"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опубликовало видео получения взятки "слугой народа" Кузьминых. ВИДЕО
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео получения взятки нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых.
Об этом идет речь в видео НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"28 января 2022 года его разоблачили после получения 558 тыс. грн. Следствие считает, что эти средства нардеп получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия несмотря на тот факт, что с 31 января 2022 года получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении НАБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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звісно можна було б поцікавитись в зеленських прихильників щодо зеленського "зняття депутатської недоторканності", але навіщо?
вони ж ніколи не зізнаються, що зеленське сцяння давно замінило їм воду.
https://www.youtube.com/watch?v=HvukOksN9Ew
Одне відокремлено від іншого, що є запорукою суспільному прогресу.
Це партія жуликів,
а партія воров, то інша партія.
БУЛО чи НІ? Скажи. Як там кум луцик-алкаш? ген-плокулол картваий жидок-коумніст? За..ли ви кловуни з своїм петром та його єропутанами.