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"Слава Украине!": Эрдоган традиционно поздравил на украинском языке бойцов почетного караула во время официальной церемонии в Мариинском дворце. ВИДЕО

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи в Мариинском дворце поздравил бойцов почетного караула украинским лозунгом "Слава Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, турецкий президент так поступает уже не впервые.

Также читайте: Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Автор: 

визит (3116) Турция (3502) украинский язык (1192) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+113
Ердогану, респект.
путін *****!!!!!!!!!!!!!!!
Слава нації.!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2022 13:50 Ответить
+86
Смерть ворогам !!! Україна понад усе !!!
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03.02.2022 13:52 Ответить
+57
Героям Слава!
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03.02.2022 13:50 Ответить
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Страница 2 из 2
Зато не руцке мордвин - псевдо славянин.
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03.02.2022 19:33 Ответить
А шо ета за странный мальчуган увязался за Эрдоганом?
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03.02.2022 16:13 Ответить
Зеля, учись, маланец Хренов!
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03.02.2022 16:14 Ответить
А шо це за непорозуміння дріботить щупальцями позаду Ердогана?
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03.02.2022 16:19 Ответить
Ото сьодня вой на болотах будет.....
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03.02.2022 16:43 Ответить
Ай да фошизд, склокобеева с жириком же поседеют
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03.02.2022 19:26 Ответить
А что за шнырек рядом с Эрдоганом плететься?
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03.02.2022 19:54 Ответить
Шньірьок у кремлі, ****** кличуть, той що чимодани носив за іньшими. путин-*****.
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03.02.2022 21:49 Ответить
Эрдоган, уважаемый человек !!!
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03.02.2022 19:57 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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03.02.2022 20:42 Ответить
і вош поруч!
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03.02.2022 21:28 Ответить
Дай Боже здоров*я цьому чоловіку. Це я Президента Ердогана маю на увазі.
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03.02.2022 21:30 Ответить
Ердоган тролль еще тот
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03.02.2022 22:28 Ответить
у Сракапеевой срака сегодня нехило пылыла..
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04.02.2022 03:51 Ответить
А ПУТИН ХЙЛО !?)
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04.02.2022 04:41 Ответить
Хитрий турок нещодавно купив у рашкован зенітно-ракетні комплекси, заплативши ***** кругленьку суму, підсівши на сервісне обслуговування від виробника (тобто, паРаши). А сьогодні хитрий чурек корчить із себе патріота . Лицемірство в чистому вигляді
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04.02.2022 08:50 Ответить
туркобандеровец ))))
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04.02.2022 09:29 Ответить
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