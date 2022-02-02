Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Стрельба у пункта обмена валют на улице Владимирской происходит уже во второй раз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
По этому адресу в здании расположен пункт обмена валют, а также "Профессиональная ассоциация корпоративного управления".
На место с очередным пикетом финучреждения прибыли молодые люди из организации "Украинский стяг" и "Всемирно-Броварского телевидения". Там также присутствовала охрана здания, с которой у них произошел конфликт со стрельбой.
На место прибыли полиция и скорая помощь. Охранять здание приехала фирма "Венбест". Никаких комментариев от финучреждения и их охраны журналистам получить не удалось.
В полиции Киева рассказали, что в результате драки два человека получили травмы, их доставили в больницу.
"Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении полицейских.
Всего задержали 14 человек, а также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
На место происшествия прибыл бывший боец батальона Святой Марии Михаил Майман. Он отметил, что в настоящее время ранен его товарищ Середюк, который якобы боролся "с незаконным обменником".
Также там был один из руководителей организации "Украинский стяг" — Кристиан Ударов. Он относит себя к организации "Традиция и порядок". Сейчас он чаще посещает акции "Национального корпуса" и проводит свои от организаций "Украинский стяг" и "Казацкое братство".
На своей странице в Facebook Ударов ранее отметил, что они как общественные активисты пришли в учреждение, которое якобы действует незаконно.
"Ко мне поступило очень много обращений о том, что в этом пункте обмена валют проводят обмен криптовалют. Это у нас в стране запрещено", — сказал Ударов.
Также он подчеркнул, что якобы через это учреждение "проходят транзакции по финансированию террористических организаций на оккупированных территориях и наркотрафика". Охрану учреждения он назвал "вооруженными титушками".
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( На фене черт означает полупокерного выдающего себя за блатного)
Обычный рейдерский наезд под псевдопатротическими лозунгами.
позорище и прекрасная картинка для Раша-тв..
Налицо банальный рейдерский наезд или еще проще - вымогательство.
тебе это ещё не известно? А тебе известно что это доказать надо прежде!!! А знаешь что это работа силовых органов а не активистов - решал
http://www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/ www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/
выводы пока делать рано)))
Звичайно ***********, а ви що подумали? 😂🤣
2. Нормальные люди
в булочную на такси.... с охотничьими карабинами на работу не ездят. И тем более, не стреляют в центре Киева.
(кровь из глаз)
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21 ИЮНЯ 2017, СРЕДА, 16:24 653
Кива привел "Всемирное Броварское телевидение" для блокирования телеканала NewsOne
Якого хера його тітушня приходить та щось мичить ? Які звернення? ФАКТИ нехай подасть!. А так будь-хто з"активістів" (вже бачили не одного дебіла) прийде та буде кошмарити бізнес. Це вилупок МАЄ ФАКТИ? (Що мішало йому зробити контрольні закупки та зафіксувати)
Це все виглядає як висери адво-путан в стилі "нам здається", "ми ввжаємо", "ми думаємо" - аж щось - це були ДУМКИ. Не пішов би нахер цей тітушка та його оболтуси. Має ФАКТИ - юутб в студію і по пунктам. Вже була "свабода" та комуняцька **** - ірена фаріон. Йдіть нахер