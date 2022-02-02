"Без цензуры" в прямом эфире: Джонсон спасает Украину, Зеленский спасает Трухина, США и НАТО "кинули" Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают в прямом эфире самые горячие события последних дней.

Смотрите в 20:45 на Цензор.НЕТ.

Визит Бориса Джонсона в Украину, поддержка Великобритании, трехсторонний союз Украина-Польша-Британия, позорный скандал вокруг видео с места ДТП нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, а еще - ответившие Путину США и НАТО.

Все это Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич раскладывают по полочкам в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".