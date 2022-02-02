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Монастырский видел это видео спустя несколько дней после ДТП. Трухина покрывали, - Мусаева. ВИДЕО

Главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что нынешний глава МВД Денис Монастырский видел видео с места ДТП с участием "Слуги народа" Александра Трухина через несколько дней после автопроисшествия, но запись не была добавлена ​​к делу, которое передавалось ГБР для расследования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мусаева заявила в эфире телеканала "Украина 24".

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"Денис Монастырский видел это видео. Видел видео с камер полицейских через несколько дней после ДТП. Видел ли это видео Зеленский, видел ли это видео, например, глава ГБР Сухачев - у меня этих данных нет... Если Монастырский это видео видел, и полиция передавала это дело в ГБР, то почему они не добавили это видео как доказательство?.. То, что сегодня Трухина исключили из партии, - это хорошо, и то, что его исключат из фракции - тоже, но здесь необходимо требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов. Ведь речь идет о том, что общество не знало об этих фактах и ​​Трухина покрывали. Это называется именно так, и мы можем об этом откровенно говорить", - заявила Мусаева.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7687) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+93
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02.02.2022 14:28 Ответить
+66
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02.02.2022 14:34 Ответить
+62
Це на зальот, це п"здець!
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02.02.2022 14:29 Ответить
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Монастирський - до побачення! Зеля тебе підставив - треба відповідати!
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02.02.2022 15:57 Ответить
А кого він туди поставить, якби й хотів? Зняти просто.
Головне, - де тепер узяти голоси для призначення.
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02.02.2022 16:18 Ответить
А може замість Трухи когось із "Європейської солідарності" посадити? А що? Дрібниця, а найвеличнішому буде приємно...
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02.02.2022 16:01 Ответить
А шо, так можна?
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02.02.2022 16:13 Ответить
Конечно, вон Лёха ганчаренко так и проситься на кукан….а уж как зеле приятно будет..
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02.02.2022 16:35 Ответить
Как там ослы и ***** оманские поют "Каждый вечер наступает вдруг!"
А тут уже не вдруг, а РЕГУЛЯРНО.
Верной тропой идут бараны под предводительством ничтожества.
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02.02.2022 16:04 Ответить
Кругова порука. Кодляк. Ми там правди не знайдемо.
Всю зелену банду треба гнати звідусіль. Пересадити як ОЗУ, яке обманом захопило владу в Україні.
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02.02.2022 16:12 Ответить
организованная зеленая банда
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02.02.2022 17:16 Ответить
Каков нарид,таки и слуги.Надеюсь наш вумный и высокообразованный прастый зевыборец гардицца своим хероем.
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02.02.2022 16:22 Ответить
Ну шо ж вы как пацаны наивные… а шо разве Монястырский не из слуг каломыйского? Ну придержал, а сейчас шефа зелёного спасать надо, нужна сенсация, она есть у меня… что не понятного??
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02.02.2022 16:31 Ответить
всі 3елені на виxід бо всі одинакові 3абреxались тільки нові вибори
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02.02.2022 16:39 Ответить
Началось ,,Вэлыке Злывання Слуг Народа". Кого следующего сольют? Арахамию?
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02.02.2022 17:08 Ответить
Контора "Зелені Рога і Копита" сипеться як картковий будинок.
Наївний "електорат" цього квартальлного пошляка готовий до наступних пригод?
Їх ще буде. Зекоманда ні одного дня не потратила на щось, що потрібне державі і людям. Це відверто цинічна шпана, яка навіть не вміє, а не те, що не хоче. Це суцільна арахамія в пінжаках.
Нарід, твою *ь! Ще раз таке зробите - то ну вас всіх на*!
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02.02.2022 17:35 Ответить
Якщо б очільники ДБР і МВС мали поняття про честь,вже б давно подали б у відставку,як це зробив очільник нацгвардії.А так маємо те що маємо.
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02.02.2022 18:13 Ответить
В этой воровской фракции собрались подонки, не достойные прибывать в Раде. А их т.н. лидер - лицо этого безобразия и идиатизма
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02.02.2022 18:20 Ответить
Товарищи, Денис Монастырский - это нуль. Это ручная петрушка в руках торчка Володи и его Ермаков. Абсолютно бесполезен на своей должности.
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02.02.2022 18:45 Ответить
Це закономірність -

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02.02.2022 19:35 Ответить
то что монастырский пытался отмазать это 100%. это видео должно было появится в день аварии, но его тормозили, спасибо журналистам за видео
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02.02.2022 20:00 Ответить
В лес , всем в лес пора зеуродам!
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03.02.2022 01:13 Ответить
монастырскому не выгодно поднимать зарплату обычным полицейским. Порядочные кадры постоянно уходят и через год-два иссякнут вовсе. На их место, на такую не конкуретную зарплату, придут худшие представители общества, с низким интеллектом, которые как холопы станут выполнять приказы зеленого фюрера за возможность погрызть кость с барского стола. Это делается чтобы мы больше никогда не имели шанса увидеть подобное видео или узнать правду про очередного обдолбанного наркомана-алкаша из быдла, дорвавшегося до власти.
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03.02.2022 10:09 Ответить
Цікаво, що . Шкода, що я не встиг такого урода запитати, чи це часом не Петрик вилучив всі записи з відеокамер по трасі Полтава-Бориспіль-Київ...
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03.02.2022 18:35 Ответить
жабу под суд и лишить мандата
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04.02.2022 12:45 Ответить
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