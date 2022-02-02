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Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрельба у пункта обмена валют на улице Владимирской происходит уже во второй раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

По этому адресу в здании расположен пункт обмена валют, а также "Профессиональная ассоциация корпоративного управления".

На место с очередным пикетом финучреждения прибыли молодые люди из организации "Украинский стяг" и "Всемирно-Броварского телевидения". Там также присутствовала охрана здания, с которой у них произошел конфликт со стрельбой.

Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные 01

На место прибыли полиция и скорая помощь. Охранять здание приехала фирма "Венбест". Никаких комментариев от финучреждения и их охраны журналистам получить не удалось.

Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные 02Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные 03

В полиции Киева рассказали, что в результате драки два человека получили травмы, их доставили в больницу.

"Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении полицейских.

Всего задержали 14 человек, а также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные 04

На место происшествия прибыл бывший боец батальона Святой Марии Михаил Майман. Он отметил, что в настоящее время ранен его товарищ Середюк, который якобы боролся "с незаконным обменником".

Также там был один из руководителей организации "Украинский стяг" — Кристиан Ударов. Он относит себя к организации "Традиция и порядок". Сейчас он чаще посещает акции "Национального корпуса" и проводит свои от организаций "Украинский стяг" и "Казацкое братство".

Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные 05

На своей странице в Facebook Ударов ранее отметил, что они как общественные активисты пришли в учреждение, которое якобы действует незаконно.

"Ко мне поступило очень много обращений о том, что в этом пункте обмена валют проводят обмен криптовалют. Это у нас в стране запрещено", — сказал Ударов.

Также он подчеркнул, что якобы через это учреждение "проходят транзакции по финансированию террористических организаций на оккупированных территориях и наркотрафика". Охрану учреждения он назвал "вооруженными титушками".

Автор: 

Киев (25692) Нацполиция (16564) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+15
Головне СБУ в 100 метрах від цього обмінника.
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02.02.2022 17:45 Ответить
+10
Майман (чи як його там ), це той, що ківі в рило заїхав ? Тоді дайте йому орден !
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02.02.2022 17:57 Ответить
+9
"всемирное броварское телевиденье"? это чего такое?
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02.02.2022 17:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
разборки чертей
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02.02.2022 17:33 Ответить
Если б черти, это прокацапские фашики Корчинского
( На фене черт означает полупокерного выдающего себя за блатного)
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02.02.2022 18:18 Ответить
Всегда знал что корчинский прокацапский ,не зря он в приднестровье убивал молдован и украинцев молдовы в 90 ые годы с русскими вместе !а щас типа поцриот украины !
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02.02.2022 19:55 Ответить
А ещё хотят оружие свободно продавать!ни в этом веке,ни этим людям!
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02.02.2022 18:24 Ответить
Вася, у них уже есть пушки.
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02.02.2022 18:39 Ответить
Мисливські- для отстрєла жЫвотных
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02.02.2022 19:03 Ответить
Не раз пропонували купити пістолет в Україні, але нафіг він мені. Хоча дешевше за травмат. Тим більш, що я тут не живу.
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02.02.2022 19:18 Ответить
для дома доя семьи у меня есть охотничье ружье. а носить короткоствол на улице - себе дороже. Нападающий всегда имеет преимущество на улице в виде неожиданности.
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02.02.2022 19:35 Ответить
Тренуватися треба і все. Контролювати ситуацію навколо себе. Зброя має діставатися миттєво. Тоді і ножа вистачить, особливо коли холодна пора року. Хороший бронік другого класу, не важче товстого светру, але його навіть під сорочкою влітку не видно. І його ножем не пробити. лише шилом. Тобто ношу бритву, балончик цивільний та бронежилет. Те саме в Великобританії, але там іноді, по необхідності, хоча поліцейських в рази менше, але і вулична злочинність мала.
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02.02.2022 19:57 Ответить
Спасибо Дмитрий за совет от всего преступного мира!
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03.02.2022 10:05 Ответить
Злочинний світ знає на порядок більше, як і я, а це поради для законослухняних громадян. Бритву, що традиційно ще з 19 віку носили для самозахисту, можна порадіти, на ніж з експертним МВС чи СБУ висновком, що це не холодна зброя, а там є доволі серйозні зразки ножів, ніж з лезом 89 мм, тобто менше 9 см, чи просто молоток, туристичну сокиру,... а от бейсбольну биту при собі чи машині в Україні не раджу мати, хоча і заборони прямою проти немає. А те, що знає кримінал, я тут ніколи і нікому викладати не буду, тільки інформацію законослухняним громадянам про самозахист від злочинного світу.
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04.02.2022 01:53 Ответить
Свободно,что непонятно?то понятно что у них есть
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02.02.2022 19:56 Ответить
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02.02.2022 18:43 Ответить
наше Зе СБУ нас береже
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02.02.2022 17:33 Ответить
при чем тут.

