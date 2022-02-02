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"Без цензуры" в прямом эфире: Джонсон спасает Украину, Зеленский спасает Трухина, США и НАТО "кинули" Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают в прямом эфире самые горячие события последних дней.

Смотрите в 20:45 на Цензор.НЕТ.

Визит Бориса Джонсона в Украину, поддержка Великобритании, трехсторонний союз Украина-Польша-Британия, позорный скандал вокруг видео с места ДТП нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, а еще - ответившие Путину США и НАТО.

Все это Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич раскладывают по полочкам в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Вистачить, ти в 2019 побачив. Спали паспорт.
Будь ласка!
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02.02.2022 21:10 Ответить
+8
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02.02.2022 20:57 Ответить
+7
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02.02.2022 21:06 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=vuFeL_miB-o ГОНЧАРЕНКО вщент розносить ЗЕЛЕНСЬКОГО за «зашквари» його «слуг»
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02.02.2022 20:48 Ответить
Рінат Амєдов, ти що, розчарувався в Зеленському?
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02.02.2022 20:52 Ответить
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02.02.2022 21:44 Ответить
Амедов! Що у лісі здохло? Ти хвалиш "праву руку проклятого Пороха"? Та тебе ж твої адепти на твоїй авторській гілці проклянуть!
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02.02.2022 20:53 Ответить
Та я з нього просто в шоці.
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02.02.2022 20:54 Ответить
Ти знає, що я проти Зеленського і Порошенко. Мені просто дуже сподобалось, як він Зеленського розкритикував. Яка різниця з якої Гончаренко партії, тут головне критика.
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02.02.2022 20:56 Ответить
ОЙ! Я зараз розплачуся! Від сміху! Наче я тебе не читав півтора останніх років на твоїй темі
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02.02.2022 20:59 Ответить
Що дуже смішно стало. Ну то посмійся.
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02.02.2022 21:00 Ответить
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02.02.2022 21:06 Ответить
Так а Петлюра наче з більшовиками не домовлявся...
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02.02.2022 21:14 Ответить
До речі, Скоропадський товаришував і служив разом з Манергеймом. Обидва були прихильниками монархічної ідеї. Манергейм тоді дістав регентство Фінляндії, хоча не був фіном. І розгромив місцевих черіоних. А українця Скоропадського, що мав приблизно такі самі погляди, скинули українські соціалісти.
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03.02.2022 00:06 Ответить
А чьо не ржать. Там было как не баб Юльке осанна, так постились картинки про зайчикiв, як в нiмому кiно... Але ж бо пан клятий , мене заблокував...
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02.02.2022 21:49 Ответить
Так він усіх розумніших себе з теми розігнав!
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02.02.2022 22:04 Ответить
Дай вгадаю, ти тепер за Бойка?
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02.02.2022 21:02 Ответить
Ні, не вгадав, я зараз ні за кого. Поки не бачу достойного.
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02.02.2022 21:07 Ответить
Вистачить, ти в 2019 побачив. Спали паспорт.
Будь ласка!
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02.02.2022 21:10 Ответить
Навіщо мені твій паспорт палити, сам його пали, чи ти не вмієш.
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02.02.2022 21:12 Ответить
Я про твій, тупий виборцю Зеленського.
До речі, кілька місяців тому ти писав що дякуючи Зеленському відкрив магазин, купуєш ще один і тебе ;всьо чьотко;.
Бізнес накрився статевим органом Могилевської, чи ти мамин киздун?
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02.02.2022 21:15 Ответить
Я відкрив магазин ще при Ющенко, зрозумів телепень.
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02.02.2022 21:18 Ответить
Точно мамин...
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02.02.2022 21:21 Ответить
Ти що обкуренний, не будь як Зеленський.
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02.02.2022 21:23 Ответить
Ти п'ять років плакався що бідний і нізащо купити чвертку, а тут раптом магазин ще з часів Ющенка. Ми ж давно знайомі, Єлажєв. Я навіть твою розвалюху з обдертим щекетником бачив.
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02.02.2022 21:26 Ответить
Я тебе в перший раз бачу. Ти чиїх будеш:
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02.02.2022 21:28 Ответить
Та який там магазин! Я ж писав - ти на його морду подивися на авторській темі! Там же метровими буквами написано - "АЛКАНАВТ"!!! А з п"яниць - погані бізнесмени!
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02.02.2022 21:24 Ответить
По собі не судять.
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02.02.2022 21:25 Ответить
Ну так я ж на своїй темі з гордістю свою фотографію не виклав - тому тобі не відомо як я вигляджу На моїй темі є лише фото казана з юшкою (і то не мого власного а взятого з Інтернет) А ти гордо виклав свою "фотоморду" з характерними ознаками хронічного алкоголіка а тепер ображено рохкаєш на мене! Марнославство - підступна штука!
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02.02.2022 21:33 Ответить
Тому ти і не викладаєш свою морду, бо вона точно схожа на алкаша.
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02.02.2022 21:34 Ответить
Ну - це ж лише твоя бурхлива уява А от твою люди бачать вже тривалий час - тому знають точно А те що на твоєму фото - пика "алканавта" - так це тобі будь-який лікар-нарколог скаже Мабуть саме тому тебе й інсульт звалив - пішов у запій і не контролював кров"яний тиск А при твоїй комплекції і зловживанні алкоголем - це гіпертонія А якщо ти - ще й "атмосферочутливий" - то при перепадах атмосферного тиску гарантований гіпертонічний криз От тобі й інсульт (ти ж не забувай - я різносторонні знання маю В тому числі і в судовій медицині)
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02.02.2022 21:48 Ответить
ВСІ, хто у 2010 не голосував за Ющенка вибрали Януковича. ВСІ, хто у 2019 не голосував за Порошенка вибрали Зеленського.
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02.02.2022 21:16 Ответить
І що це означає? Смисл незрозумів.
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02.02.2022 21:20 Ответить
Це означає те, що як казав Порошенко, треба думати. Ти згоден з цією сентенцією Порошенка?
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02.02.2022 21:45 Ответить
Можеш не казати проти кого ти проти. Кажи - за кого ти за.
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02.02.2022 21:09 Ответить
Поки ні за кого. Немає з кого вибирати, одні олігархи і сепари кругом.
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02.02.2022 21:14 Ответить
А якщо буде вибір між Порошенком та Зеленським і не проголосувати буде неможливо - то кого вибереш?
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02.02.2022 21:19 Ответить
Якщо немає графи "Проти всіх", просто не буду голосувати.
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02.02.2022 21:22 Ответить
А якщо не голосувати - то довічне ув'язнення. Ти згоден на довічне ув'язнення, чи все ж у такому випадку проголосуєш? (а при есесері, між іншим, щось подібне було).
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02.02.2022 21:48 Ответить
Воно комуняка.
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02.02.2022 21:22 Ответить
Воно саме ще не визначилось. Бовтається як субстанція в ополонці.
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02.02.2022 21:56 Ответить
Нунахер (с)
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03.02.2022 00:44 Ответить
/
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02.02.2022 20:57 Ответить
Психосома́тика (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Ψυχή- душа і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. σῶμα - тіло) - напрям у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицині (психосоматична медицина) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психології , що займається вивченням впливу психологічних (переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F психогенних ) факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних (тілесних) захворювань.
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02.02.2022 22:18 Ответить
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02.02.2022 21:04 Ответить
Назвати Коломойського, Рабіновічя, Червоненко УКРАЇНСЬКИМИ євреями, якось язик не повертається. При тому, що вже само "єврей" є можливо головною ознакою Русскава Міра.
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02.02.2022 21:12 Ответить
А ви впевнени що гроші в конвертах отримують депутати ВР от Коломойського, а не от Путлера?
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02.02.2022 21:15 Ответить
Ну - хто писав сценарій - невідомо А от сюжет передрали з книги Василя Рудика яка так і називається "Слуга народу" От тільки книжка правдивіша - там у кінці по головного героя приходить міліція
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02.02.2022 21:19 Ответить
Взагалі, вислів ;дєпутат-Слуґа народа!; належить кривавому диктатору Сраліну.
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02.02.2022 21:23 Ответить
Я не заперечую Бо не знаю
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02.02.2022 21:26 Ответить
Вибачаюся за кацапську, та й за цитату.

