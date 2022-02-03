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"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - рабочие "Укрзализныци" косят заснеженные пути станции "Пасека" в Закарпатье. ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой несколько рабочих с мотокосами что-то делают вдоль заснеженных путей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что рабочие косили снег на железнодорожной станции "Пасека" в Свалявском районе Закарпатской области.

"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косим, ​​не нервничаем!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Ребята, скорее") Скоро лето!" - говорит мужчина на видео закарпатским говором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзализныци", - Мининфраструктуры

Автор: 

Укрзализныця (2763) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+25
А хто пише шо винен клован? Винні довбограї з інтеллектом ракушки, які голосують за клованів. А клован він такий який є.
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03.02.2022 11:52 Ответить
+23
Союза уже нет 30 лет... А дрочь от него еще долго будет из мозгов вытекать... Дурная работа, дурные руководители, жесть просто... Слов нет, одни эмоции.
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03.02.2022 11:38 Ответить
+21
нічого дивного) Країна, яка обирає тупого клована приезидентом, буде і косити траву взимку і прибирати сніг влітку.
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03.02.2022 11:41 Ответить
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03.02.2022 11:38 Ответить
нічого дивного) Країна, яка обирає тупого клована приезидентом, буде і косити траву взимку і прибирати сніг влітку.
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03.02.2022 11:41 Ответить
Це все клован винен і *****,бо досі такого не було і траву не фарбували.
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03.02.2022 11:48 Ответить
А хто пише шо винен клован? Винні довбограї з інтеллектом ракушки, які голосують за клованів. А клован він такий який є.
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03.02.2022 11:52 Ответить
Той хто у 2014 обрав однотурового олігарха теж розумом не сяє,та пережили ж, переоберем і цього. Такий у нас лохторат,обирає лайно з лайна яке потрапляє у другий тур.
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03.02.2022 12:03 Ответить
Союза уже нет 30 лет... А дрочь от него еще долго будет из мозгов вытекать... Дурная работа, дурные руководители, жесть просто... Слов нет, одни эмоции.
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03.02.2022 11:38 Ответить
Добавлю, нужно еще снег растопить, и траву покрасить в зеленый.
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03.02.2022 11:39 Ответить
Это не союз. При союзе таким ************ не занимались. Это державні закупівлі. Поки грали тендер зима насатала. Вот и отрабатывают
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03.02.2022 13:48 Ответить
Еще хуже стало.
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03.02.2022 18:10 Ответить
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03.02.2022 18:39 Ответить
зебіли, сер)
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03.02.2022 11:38 Ответить
К ним преЗЕдент не заезжал ?
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03.02.2022 11:39 Ответить
Может металлоискатели?
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03.02.2022 11:41 Ответить
точно) на бензинових двигунах.
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03.02.2022 11:42 Ответить
Кацапский )))) Есть же у них флешка со сколково весом 13 кг и памятью 500 килобайт ))
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03.02.2022 12:01 Ответить
Готовятся к приезду Сержа Лещенко !
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03.02.2022 11:41 Ответить
Сырлещ - твоя зона ответственности расскажи им как нужно правильно мотокосу держать по технике безопасности
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03.02.2022 11:45 Ответить
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03.02.2022 11:46 Ответить
Какой-то фейк для унижения Украины! А все СМИ подхватывают и разносят этот вирус похлеще корововируса! Мужики даже может поприкалывались , а все принимают всерьез!
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03.02.2022 11:50 Ответить
ніякий то не фейк, просто по прогнозам керівників УЗ не мало бути стільки снігу в лютому
бодняки метрові які зима не знищила доводиться косити щоб не стирчали серед весняного цвітіння.
Нажаль у нас все так робиться, тобто не тоді коли потрібно.
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03.02.2022 11:54 Ответить
С этим я согласен. А вот работяги видать решили дров напилить с лесополосы и подеб....нули этих руководителей!
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03.02.2022 11:58 Ответить
Беру слова свои обратно. В руках у них мотокосы. Я не думаю, что это инициатива рабочих, это инициатива руководство. А какое правительство такое и руководство. Рабочие стыдливо отворачиваются, но если ты не будешь этого делать, то тебя уволят.
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03.02.2022 12:11 Ответить
звісно що то не ініціатива простих роботяг косити буряни під снігом.
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03.02.2022 12:15 Ответить
Это правильное мероприятие. Сухую траву необходимо скосить до весны во избежание возгорания и быстрого распространения огня.
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03.02.2022 12:05 Ответить
траву потрібно косити пару разів в сезон росту, а не після зими...
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03.02.2022 12:09 Ответить
Ага...и обязательно в тот момент когда снегу по колено...😀
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03.02.2022 12:20 Ответить
Нажаль це не фейк, знаю особисто цю людину що зняла і виклала ролик і дану локацію де знімалося. Питання до керівництва, що дало таку команду, воно адекватне і з головою дружить?
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03.02.2022 13:14 Ответить
Закарпатобленерго теж неадекватне. Відключають села по причині профілактики, підключень та... обрізки дерев...
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03.02.2022 18:26 Ответить
так этож новый набсовет в Укрзализныце.
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03.02.2022 11:50 Ответить
30 років поспіль совок процвітає.

