"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опубликовало видео получения взятки "слугой народа" Кузьминых. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео получения взятки нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых.

Об этом идет речь в видео НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"28 января 2022 года его разоблачили после получения 558 тыс. грн. Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия несмотря на тот факт, что с 31 января 2022 года получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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