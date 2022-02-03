РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6445 посетителей онлайн
Новости Видео
8 912 37

Журналистов Цензор.НЕТ не пустили на пресс-конференцию скандального президента Федерации бокса Продивуса. ВИДЕО

Журналистов Цензор.НЕТ не пустили на пресс-конференцию руководства Федерации бокса Украины с участием Владимира Продивуса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отказ был объяснен карантинными ограничениями. Вопрос журналистов о том, почему для пресс-конференции не выбрали другое место проведения с большим залом, куда бы пустили больше людей, остался без ответа.

Также читайте: Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях

Также на пресс-конференцию не пустили представителей 14 региональных федераций, требующих честных выборов президента Федерации бокса Украины и обвиняющих Владимира Продивуса в фальсификации выборов.

Напомним, Цензор.НЕТ не допустили на пресс-конференцию с участием скандального президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса на тему: "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года". Журналисты Цензор.НЕТ хотели задать Продивусу следующие вопросы:

- 12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции, поскольку на ней не было кворума, соответственно они не признают выборы главы Федерации бокса Украины и требуют перевыборов президента организации. Почему вы не выполняете это требование и почему результаты выборов признали, несмотря на отсутствие представителей 12 региональных федераций?

– По имеющейся информации, долги Федерации достигают сотни тысяч долларов. В частности, есть долги за финансирование работы клуба "Украинские атаманы", за проведение Чемпионата Европы среди мужчин в 2017 году, оплату работы тренеров на Чемпионате мира среди женщин в 2018 году, Европейских играх в 2019. Почему Федерация не оплачивает эти важные статьи расходов и продолжает накапливать долги?

- Прокомментируйте общее видео с российским коллегой Кремлевым, где вы согласились с заявлением, что украинцы и россияне являются одним народом. Как ваша позиция соотносится с миссией Федерации бокса? Как вы реализовываете  вашу позицию на практике?

Автор: 

бокс (599) журналистика (3320) спорт (2440) Продивус Владимир (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
всегда задавался вопросом-- почему- если Бог- наделил особь силой -- то отбирает ум????
показать весь комментарий
03.02.2022 14:01 Ответить
+14
В других федерациях спорта ситуация не менее печальная, но федерация бокса пожалуй самая ватная.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:02 Ответить
+4
Чи доживе Україна до кінця терміну зеленського...Усі інстітути влади, демократія, закони, усе руйнується з неймовірною швидкістю.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всегда задавался вопросом-- почему- если Бог- наделил особь силой -- то отбирает ум????
показать весь комментарий
03.02.2022 14:01 Ответить
Для рівноваги у суспільстві. Якщо хтось має і силу і мізки, то що робити слабким дурникам?
показать весь комментарий
03.02.2022 15:02 Ответить
Если люди будут судить по твоей логике , то карлик Пу и Зе умные......
показать весь комментарий
03.02.2022 19:07 Ответить
В других федерациях спорта ситуация не менее печальная, но федерация бокса пожалуй самая ватная.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:02 Ответить
Не хочуть, шоб воняло
показать весь комментарий
03.02.2022 14:03 Ответить
Спорт (профессиональный), это то ещё гавнищще. Хлеб охлосу дали, давай и "зрэлищща".
показать весь комментарий
03.02.2022 14:04 Ответить
Я предпочитаю Поплавского по выходным.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:09 Ответить
Я не удивлена.Поплавский ,"Сваты", 95 квартал,вас очень точно характеризует.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:23 Ответить
Нет, сватов ПРЯМОЙ не показывает.
А Поплавского - каждый божий уикэнд.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:25 Ответить
"Какая жалость"...а у вас только Прямой работает? Или вы фанат Прямого?
Вы меня почти рассмешили.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:28 Ответить
А вы меня.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:31 Ответить
А ви фанатка "Інтер" "наш"" "Г+Г"--ну признайтесь?
показать весь комментарий
03.02.2022 15:29 Ответить
Треба звернутись в ДБР. )) ЗІ Розумію, що звучить як кепкування.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:04 Ответить
Не федерация, а уголовный сблёв.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:08 Ответить
Криминальный авторитет из Винницы и по совместительству строит
мост " Кличка". Это и есть элита Украины.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:21 Ответить
в 90-і брати продіуси були відомими бандюганами у Вінниці. З ними навіть покійний михайло порошенко стрєлки забивав і тушив їх "запал". пам'ятаємо. свідків ще огого.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:23 Ответить
Чи доживе Україна до кінця терміну зеленського...Усі інстітути влади, демократія, закони, усе руйнується з неймовірною швидкістю.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:26 Ответить
Никто не вечен, может завтра ты сам помреш,или через неделю.Только вот от меня не зависит, увы ,то что вы издеваетесь на Украиной выбирая наркомана,ворюгу , идиота, коррупционера, дизертира во власть.Так что если рассудить здраво, будет больше пользы если вымрите вы ,зеленые недоумки.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:53 Ответить
А кого пустили? "расея24"?
показать весь комментарий
03.02.2022 14:49 Ответить
Да уж ! ЦН цькують.Ко ли це таке лихо було?.
показать весь комментарий
03.02.2022 14:56 Ответить
Продивус - ватник, ворюга, рекетир и бандюга. Помню как он по рынку центральному в Виннице с пистолетом бегал. Элита, ****
показать весь комментарий
03.02.2022 15:24 Ответить
Нууу єтого товарища хорошо знают Винничане. Бандюган из 90-х , жадный до безобразия. Член медведчуковской опг "СДПУо "а в последствии "Партии регионов." Ватник еще тот!
показать весь комментарий
03.02.2022 15:43 Ответить
Это не ≪прессконференция≫ , это попытка легализации псевдо выборов главы ФБУ с которыми не согласны 12 облфедераций .
показать весь комментарий
03.02.2022 16:08 Ответить
Тож усім відомо, що оці "федерації спорту" ніщо інше, як расєйські кубла колишніх "видающіхся спарцмєнав ссср"
показать весь комментарий
03.02.2022 16:16 Ответить
ДОЖИЛИСЬ! Часи Яника повертаються !
показать весь комментарий
03.02.2022 18:16 Ответить
Син Продивуса женився на дочці Гройсмана і вважають себе феодалами Вінничини, їм насрати на думку людей, роблять все, що заманеться
показать весь комментарий
03.02.2022 18:31 Ответить
у Продиуса нет никакого взрослого сына , не пишите шо попало . И с Гройсманом нет никакой дружбы .
показать весь комментарий
03.02.2022 20:46 Ответить
звичайна кримінальна сходка
показать весь комментарий
13.02.2022 19:31 Ответить
 
 