"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - рабочие "Укрзализныци" косят заснеженные пути станции "Пасека" в Закарпатье. ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой несколько рабочих с мотокосами что-то делают вдоль заснеженных путей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что рабочие косили снег на железнодорожной станции "Пасека" в Свалявском районе Закарпатской области.

"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косим, ​​не нервничаем!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Ребята, скорее") Скоро лето!" - говорит мужчина на видео закарпатским говором.

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