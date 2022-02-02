Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022. ВИДЕО

Футзалисты сборной Украины находились в прекрасном настроении после победы над сборной Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы и вместе с тренерами команды спели легендарную "Червону руту" в автобусе по дороге в гостиницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пения украинских спортсменов опубликована в соцсетях.

В последний раз украинские футзалисты играли в полуфинале Евро в далеком 2005 году, где проиграли сборной Испании – 0:5. В целом же сборная Украины впервые пробилась в полуфинал, когда в первенстве участвовали более 8 команд (до 2010 года в финальной части Евро принимали участие 8 команд и плей-офф начинался с полуфиналов).

Сборная Украины дважды становилась вице-чемпионом Европы – в 2001 украинцы проиграли в финале Испании (2:1), в 2003 – Италии (1:0). В 2005 году сине-желтые проиграли в матче за третье место итальянцам (3:1).

В полуфинале Евро-2022 украинцы встретятся со сборной России. Матч состоится в пятницу, 4 февраля.

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