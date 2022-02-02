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"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опубликовало видео получения взятки "слугой народа" Кузьминых. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео получения взятки нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых.

Об этом идет речь в видео НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"28 января 2022 года его разоблачили после получения 558 тыс. грн. Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия несмотря на тот факт, что с 31 января 2022 года получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кузьминых просит временно исключить его из фракции с возможностью возвращения, - Палийчук

Автор: 

НАБУ (4233) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+48
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02.02.2022 16:23 Ответить
+22
С нетерпением жду когда дуру Безуглую с конвертом "примут". Очень хочется послушать что она нам расскажет
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02.02.2022 16:12 Ответить
+18
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02.02.2022 15:58 Ответить
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02.02.2022 15:58 Ответить
А где крышка над клавиатурой, чтоб можно хорошо ею хлопнуть???!!!
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02.02.2022 16:07 Ответить
с гильотиной
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02.02.2022 19:04 Ответить
Брат - справжній ВОЇН,а воно - звичайне ЗЕлайно. Чують "сосни народу",що незабаром їх поженуть сцяними ганчірками,от і " рубають бабло". Всі в лідера-клоуна-ЗЕшмарклю.
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02.02.2022 16:03 Ответить
А некоторые побегут присмыкаться к другим партиям
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02.02.2022 16:09 Ответить
Саме цікаве, що не зелені придумали ці схеми, а таким чином країну грабували з самого початку, в тому числі при ющі та криголамі, не кажучи про овоча! Треба колупати всю цю босоту з їхніми статками!
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03.02.2022 10:14 Ответить
Оце обсерлон
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02.02.2022 16:12 Ответить
Хочу бачити як зеленим роздають хабарі в стінах Ради.
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02.02.2022 16:14 Ответить
Стаціонарних камер в туалетах Ради нема. Тому зелені роздають гроші саме там.
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02.02.2022 16:21 Ответить
"...через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли." Джерело:

звісно можна було б поцікавитись в зеленських прихильників щодо зеленського "зняття депутатської недоторканності", але навіщо?
вони ж ніколи не зізнаються, що зеленське сцяння давно замінило їм воду.
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02.02.2022 16:12 Ответить
А представляете если бы Пороха поймали!!
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02.02.2022 16:13 Ответить
херли его ловить, он что, убегал?
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02.02.2022 16:31 Ответить
Еще как и кричал справжньою собачою мовою - поехали, *б твою мать
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02.02.2022 16:46 Ответить
С нетерпением жду когда дуру Безуглую с конвертом "примут". Очень хочется послушать что она нам расскажет
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02.02.2022 16:12 Ответить
Щось типу цього

https://www.youtube.com/watch?v=HvukOksN9Ew
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02.02.2022 16:31 Ответить
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02.02.2022 16:41 Ответить
она не Безуглая,она Безмозглая
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02.02.2022 18:00 Ответить
- партия жуликов и воров.
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02.02.2022 16:15 Ответить
У нас все таКие партии, кроме, пожалуй, БЮТ
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02.02.2022 16:44 Ответить
+5 за юмор
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02.02.2022 17:26 Ответить
Україна не расія. В Україні немає партійної монополії.

Одне відокремлено від іншого, що є запорукою суспільному прогресу.

