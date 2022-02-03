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"Если есть заказ, каждый из нас способен на все", – ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица. ВИДЕО

Ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица заявил, что "если есть заказ, каждый из нас способен на все", однако через мгновение назвал эти слова шуткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого эфира, на котором обсуждалась акция с требованием применения санкций к телеканалу "НАШ" и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.

Видео Bohdan Kutiepov

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Возле телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция "Выключите оружие России" с требованием санкций против Мураева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (3700) россия (96267) СМИ (3842) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+62
Такие и в жопу дадут за хороший гонорар
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03.02.2022 12:26 Ответить
+30
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03.02.2022 12:27 Ответить
+27
про что этот гребешок кукурекает...сепаратёныш журналист..?((
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03.02.2022 12:27 Ответить
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Такие и в жопу дадут за хороший гонорар
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03.02.2022 12:26 Ответить
тут дело даже не в гонораре, ему главное чтоб партия сказала "надо"
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03.02.2022 12:32 Ответить
А чому "Дадуть". Дають, ще как дають. Мураєв перший - хто за бабло з кацапщини - і дає, і бере.
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03.02.2022 12:37 Ответить
та и за плохой, вряд ли будет долго не думать (_О_)
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03.02.2022 12:39 Ответить
Шо значит "дадут"?
Дают и давно!
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03.02.2022 13:03 Ответить
Та регулярно-прямо шведські сімї...
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03.02.2022 14:38 Ответить
собрали коллаборантов и уродцев, во главе с вором бойко,срамота
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03.02.2022 14:49 Ответить
за в жопу оно само доплатит
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03.02.2022 15:08 Ответить
Як лопне терпіння,ми тоже здатні на все!
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03.02.2022 12:27 Ответить
про что этот гребешок кукурекает...сепаратёныш журналист..?((
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03.02.2022 12:27 Ответить
П
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03.02.2022 12:27 Ответить
И
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03.02.2022 12:47 Ответить
Д
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03.02.2022 13:02 Ответить
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03.02.2022 13:17 Ответить
Р!
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03.02.2022 13:41 Ответить
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03.02.2022 12:27 Ответить
Журналісти в очікуванні замовлення ))))))))))))))))))))))))
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03.02.2022 12:31 Ответить
Одна з них його мама ? )
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03.02.2022 12:59 Ответить
Ага, крайняя левая с усами и в галстуке.
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03.02.2022 13:15 Ответить
Лучшие члены их профсоюза
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03.02.2022 14:41 Ответить
Шлендры,одна лругой страшнее...
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03.02.2022 15:34 Ответить
проговорився зрадник та телепень,який чомусь ще досі не у слідчому ізоляторі,як пропагандист країни агреССора
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03.02.2022 12:28 Ответить
а что ты ХХХотел то? если даЖЖЖе КККива не сидит, а только за ПАП-ОООм гоняются?
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03.02.2022 12:39 Ответить
Паляться Пу…ські шльондри.
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03.02.2022 12:30 Ответить
Доки ще посібник російської окупації, буде володіти українським каналом? І чому він ще не за гратами? Геть росіян!
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03.02.2022 12:31 Ответить
Мураєв нині не є власником каналу Наш. Як то кажуть, чую дзвін, та не знаю де він.
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03.02.2022 12:35 Ответить
А кто это за кадром подгавкивает !?
Бойко и его вышки !?
П.С.
Этот "наш" надо переименовать в "шанкер".....
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03.02.2022 12:34 Ответить
был у нас титушко, предлагаю называть сепарских журнашлюх Наздьордицами
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03.02.2022 12:37 Ответить
Наздьорики - так короче и сути не меняет)
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03.02.2022 12:40 Ответить
бздьорики!!!
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03.02.2022 12:43 Ответить
бздьорики и бздьорицы
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03.02.2022 12:44 Ответить
Среди телезрителей канала НАШ сплошные ватники, совкодрочеры и сепарье. Специально подписался на канал в Ютубе чтобы их троллить и гнобить
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03.02.2022 12:41 Ответить
Кремлівські оральні медіашльондри.
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03.02.2022 12:46 Ответить
Фройд не дремле... мураєв і його посіпаки в засаді... кремль за них спокійний, не підведуть.
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03.02.2022 12:46 Ответить
В 13- му теж хіхікали і гралися з табачниками- калісниченками і іншими ригами. І чим скінчилася ця" толерантність"з відкритими ворогами України ми знаємо. Втратою території. Ну що ж. Граймося далі...
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03.02.2022 12:50 Ответить
От і вся мораль приживал в Украіні. Ця продажна шантрапа готова влізти в московську дупу і шкодити Украіні, бо з Украіною цих падлюк нічого не пов"язує .крім місця, де можна заробити хороші гроші, прислуговуючи іі ворогам. Це кубло "Наш" давно треба розігнати і забрати телерадіо частоти.
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03.02.2022 13:01 Ответить
А что вас удивляет?
3/14дарский канал!
Владелец - тоже 3/14дар!
Ну и соответственно - работают там 3/14дарасы по профилю!
Гармония-***...
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03.02.2022 13:05 Ответить
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен (с)
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03.02.2022 13:09 Ответить
тьолочка навіть почервоніла. Ух, яка розкішниця
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03.02.2022 13:09 Ответить
Мразота случайно выдала себя и всю свою свору предлателей!
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03.02.2022 13:14 Ответить
Так он правду сказал,каждый пашет на своего олигарха..
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03.02.2022 13:16 Ответить
канал рада і наш одинакові як 2 краплі води
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03.02.2022 13:32 Ответить
ХА-ХА-ХА! От вона - "незалежна журналістика"!!!
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03.02.2022 13:38 Ответить
Диордицу на осину.
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03.02.2022 13:49 Ответить
Канал "наш" є антиукраїнський,ведучі відвертіприхильникі "руцького міру" Запрошують на передачі регіоналів інколи "розмішуючи" демократичними силами.Дозвонитись до нього неможливо--все підтасовується. А ведення самих передач--базар.
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03.02.2022 14:01 Ответить
Думаю, що не всі і не все. Але це падло Діордіца дійсно може все.
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03.02.2022 15:13 Ответить
Этого ******** назара и эту дешовку панченко, давно надо повесить на крещатику ,что бы другим пророссиским придуркам урок хороший был!! Два сапога пара- назар и панченко- агенты путина на украинском ТВ.
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03.02.2022 15:25 Ответить
В этом-то как раз мы не сомневаемся. Но какой-бы ты ни был, ты должен всегда помнить, что ты украинец, а не прислуживать врагам твоей Родины.
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03.02.2022 15:50 Ответить
Жарт по Фрейду
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03.02.2022 16:04 Ответить
Я не дуже довіряю британським джерелам інфі , але, але , але .

