РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11896 посетителей онлайн
Новости Видео
7 718 114

ГБР должно допросить министра МВД Монастырского и главу Нацполиции Клименко из-за сокрытия доказательств по делу Трухина, - Бутусов. ВИДЕО

ГБР возбудит дело о сокрытии доказательств при расследовании дела "Слуги народа" Александра Трухина и допросить в рамках нового расследования министра МВД Дениса Монастырского и председателя Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат, один из руководителей правящей партии, заместитель председателя ключевого комитета парламента - бюджетного, председатель полтавской организации "Слуги народа" - человек приближенный и к самому президенту Зеленскому, и к руководству партии, ко всем государственным секретам и имеющий значительные полномочия, увидев патрульного полицейского, государственного служащего, которого он встретил впервые в жизни, предлагает ему 150 тысяч "на печеньки" и обещает заплатить еще. Это показывает, каким образом этот человек привык решать вопросы в парламенте, организуя голосование, вопросы в бюджетном комитете, полтавской организации "Слуги народа". В офисе президента, где господин Трухин был постоянным гостем. Есть замечательная фотография, где он в Трускавце на собрании фракции "Слуги народа" общается непосредственно с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым - человеком, который является куратором всех правоохранительных органов государства. В том числе и ГБР, которое делало вид, что расследует дело Трухина... Сейчас мы увидели заявление спикера ГБР, в котором говорится, что в течение пяти месяцев ГБР не получило видео, с которого нужно начинать расследование - видео с камеры патрульного полицейского. В таком случае речь идет о сокрытии доказательств и ГБР еще пять месяцев назад должно было возбудить дело против руководства МВД, Национальной полиции, которые скрывают первоочередное доказательство по этому делу. После такого заявления все причастные должны быть доставлены на допрос, министр МВД Монастырский официально заявил, что все материалы следствия переданы в ГБР. Это утверждала и полиция. Очевидно, что кто-то из них лжет. Кто-то сознательно вводил в заблуждение общество и грубо нарушает закон, пытаясь скрыть тяжкое преступление... У нас абсолютная безответственность власти, власть знает, что нарушает закон и каждый друг друга прикрывает", - сказал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" Полтавщины требуют от Трухина сложить мандат: "Обманывал общественность и своих коллег"

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

допрос (1373) МВД (9327) Нацполиция (16573) Бутусов Юрий (4386) Монастырский Денис (335) ГБР (3054) Клименко Игорь (405) Трухин Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
показать весь комментарий
03.02.2022 16:05 Ответить
+25
одиниця придурковатості-один лєщ.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:08 Ответить
+14
показать весь комментарий
03.02.2022 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
хто?

Шта?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:17 Ответить
І це буде продовжуватись до кінця епохи зашкварів. Хіба що доведеться виганяти ту зебеніну піздоту, виражаючись словами Кузьми, в екстренному порядку.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:13 Ответить
ДБР допитує МВС - *****, та це ж у нашій дійсності - оксюморон. Це я прийшов із пляшкою до кума, де вже мене чекає ще один кум (теж із пляшкою), і ми тепер сядемо, та й після пів кілограма горілки на рило, будемо вирішувати - а хто ж це винуватий у тому, що один із нас всцявся?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:16 Ответить
кому должно?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:16 Ответить
У власти в Украине уголовная банда, которая заменила установленные в государстве законы, правила должностные права и обязанности на отношения, характерные для уголовной банды (круговая порука, безусловное подчинение пахану, ненависть к людям, не входящим в банду). Геть Банду!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:20 Ответить
уже давно всем Нормальным понятно , что за Существо " у руля", Украине нужно избавляться от малоПИД,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата его Сброда любыми путями...., а кучерявого, пархатого Задрота беню в Штаты, Гуантанамо ждет.....
показать весь комментарий
03.02.2022 17:41 Ответить
А можно перечислить признаки нормальности? По пунктам?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:45 Ответить
Бутусов відбирає хліб у Рибнікова,ох і насмішив!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:56 Ответить
ЗЕ -виродки взагалі вже обнагліли ! Потрібно щоб слідуючий президент посадив Зеленька!
показать весь комментарий
03.02.2022 18:08 Ответить
зе бобиков на-па-рашу !!!
показать весь комментарий
03.02.2022 20:10 Ответить
Ну як що це ДБР цим займається, то все як завжди просереться у каналізацію
показать весь комментарий
03.02.2022 20:35 Ответить
Тоді вже претензії до ДБР.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:18 Ответить
Взагалі то поліція передала всі матеріали в ДБР щойно дізнались, що ДТП вчинив депутат. Це не МВС справа.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 