Це партія жуликів,
а партія воров, то інша партія.
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02.02.2022 17:50 Ответить
Зашквары пошли один за другим...развал банды Голобородьков по факту набирает темп курьерского поезда.... былу слуги, стали Барыги на вяликих стройках асфальта и бетона за Ковидное бабло...а это нецелове использование средств Всемирной Организации Здравоохрания в особокрупных размерах ...а это Статья...повезло чувакам 100 миллиардов Ковид баблосов это много...
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02.02.2022 16:17 Ответить
А посадят ли...
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02.02.2022 16:20 Ответить
Розенблата, Насирова, Полякова, Мосейчука посадили? Нет. И этого не посадят.
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02.02.2022 16:31 Ответить
Я так и знал.
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02.02.2022 16:33 Ответить
Так они своих не сажают, это им законом прописано.
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02.02.2022 19:49 Ответить
пллять, власними очима бачити брата, який став жертвою війни , створеної саме хапугами, обжирілими скотами, ненаситними тварями... і продовжувати розгодовувати цю систему, замість того, щоб знищувати... Гамноїд
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02.02.2022 16:22 Ответить
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02.02.2022 16:23 Ответить
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02.02.2022 16:27 Ответить
Хрипуна зачекався Печерний суд і Менська зона.
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02.02.2022 17:21 Ответить
Х...Т. нЕ ПРИ ТВОМУ СВИНОРИЛОМУ БУЛА РИХФОРМА? Це після неї скоти, котрі судили майданівців БЕЗ ПРАВА отримали підвищення? Не при твому свинорилому був гральний свинопад свиночолого та його сатаниської євро-солідарності?
БУЛО чи НІ? Скажи. Як там кум луцик-алкаш? ген-плокулол картваий жидок-коумніст? За..ли ви кловуни з своїм петром та його єропутанами.
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02.02.2022 18:16 Ответить
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02.02.2022 16:23 Ответить
Трухин хочет вручить взятку полицейскому за молчание в размере 150 000 долларов...а не с Ковид бабла ли такое бабло у Трухина и прочих Шиферов?
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02.02.2022 16:25 Ответить
150 тыс гривень, но это не уменьшает вины, в сумочке у него было на карманные расходы
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02.02.2022 16:31 Ответить
Та байдуже чим,байдуже що-все пожираюча свиня...
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02.02.2022 16:26 Ответить
не на ком клейма ставить, один другого краше..., название этой псевдо партии звучит просто издевательски...
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02.02.2022 16:30 Ответить
Это не пария,это народ такой.
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02.02.2022 16:54 Ответить
люди могут сами поломать иммунитет депутата,и провести суд, только суд не товарищеский,а суд ЛИНЧА, да и другим неповадно будет!!!!
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02.02.2022 16:31 Ответить
Явно в тій оборудці він не один був задіяний ,без держ.чиновників там не обійшлося.Один таке не проверне.Чи назвуть нам імена решти відморозків,чи все скинуть на оцю сволоту
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02.02.2022 16:45 Ответить
Відео взятки?Не смішіть мої підкови,відео зняте без згоди того кого знімають по закону країни вважається недійсним та порушуючим права людини.Так що взяточник ще може подати в суд тих хто його знімав а відео як бере взятку буде являтися недійсним.
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02.02.2022 16:48 Ответить
Слуги народу - сплошной зашквар - самоликвидируйтесь идиоты, все без исключения.
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02.02.2022 16:49 Ответить
Після кінця епохи зашкварів потрібно на законодавчому рівні прийняти Закон при довічну заборону слугам зебені балотуватись в виборні органи. А також про обв"язкову психіатричну і наркологічну експертизу з кримінальною відповідальністю за фальсифікацію результатів.
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02.02.2022 17:29 Ответить
Сколько этих взяток было и при Пете, и при этом ... Все гуляют и довольны жизнью.
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02.02.2022 16:52 Ответить
І тут тобі Порошенко в штани насрав? Та що ж з вами, зєліки робиться? Кожен раз, як обсирається ваш "слуга" або зєля, ви відразу згадуєте Пороха? Тьху, гидота...
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02.02.2022 18:40 Ответить
когда эта шваль влезла в медицинские закупки, они так поофигевали от перспектив прибарахления до конца жизни, что у них математика быстро дошла до 40 процентов и выше
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02.02.2022 17:51 Ответить
Та якби ДБР працювало так, як треба, то там заходь щодня у Верховну раду (особливо перед знаковими голосуваннями), та й в'яжи ту зелень пачками. У кожного будуть повні кишені "зарплати"
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02.02.2022 18:37 Ответить
Сволочі. Он депутати інших партів чесні люди - їздять на Шкодах, живуть в багатоповерхівках і купують макарони на розвіс.
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02.02.2022 18:55 Ответить
Кучно пошли.
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02.02.2022 19:02 Ответить
Слідчі мали б ути у рукавичках. Так роблять у всіх цивільних державах.
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02.02.2022 20:22 Ответить
Небольшая сумма в Чернигове на пустомиместе мусора по 150000 через суды вымогают, запугивают, подсылает своих сучек адвокатов и ничего
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03.02.2022 00:15 Ответить
никогда такого не было и вот опять....
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03.02.2022 07:55 Ответить
В каждой подобной теме замазаны слуги урода, на великомкрадивництве суммы вразы круче.Гребсти начали так, потому что понимают - кормушки скоро не будет, поэтому зашквар за зашкваром идет.
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03.02.2022 11:42 Ответить
 
 