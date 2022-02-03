ГБР должно допросить министра МВД Монастырского и главу Нацполиции Клименко из-за сокрытия доказательств по делу Трухина, - Бутусов. ВИДЕО

ГБР возбудит дело о сокрытии доказательств при расследовании дела "Слуги народа" Александра Трухина и допросить в рамках нового расследования министра МВД Дениса Монастырского и председателя Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат, один из руководителей правящей партии, заместитель председателя ключевого комитета парламента - бюджетного, председатель полтавской организации "Слуги народа" - человек приближенный и к самому президенту Зеленскому, и к руководству партии, ко всем государственным секретам и имеющий значительные полномочия, увидев патрульного полицейского, государственного служащего, которого он встретил впервые в жизни, предлагает ему 150 тысяч "на печеньки" и обещает заплатить еще. Это показывает, каким образом этот человек привык решать вопросы в парламенте, организуя голосование, вопросы в бюджетном комитете, полтавской организации "Слуги народа". В офисе президента, где господин Трухин был постоянным гостем. Есть замечательная фотография, где он в Трускавце на собрании фракции "Слуги народа" общается непосредственно с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым - человеком, который является куратором всех правоохранительных органов государства. В том числе и ГБР, которое делало вид, что расследует дело Трухина... Сейчас мы увидели заявление спикера ГБР, в котором говорится, что в течение пяти месяцев ГБР не получило видео, с которого нужно начинать расследование - видео с камеры патрульного полицейского. В таком случае речь идет о сокрытии доказательств и ГБР еще пять месяцев назад должно было возбудить дело против руководства МВД, Национальной полиции, которые скрывают первоочередное доказательство по этому делу. После такого заявления все причастные должны быть доставлены на допрос, министр МВД Монастырский официально заявил, что все материалы следствия переданы в ГБР. Это утверждала и полиция. Очевидно, что кто-то из них лжет. Кто-то сознательно вводил в заблуждение общество и грубо нарушает закон, пытаясь скрыть тяжкое преступление... У нас абсолютная безответственность власти, власть знает, что нарушает закон и каждый друг друга прикрывает", - сказал Бутусов.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.