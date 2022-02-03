Журналистов Цензор.НЕТ не пустили на пресс-конференцию скандального президента Федерации бокса Продивуса. ВИДЕО

Журналистов Цензор.НЕТ не пустили на пресс-конференцию руководства Федерации бокса Украины с участием Владимира Продивуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отказ был объяснен карантинными ограничениями. Вопрос журналистов о том, почему для пресс-конференции не выбрали другое место проведения с большим залом, куда бы пустили больше людей, остался без ответа.

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Также на пресс-конференцию не пустили представителей 14 региональных федераций, требующих честных выборов президента Федерации бокса Украины и обвиняющих Владимира Продивуса в фальсификации выборов.

Напомним, Цензор.НЕТ не допустили на пресс-конференцию с участием скандального президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса на тему: "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года". Журналисты Цензор.НЕТ хотели задать Продивусу следующие вопросы:

- 12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции, поскольку на ней не было кворума, соответственно они не признают выборы главы Федерации бокса Украины и требуют перевыборов президента организации. Почему вы не выполняете это требование и почему результаты выборов признали, несмотря на отсутствие представителей 12 региональных федераций?

– По имеющейся информации, долги Федерации достигают сотни тысяч долларов. В частности, есть долги за финансирование работы клуба "Украинские атаманы", за проведение Чемпионата Европы среди мужчин в 2017 году, оплату работы тренеров на Чемпионате мира среди женщин в 2018 году, Европейских играх в 2019. Почему Федерация не оплачивает эти важные статьи расходов и продолжает накапливать долги?

- Прокомментируйте общее видео с российским коллегой Кремлевым, где вы согласились с заявлением, что украинцы и россияне являются одним народом. Как ваша позиция соотносится с миссией Федерации бокса? Как вы реализовываете вашу позицию на практике?