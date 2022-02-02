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Наемник "ЛНР", сбежавший от террористов на подконтрольную Украине территорию, задержан в Луганской области, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

Участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровкаи и Троицкого Попаснянского района Луганщины. За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НЗФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы".

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Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд для избрания боевику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

СБУ (20055) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
Дажє духовниє лапатниє скрєпи нє удєржалі...
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02.02.2022 18:37 Ответить
+6
"От хорошей жизни",до клятих бандерівців.
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02.02.2022 18:40 Ответить
+4
Он прибежал выпить, у попочленцев ему уже не наливают...
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02.02.2022 18:42 Ответить
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Ещё одного кормить будем ?
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02.02.2022 18:31 Ответить
Засунуть ему швабру обратной стороной
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02.02.2022 18:35 Ответить
Дажє духовниє лапатниє скрєпи нє удєржалі...
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02.02.2022 18:37 Ответить
Да ладно. Может быть, он поваром у них служил. Кок👩‍🚀
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02.02.2022 18:37 Ответить
Та нет. Он уже там напризнавался лет на 12. По всей видимости недалекий донецкий пацик и в тюрьме побывал и признался что был снайпером. Обычно те кто поумнее те только документы проверяли или поварами работали по их словам)))
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02.02.2022 20:55 Ответить
Пацик, судя по тексту статьи, не донецкий, а луганский, но это неважно. Важно то, что за признание эти 12 лет уполовинят, и за раскаяние еще раз уполовинят, а з сотрудничество со следствием (назовёт кого-нибудь из друзей-пациков) еще и медаль дадут имени Маты Хари.
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02.02.2022 22:29 Ответить
Он должен на коленях ползти и просить прощения у Украины, а это должны показывать по всем каналам.
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02.02.2022 18:39 Ответить
Зачем ? Можно научить его разминированию полей .
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02.02.2022 18:41 Ответить
Какое прощение? Посмотри список, чем он занимался 5 лет и сто проц не одного убил.
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02.02.2022 19:55 Ответить
Да я и не говорю что бы его простили, он должен понести ответственность. Это у нас дают 10-12 лет,а в Чехии за то что в дыре служил 25 дали.
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03.02.2022 06:34 Ответить
У них у всіх там дружини і діти в Києві живуть ? Чи що ???
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02.02.2022 18:40 Ответить
Та ще й допомогу, та стiпендii отримують.
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02.02.2022 20:57 Ответить
"От хорошей жизни",до клятих бандерівців.
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02.02.2022 18:40 Ответить
Во, *******..а я как раз в 17 в Троицком был..и не боится гамнюк нифига..в Попасную оно прибежало, к родным..вот в ТРО такого дерьма( если не оно само, то родственнички) будет полно..особенно в прифронтовых городах
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02.02.2022 18:41 Ответить
Он прибежал выпить, у попочленцев ему уже не наливают...
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02.02.2022 18:42 Ответить
Що це запокарання для вбивці,який шість років вбивав громадян України? Ганьба такому карному кодексу і тим хто його писав.
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02.02.2022 18:42 Ответить
тільки "на Україну" так і прикладом в щелепу, поки не навчиться правильно говорити
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02.02.2022 18:46 Ответить
Оце кар"єрний ріст !!! Розбій -- тюрма -- асфабаділся -- народная міліція !!! Заздріть всі !!! Пацан к успєху шол... Нє подфартіло...
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02.02.2022 18:47 Ответить
Навойовалось воно!Іди на *** не псуй дитині життя а в Україні повітря.
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02.02.2022 19:16 Ответить
Да, статья до 8-и лет, а знаете ли вы, сколько за это время, он погубил наших воинов, да и возможно мирных жителей??? Что-то дёшево вы цените жизнь воинов Украины, а может вы просто жалеете таких тварей. Ведь клоун, раньше вообще запрещал открывать огонь ответный, к чему бы всё это???
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02.02.2022 19:20 Ответить
да нахрен он тут нужен? посадите его как и положено за тероризм и сепаратизм измену родине . а то сопли поплывут у вас вижу уже он же покаялся....))
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02.02.2022 19:45 Ответить
К семье захотел волчары? Да врёт он, отправьте его поджопниками назад в лугандон. Пусть там фсб его на изоляцию, а потом и в расход. Им тоже такие «украинцы» на йух не упали. Это у нас их всё облизуют и облизуют с причитаниями «эта же нашилюди»… ну какие они наши - убийцы они и власовцы! На фига вам этот рецидивист иубийца?
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02.02.2022 20:26 Ответить
Отсидит пять лет и будет пособие в Украине получать.
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02.02.2022 23:56 Ответить
 
 