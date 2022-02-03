"Если есть заказ, каждый из нас способен на все", – ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица. ВИДЕО

Ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица заявил, что "если есть заказ, каждый из нас способен на все", однако через мгновение назвал эти слова шуткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого эфира, на котором обсуждалась акция с требованием применения санкций к телеканалу "НАШ" и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.

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