Обычный рейдерский наезд под псевдопатротическими лозунгами.

позорище и прекрасная картинка для Раша-тв..
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02.02.2022 19:36 Ответить
Гривня стабілізувалась та укріпилась, - Зеленський.
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02.02.2022 17:34 Ответить
Мешают каким то мошенникам воровать? Куда только президент смотрит😁
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02.02.2022 17:34 Ответить
Одни мошенники мешают другим... Ничего особенного...
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02.02.2022 18:09 Ответить
"всемирное броварское телевиденье"? это чего такое?
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02.02.2022 17:35 Ответить
Помойка корчинского.
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02.02.2022 17:55 Ответить
Это Корчинский значит - Братство.
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02.02.2022 17:58 Ответить
Один сумасшедший из Украины, организатором числится. "Атаман Грициан Таврический" не меньше . Понятное дело все "атрибуты" настоящего идеолога и генералиссимуса прилагаются)))
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02.02.2022 18:51 Ответить
Він тоді працював з антипутінськімі рухами. На північному Кавказі також...
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02.02.2022 19:53 Ответить
Как и они. Путин тогда был впервые избранный, а они оказывается выступали против. Сейчас прошло много лет его власти, и они уже за. Как и он?
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02.02.2022 20:04 Ответить
Там половина сексотів була... Обличчя на фото достатньо відомі... Після того як люди Дугіна спиляли Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20К баксів, тому хто вишле йому відос знущання над бородою Дугіна.
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02.02.2022 20:13 Ответить
А на правду так - хто власники всіх цих обмінників ? Які податки вони платять ?
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02.02.2022 17:41 Ответить
Яка тобі різниця? ще тиждень тому ти тут вересканила нащо ФОПам касові апарати. Так от -власник ФОП, він не платить від прибутку податок, він платить 1350 в місяць як і всі, і нехай його прибутки вас не турбують
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02.02.2022 19:01 Ответить
вам какая разница? стрельба (не первая) - не метод борьбы. А метод УСТРАШЕНИЯ.
Налицо банальный рейдерский наезд или еще проще - вымогательство.
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02.02.2022 19:37 Ответить
Поки що відомо, що ця установа переводить гроші на Мордор. А представники патріотичних організацій прийшли зафіксувати це на відео і тут почалося....
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02.02.2022 20:07 Ответить
Когда на росее хотят кого-то обгадить,кричат фашисты,а у нас кричат пособники рашки!
тебе это ещё не известно? А тебе известно что это доказать надо прежде!!! А знаешь что это работа силовых органов а не активистов - решал
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03.02.2022 10:20 Ответить
Хворе, вони туди й прийшли саме за доказами (зняти відео) але охорона звичайно повела себе так, наче на їх напали рейдери.
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03.02.2022 13:07 Ответить
Головне СБУ в 100 метрах від цього обмінника.
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02.02.2022 17:45 Ответить
Оттуда и нужно "плясать"...
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02.02.2022 18:11 Ответить
Вот и бутафорская кровушка пришлась кстати.
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02.02.2022 17:46 Ответить
Майман (чи як його там ), це той, що ківі в рило заїхав ? Тоді дайте йому орден !
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02.02.2022 17:57 Ответить
И напал тогда титушка на титушку.
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02.02.2022 18:09 Ответить
Босяцкие разборки с неприглядным "патриотическим" камуфляжем.
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02.02.2022 18:10 Ответить
Раніше там обнал обналічували...
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02.02.2022 18:11 Ответить
На відео видно, як між групою чоловіків відбувається бійка із застосування газових балончиків. Один з чоловіків, очевидно охоронець, голосно свариться та погрожує зброєю.

http://www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/ www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/
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02.02.2022 18:17 Ответить
И ))?
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02.02.2022 18:19 Ответить
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02.02.2022 18:22 Ответить
https://t.me/telegraf_com_ua/8903 https://t.me/telegraf_com_ua/8903