11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной. Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована
правда, в несколько упрощенном виде.

https://novynarnia.com/2019/07/01/v-yatrovich-nagadav-shho-deputat-sluga-narodu-tsitata-stalina/

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03.02.2022 12:18 Ответить
А "вибачаться" за що? За правдиву інформацію? Мені теж пробують "клювать в зад" коли я аргументую свої доволи цитатами російських письменників чи політичних діячів та ще й російським нарєчієм Багатьом правда ліньки їх читать - надто великі Я он виклав "казку" Салтикова-Щедріна "Богатирь" а на неї увагу не звернули А жаль! Там сьогоднішня і ЗАВТРАШНЯ Росія змальована - прозорливий був Михайло Євграфович!
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03.02.2022 12:28 Ответить
Оце він упоротий. Під спідами не меньш! (коли коментує аварію трушкіна)
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02.02.2022 21:13 Ответить
Коли трапився " вагнергейт", всі гадали хто ж кріт, хто злив інформацію. Потім виліз ЗЕ і проговорився, що це він зробив, подзвонив Алєксандру Грігорьєвічу. Тепер всі гадають а хто ж дав команду приховати злочин Трухіна, чому 6 місяців всі ці МВС, ДБР і тд клеїли дурня і шукали де те кляте кермо у Ауді і хто за ним сидів. 6 місяців шукали - не знайшли. ТАК ХТО Ж ДАВ КОМАНДУ ????
😜
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02.02.2022 21:29 Ответить
Уважаемые Марина и Богдан, смакуем ваш очередной выпуск!
Это просто шикарно!
Спасибо вам!
Мочите эту коррупционную *******!
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02.02.2022 21:31 Ответить
Зе сидит на двух стульях, как янык.
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02.02.2022 22:17 Ответить
Доброе утро. Уважаемые журналисты вы превращаетесь в клоунов. Censor был мною любимым блогом, а сейчас это не профессионально, и даже не смешно, не уважительно к читающим ваш контент, ведете себя безобразно.
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03.02.2022 10:08 Ответить
 
 