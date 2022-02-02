Монастырский видел это видео спустя несколько дней после ДТП. Трухина покрывали, - Мусаева. ВИДЕО
Главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что нынешний глава МВД Денис Монастырский видел видео с места ДТП с участием "Слуги народа" Александра Трухина через несколько дней после автопроисшествия, но запись не была добавлена к делу, которое передавалось ГБР для расследования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мусаева заявила в эфире телеканала "Украина 24".
"Денис Монастырский видел это видео. Видел видео с камер полицейских через несколько дней после ДТП. Видел ли это видео Зеленский, видел ли это видео, например, глава ГБР Сухачев - у меня этих данных нет... Если Монастырский это видео видел, и полиция передавала это дело в ГБР, то почему они не добавили это видео как доказательство?.. То, что сегодня Трухина исключили из партии, - это хорошо, и то, что его исключат из фракции - тоже, но здесь необходимо требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов. Ведь речь идет о том, что общество не знало об этих фактах и Трухина покрывали. Это называется именно так, и мы можем об этом откровенно говорить", - заявила Мусаева.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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Головне, - де тепер узяти голоси для призначення.
А тут уже не вдруг, а РЕГУЛЯРНО.
Верной тропой идут бараны под предводительством ничтожества.
Всю зелену банду треба гнати звідусіль. Пересадити як ОЗУ, яке обманом захопило владу в Україні.
Наївний "електорат" цього квартальлного пошляка готовий до наступних пригод?
Їх ще буде. Зекоманда ні одного дня не потратила на щось, що потрібне державі і людям. Це відверто цинічна шпана, яка навіть не вміє, а не те, що не хоче. Це суцільна арахамія в пінжаках.
Нарід, твою *ь! Ще раз таке зробите - то ну вас всіх на*!