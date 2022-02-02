"Без цензуры" в прямом эфире: Джонсон спасает Украину, Зеленский спасает Трухина, США и НАТО "кинули" Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают в прямом эфире самые горячие события последних дней.
Смотрите в 20:45 на Цензор.НЕТ.
Визит Бориса Джонсона в Украину, поддержка Великобритании, трехсторонний союз Украина-Польша-Британия, позорный скандал вокруг видео с места ДТП нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, а еще - ответившие Путину США и НАТО.
Все это Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич раскладывают по полочкам в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".
Топ комментарии
+9 Порохобандерівець
показать весь комментарий02.02.2022 21:10 Ответить Ссылка
+8 ПравдаЛюбка
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+7 Порохобандерівець
показать весь комментарий02.02.2022 21:06 Ответить Ссылка
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До речі, кілька місяців тому ти писав що дякуючи Зеленському відкрив магазин, купуєш ще один і тебе ;всьо чьотко;.
Бізнес накрився статевим органом Могилевської, чи ти мамин киздун?
11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной. Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована
правда, в несколько упрощенном виде.
https://novynarnia.com/2019/07/01/v-yatrovich-nagadav-shho-deputat-sluga-narodu-tsitata-stalina/
😜
Это просто шикарно!
Спасибо вам!
Мочите эту коррупционную *******!