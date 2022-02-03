"Если есть заказ, каждый из нас способен на все", – ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица. ВИДЕО
Ведущий телеканала "НАШ" Назар Диордица заявил, что "если есть заказ, каждый из нас способен на все", однако через мгновение назвал эти слова шуткой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время прямого эфира, на котором обсуждалась акция с требованием применения санкций к телеканалу "НАШ" и его владельцу Евгению Мураеву за антиукраинскую пропаганду в интересах Кремля.
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Дают и давно!
Бойко и его вышки !?
П.С.
Этот "наш" надо переименовать в "шанкер".....
3/14дарский канал!
Владелец - тоже 3/14дар!
Ну и соответственно - работают там 3/14дарасы по профилю!
Гармония-***...
Це питання до Мураєва -- це ж скільки требо було висмоктувати через віртуал дупу ***** , його зграї ... Скільки требо було запрошувати діда-марм як експьорда по усі питаннях . Що б дуже нейтральні британські джерела записали цього Жеку в потенційну голову окупаційного режиму .
Хоча приблизно механізм цього я уявляю .
Є такий почетний залізничник . Дуже довірлива особа до дупи ЗЕ-нелоха .
Крім Банкової той Серьожа дуже йще ******** візіти до різних соросячих організацій . Носить він туда й відео . На яких кожен четверг дехто Пахло постійний гість . Пахло й досі рахується в західних медіа й естейблішмент-колах найбільш адекватним в оточенні "лігітімнАгА" . Сьогьога ж їх не попередив , що старий в глубокому маразмій й зараз його мизики так заплили від відсутності діяльності , що він перебуває в віртуалі . в якому постійно на ************ орків чека в Україні не град куль , а гора квітів , причому не з цвінтера . Жека ось той розуміє й бачить прояви маразму , що в його навіть міміці проглядується , коли він ,Янича слухає нібито уважно .
Й тому він 100% сам винний , що його зараз звинуватили в такий дурниці .
Бо той маразматик не тільки йому дає рандеву в стрімі . Але тому ж подружжю Скабєєвик . Й солов"їному посліду (тобто "вечірньому мудозвону") - теж постійно . А там цікавлятся виключно одним -- сортом квіт , на які чекають "зелені чоловічки" . Пахло офіційно назвав 5 різновидів й призвав Шойгу й банду поспішати , бо мовляв українці довго на них чекали .
Після такого хіба Жека не розуміє , що на Пахло в Україні чекає вилючно два шляха . Або суд и 15-20 років за держзраду , що маловерогідно .
В 10 разів більш -- визнання недієздатним за слова й вчинки .
Бо адвокати Ібуковича й досі не можуть спростувати доводи Чуркіна в ООН проти їх клієнта . Хоча той клієнт на момент виступу Чуркіна йще формально міг рахуватися високопосадвцем , який формально має право звертатися до в його хворому уявленні "партнерів" ...
Пахло ж в такому маразмі , що не розуміє юридичних наслідків свої відвертих призивів до вторгення .
Син йому рота не закрив своєчастно й тому їх бізнес в Австрії може накритися . Бо навіть там , де вселяка тягнуть з видачєю Фірташа феміді США тема пропоганди війни й війського вторгнення такая ж сама больова точка , як в їх й в Дойце невипрадвенне почуття провини за злочини Гітлера тільки перед Московією . Бо злочинів в Україні нацисти скоїли більше . Бо з окупованних їми теріторій 60% була Україна . Й в Україні на рік в цілому вони були довше .
Мураева на кол! неНашу помойку в топку!!