Це питання до Мураєва -- це ж скільки требо було висмоктувати через віртуал дупу ***** , його зграї ... Скільки требо було запрошувати діда-марм як експьорда по усі питаннях . Що б дуже нейтральні британські джерела записали цього Жеку в потенційну голову окупаційного режиму .

Хоча приблизно механізм цього я уявляю .
Є такий почетний залізничник . Дуже довірлива особа до дупи ЗЕ-нелоха .
Крім Банкової той Серьожа дуже йще ******** візіти до різних соросячих організацій . Носить він туда й відео . На яких кожен четверг дехто Пахло постійний гість . Пахло й досі рахується в західних медіа й естейблішмент-колах найбільш адекватним в оточенні "лігітімнАгА" . Сьогьога ж їх не попередив , що старий в глубокому маразмій й зараз його мизики так заплили від відсутності діяльності , що він перебуває в віртуалі . в якому постійно на ************ орків чека в Україні не град куль , а гора квітів , причому не з цвінтера . Жека ось той розуміє й бачить прояви маразму , що в його навіть міміці проглядується , коли він ,Янича слухає нібито уважно .

Й тому він 100% сам винний , що його зараз звинуватили в такий дурниці .
Бо той маразматик не тільки йому дає рандеву в стрімі . Але тому ж подружжю Скабєєвик . Й солов"їному посліду (тобто "вечірньому мудозвону") - теж постійно . А там цікавлятся виключно одним -- сортом квіт , на які чекають "зелені чоловічки" . Пахло офіційно назвав 5 різновидів й призвав Шойгу й банду поспішати , бо мовляв українці довго на них чекали .
Після такого хіба Жека не розуміє , що на Пахло в Україні чекає вилючно два шляха . Або суд и 15-20 років за держзраду , що маловерогідно .

В 10 разів більш -- визнання недієздатним за слова й вчинки .

Бо адвокати Ібуковича й досі не можуть спростувати доводи Чуркіна в ООН проти їх клієнта . Хоча той клієнт на момент виступу Чуркіна йще формально міг рахуватися високопосадвцем , який формально має право звертатися до в його хворому уявленні "партнерів" ...
Пахло ж в такому маразмі , що не розуміє юридичних наслідків свої відвертих призивів до вторгення .
Син йому рота не закрив своєчастно й тому їх бізнес в Австрії може накритися . Бо навіть там , де вселяка тягнуть з видачєю Фірташа феміді США тема пропоганди війни й війського вторгнення такая ж сама больова точка , як в їх й в Дойце невипрадвенне почуття провини за злочини Гітлера тільки перед Московією . Бо злочинів в Україні нацисти скоїли більше . Бо з окупованних їми теріторій 60% була Україна . Й в Україні на рік в цілому вони були довше .
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03.02.2022 16:15 Ответить
Діордіца? Не хєра собі, то це румун? Чи молдаван? Можливо, грек? Аааа, це ж звичайний ка цапський відсмоктувач назаров! Мааакс, захлебнись, будь ласка, путінською вафелькою.
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03.02.2022 16:31 Ответить
У меня мешок попкрна - наслаждаюсь, зедерьмо, слушаю визги - музыка для ушей!
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03.02.2022 17:16 Ответить
Наша руссофобия недостаточна! С.Стерненко.
Мураева на кол! неНашу помойку в топку!!
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03.02.2022 23:47 Ответить
 
 