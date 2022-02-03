"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - рабочие "Укрзализныци" косят заснеженные пути станции "Пасека" в Закарпатье. ВИДЕО
В сети опубликована запись, на которой несколько рабочих с мотокосами что-то делают вдоль заснеженных путей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что рабочие косили снег на железнодорожной станции "Пасека" в Свалявском районе Закарпатской области.
"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косим, не нервничаем!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Ребята, скорее") Скоро лето!" - говорит мужчина на видео закарпатским говором.
Топ комментарии
+25 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий03.02.2022 11:52 Ответить Ссылка
+23 Ростислав Левченко
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+21 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий03.02.2022 11:41 Ответить Ссылка
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бодняки метрові які зима не знищила доводиться косити щоб не стирчали серед весняного цвітіння.
Нажаль у нас все так робиться, тобто не тоді коли потрібно.
Накоси мне травы на кайсяку
Мы уже победили, просто это еще не так заметно.
У Львові (області) звісно є свої діалекти, але до мадярської там дуже далеко.
чи то так аби висратись на публіці ?