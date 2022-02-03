"Слава Украине!": Эрдоган традиционно поздравил на украинском языке бойцов почетного караула во время официальной церемонии в Мариинском дворце. ВИДЕО
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи в Мариинском дворце поздравил бойцов почетного караула украинским лозунгом "Слава Украине".
Как сообщает Цензор.НЕТ, турецкий президент так поступает уже не впервые.
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Abraham Washington #460951
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Герхард
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wtfkote
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Aleksey NotBad
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путін *****!!!!!!!!!!!!!!!
Слава нації.!!!!!!!!!!!!!