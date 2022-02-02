Взрыв произошел в многоэтажке в Кропивницком. Погиб 1 человек, пострадали 3. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди пострадавших – двое детей. Перекрытия дома уцелели.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел на втором этаже девятиэтажного дома на окраине города.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.59. Через час пламя погасили.

"В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет", - рассказали в ГСЧС.

"Суспільне" уточняет, что ожоги получили две девочки восьми и тринадцати лет. Восьмилетняя – в отделении реанимации областной детской больницы, у нее ожоги 30 процентов поверхности тела. Ее состояние средней степени тяжести.

Жителей дома, нуждающихся в жилье, поселят за счет горсовета в гостиницу "Турист". Сколько таких пока неизвестно.