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03.02.2022 11:52 Ответить
(с)

Накоси мне травы на кайсяку

Мы уже победили, просто это еще не так заметно.
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03.02.2022 11:53 Ответить
Все під контролем! Сірожка Лєщєнко наглядає!

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03.02.2022 11:58 Ответить
вот чем наше дебилье отличается от кацапов?))) начальника станции разжаловать в дворники
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03.02.2022 12:00 Ответить
Так під снігом же бур'яни не кошені!
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03.02.2022 12:00 Ответить
придурки, а з москалів ще й сміємся...самі не кращі(((((((
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03.02.2022 12:02 Ответить
Ну, це не дивина! У нас ще й асфальт взимку в калюжі кладуть. І нічого. Согодні їх показали на всю країну, а наступного дня вони знову будуть робити те саме. Бо начальник наказав так робити.
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03.02.2022 12:06 Ответить
Я только что ехал, на подоле, в лужи кладут асфальт, да, у нас тут снежок
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03.02.2022 12:21 Ответить
И поди пойми что они говорят, особенно когда быстро тараторят) У меня новый дядька со Львова, и когда со своими по телефону на украинском говорит, то ощущение что каком-то мадьярском балакают.
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03.02.2022 12:06 Ответить
що за набір слів.
У Львові (області) звісно є свої діалекти, але до мадярської там дуже далеко.
чи то так аби висратись на публіці ?
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03.02.2022 12:12 Ответить
Причем тут высраться? Я ни в какой мере не оскорблял украинский язык. Я его знаю досконально, но при быстром разговоре коренного Львовянина по телефону, я нихера не могу понять вообще. Какой у него диалект я без понятия.
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03.02.2022 12:16 Ответить
Львівяни говорять своєрідно, по області теж є перекоси в сторону польської, але щоб прям аж не розуміти то дурня.
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03.02.2022 12:23 Ответить
Пане Віктор!Оцей ігорь бздилик регулярно хамить на Цензорі просто так. Не варто вступати з цим бидланом вдискусії-просто спамити недоумка-рагуля.
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03.02.2022 12:50 Ответить
За то мова яка?
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03.02.2022 12:08 Ответить
Угорська
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03.02.2022 14:01 Ответить
То ти ще угорської не чула))
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03.02.2022 16:18 Ответить
А шо, до сих пор украинскую не могут выучить?
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03.02.2022 17:53 Ответить
В армії це нормальне явище, особливо в учебках.
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03.02.2022 12:09 Ответить
ХЗ конечно что это за дичь. Было б логично, что б представители УЗ как то прокомментировали. Хотя больше на прикол смахивает.
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03.02.2022 12:10 Ответить
Как серлещ стал в руководстве УЗ - так сразу реформы пошли. Не то что при борыгах
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03.02.2022 12:11 Ответить
мадьры тик-ток сняли???...
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03.02.2022 12:13 Ответить
https://korrespondent.net/lifestyle/4443636-zvezda-svatov-pokazala-stoiku-na-holove Звезда Сватов показала стойку на голове
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03.02.2022 12:19 Ответить
Бурьяни до зими треба було прибрати, але щось пішло не так
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03.02.2022 12:45 Ответить
Все пояснюється обїздом деяких ділянок УЗ новим керівником.....Ну і понєслось. Совок лютий.
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03.02.2022 12:54 Ответить
За что Лещенко 300тыс получает?
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03.02.2022 12:54 Ответить
Ничего вы не понимаете. Это упражнение не-делания. Контролируемая глупость. Укрепляет волю и повышает настроение)
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03.02.2022 13:08 Ответить
Готовь сани летом, а телегу зимой.
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03.02.2022 13:32 Ответить
Може - наглядова рада Укрзалізниці постановила?)))
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03.02.2022 14:10 Ответить
Вони теж українці,тільки дикі...
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03.02.2022 17:29 Ответить
Сам ти дикий. Тут була Австро-угорщина, Чехословакія, Румунія, а потім совок. Чистої української мови рідко де вчуєш. На Закарпатті, не те що в кожному районі, а в кожному місті і, навіть, селі свій діалект.
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03.02.2022 18:38 Ответить
Вот так вот во времена яныка, дорогу, по которой он должен был ехать за ночь укатали асфальтом...со всеми люками и ливнёвками. Красотища, до первого дождя). Потом водоканал месяц люки отковыривал.
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03.02.2022 18:33 Ответить
Обличчя укрзалізниці. Показуха
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03.02.2022 19:29 Ответить
Еп, какая у них там трава жесткая! Аж зависть!
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03.02.2022 21:03 Ответить
 
 