лупить з гострих кутів.
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02.02.2022 11:23 Ответить
наступний матч очікуємо з особливою надією!
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02.02.2022 12:00 Ответить







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02.02.2022 12:02 Ответить
Молодці хлопці ! 👍👏🇺🇦
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02.02.2022 12:50 Ответить
Остается надеяться что обыграют рашистов в полуфинале и споют " никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери".
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02.02.2022 14:16 Ответить
вот вы ,по моему, адекватный человек и понимаете,что скорее все будет наоборот.Что тогда петь будете?
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02.02.2022 18:31 Ответить
Я написал, что будем надеяться на победу. Если такого не произойдет. Игра есть игра. То конечно будет обидно ( жаль что играем не против грузин), досадно. Не так за возможную неудачу в игре, как то что проиграли представителям страны агрессора. Проиграем, поедем домой с неплохим результатом как при нашем рейтинге... А петь можно в любом случае. Песня ведь дело такое как говорится и в радости и печали. Но будем надеяться на победу. ( Как впрочем будем болеть за поляков ( а если что за шведов) на отборе на чемпионате мира по футболу) С 2014 только так и не как иначе.
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02.02.2022 19:17 Ответить
Дякую хлопці , ви крутезні !!! ПЕРЕМОГ НАМ УСІМ !!!
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02.02.2022 15:46 Ответить
"У півфіналі Євро-2022 українці зустрінуться зі збірною Росії. Матч відбудеться у п'ятницю, 4 лютого"
ГДЕ ???
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02.02.2022 18:48 Ответить
Вєлікій путлєр і весь РФФсовскій пуйлостан нашим хлопцям цього ніколи не простять: вічно молодий Володя Івасюк - для них не менший ворог, аніж Степан Андрійович.
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03.02.2022 09:53 Ответить
Насправді чудова пісня. Нажаль композитора вбили і не виключено, що КГБ
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06.02.2022 19:14 Ответить
 
 