Возле пункта обмена валют в Киеве произошла стрельба, есть травмированные и задержанные. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрельба у пункта обмена валют на улице Владимирской происходит уже во второй раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

По этому адресу в здании расположен пункт обмена валют, а также "Профессиональная ассоциация корпоративного управления".

На место с очередным пикетом финучреждения прибыли молодые люди из организации "Украинский стяг" и "Всемирно-Броварского телевидения". Там также присутствовала охрана здания, с которой у них произошел конфликт со стрельбой.

На место прибыли полиция и скорая помощь. Охранять здание приехала фирма "Венбест". Никаких комментариев от финучреждения и их охраны журналистам получить не удалось.

В полиции Киева рассказали, что в результате драки два человека получили травмы, их доставили в больницу.

"Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", - говорится в сообщении полицейских.

Всего задержали 14 человек, а также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

На место происшествия прибыл бывший боец батальона Святой Марии Михаил Майман. Он отметил, что в настоящее время ранен его товарищ Середюк, который якобы боролся "с незаконным обменником".

Также там был один из руководителей организации "Украинский стяг" — Кристиан Ударов. Он относит себя к организации "Традиция и порядок". Сейчас он чаще посещает акции "Национального корпуса" и проводит свои от организаций "Украинский стяг" и "Казацкое братство".

На своей странице в Facebook Ударов ранее отметил, что они как общественные активисты пришли в учреждение, которое якобы действует незаконно.

"Ко мне поступило очень много обращений о том, что в этом пункте обмена валют проводят обмен криптовалют. Это у нас в стране запрещено", — сказал Ударов.

Также он подчеркнул, что якобы через это учреждение "проходят транзакции по финансированию террористических организаций на оккупированных территориях и наркотрафика". Охрану учреждения он назвал "вооруженными титушками".