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02.02.2022 18:23 Ответить
Сорри, думал вывод какойто последует
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02.02.2022 18:23 Ответить
а не ))) только информация))))
выводы пока делать рано)))
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02.02.2022 18:24 Ответить
Курс не подошел или маржа большая?
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02.02.2022 18:17 Ответить
банальное вымогательство.
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02.02.2022 19:38 Ответить
Они сами себя содержат. Вот, в обменник за криптой пришли, но их чувак с автоматом на#уй послал. Типа, нас уже Сбу крышует )
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02.02.2022 22:04 Ответить
Може то інвестняні? Сперечаються хто буде кришувати бариг?
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02.02.2022 18:22 Ответить
Перестрілка в 100 метрах від голованої будівлі СБУ?
Звичайно ***********, а ви що подумали? 😂🤣
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02.02.2022 18:23 Ответить
А мы подумали обычная ссора на кухне и даже без драки!!!
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03.02.2022 10:28 Ответить
Разборки титушни.
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02.02.2022 18:25 Ответить
Традиции и порядок? Десь я вже чув цю назву.
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02.02.2022 18:37 Ответить
Схема стара как мир- или делитесь боблишком, или мы на вас натравим активистов. А активисты нынче (не все естессно) легализованная форма рэкета.
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02.02.2022 18:44 Ответить
1. да не поделили какой то конвертационный центр или еще какую хрень, нанимают додиков для разборок. Вот в наше время были бандюки, а это... муйня якась ))))

2. Нормальные люди в булочную на такси.... с охотничьими карабинами на работу не ездят. И тем более, не стреляют в центре Киева.
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02.02.2022 18:53 Ответить
Нормальні люди відбиваються від " активістів" які ні робити ні воювати не хочуть
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02.02.2022 18:56 Ответить
Во-первых крипту не обменивают в реальном обменном пункте,для этого есть биржа в интернете.Во-вторых,обмен крипты никем не запрещен,запрещен майнинг за счет ворованной электроенергии.Ну и в третьих,здесь явно шкурные интересы по поводу помещения.Ну хоть посмешили с всемирно-броварским телевидением,спасибо.
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02.02.2022 18:54 Ответить
помещение как раз не при чем.
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02.02.2022 19:39 Ответить
Это ты посмешил - в таком безапеляционном тоне говорить ерунду.
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02.02.2022 19:53 Ответить
"Активісти" ,які чомусь не з'являються по повістці до військомату,повторно прийшли взяти під "кришу" пункт обміну, але їм вдруге дали ПІ ..нгвінів
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02.02.2022 18:54 Ответить
"Всемирное Броварское телевидение"......Всемирное. Броварское.

(кровь из глаз)
***********************************************
21 ИЮНЯ 2017, СРЕДА, 16:24 653
Кива привел "Всемирное Броварское телевидение" для блокирования телеканала NewsOne
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02.02.2022 18:58 Ответить
Перевожу - пацанчики решили взять под крышу обменку, с которой отставные сбушники кормятся. Но, есть еще порох в пороховницах - попустили молодняк на время))
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02.02.2022 19:01 Ответить
А крістіан хто? ЗАКОН?
Якого хера його тітушня приходить та щось мичить ? Які звернення? ФАКТИ нехай подасть!. А так будь-хто з"активістів" (вже бачили не одного дебіла) прийде та буде кошмарити бізнес. Це вилупок МАЄ ФАКТИ? (Що мішало йому зробити контрольні закупки та зафіксувати)
Це все виглядає як висери адво-путан в стилі "нам здається", "ми ввжаємо", "ми думаємо" - аж щось - це були ДУМКИ. Не пішов би нахер цей тітушка та його оболтуси. Має ФАКТИ - юутб в студію і по пунктам. Вже була "свабода" та комуняцька **** - ірена фаріон. Йдіть нахер
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02.02.2022 19:09 Ответить
2014 если форма значит майдановец почти коп
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02.02.2022 19:11 Ответить
По факту ВСЕ гавно кторое блокирует бизнес должны сидеть. приехали они - быдло уголовное. Это КАК. КИЕВ, центр!!!! Может пора этих дебилоидов-спортсмено-титушек садить? Может хватит? Есть у нас закон или его НЕТ?
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02.02.2022 19:18 Ответить
Один из многих обналичивающих «обменников». Близость к Владимирской явно указывает на то кто крышует этот «бизнес
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02.02.2022 20:28 Ответить
В многомиллионном Киеве нашли ≪незаконный≫ обменник , второй раз на том же месте .......Быки совсем ≪не палятся≫ . К нам обратились ...... Лютый песец в центре столицы .
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02.02.2022 21:58 Ответить
Как только русня нападет эти первые начнут грабить
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03.02.2022 10:37 Ответить
 
 